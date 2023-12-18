После провальных сезонов «Ванкувер» ворвался в топы НХЛ. Игра команды греет сердца

Новый тренер навел порядки.

По ходу прошлого сезона поводов поговорить про «Ванкувер» было ровно три.

1. Почему талантливая команда так ужасно выглядит? 2. Вау, как здорово Андрей Кузьменко адаптировался к уровню НХЛ! 3. Зачем «Кэнакс» так издевались над Брюсом Будро?

Год назад «Ванкувер» довольно быстро обнаружил желание пролететь даже мимо борьбы за плей-офф (не «плей-офф», а «борьбы за плей-офф») и был в этом желании довольно успешен. В итоге занял пятое место в таблице уайлд-кард с 12 очками отставания от проходного второго места.

История с Будро – тренера зачем-то держали в команде после того, как инсайдеры уже рассказали об увольнении – усугубляла фрустрацию фанатов, и только результативность Кузьменко становилась небольшим поводом для радости.

В целом же с оптимизмом было не очень здорово, потому что «Кэнакс», по идее, достигли переломной точки в процессе сборки – и должны были доминировать. Окей, если не доминировать, то хотя бы полноценно претендовать на выход в плей-офф. И таланту их лидеров пора было блистать во весь рост.

Потому что лидеры «Ванкувера» – Петтерссон, Босер, Куинн Хьюз – выросли из статуса юниоров.

Потому что за «Ванкувер» играл – и по-прежнему играет – один из тех редких вратарей, который входит в группу лучших в лиге – Тэтчер Демко.

Плюс – вы видели их дивизион? Допустим, «Вегас» и «Эдмонтон» – птицы чуть-чуть другого полета, но дальше с кем там могут быть проблемы? «Сиэтл»? «Анахайм»?

Но в этом дивизионе «Ванкувер» осел всеми четырьмя колесами. Осел и даже вышел на такую легкую распродажу, отдав в «Айлендерс» лидера Бо Хорвата.

И главной причиной фрустрации было ощущение, будто это не просто совпадение, будто организация зашла куда-то не туда и не способна добиться стабильно топового хоккея от текущего состава. Как будто проблемы не где-то на поверхности, а в самой глубине.

А что, если Петтерссон просто не готов тащить франшизу на своих до сих пор вполне мальчишеских плечах? А что, если Куинн Хьюз – слишком атакующий защитник для того, чтобы его команда могла побеждать в современной НХЛ?

К ноябрю-2023 фрустрация развеялась как дым от электронной сигареты. «Кэнакс» начали сезон с 8:1 против «Ойлерс», с 10 побед в 13 матчах и с 54 шайб в первых 12 играх – чем обновили клубный рекорд.

Они сразу же взлетели в топ конференции и к середине декабря уверенно идут в тройке лидеров дивизиона, бодаясь за второе место с выдающимися «Кингс».

«Кэнакс» будто бы стали той самой силой, какую в их лице ждали много лет. Потенциал раскрыт? Новый контендер созрел? А вы подписались на мой телеграм?

«Ванкувер» поменял штаб – и это сработало

Уже писал: когда команда совершает резкий прыжок в смысле результатов и, ну так скажем, внешнего вида, то в основе этого прыжка всегда виднеются одни и те же вещи – лидеры забивают и играют как лидеры, тренер наладил защиту, вратарь делает сэйвы.

«Ванкувер»-2023 в этом смысле – прям какой-то эталон, и самый простой разбор буквально перебирает все кассовые штампы. Все, казалось бы, главное – на поверхности.

Элиас Петтерссон начал сезон в стиле Павла Буре и с небольшими пробуксовками продолжает примерно в том же духе. Когда твой лидер стартует на уровне кандидата на «Харт Трофи» и потом чуть замедляется, этого все равно бывает достаточно, чтобы помочь команде выбраться из группы некрепких середняков.

Куинн Хьюз начал и продолжает сезон как главный кандидат на «Норрис Трофи» – и если дальше все пойдет в том же духе, то коллегию, принимающую решение, ждет непростой выбор между ним и Кэйлом Макаром (и запись этого обсуждения будет куда интереснее итогового выбора).

Тэтчер Демко вряд ли претендует на «Везину», но по отраженным голам сверх ожидаемых он в топе лиги – и этого достаточно, чтобы команда не падала ниже результата, который обеспечивают полевые игроки.

Голы Брока Босера не то чтобы ловко влезают в раздел «secondary scoring», Брок играет во втором звене вместе с Джей Ти Миллером, но то, что идет на 50 голов в сезоне – неожиданность. И это тоже помогло «Ванкуверу» сначала набрать, а потом удержаться на очень бодром уровне. С 22 шайбами Босер – в топ-3 снайперов лиги.

И кажется – чего проще: лидеры дали свой уровень – вот и весь ответ!

Когда я готовился к тексту, заметил, что в контексте ванкуверского взлета говорят не только про лидеров – но и про Тедди Блюгерса, Нильса Хегландера и Конора Гарланда.

Кроме того, показывают статистику: на 5 декабря «Ванкувер» был в топе по допущенным атакам с ходу с численным преимуществом. То есть «Кэнакс» допускают таких атак чуть ли не меньше всех в лиге.

Это точно составляющие успеха, и это точно не объясняется только формой звезд. Скорее наоборот: произошло что-то большое, что помогает и звездам – и всем остальным департаментам команды.

И мы знаем что: в команду еще весной пришел новый главный тренер, задачей которого было поменять траекторию развития команды. Выглядит так, будто Токкету это удалось.

Токкет пришел в «Ванкувер» с новыми четкими требованиями

Три кита на которых держится – а точнее, которых мне удалось обнаружить – успех Токкета в «Ванкувере». Наверняка их больше, но говорю о том, что нашел/увидел сам:

1. Внимательное отношение к игрокам; 2. Высокий уровень проработки игры в нападении и защите; 3. Новый уровень ответственности в игре без шайбы.

Начну с третьего, потому что тут понятнее всего.

Важный момент: небольшое количество допущенных атак с ходу можно добыть разными путями. Например, «Кингс» делают это, сидя в средней зоне 1-3-1 (об этом поговорим потом). «Ванкувер» не пользуется такими пассивными схемами и временами давит даже как-то яростно – посмотрите, как звено Петтерссона напрягает защитников «Рейнджерс», далеко не последних парней лиги в смысле движения и конкретно движения с шайбой.

А значит – затрудняет атаки с ходу против себя не в статике, а в движении. Проще говоря, тренер очень строго требует от игроков не просто возвращаться назад, а следить за своей эффективностью в этом процессе.

«Я cыграл за Рика, наверное, более 300 игр и всегда было одно и то же, – сказал один из важнейших игроков этих «Кэнакс» Конор Гарланд. – Или ты старательно возвращаешься, или не играешь. Никому не нравится, когда его догоняют. Все умеют играть в отрывах 3-на-2. Их так часто отрабатывают на тренировках, что через некоторое время начинаешь просто чувствовать, что сработает, а что нет – но когда тебя догоняют, задача становится сильно сложнее. Даже для хороших игроков.

Обычно то, что делает нас лучше, начинает третий нападающий в зоне атаки, а затем возвращаются и другие ребята. И это не просто рывки от отчаяния, мы начинаем давление сразу же – и зарубаем сопернику моменты очень рано».

Работа «Ванкувера» в средней зоне – тот случай, который статистика из таблицы выше иллюстрирует лучше одного вырванного из ткани игры эпизода. Но в игре «Кэнакс» таких эпизодов достаточно.

И судя по всему, проблемы Андрея Кузьменко в этом сезоне объясняются как раз четкостью требований тренера – и их многомерностью. Если от того же Гарланда ждут в основном хорошей работы в отборе, то Кузьменко должен сочетать эту работу с по-прежнему высокой результативностью (5,5 млн в год – это немало) – а ведь это по-настоящему сложно.

«Я думаю, что он так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры. – говорил про Андрея сам Токкетт. – Так что иногда тебе нужно перезагрузиться как игроку».

И отдельно – ключевое из той же реплики: «Вы должны участвовать в системных вещах, но и проявлять творческий подход в атаке. Я надеюсь, что он раскроется и сделает свое дело. Но когда дело доходит до игры без шайбы, может быть, стоит немного улучшить форчек и прочее, чтобы создавать потери. Это те мелочи, которые мы – я говорю не только о нем – это то, что делают команды уровня плей-офф».

Это, кстати, относится к первому пункту – внимательной работе с игроками. Для Токкета не проблема провести 25 минут тренировки с седьмым защитником команды, который наделал ошибок в прошлом матче и недоволен собой (это реальный эпизод и защитника зовут Марк Фридман). И если что-то идет не по плану Рика или просто сбоит, то он будет об этом говорить.

И на самом деле, случай Кузьменко нетипичен для этого «Ванкувера»: целой и большой группе игроков – в диапазоне от Босера до Тео Блюгерса – установки Токкетта помогают проводить лучший сезон в карьере. Все по заветам Евгения Калешина: если игроки держатся системы, то она им помогает.

И тот, кто из системы выпадает, играет хуже.

Тренеры провели сосредоточенную работу с линиями

Больше внимания игрокам – больше внимания взаимодействию между ними. Есть ощущение, что штаб Токкета вывел на другой уровень проработку заданий для троек нападения и связок защиты – и, что важно, коммуникации между ними.

Три вещи которые об этом говорят:

1. Петтерссон меньше играет с Хьюзом в равных составах

На это обращают внимание с начала сезона – все тренеры до Токкета в основном делали ставку на то, что два лучших плеймейкера команды выходили вместе. Что кажется очевидным: больше хороших игроков на льду – лучше результат.

Рик растащил их по разным отрезкам – ну например, в недавнем матче против «Тампы» Хьюз провел 8 минут с Миллером и только 3 с Петтерссоном – и получилось даже лучше.

«Тут мне помог опыт «Питтсбурга», когда у нас были проблемы. – объяснил сам Токкет. – Затем Майк Салливан пришел и сказал: «Крис Летанг будет играть с тройкой Сидни Кросби». И к Рождеству команда поднялась выше».

2. Роль звена Джей Ти Миллера

Джей Ти – первый бомбардир команды, а Брок Босер, который играет справа от него – первый снайпер команды, так что следующая информация, возможно, будет для вас небольшим шоком: эту тройку Токкетт использует, чтобы закрывать лучшие звенья соперников.

Помните, мы были недовольны тем, как Макди выглядел на старте сезона?

Соучастник преступления тут как раз Миллер: за три недели «Ойлерс» трижды играли с «Ванкувером», и звено Миллера отлично закрывало лучшего игрока всех времен.

3. В целом то, как выглядит защита

Просматривая матчи «Ванкувера», я увидел одно знакомое лицо.

И вспомнил, что на Олимпиаде-2022 сборная России радовала только игрой защиты, которой занимался как раз Сергей Гончар.

Формально в «Кэнакс» защитниками руководит не только и не столько он, а скорее Адам Фут (на скриношоте они стоят рядом), но я не думаю, что эти формальности кого-то волнуют даже внутри клуба. Главное, что игра выглядит продуманной.

Гронек идеально вписался в пару к Хьюзу, и именно в этой паре Куинн заиграл на «Норрис Трофи» (как Макар заиграл в паре с Тэйвсом), Ноа Джулсен из третьей пары лидирует в команде по блокам и хитам. Спецбригады меньшинства играют плотнее, не допускают так много поперечных передач, как раньше – и «Кэнакс» справляются с чужим большинством не лучше всех в НХЛ, но лучше себя прошлогодних (в этом департаменте у «Ванкувера» была катастрофа и он был худшей командой регулярки-22/23).

Теперь у штаба есть еще и Задоров, и ему ищут место – на мой вкус связка с Майерсом выглядит экстремально, но может быть у штаба свой план.

В любом случае, одно из самых ярких впечатлений по недавнему матчу с «Тампой» – то, как активно «Кэнакс» впахивали в своей зоне, отбирая у легенд время и пространство.

Статистический скетч про «Ванкувер»: PDO и оверперформинг

«Ванкувер» начал сезон с 8 побед в 11 матчах, и кредитная история команды (в прошлом сезоне – 12 очков до зоны плей-офф) потащила аналитиков покопаться в продвинутой статистике – и там, конечно, обнаружилось кое-что.

Я не знаю почему, но на разных ресурсах с данными до сих пор подсчитывают и публикуют показатель PDO (аббревиатура не означает ничего) – коэффициент командной удачи, который высчитывается по простой формуле «процент реализации бросков + процент отраженных бросков».

Считается, что в норме этот показатель равняется 100 единицам и что на дистанции с большим количеством сыгранных матчей он стремится к норме. Поэтому если у вашей команды он больше ста – значит, ей сейчас немного (или сильно) везет, она вот-вот перестанет забивать так часто (или станет больше пропускать) и чуть опустится в таблице (или опустится сильно).

После первых 11 матчей у «Ванкувера» этот показатель равнялся 108,7 – и это было не только надежное первое место среди команд этого сезона НХЛ. PDO «Ванкувера» в первые 11 матчей сезона-23/24 был самым высоким в сравнении с первыми 11 матчами сезона всех команд с 2007-го.

Вердикт звучал очень просто: «Ванкувер» жестко оверперформит. Его броски залетают чаще, чем должны – и чем будут. Его вратарь тащит чаще, чем должен. «Кэнакс» выигрывают матчи, которые должны были проиграть, набирают лишние очки и в таблице располагаются не там, где должны были.

В каком-то смысле буквально так и было: после 11 игр «Кэнакс» были 28-ми в лиге по броскам при 5-на-5 и при этом третьими по голам; с реализацией в 13,3%.

6 ноября, в своем 12-м матче, «Ванкувер» принимал «Ойлерс» и в какой-то момент первого периода по броскам проигрывал 2-19, но по счету взял этот период 3:1. К тому моменту «Кэнакс» были второй командой дивизиона с отставанием в 4 очка от «Вегаса» и с преимуществом в три перед «Кингс».

Прошло больше месяца. PDO «Ванкувера» действительно стал меньше – теперь это 105,5. Но по голам он первый. По броскам – двадцать первый. Реализация бросков падала до 10,8%, но поднялась обратно – до 13,4.

Кто-то скажет: оверперформ продолжается.

Мой ответ: талантливая команда раскрывает свой потенциал.

Главное: «Кэнакс» потрясающе играют в хоккей

Меня не удивляет текущее положение «Ванкувера». То, что это команда с отличным потенциалом, я видел еще в плей-офф-2020, где «Кэнакс» героически сражались с очевидно более мощным «Вегасом», играли от обороны и этой обороной (с Петтерссоном в роли арбалета) ставили «рыцарей» в по-настоящему смешные ситуации.

Но для того, чтобы стать топовой командой в НХЛ, недостаточно иметь суперзвезд на ключевых позициях. Нужно, чтобы сложилась сумма факторов. Если совсем коротко: нужен тренер с рабочими идеями, которые будут органичны имеющемуся у него составу – ну или хотя бы 15 хоккеистам этого состава (остальных можно поменять).

Вот этого в «Ванкувере» не складывалось. Копилось раздражение, копилась усталость, копилась та самая фрустрация.

В данный момент многое сложилось – и команда пошла наверх, одержимая легкой эйфорией от ощущения, что возможно все.

Я смотрел игры «Кэнакс» – и правда возможно все. Они играют в очень активный, динамичный хоккей, в котором не чувствуется перекоса в какую-то сторону. Да, он не оборонительный, но он и не беззащитный. Да, реализация выше нормы – но талант Петтерссона и Хьюза тоже гораздо выше нормы.

Невозможно сказать, где команду остановят в этом сезоне, но то, что одна из знаковых франшиз наконец-то ожила – уже несомненно.

Будущее «Ванкувера» наконец-то наступило.

Фото: Gettyimages.ru/Darryl Dyck