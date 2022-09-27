В Англии медийный футбольный клуб собрал 2,6 млн зрителей и миллион фунтов на благотворительность

Самым обсуждаемым спортивным событием прошлых выходных в Великобритании стал благотворительный шоу-матч, организованный местной футбольной медиакомандой блогеров Sidemen.

Кто это? В команде играют только блогеры и селебрити?

Sidemen – команда британских блогеров, которая с 2013 года создает на ютубе развлекательный контент: скетчи, челленджи, шоу и прочее. В 2016 Sidemen создали футбольную команду. Большинство участников уже были довольно популярны и в футбольных кругах, потому что снимали преимущественно контент, связанный с футбольными челленджами и серией игр FIFA. Участие в некоторых роликах принимали звезды английской Премьер-лиги.

За команду играют топовые блогеры: KSI, W2S, Miniminter, Zerkaa. Общая аудитория Sidemen во всех социальных сетях превышает 100 миллионов человек. Многие их фишки перенял и наш медиафутбол. Так, например, известный в России проект 7F United, в состав которого входили German El Classico, Stavr, Goodmax, PandaFX, Денчик Flomasteroff, Kefir и Финито, появился во многом благодаря успеху парней из Sidemen.

В 2016 году вместе с созданием футбольной команды появилась традиция – каждый год проводить благотворительные шоу-матчи. Соперником выступала сборная главных звезд мирового ютуба. После трех матчей традиция прервалась, и с 2018-го игры не проводились. В 2022-м матч организовывали совместно с одним из главных благотворителей ютуба – MrBeast, число подписчиков на одном из его многочисленных каналов превышает 105 миллионов. В команду YouTube Allstars попало множество звезд мирового ютуба, в том числе IShowSpeed (11,4 млн подписчиков), Castro (2 млн подписчиков), Theo Baker (1,05 млн подписчиков) и другие. Судить игру пригласили Марка Клаттенбурга – того самого, у которого около 1000 матчей в АПЛ, финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

В Англии действительно популярны подобные медиафутбольные события?

Матч прошел 24 сентября в Лондоне на стадионе «Чарльтона» и собрал более 27 тысяч болельщиков. Интерес был настолько высок, что на арене вынужденно закрыли входы, так как многие пытались попасть на игру без билета. В онлайне за матчем на пике следило более 2,6 млн зрителей. Например, в российском медиафутболе за матчем «Амкал» – 2Drots в групповом этапе МКС-2022 следили 225 тысяч зрителей (это рекорд).

Матч комментировали в твиттере футболисты АПЛ, а специалисты считали xG и ТТД футболистов. Сама игра получилась невероятно зрелищной, хоть и проходила в дружеской обстановке. Было все: и красивые голы, и забавные моменты, и интрига до самого конца. Sidemen выиграли со счетом 8:7, победу им принес блогер Miniminter, забивший шикарный гол из-за штрафной на 88-й минуте. Собрать же удалось более одного миллиона фунтов, вырученные средства распределят между четырьмя благотворительными фондами.

Фото: sidemenfc.com