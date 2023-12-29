Овечкин уезжает из офиса в большинстве. Тестируют на новой позиции – на пятаке

Исторический момент.

У меня новости. За 25 секунд до конца первого периода матча с «Рейнджерс» «Вашингтон» получил большинство. На десятой секунде розыгрыша случилось вот это.

Если вы не поняли, куда смотреть – то вот с замедлением и кропом.

Да, Овечкин переместился из офиса на чужой пятак. В принципе, он делает такое в равных составах – и на несколько секунд, когда времени остается только на бросок. Почему бы нет, так?

Но после перерыва большинство «Кэпиталс» продолжилось, они долго не могли уверенно расставиться в чужой зоне. А на 50-й секунде случилось вот это – смотрите в левую часть картинки, чтобы ничего не пропустить.

Всего у «Вашингтона» было две возможности и 3 минуты 32 секунды на то, чтобы поиграть в большинстве. Ови провел на льду все время, и, судя по индивидуальным ожидаемым голам, он был самым опасным игроком в этот период – похоже, из-за момента, который нашелся раз на чужом пятаке.

Пятак не стал основной позицией Овечкина, но, по сути, в каждом осмысленном розыгрыше (которых было не то чтобы много) он спускался на пятак.

Понятно, откуда выросли ноги: прошло почти полсезона, у Ови – 6 голов и всего 2 – в большинстве. При этом «Вашингтон» в принципе реализует всего одну попытку из десяти и опережает только «Филадельфию» и «Сент-Луис», что, как вы понимаете, означает 30-е место в НХЛ.

Алексей Белов плюется, глядя на большинство «Баффало» – а «Вашингтон» играет еще хуже.

Плюс – в офисе Овечкина проблемы. Своей фирменной продукции – неостановимые броски в касание – там сейчас производят меньше. Возможно, проблемы с поставщиками (Карлсон постарел и его пас уже не так хорош, с Кузей происходит что-то что и он сам вряд ли может объяснить), возможно, внутренние проблемы, но продажи явно не те.

Плюс сама схема, похоже, себя исчерпала: пасы на Овечкина ждут – и ловкие ребята типа Дилана Козенса с ловкостью их перехватывают.

То есть со многих сторон это оправданное и понятное решение. У Овечкина прекрасное голевое чутье, и если у него не идут броски, то чем повредит попытка реализовать это чутье на другой позиции?

«Если вы просто выберете два варианта, которые будете исполнять в течение 10 лет, то угадайте что? – спрашивал главный тренер команды Спенсер Карбери – Остальные команды будут знать эти два варианта, потому что видели их много раз.

Они придумали способы противостояния этим двум вариантам, так каков же ваш третий, четвертый, пятый? Наши игроки большинства должны их придумать, мы ставим перед ними такую задачу. У нас должно быть три, четыре варианта».

На неделях я уже писал о том, что Овечкин еще пригодится «Вашингтону» в роли Павелски 2.0 и в этой роли может быть очень эффективным игроком – что ж, позиция на пятаке в большинстве этой роли соответствует максимально. Другое дело, что остальные игроки «Кэпиталс», глядя на Ови в новой позиции, были будто бы растеряны – но это дело тренировок.

Еще один момент: теперь «Вашингтону» нужно придумать новую архитектуру своего большинства. Когда Ови уходит вниз, на левом фланге освобождается важная для розыгрыша позиция – и этот вакуум не может оставаться незаполненным.

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Фото: East News /AP Photo/Adam Hunger