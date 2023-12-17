Огромная проблема «Питтсбурга» – устаревшее большинство. Слишком много простых передач

Реализация скачет в районе 10%.

В предыдущих сериях: боссам, фанатам и лидерам «Питтсбурга» не понравилось впервые за три тысячи лет смотреть первый раунд плей-офф по телевизору – и они назначили виноватым генменеджера Рон Хекстолла (побоялся тратить первые пики на дедлайне!) с президентом по хоккейным операциям Брайаном Бурком (просто надоел!).

Ветеранов поменяли на Кайла Дубаса, известного в НХЛ специалиста по выкладыванию всех фишек на игровой стол – и тот с ходу выдал главное свое полотно: схему обмена Эрика Карлссона из «Сан-Хосе» (участвовали три клуба и девять игроков). А так же несколько работ поменьше: из «Вегаса» пришел Райлли Смит, с рынка свободных агентов – Грейвс и Эллер.

На судно прибили табличку с названием «Победа», но, как водится, первые две буквы отлетели еще до команды отдать швартовы.

«Пингвинс» проиграли в первом же матче «Чикаго», потом взяли два («Кэпиталс», «Флеймс»), потом отдали три – и дальше продолжили в том же духе.

К середине декабря «Питтсбург» занимает седьмые места – и в своем дивизионе, и в таблице уайлд-кард. До зоны плей-офф не то чтобы далеко – всего пять очков, но для ликвидации этого отставания нужна серия из нескольких побед подряд, а в рамках беспредела, который происходит на Востоке в целом, это не так просто.

Плюс – у самого «Питтсбурга» есть очевидные проблемы. И если обычно я говорю, что одной причины не бывает, то в ситуации с «Пингвинс» один индикатор горит красным намного ярче всех остальных.

В это сложно поверить, глядя в таблицу, но «Питтсбург» – по-прежнему одна из лучших команд НХЛ по ожидаемым голам в равных составах. «Пингвины» входят в число лидеров лиги по броскам в среднем за матч. Они достаточно хорошо контролируют шайбу против любого соперника и создают достаточное количество моментов.

С точки зрения игры в равных составах они точно не заслуживают находиться там, где они так крепко застряли.

Но! Все портит большинство.

Прямо сейчас процентовка (не забываем золотой термин, который нам подарил Дмитрий Губерниев) команды в большинстве – 12,9%, но на скриншоте от 9 декабря, который я сделал на память, этих процентов кое-как набирается девять.

В смысле большинства «Питтсбург» уверенно окопался среди аутсайдеров сезона (хуже только «Вашингтон», «Чикаго» и «Сент-Луис») – и это проблема, потому что большинство должно быть драйвером движения этой команды вперед. У них и так был полный порядок в смысле исполнительского состава, а тут прибыл еще и известный шведский квотербек.

Очень много игр «Пингвинс» отдают с разницей «-1»: один гол в большинстве – и уайлд-кард была бы в руках.

Для команды с таким средним возрастом (под 30 лет – больше всех в НХЛ), статусом и составом, реализация в районе 10 процентов – настоящая катастрофа.

И кажется, я понимаю почему так происходит. И не понимаю, почему вы до сих пор не подписаны на мой телеграм.

Конец матча с «Флоридой» – просто безысходность

7 декабря «Питтсбург» проводил матч жизни против «Пантерс», и за три минуты до конца «Флорида» вела 2:1. За две с половиной минуты до сирены Лунделль схватил необязательный фол в атаке и подарил Кросби и его недешевой компании две минуты большинства.

Из них 50 секунд первая бригада «Питтсбурга» потратила на то, чтобы расставиться в чужой зоне – что совершенно нормально и не критично. На отметке 1:09 до конца большинства Карлссон отдал пас Малкину и начался позиционный розыгрыш.

Тренеры при этом сразу сняли вратаря.

Это был день, когда Майк Салливан тестировал применение Криса Летанга в позиции на левом борту – Малкин начал розыгрыш с безопасной перепасовки с Крисом.

Дальше Малкин ушел на правый борт – а с шайбой остался Летанг. Неожиданный перевод Евгению – и тот не просто не смог бросить, но и кое-как обработал шайбу.

В этой части большинства «Питтсбург» дважды вышел на бросок – получились довольно безопасные моменты.

Итого: 20 секунд розыгрыша. Задействовано три игрока из шести: Летанг, Карлссон и Малкин. Тренерский штаб посмотрел на все это и взял тайм-аут.

После тайм-аута Малкин ушел на лицевую линию, а на его место у правого борта поднялся Кросби – но ничего опасного не случилось.

Почему так получилось?

Моя версия: «Питтсбург» рассчитывает на общий уровень мастерства своих звезд, а не на какие-то конкретные ходы.

Это упрощает задачу защите: ей надо просто контролировать пространство в центре зоны.

Это усложняет задачу атаке – потому что готовых решений нет, и в каждый момент времени нужно изобрести что-то невероятное. Перепасовки были от этого. «Держи шайбу и изобрети с ней что-то классное, пока я посмотрю», – говорили друг другу Карлссон и Малкин.

И проблема не в отсутствии движения – если они все еще и начнут двигаться, то просто запутаются – а в отстутствии готовых ходов.

Посмотрите на скриншот: Карлссон с шайбой и может бросать, но этот бросок читается – а варианта с опасным броском после одного паса или даже после двух – просто нет.

Карлссон просто отдает Кросби – и тот в такой же ситуации: ему надо что-то изобрести.

Да, есть вариант с пасом под ворота, но Генцел явно оттуда не угрожает и, по сути, просто контролирует шайбу. Тычок на пятак создает напряжение, но оно явно не того градуса, который в этот ситуации «Питтсбург» сам от себя ждет.

Главная проблема – устаревший подход

«Пингвинс» играют в большинстве слишком академично, в рамках подхода «ну не могут же столько хороших игроков не разобраться» – и это то же самое, что я видел у «Рейнджерс» в плей-офф-2023, когда в одной бригаде выходили Фокс, Панарин, Зибанежад и Кэйн.

И Игорь Шестеркин неправильно меня понял: да, Кэйн и Панарин могут отдать и сделать все что угодно. Но если до предполагаемого броска им надо сделать 15 хороших и изобретательных передач, то реализация такого большинства будет очень низкой – и у «Рейнджерс» в серии с «Нью-Джерси» она такой и была.

Косвенно правоту моей версии подтверждают нынешние «Рейнджерс», у которых сейчас идеальная реализация и идеальное исполнение: две огневые точки (Крайдер на пятаке с подставлением, Зибанежад слева с броском в касание), диспетчер Фокс на синей и один блуждающий творец Панарин (пас, бросок, все что угодно).

Зибанежад и Крайдер постоянно оттягивают на себя внимание защиты – тем, что если оставить им пространства, сразу же забьют, поэтому у Панарина больше свободы для творчества и перемещений.

Другой пример – «Тампа» и Кучеров. Игра Никиты – это почти всегда вывод на бросок сразу, максимум с транзитом через еще один пас. Это получается не всегда, но когда он ловит соперника на крючок, дальше он делает один ход.

У «Питтсбурга» ничего этого нет. Есть куча мастеров, которые ищут сложные варианты, но в силу возраста и низкой резкости исполнителей эти варианты не такие острые, а с учетом того, что все импровизация, они не получаются достаточно подготовленными.

Большинство «Питтсбурга» редко достигает момента, в которой опасный бросок – вопрос одного хода. Малкину, Кросби и Карлссону всегда нужно придумать пять хороших: вероятность этого против подготовленных соперников очень низка – а в НХЛ нет неподготовленных соперников, все топовые, поэтому процент низкий.

И да, они пробуют варианты и двигают там Летанга на вершину – это не помогает, потому что сама суть розыгрыша не меняется.

Я не думаю, что назначить роли хоккеистам невозможно, и не думаю, что Малкин и Кросби не могли бы перестроиться. На ЧМ-2019 мы видели, что Малкина можно поставить за ворота – и он будет максимально изобретательным и опасным игроком оттуда.

И у России тогда была вообще дикая спецбригада, в которой кроме Кучерова игроком одного хода становился как раз Малкин – с выводом на Дадонова. И именно Евгений в полуфинале чуть не спас сборную России своей обманкой.

Но для того, чтобы большинство заработало так, его нужно переосмыслить и осовременить. Отказаться от части узоров и добавить простых линий. Нужна хотя бы одна вилка из двух решений, в которой соперник будет гадать – и мастера Кросби с Малкиным будут иметь преимущество.

Может помочь перевод кого-то из топов (это может быть и Малкин, и Карлссон) во вторую бригаду и поиск огневых точек для обеих бригад (игрок, который тупо бросает). Игра с «Аризоной» показала, что Летангу все-таки лучше на синей линии и что связка Кросби-Генцель может давать большинству эффективные ходы.

И вот что-то такое нужно придумать – без этого «Питтсбург» не станет опасным снова.

Фото: AP/Gene J. Puskar