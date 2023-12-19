«Рейнджерс» прут на диком большинстве: Панарин рулит эффективными партнерами

Лавиолетт оставил только нужное.

Парадокс современных «Рейнджерс»: почти весь сезон они идут в тройке лидеров общей таблицы НХЛ (иногда – на первом месте), а середину декабря вообще прошли с показателем в 74,1% набранных очков (столько же лишь у «Брюинс»), но все это время остаются командой, которая скверно контролирует игру при 5-на-5.

Причем «скверно» – это сейчас, когда «Нью-Йорк» выбрался в конец второй десятки по ожидаемым голам при 5-на-5.

В первой четверти чемпионата команда, в атаке которой играют один из лучших плеймейкеров современности, шведская пушка, а так же группа молодых талантов из разных стран (Чехия, Канада, Финляндия), создавала моменты при 5-на-5 на уровне «Сан-Хосе» – и по этому показателю находилась где-то на 30-31 месте.

Да-да, на уровне «Сан-Хосе», на 30-31 месте – и при этом в лидерах лиги по очкам. Как это возможно?

«Рейнджерс» делают это снова. – пишет про лучшую команду Востока обозреватель The Athletic Дом Лусчишин. – Они снова делают эту штуку: их результаты при 5-на-5 сомнительны, но все остальное работает настолько хорошо, что команда оказывается наверху».

«Все остальное» – стандартный набор: Шестеркин (пока не блещет, но в целом его надежности хватает) и спецбригады.

И если надежность меньшинства «Рейнджерс» (в тройке лучших в лиге) – ровно то, чего ждешь от одного из лучших оборонительных составов планеты, то вот большинство (сейчас – чуть меньше 30%) – действительно новость.

Провал в плей-офф-2022: Кэйн пришел и сделал... хуже

Нет-нет, этот состав «Рейнджерс» создан для того, чтобы уничтожать соперника в большинстве – и в плей-офф-2022 именно этот компонент позволил команде Галлана (тогда еще) расправиться с «Каролиной». Но последние полтора года были... странными.

В прошлой регулярке временами откровенно не шло, и генменеджер Крис Друри будто бы решил проблему мощной инъекцией таланта на дедлайне – заполучив одновременно и Кэйна, и Тарасенко.

В Нью-Йорке зазвучал гимн воссоединения Патрика и Артемия в одной бригаде.

Но серия против «Девилс» в смысле большинства стала хтоническим сериалом «Твин Пикс». И «Рейнджерс» пронесли нас на качелях: от безумной реализации в первых двух матчах до ну вообще никакой на финише.

И обратите внимание на результаты игр. Команда, которая так себе действует при 5-на-5 (а «Рейнджерс» Галлана тоже такими были) – астматик. Голы в большинстве для нее – ингалятор. Без этих голов для нее нет нормальной жизни. Нет побед.

Фаворит турнира упустил серию почти на сто процентов из-за большинства. И я разбирал этот феномен: тренеры «Рейнджерс» ввели в первую бригаду еще одного невероятного мастера Кэйна – и случилась передозировка большинства.

Из проверенных приемов остались только подставления Крайдера – ими «Рейнджерс» добились отрыва в серии, но когда подставления кончились, ничего другого в бесконечной перепасовке Кэйн, Панарин и Фокс найти не смогли – и защитникам «Девилс» было проще.

Штаб Лавиолетта избавился от шелухи

Идеальную иллюстрацию того, как сейчас работает большинство «Рейнджерс», я увидел в недавнем матче против «Торонто». «Лифс» взяли его со счетом 7:3, но в игре был момент, когда она могла сломаться.

В начале второго периода «Рейнджерс» горели уже 1:4 и получили большинство. Его точно нужно было реализовывать, первая спецбригада включила бист-мод и в 21 передачу (с того момента, как расставились в чужой зоне) вывела на бросок Зибанежада.

Блистательная работа: кроме 21 передачи там было много перемещений, и больше всех в поисках момента для решающего паса двигался Артемий Панарин – за без малого минуту он поиграл на четырех разных точках: у правого борта.

Слева на лицевой.

Слева под синей линией.

И, в конце концов, на вершине.

Такую надежность и управляемость первая спецбригада «Рейнджерс»выдает за счет довольно гармоничной и при этом удивительно четкой внутренней экосистемы.

Можно было бы подробно пересказать развитие большинства в игре с «Торонто» и еще в нескольких играх, но я сэкономлю ваше время и сразу опишу эту экосистему:

1. Однозначный плеймейкер – Панарин. Нагрузка по созданию опасной передачи лежит на нем, и он по умолчанию это понимает и не ищет сложного развития атаки, не передает инициативу кому-то еще в бригаде (как было, когда в «Рейнджерс» заезжал Кэйн), а сам работает над тем, чтобы создать голевой пас.

Он может «застрять» на позиции у правого борта, выискивая линию паса на Мику или Криса, а может покататься по периметру – в общем, это его зона ответственности, и он с ней разбирается, как и должен делать один из самых изобретательных хоккеистов планеты.

Юра на прошлой неделе писал о том, что Артемий стал чаще бросать – и в большинстве это, во-первых, видно, а во-вторых, помогает: защита вынуждена уважать ложные замахи Панарина, которые тот может конвертировать в крутые пасы. Это еще немного повышает акции большинства «Рейнджерс».

2. Правая рука Панарина в большинстве – Фокс. У него другая позиция, но он всегда на связи и готов включиться в глубину или бросить.

По сути, сюжет каждого розыгрыша «Рейнджерс» двигает именно связка Панарин – Фокс, передачами прямо друг другу или через третьего игрока.

3. Зибанежад и Крайдер в роли топовых финишеров, угрожающих прямым броском – и занимают позиции, из которых их оружие несет максимальную опасность для вратаря соперника.

Их фунционал довольно прост: они завершают розыгрыши Панарина/Фокса, в основном оттягивают на себя внимание защиты – и не берут на себя ответственность по контролю шайбы и разработке голевых ситуаций.

Их игра выглядит так: или бросок в касание, или быстрый обратный пас Панарину/Фоксу.

4. Трочек тут – такой разнорабочий, который почти не участвует в розыгрыше, но за счет ловкости работает с отскоками и спорными шайбами – и иногда встает в центр зоны на пас под бросок.

Эта бригада, конечно, зависит от настроения и формы Артемия Панарина (после неудачи плей-офф-2023 он сам говорил, что немного перегорел в серии с «Девилс»), но точно взвесить влияние каждого фактора успеха этой формации я бы не взялся.

Есть ощущение, что сейчас Панарин будто парит надо льдом. Но это произошло само по себе или потому что Крайдер и Зибанежад здорово оттягивают на себя внимание защиты и не тормозят с шайбой?

Или потому что Фокс очень здорово держит себя доступным для паса?

Или потому что в бригаде нет другого источника креатива, которому Панарин вынужден был бы периодически передавать штурвал?

Уверен, что эти факторы работают в плотном переплетении, которое очень сложно как-то достоверно разобрать.

Так же уверен, что успех большинства «Рейнджерс» не в какой-то метафизике, не во внезапном окрылении, которое произошло с игроками при новом тренере (например), а в том, что большинство очистили от лишних смыслов, игрокам раздали четкие и очень подходящие им роли и дали самим разобраться с тем, в чем они – лучшие в мире.

Глядя на то, как Панарин и компания играют сейчас, я вспоминаю, как фанаты «Тампы» дрожали после каждого фола «молний» в финале конференции-2022, и понимаю: соперников «Рейнджерс» этой весной ждет очень много крайне неприятных минут.

Фото: AP Photo/John Munson, Charles Krupa, Noah K. Murray