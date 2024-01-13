Партнера Капризова обвиняют в том, что он вступился за Кирилла – и ударил невиновного

История, которую вы точно пропустили на праздниках.

В ночь с 30 на 31 декабря «Миннесота» играла с «Виннипегом», и в самом начале третьего периода Капризов сделал эффектную голевую передачу Мэтту Болди (из-за ворот, на чувстве, как мы любим), а через пару минут встрял в углу чужой зоны с Бренденом Диллоном.

Защитник прессовал Кирилла и нарвался на суперский обратный силовой. Удар втык немного вывел здоровяка из себя – и тот решил проверить, сколько ударов выдержит спина Капризова, если бить клюшкой, которую держишь двумя руками.

Спина сдалась после второго.

Результат: Кирилл не доиграл матч и попал в список травмированных «Уайлд» на пару недель.

За удар по Капризову Диллона в этом же матче вызвал на драку главный усач «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон – драка получилась не очень зрелищной и закончилась ничьей .

Через день те же команды играли в Сент-Поле. Уже в начале матча Марун подрался с Лаури, а очень скоро после этого на вбрасывании встретились Райан Хартман со стороны «Миннесоты» и молодая звезда «Джетс» Коул Перфетти.

Хартман выиграл шайбу и между делом рванул клюшку наверх, чтобы немного поправить сопернику лицо.

Удар рассек Перфетти губу, тот отделался парой швов. Свистка и удаления не было, но после игры Хартмана оштрафовали за этот удар на 4427 долларов и 8 центов.

Матч был в воскресенье. Главное началось потом.

Первым выступил Перфетти: Хартман мстил за Капризова

В понедельник, на следующий день после матча, Коул Перфетти рассказал журналистам, что в оставшееся время воскресной игры говорил с Хартманом – и тот ему объяснил: этот удар на вбрасывании был местью. Местью за удар Диллона по Капризову – хотя в момент, когда Кириллу пересчитывали ребра, Перфетти даже физически не присутствовал на льду.

«Он говорил: «никакого дисреспекта», – пересказал нападающий «Виннипега», – «Ничего лично против тебя, это просто нужно было сделать. Должно было случиться что-то похожее на то, что случилось с Капризовым». Я говорил с парой наших ребят – и они сказали, что мне еще повезло. Это мог бы быть удар сзади по голове или что-то более серьезное».

Важный момент: Перфетти сказал, что не делился этой репликой с партнерами до конца матча – и главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс позже объяснил реакцию команды на этот удар тем, что никто не знал смысла этого поступка: «Это немного олдскульно, – сказал Боунесс. – Если такой разговор был и в моменте бы о нем все узнали, наша реакция была бы другой».

Тренеру казалось, что флер от субботней травмы Капризова к воскресенью уже развеялся. Даже драка Марун – Лаури для него была про другое.

«Я думаю, там было больше того, что Марун пытался послать месседж и своей команде, и нашей, – объяснил тренер. – Типа «окей, это будет трудная игра для вас, ребята». Я не думаю, что эта драка относится только к инциденту с Капризовым. Он уже был заигран – Миддлтон с Диллоном разобрались».

Хартман: Перфетти все выдумал

Заявление Перфетти достаточно мощно рвануло – на сайте The Athletic его обсуждали с энергичностью, которая обычно сопровождает громкие провалы «Торонто Мэйпл Лифс». И добралось до Хартмана, которому тут же полетели вопросы. Райан ответил – и опроверг обвинения Перфетти.

«Он подъезжал ко мне несколько раз и спрашивал, сделал ли я это специально, – рассказал нападающий «Миннесоты». – В конце концов я ответил ему, что НЕ собираюсь говорить, что это было НЕ специально». Так что я не говорил ему «Хэй, я сделал это нарочно». Он приставал ко мне и я высказался так, как высказался. Вот все, что произошло».

Но при этом факт удара по лицу очевиден – и об этом у Хартмана тоже спрашивали.

«Я стараюсь быть лучше на вбрасываниях, – ответил он. – Парень подошел с низко опущенной головой, а я старался быть жестким и на шайбе, и с соперником. Так что думайте, что хотите».

Вот это поворот 1: Капризов получил травму в оба последних приезда в Виннипег

Предыдущий приезд «Уайлд» в Виннипег случился весной-2023 – и тогда в Капризов подломался после столкновения с Логаном Стэнли. Ну, как столкновения...

Причем после этого повреждения Капризов был достаточно спокоен в отношении Стэнли – и говорил, что в игре такое просто случается.

Вот это поворот 2: у Хартмана – сочная кредитная история

Райану 29 лет, в НХЛ он с 2016-го, и за это время его дисквалифицировали уже три раза, а штрафовали семь. Один из свежих случаев был в игре, та-дам, против «Виннипега», когда Хартман выбил главную звезду «Джетс» Николая Элерса.

«Элерс догонял Кирилла из-за ворот, – объяснял тот эпизод Хартман. – Так что я провел мощный, чистый хит на нем уже после того, как получил шайбу».

За этот хит его оштрафовали на 9189 долларов и дисквалифицировали на 1 матч.

Вот это поворот 3: в момент удара на Перфетти был микрофон

Нападающего снимали для клубных соцсетей – и домашний матч с «Миннесотой» Перфетти провел с надетым микрофоном. И Коул уверял, что момент с признанием Хартмана есть на записи. При этом, когда на игрока цепляют микрофон, соперников тоже информируют – пометка об этом всегда есть на доске в раздевалке.

«У нас на стене было написано, что он играет с микрофоном, – говорил Хартман. – Я знал, что весь его матч записывается». И в разговоре с The Athletic Хартман намекнул, что Перфетти весь матч приставал к нему как раз из-за микрофона – чтобы записать этот разговор.

PR-отдел «Джетс» отказался предоставить запись в медиа. Но ее получили «Уайлд» (а соответственно, и Хартман) и профсоюз игроков НХЛ – «Виннипег» прислал ее, чтобы получить разрешение на публикацию. «Миннесота» отказала, и профсоюз подтверил, что запись не может быть опубликована.

Представитель «диких», который смотрел видео, подтвердил, что версия разговора Хартмана была точна.

С фактом появления такого видео есть еще один момент. За удар по лицу Хартмана оштрафовали на 4427 долларов – максимально возможную сумму для такого случая. Но больше никаких санкций не было. Потому что для случаев, когда на игроков надевают микрофоны, есть специальное соглашение, которое предполагает, что записанное на играх аудио нельзя использовать для расследования дисциплинарных нарушений.

«Я думаю, лига все сделала правильно, – сказал генменеджер «Миннесоты» Билл Герин про удар Хартмана и его наказание. – Я знаю, как это выглядело, но я не думаю, что там было что-то, за что следует наказать. У Райана есть история, и его оштрафовали. Думаю, этого достаточно».

Хартман не сожалеет об ударе и недоволен поведением Перфетти

«Очевидно мне не жаль, что он получил по лицу. – сказал Хартман – Такое происходит на вбрасываниях. И я не буду говорить, что это было ненамеренно – потому что этим я могу поджечь соперников, заставить мстить в следующей игре».

Три пойнта из финального выступления Райана:

1. Его не волнует то, каким горячим получилось обсуждение этого эпизода.

2. Он недоволен тем, что Перфетти вынес на публику разговор, который был на льду.

«Если все, что произносится на льду, будет опубликовано, – заметил Райан, – у кучи людей будут проблемы. Не знаю, может время другое и теперь пацаны рассказывают людям, что говорили на льду, но я думаю, что это все должно оставаться в игре».

3. Перфетти врет, когда говорит, что не рассказывал партнерам об этом разговоре до конца игры.

«Я говорил с несколькими игроками «Джетс» – и он рассказал всем. Он ведет себя типа «ничего никому не говорил, а его заставили рассказать». Но он все всем рассказал сразу. И потом вынес это в медиа. Я не собираюсь извиняться за то, что ударил его. Я не видел извинений Диллона за кросс-чекинг по Кириллу».

Следующая игра Миннесоты и Виннипега – 20 февраля.

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Фото: AP Photo /Tony Gutierrez, Ryan Sun, Bailey Hillesheim