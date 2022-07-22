Звездный тренерский штаб, драматичные истории и строгие правила на базе: автор Sports.ru Казахстан побывал на реалити «Super Bol»

Все по-настоящему.

В начале июня 2022 года съемочная группа футбольного реалити-шоу «Super Bol!» заглянула в 8 городов Казахстана в поиске новых талантов. Тренеры и скауты во главе с Давидом Лорией и Саматом Смаковым проехали Семей, Павлодар, Актобе, Актау, Шымкент, Тараз, Нур-Султан и Алматы. Из 6500 зарегистрированных участников отобрали 25 игроков основной команды и еще 25 игроков резерва, которые могут пополнить коллектив в случае, если его кто-то покидает.

Эти 25 счастливчиков заехали на базу Казахстанской федерации футбола в городе Талгар в Алматинской области. Вместе с ними заехал и тренерский штаб в следующем составе: Самат Смаков – главный тренер, Сергей Лобадовский – ассистент главного тренера, Виталий Волков – ассистент главного тренера, Самат Отарбаев – тренер вратарей и Дмитрий Таргонский – тренер по функциональной подготовке. Также на базе живут спортивный директор команды Федор Симиниди и генеральный менеджер проекта Давид Лория. По факту, это не просто шоу, но настоящие полноценные футбольные сборы во главе с квалифицированным тренерским штабом.

По приезду на базу один из авторов шоу Алан Прудников сообщил участникам, что они остаются без сотовых телефонов и других мобильных устройств на протяжении всего проекта. Также, несмотря на то, что на базе есть городской телефон, никто из участников шоу воспользоваться им не может. Участников проекта ничто не должно отвлекать от футбола и тренировок. Такая сосредоточенность на деле поможет реализовать мечту.

На базе Казахстанской федерации футбола созданы все условия: удобные номера, где игроки живут по двое, медицинский кабинет, тренажерный зал, сауна и два полноценных футбольных поля.

За две с половиной недели участники шоу уже провели спарринг против дубля алматинской команды «Жас Кырана». Основной и второй состав команды «Super Bol» сыграли по одному тайму и одержали победу над алматинцами со счетом 4:1.

Самое интересное на проекте – это сами игроки. Важно понимать, что команда состоит из двух типов участников. Первые – это игроки, которые имеют за плечами обучение в футбольных центрах, но по разным причинам не смогли продолжить карьеру. Теперь проект Super Bol дает им второй шанс для реанимации карьеры. Также в команде есть игроки-самоучки, никогда не игравшие на профессиональном уровне, но с футбольным талантом, который разглядели скауты и тренеры проекта.

Истории многих участников достойны фильмов и сериалов по своей драматичности. Чего Только стоит биография Адилета Кожатаева, которая была рассказана во втором выпуске шоу. Адилет с детства боролся с раком, почти его поборол, пришел на кастинг и прошел в 25 сильнейших игроков. Однако после углубленного медицинского осмотра стало понятно, что его здоровье не позволит ему стать профессиональным футболистом, так как это может спровоцировать активную онкологию снова. Примечательно, что в детстве к Адилету в больницу приезжал Самат Смаков, который теперь на проекте стал его главным тренером и даже не сразу его узнал. Со слезами на глазах Адилет был вынужден покинуть проект.

Мне удалось поговорить с Дунайбеком Аянханом, воспитанником футбольного клуба «Окжетпес». Дунайбек родом из небольшого поселка Макинск в Акмолинской области, с 11 лет находился в системе кокшетауского клуба. Совсем немного сыграл в основной команде, после чего ввиду разных причин потерял место даже в заявке и был отправлен в дубль команды и во Вторую лигу. В конце 2021 года он принял решение закончить карьеру футболиста в возрасте 21 года и сосредоточиться на семье. С его слов, он психологически сломался и решил, что футбол – это больше не его путь. Поэтому в марте 2022 года Дунайбек женился, а сейчас супруга ждет ребенка.

Но когда он услышал о проекте, то решил попробовать свои силы. Дунай прошел отбор в городе Нур-Султан в 25 сильнейших, и только на базе узнал, что нужно сдать телефон. Он думал, что это шутка, так как без телефона не сможет два месяца общаться с беременной женой. Однако, когда осознал, что это реальность, ради мечты вернуться в большой футбол пошел на такие жертвы. Немного стесняясь Дунайбек с придыханием говорит о главном тренере проекта Самате Смакове, отмечая, что он сильно отличается от тренеров с которыми приходилось работать до этого. Дунай отмечает, что Смаков много подсказывает, просто объясняет футбольные нюансы, а также все тренировки направлены на игру с мячом. В «Окжетпесе», по его словам, было много тренировок без мяча, направленные на выносливость и физику. Дунай очень надеется, что данный проект поможет ему снова оказаться в профессиональном футболе.

Когда смотришь на такое реалити-шоу изнутри, то становится понятно с каким усердием и трудолюбием к нему относятся его создатели. И как они искренне хотят, чтобы хотя бы у кого то из проекта получилось стать большим футболистам.

Я предлагаю вам наблюдать за проектом на телеканале Qazsport или на youtube-канале проекта. Вы увидите реальные истории обычных ребят, которые пошли на большие жертвы, чтобы в очередной раз выбрать мечту.

Фото: Казахстанская Федерация футбола, «Super Bol»