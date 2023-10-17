овечкин и седины
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Я верю, что у «Питтсбурга» получится. Дубас реально прокачал глубину, а Малкин и Кросби все еще жгут

Райлли Смит Райлли Смит
Сидни Кросби Сидни Кросби
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Кайл Дубас Кайл Дубас
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Евгений Малкин Евгений Малкин
Эрик Карлссон Эрик Карлссон
Ноэль Аччари Ноэль Аччари
Райан Грейвс Райан Грейвс
Питтсбург Питтсбург
Майк Салливан Майк Салливан
Хоккей Хоккей

Петухов и первые впечатления. 

Дистанция в три (и четыре, и даже пять) первых матча – ничто. Как ничего не значила бы победа над «Чикаго» (а «Питтсбург» команде Бедарда проиграл), так и то, что один из плохих дней «Вашингтона» выпал на приезд «пингвинов», не приблизило Кросби и Малкина (а так же Летанга и Карлссона) к Кубку Стэнли.

«Питтсбург» начал сезон с двух побед в трех играх, у Малкина в этих трех матчах уже 6 очков – и все это ободряет, но само по себе вовсе не гарантирует, что и сезон-2023/24 не закончится для франшизы болью.

Сезон только стартовал, и мы еще долго будем в серой зоне: ничего не ясно, любые выводы преждевременны.

Но вопрос с «Питтсбургом» стоит не так радикально, как, например, с «Вашингтоном». Никто не сомневается, что и в текущем состоянии «пингвины» – элитная команда, способная на все что угодно.

Неудачи последних лет – ситуативны.

● Вылет от «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф-2022 – не диагноз. Это поражение в борьбе с мощнейшей командой современности, у которой море таланта, топовая защита и один из лучших вратарей лиги.

Я никогда не забуду, что в той серии «Питтсбург» вел 3-1 и был очень близок к победе.

● Пролет мимо плей-офф-2023 – не диагноз. Это серия «чуть-чуть»: поменялся ландшафт дивизиона (из-за взлета «Девилс» стало теснее), в игре с «Чикаго» на финише не туда улетели отскоки, прежний менеджмент недооценил важность момента и недопилил команду в глубине.

Да, было очень больно, но это не окончательный развал великой команды. Сказались мелочи – в том числе недоработки на дедлайне – и перед новым сезоном нужно было поработать с мелочами.

Для этого «Пингвинс» наняли Кайла Дубаса – главного в НХЛ специалиста справляться с мелочами, игнорируя при этом слона в комнате. И Кайл провел работу, которую в зависимости от личных симпатий можно оценивать в диапазоне от «хорошо» до «ох ты, да у нас тут второй Жюльен Брисбуа нарисовался?».

Он нашел интересные варианты для топ-9 (Райлли Смит), боттом-3 (Аччари) и для защиты (Грейвс). Он выменял долбаного Карлссона. На бумаге, в офисе, летом, команда упакована чисто и качественно. У «Питтсбурга» появились основания для оптимизма – тем более, что Кайл большой спец по игре ва-банк на дедлайне, и в феврале-марте «пингвины», скорее всего, станут еще укомплектованнее.

Этот оптимизм, впрочем, во многом бумажный – да-да, формально все есть, но сейчас важно только, как это будет выглядеть на льду. Как это будет работать против сильных и скоростных команд, которых так много на Востоке.

Первую половину регулярки я буду искать ответы на два вопроса.

Первый: готово ли ядро к походу? Оно стало шире, но за счет Карлссона, которому 33 года. Мы верим в Сида и Джино, но в динамике последних лет они не становятся сильнее. Так вот – критично ли будет падение этого сезона?

Ответ на этот вопрос не зависит от результата одной игры, его вскрывает дистанция – и это очень важно. Вся работа Дубаса строилась на уверенности, что Сид и Джино все еще могут. Без того, что Сид и Джино будут топ, вся эта работа не имеет смысла. Командная конструкция просто рухнет, каким бы великим тренером ни был бы Майк Салливан.

Второй вопрос: как Салливан сработает с обновленной Дубасом группой поддержки? Как всех новичков расставят по составу, и связки какого качества они образуют?

На эти вопросы невозможно ответить за первые 3-4-5 игр. Но первые игры задают настроение и программируют ожидания от последующего отрезка.

Я видел старт «Питтсбурга» – и у меня от него чрезвычайно хорошее настроение.

Первое: Малкин начал как Малкин, а не как турист, только что вернувшийся из Тайланда. Евгений регулярно на старте сезона выглядит так, будто все его игровые инструменты в полном составе попадали с лестницы и теперь их нужно отстраивать – неделями, месяцами.

А тут – пасики в крюки, чтение моментов, все на месте. Для меня лично индикатор готовности Малкина – это моменты, где он катит на свободный лед партнеру, которого, как кажется, он не может видеть. И это уже было:

Карлссон не смотрится инородным телом. Звезды «Питтсбурга» в большинстве не включили режим взаимоуважения, а начали работу – очень хороший сигнал.

Второе: о-очень плотно выглядит остальной состав. Смита поставили к Малкину – связка уже сработала. Картера убрали из центра и передвинули на край – меньше работы, меньше ошибок, больше возможности показать сильные стороны и опыт. Центра рядом с ним пока исполняет Аччари – крепкий и энергичный боец вот ровно для напряжного четвертого звена; там же Мэтт Ньето.

***

Переход Карлссона, который был главным основанием для надежды «Питтсбурга» на новый сезон, выглядел не до конца продуманным, но в модели, которую команда выкатила на старте, есть ответы на все вопросы. Понятно, в чем идея, понятно, как распределена новая энергия, понятно, как это должно работать.

Сработает или нет – мы увидим в ближайшие дни, недели и месяцы, но сейчас – да, я верю в «Пингвинс».

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Дебют Бедарда в НХЛ: первое очко, дриблинг, победа, но в хлам проиграл «точку» Кросби

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Фото: East NewsJASON MOWRY/Getty AFP; ASSOCIATED PRESS/Gene J. Puskar

2 комментария

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Как дела на заводе
В сезоне 82 игры))
Да и у автора команд 10-15 появится, в которые он будет верить))
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