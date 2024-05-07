8 команд, за которые стоит болеть во втором раунде Кубка Стэнли

Выбрали лучших.

Мои соболезнования: мы потеряли половину команд плей-офф НХЛ. И больше половины серий этого Кубка Стэнли тоже сыграна.

Впереди нас ждут развязка и то смурное время, когда в лиге будут играть через день.

Но. Во втором раунде уже нет случайных гостей, уже нет пассажиров, которые скорее рады тому, что вообще оказались на борту. С этого момента в плей-офф – только серьезные разборки серьезных людей.

Объединяет второй раунд с первым только одно – болеть по-прежнему хочется за всех. Болеть и подписываться на мой телеграм .

8. «Ванкувер»

Сюжет : в недежурной битве обошли ветеранов всех возможных хоккейных войн из «Нэшвилла», на рукопожатиях всем составом говорили спасибо Роману Йоси за то, что он на последних секундах последней игры не попал в ворота.

Не казалось, что должно быть проще, но хотелось, чтобы «Ванкувер» предъявил больше аргументов считать его контендером. И вот с этими аргументами – напряженка.

Но. Во втором раунде – добрые канадские друзья из Эдмонтона; те самые «Ойлерс», которые получили от «Ванкувера» вывих плеча на старте регулярки (там была пара хлестких поражений) и провалились в какое-то неприличное место, откуда выбирались полсезона.

Сейчас пойдет поживее.

На что метят : пока не более чем на бодрый первый плей-офф эпохи Токкета, но аппетит приходит во время. Если серия с «Нэшвиллом» обрисовать потенциал этих «Кэнакс» и не должна была, то вот «Ойлс» – просто идеальный тест.

Кто тащит : Элиас Петтерссон настолько молчит, что Токкет включил опцию индивидуальных бесед и подвинул шведа во второе звено – к Михееву и Хегландеру. Некубковый боец?

Все внимание на героев регулярки – Джей Ти Миллера и Брока Босера, которые по плей-офф идут примерно так же бойко, как шли по регулярке – с голами и всем, чем надо.

Фишка : конечно, привлекает внимание история вратаря Артура Шилова, но нас больше интересует Никита Задоров, который, оказывается, все еще способен на такие проходы.

7. «Бостон»

Сюжет : не самая сильная в сетке, но превосходно сбитая банда вытащила из себя все лучшее и в десятитысячный раз обокрала хлыщей из Торонто. «Лифс» ярче, моложе, талантливее, Маршанду уже под 70, а вперед все равно идет «Бостон».

Во втором раунде – серия-реванш против «Флориды», которая сейчас уже не то что не темная лошадка, а очевидный претендент на кубок. У «Брюинс» – идеальная позиция для того, чтобы перевернуть игру.

На что метят : каждый пройденный раунд для этого состава – большая радость и в некотором смысле чудо. «Флорида» для «Бостона» сейчас – это такая горная вершина, за которой открывается горизонт.

Вот бы ее преодолеть.

Кто тащит : отгадайте с трех нот. Правильно.

Фишка : утром 6 мая у Брэндона Карло родился сын. Брэндон сыграл в первом матче с «Флоридой» и забил, а «Брюинс» победили 5:1.

6. «Эдмонтон»

Сюжет : дежурный по последним сезонам тест «Лос-Анджелесом» в первом раунде прошли с опережением графика – раньше было 4-3 и 4-2, теперь – 4-1. Даже Дрю Даути признал, что «Ойлерс» стали глубже, а ведь как раз этого так не хватало в предыдущие годы.

И вот теперь по сетке плей-офф (представим, что она металлическая) такое дребезжание: неужели эти «Ойлерс» всерьез?

На что метят : «Эдмонтону» в этом сезоне выпала зеленая дорожка, так что финал конференции даже я считаю приемлемым для них минимумом. А там посмотрим, с чем в финал выберется «Колорадо».

Кто тащит : написать бы Макди, но у «Ойлерс» был матч, в котором они победили 1:0. Так что с большим авансом напишу имя тренера – похоже, Кноблаух ищет баланс для этого монстра.

Фишка : лучший снайпер – Зак Хайман. Кто остановит эту машину?

5. «Даллас»

Сюжет : самый глубокий состав лиги нашел в плей-офф новых лидеров – 21-летних парней Станковена и Джонстона; их энергия (Станковен) и броски (Джонстон) приложились к опыту Бенна, Дюшена, Сегина, Дадонова и привели к тому, что топ-9 «Далласа» начал переигрывать труднопроходимую систему действующего чемпиона – и переиграл.

Драма в том, что «Вегас» вполне может оказаться самым простым соперником на пути к кубку.

На что метят : «Даллас» скорее познает себя и движется от серии к серии. С «Вегасом» хватило глубины, но у «Вегаса» нет такого первого звена, как у «Колорадо», и нет такого защитника, как Макар.

Серия с «Эвс» будет другой и потребует от «Далласа» новых открытий.

Кто тащит : Уайтт Джонстон не то чтобы выделяется снайперскими качествами, но его умение появляться в нужное время в нужном месте и бросать в нужные места – вдохновляет.

Фишка : показатель полезности лидера защиты «Старс» Миро Хейсканена после серии с «Вегасом» – «-6». У Криса Танева, которого взяли на дедлайне – «+6».

4. «Каролина»

Сюжет : претендент на кубок практически без шансов смял дерзких и удачливых «Айлендерс», отыграв все самые смелые ожидания и амбиции. Те парни, для которых плей-офф начинается со второго раунда.

На что метят : конечно, на кубок, но есть детали. Преимущество над «Айлс» в целом было очевидно, но там не обошлось без бардака – без ненужных удалений, без пропущенных в меньшинстве голов, без ошибок, в конце концов.

«Каролина» очень сильна, но ее сила ровным слоем размазана по всем форматам игры, по всему составу – так что не до конца понятно, на что ей опереться в по-настоящему трудной ситуации. А такая ситуация уже сложилась в первой игре с «Рейнджерс».

Кто тащит : найти звезду в команде победившего коллективизма – та еще задачка, но Сет Джарвис набрал 8 очков за шесть матчей, поучаствовал в куче важных голов и в целом слишком часто выручает «Харрикейнс», чтобы о нем промолчать.

Фишка : два игрока, которые не до конца подходят системе Бринд’Амора и которые нужны, чтобы создавать креатив – Кузнецов и Деанджело – в первой игре второго раунда схватили по удалению. «Рейнджерс» реализовали оба.

3. «Колорадо»

Сюжет : титаны вышли на охоту и не без проблем, но забороли «Джетс», хотя те показались очень приличными. Но надо понимать, что это совершенно точно был самый простой соперник по плей-офф и дальше пойдет по нарастающей.

На что метят : конечно, на второй кубок. Серия с «Джетс» подсветила мощь состава «Эвеланш». Кроме первого звена есть интересное второе, где Кейси Миттлстадт находит партнеров остроумными короткими передачками.

Неплохие нижние звенья делают ровно то, что должны, и Георгиев не рассыпается без особенного повода.

Кто тащит : есть ощущение, что Валера Ничушкин сейчас делает немного больше, чем обычно, и больше, чем в принципе должен.

Фишка : в первом раунде «Эвс» провели пять матчей. Вот сколько голов они забивали в каждом: 6-5-6-5-6.

2. «Рейнджерс»

Сюжет : уверенно проводили на отдых главную сенсацию весны («Кэпиталс»), раскрыв примерно 65% потенциала.

На что метят : однозначно на кубок. Панарин в форме (может не только забить/отдать, но и навалять), защита на месте, большинство и нижние звенья работают. Пока у «Рейнджерс» не было повода в себе сомневаться.

Кто тащит : хочется назвать неожиданное имя – и оно есть. Мика Зибанежад провел скорее обычную регулярку, но в плей-офф он заметен в хорошем смысле этого слова – его пасы и броски кинжально точны.

Фишка : первый гол команды в плей-офф-2024 забил, конечно же, Мэтт Ремпе.

1. «Флорида»

Сюжет : злобная бригада Мориса мастерски, с ощущаемым запасом, прошла серию против «Тампы» Кучерова, Хедмана, Василевского и показала все, за что ее так уважают. Позиционное нападение, игра без шайбы при 5-на-5, меньшинство, великолепный Форслинг, звено Ткачака в атаке, Бобровский. Все на месте.

На что метят : тут все очевидно, но небольшое беспокойство вызывает травма Беннетта. Прошла неделя, а он не вышел на первый матч с «Бостоном». Лунделль показал, что подменит Сэма без проблем, но состав перестает быть таким глубоким.

Плюс – слегка падает напряжение на чужой пятак.

Кто тащит : главный герой «Флориды» конечно же Мэттью Ткачак, но сэйвы у Бобровского получаются такими, что как их забыть.

Фишка : первый матч против «Бостона» «пантеры» начали с 6-0 в свою пользу по броскам, а закончили с 1:5 по счету.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: AP/EAST NEWS /BRUCE BENNETT/Getty AFP; Associated Press /DARRYL DYCK, Karl B DeBlaker, FRED GREENSLADE