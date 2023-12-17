овечкин и седины
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Огромная проблема «Питтсбурга» – устаревшее большинство. Слишком много простых передач

Питтсбург Питтсбург
Крис Летанг Крис Летанг
Эрик Карлссон Эрик Карлссон
НХЛ НХЛ
Джейк Генцел Джейк Генцел
Райлли Смит Райлли Смит
Майк Салливан Майк Салливан
Евгений Малкин Евгений Малкин
Сидни Кросби Сидни Кросби
Хоккей Хоккей

Реализация скачет в районе 10%.

В предыдущих сериях: боссам, фанатам и лидерам «Питтсбурга» не понравилось впервые за три тысячи лет смотреть первый раунд плей-офф по телевизору – и они назначили виноватым генменеджера Рон Хекстолла (побоялся тратить первые пики на дедлайне!) с президентом по хоккейным операциям Брайаном Бурком (просто надоел!).

Ветеранов поменяли на Кайла Дубаса, известного в НХЛ специалиста по выкладыванию всех фишек на игровой стол – и тот с ходу выдал главное свое полотно: схему обмена Эрика Карлссона из «Сан-Хосе» (участвовали три клуба и девять игроков). А так же несколько работ поменьше: из «Вегаса» пришел Райлли Смит, с рынка свободных агентов – Грейвс и Эллер.

На судно прибили табличку с названием «Победа», но, как водится, первые две буквы отлетели еще до команды отдать швартовы.

«Пингвинс» проиграли в первом же матче «Чикаго», потом взяли два («Кэпиталс», «Флеймс»), потом отдали три – и дальше продолжили в том же духе.

К середине декабря «Питтсбург» занимает седьмые места – и в своем дивизионе, и в таблице уайлд-кард. До зоны плей-офф не то чтобы далеко – всего пять очков, но для ликвидации этого отставания нужна серия из нескольких побед подряд, а в рамках беспредела, который происходит на Востоке в целом, это не так просто.

Плюс – у самого «Питтсбурга» есть очевидные проблемы. И если обычно я говорю, что одной причины не бывает, то в ситуации с «Пингвинс» один индикатор горит красным намного ярче всех остальных.

В это сложно поверить, глядя в таблицу, но «Питтсбург» – по-прежнему одна из лучших команд НХЛ по ожидаемым голам в равных составах. «Пингвины» входят в число лидеров лиги по броскам в среднем за матч. Они достаточно хорошо контролируют шайбу против любого соперника и создают достаточное количество моментов.

С точки зрения игры в равных составах они точно не заслуживают находиться там, где они так крепко застряли.

Но! Все портит большинство.

Прямо сейчас процентовка (не забываем золотой термин, который нам подарил Дмитрий Губерниев) команды в большинстве – 12,9%, но на скриншоте от 9 декабря, который я сделал на память, этих процентов кое-как набирается девять.

В смысле большинства «Питтсбург» уверенно окопался среди аутсайдеров сезона (хуже только «Вашингтон», «Чикаго» и «Сент-Луис») – и это проблема, потому что большинство должно быть драйвером движения этой команды вперед. У них и так был полный порядок в смысле исполнительского состава, а тут прибыл еще и известный шведский квотербек.

Очень много игр «Пингвинс» отдают с разницей «-1»: один гол в большинстве – и уайлд-кард была бы в руках.

Для команды с таким средним возрастом (под 30 лет – больше всех в НХЛ), статусом и составом, реализация в районе 10 процентов – настоящая катастрофа.

И кажется, я понимаю почему так происходит. И не понимаю, почему вы до сих пор не подписаны на мой телеграм.

Конец матча с «Флоридой» – просто безысходность

7 декабря «Питтсбург» проводил матч жизни против «Пантерс», и за три минуты до конца «Флорида» вела 2:1. За две с половиной минуты до сирены Лунделль схватил необязательный фол в атаке и подарил Кросби и его недешевой компании две минуты большинства.

Из них 50 секунд первая бригада «Питтсбурга» потратила на то, чтобы расставиться в чужой зоне – что совершенно нормально и не критично. На отметке 1:09 до конца большинства Карлссон отдал пас Малкину и начался позиционный розыгрыш.

Тренеры при этом сразу сняли вратаря.

Это был день, когда Майк Салливан тестировал применение Криса Летанга в позиции на левом борту – Малкин начал розыгрыш с безопасной перепасовки с Крисом.

Дальше Малкин ушел на правый борт – а с шайбой остался Летанг. Неожиданный перевод Евгению – и тот не просто не смог бросить, но и кое-как обработал шайбу.

В этой части большинства «Питтсбург» дважды вышел на бросок – получились довольно безопасные моменты.

Итого: 20 секунд розыгрыша. Задействовано три игрока из шести: Летанг, Карлссон и Малкин. Тренерский штаб посмотрел на все это и взял тайм-аут.

После тайм-аута Малкин ушел на лицевую линию, а на его место у правого борта поднялся Кросби – но ничего опасного не случилось.

Почему так получилось?

Моя версия: «Питтсбург» рассчитывает на общий уровень мастерства своих звезд, а не на какие-то конкретные ходы.

Это упрощает задачу защите: ей надо просто контролировать пространство в центре зоны.

Это усложняет задачу атаке – потому что готовых решений нет, и в каждый момент времени нужно изобрести что-то невероятное. Перепасовки были от этого. «Держи шайбу и изобрети с ней что-то классное, пока я посмотрю», – говорили друг другу Карлссон и Малкин.

И проблема не в отсутствии движения – если они все еще и начнут двигаться, то просто запутаются – а в отстутствии готовых ходов.

Посмотрите на скриншот: Карлссон с шайбой и может бросать, но этот бросок читается – а варианта с опасным броском после одного паса или даже после двух – просто нет.

Карлссон просто отдает Кросби – и тот в такой же ситуации: ему надо что-то изобрести.

Да, есть вариант с пасом под ворота, но Генцел явно оттуда не угрожает и, по сути, просто контролирует шайбу. Тычок на пятак создает напряжение, но оно явно не того градуса, который в этот ситуации «Питтсбург» сам от себя ждет.

Главная проблема – устаревший подход

«Пингвинс» играют в большинстве слишком академично, в рамках подхода «ну не могут же столько хороших игроков не разобраться» – и это то же самое, что я видел у «Рейнджерс» в плей-офф-2023, когда в одной бригаде выходили Фокс, Панарин, Зибанежад и Кэйн.

И Игорь Шестеркин неправильно меня понял: да, Кэйн и Панарин могут отдать и сделать все что угодно. Но если до предполагаемого броска им надо сделать 15 хороших и изобретательных передач, то реализация такого большинства будет очень низкой – и у «Рейнджерс» в серии с «Нью-Джерси» она такой и была.

Косвенно правоту моей версии подтверждают нынешние «Рейнджерс», у которых сейчас идеальная реализация и идеальное исполнение: две огневые точки (Крайдер на пятаке с подставлением, Зибанежад слева с броском в касание), диспетчер Фокс на синей и один блуждающий творец Панарин (пас, бросок, все что угодно).

Зибанежад и Крайдер постоянно оттягивают на себя внимание защиты – тем, что если оставить им пространства, сразу же забьют, поэтому у Панарина больше свободы для творчества и перемещений.

Другой пример – «Тампа» и Кучеров. Игра Никиты – это почти всегда вывод на бросок сразу, максимум с транзитом через еще один пас. Это получается не всегда, но когда он ловит соперника на крючок, дальше он делает один ход.

У «Питтсбурга» ничего этого нет. Есть куча мастеров, которые ищут сложные варианты, но в силу возраста и низкой резкости исполнителей эти варианты не такие острые, а с учетом того, что все импровизация, они не получаются достаточно подготовленными.

Большинство «Питтсбурга» редко достигает момента, в которой опасный бросок – вопрос одного хода. Малкину, Кросби и Карлссону всегда нужно придумать пять хороших: вероятность этого против подготовленных соперников очень низка – а в НХЛ нет неподготовленных соперников, все топовые, поэтому процент низкий.

И да, они пробуют варианты и двигают там Летанга на вершину – это не помогает, потому что сама суть розыгрыша не меняется.

Я не думаю, что назначить роли хоккеистам невозможно, и не думаю, что Малкин и Кросби не могли бы перестроиться. На ЧМ-2019 мы видели, что Малкина можно поставить за ворота – и он будет максимально изобретательным и опасным игроком оттуда.

И у России тогда была вообще дикая спецбригада, в которой кроме Кучерова игроком одного хода становился как раз Малкин – с выводом на Дадонова. И именно Евгений в полуфинале чуть не спас сборную России своей обманкой.

Но для того, чтобы большинство заработало так, его нужно переосмыслить и осовременить. Отказаться от части узоров и добавить простых линий. Нужна хотя бы одна вилка из двух решений, в которой соперник будет гадать – и мастера Кросби с Малкиным будут иметь преимущество.

Может помочь перевод кого-то из топов (это может быть и Малкин, и Карлссон) во вторую бригаду и поиск огневых точек для обеих бригад (игрок, который тупо бросает). Игра с «Аризоной» показала, что Летангу все-таки лучше на синей линии и что связка Кросби-Генцель может давать большинству эффективные ходы.

И вот что-то такое нужно придумать – без этого «Питтсбург» не станет опасным снова.

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Фото: AP/Gene J. Puskar

2 комментария
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Никита, ну зачем было подрывать мою пятую точку цитатами Губерниева?
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Питухов вернулся, пингвин жди беды😬
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