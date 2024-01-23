Даже в прошлом году «Бостон» был лучше без Бержерона и Крейчи! Миф про ветеранов уже раздражает

Петухов все видел.

В этом сезоне НХЛ меня раздражает куча вещей:

● травмы Джека Хьюза, который должен был взять «Харта», но слишком часто смотрит хоккей со стороны;

● упорство Нэтана Маккиннона, который никак не отпустит Кучерова в гонке бомбардиров;

● спортивная судьба Кори Перри – мне ведь теперь отсматривать все матчи (это еще ладно) и болеть (а вот это ни в какие ворота) за «Ойлерс». Представляете? Болеть за «Ойлерс»! За что, Кори? Что я сделал не так?

Но больше всего этого, с заметным отрывом, меня раздражает другая штука – под длинным названием:

«Бостон» играет лучше, чем мы ожидали, ведь он потерял Бержерона и Крейчи и должен был рухнуть».

Я не стремился вычитать это специально и тщательно оббегаю любой текст, где встречаю эту мысль – но эта мысль встречается регулярно.

Серьезно? Вы серьезно? Да все же с точностью нао… Ладно, надо остыть. Мне еще отсматривать «Ойлерс».

Все с точностью наоборот.

За доказательством не нужно ходить на сайты с продвинутой статистикой. О том, что из себя представляют нынешние «Брюинс» идеально рассказывают их приключения в плей-офф-2023, который после рекордной регулярки обещал продлиться для «Бостона» целую вечность, а закончился на первом раунде. Помните?

Крейчи и Бержерон мерцали в этой серии из-за повреждений. Давид зацепил пару матчей на старте и пару – на финише серии. Бержерон появился в трех последних.

Итого – четыре матча. Из них «Бостон» проиграл три. Положительный «плюс-минус» у Крейчи был в одной игре. У Бержерона – ни в одной.

Я видел эту серию, и «Бостон» мне очень нравился на старте, когда и побеждал. Это была лаконичная, внятная, осознающая свои возможности команда, которая плющила «Флориду» четкой системой в средней зоне и идеальным исполнением в контратаках.

В этом стиле «Бостон» добился отрыва в 3-1.

А потом вернулись ветераны – первый и второй центр команды – и «Бостон» сделал вид, будто он самая яркая possession team. Будто они созданы для того, чтобы задавить «пантер» позиционными атаками.

Не то чтобы «Брюинс» резко сдали. Но их игра стала менее плотной. Больше свободных зон, больше ошибок. Атака «Бостона» стала медленнее – и временами это было не просто очевидно, это было страшно .

«Флориде» стало понятнее, что делать.

На самом деле путь «Бостона» в той серии – загадка для меня, потому что главный тренер команды Джим Монтгомери еще по ходу говорил, что в первых играх против «Флориды» команда выглядела не так, как он хотел бы – и, видимо, глобальный план был в том, чтобы играть от контроля.

Но суть произошедшего довольно проста: если двум первым вашим центрам за 35, то в плей-офф-2023 вы будете проигрывать в скорости примерно любому сопернику, даже первому попавшемуся. Да, «Бостону» было бы попроще с «Питтсбургом», но попалась «Флорида» – Барков, Беннетт, Лунделль. И преимущество, добытое превосходной и очень стильной структурной игрой, было упущено в бестолковых перестрелках.

Я не могу сказать, что дальнейшая судьба «Бостона» и его текущее лидерство были для меня очевидны. Но я точно знал: Бержерон и Крейчи для этой команды не потеря.

Они могли бы быть полезны, но в обрезанной роли в третьем-четвертом звене. А вот в топ-6, в прямом и длинном противостоянии с командой уровня плей-офф, были скорее слабостью.

Кстати, скорее всего, именно поэтому они и ушли.

И сегодня я вижу именно ту четкую команду из первых игр серии с «Флоридой». Она не переоценивает силу своей центральной линии и строит игру от крепкой структуры на своей половине. Она здорово обороняется, помогает вратарям и цепляется за каждый момент – имея одного из лучших снайперов Вселенной. Центры-ветераны сделали бы эту команду интереснее с точки зрения имен, но по факту она была бы уязвимее.

Что ждет любую команду, двум первым центрам которой будет в сумме за 70 лет.

Так что «Бостон» красиво проводил своих бывших звезд – и закономерно стал только лучше.

Телеграм-канал Петухова, YouTube-канал Петухова

Фото: AP Photo /Michael Dwyer