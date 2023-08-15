13 комментариев

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Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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Почему мы в тупике.

14 августа ИИХФ должна была вывести Федотов-ситуэйшн из тупика, а на самом деле загнала еще глубже в подворотню.

Что мы имеем к этому часу: Международная федерация постановила, что силу имеет только контракт с «Флайерс», а Федотов и ЦСКА достойны наказания (каждый своего). При этом сам ЦСКА решение не принял, а Иван, с этого момента юридически свободное лицо, находится в расположении армейского клуба – на сборе в Минске – и не спешит оттуда выбираться.

То есть стало еще сложнее, чем было. КХЛ, прежде крепко привязанная к международным обязательствам (мы не участвуем в ЧМ, но не продолжаем сезон в мае именно из-за него), теперь перед фатальным выбором: подыграть ЦСКА и допустить Федотова к соревнованиям (не представляю, как у лиги получится этого не сделать), а значит юридически пойти против решений ИИХФ, или, наоборот, следовать международным договоренностям и идти против намерений ЦСКА.

В такой же ситуации ФХР.

Еще одна мелочь: контракт у Федотова не с Люком Тардифом, а с клубом НХЛ. Клубов в НХЛ в полтора раза больше, чем клубов в России, у них у всех достаточно денег, и наши игроки с желанием едут туда и сейчас.

Что будет в ситуации Дикого Запада, проверять, уверен, никому не интересно; но намерения ЦСКА очень четко ведут именно в ситуацию Дикого Запада.

Эти намерения – первая большая проблема переговорного процесса. Проблема Федотова нетипична – и именно поэтому требует обсуждения, обмена мнениями, поиска точек соприкосновения всех сторон. А ведь это и есть работа менеджера – обсуждать, обмениваться мнениями, искать точки соприкосновения с игроками, агентами и менеджерами других клубов.

За последние два месяца ЦСКА и его президент ни одной репликой не обозначили желание договориться – с ИИХФ, с «Филадельфией», хоть с кем-нибудь, от кого зависит развитие сюжета. Этого желания клуб не транслирует даже сейчас. То есть когда ИИХФ, рассмотрев документы, увидел действующий контракт с «Флайерс», ЦСКА обвиняет лигу в ангажированности и вспоминает о сборной, которая не играет на ЧМ (причем тут вообще сборная?).

Вот небольшое доказательство. Вы могли не заметить, но за одну ночь в ситуации с Федотовым кое-что поменялось. В официальное заявление ЦСКА задним числом добавили кое-что такое, что подкорректировало его тон.

Добавился целый абзац беллетристики на тему взаимоотношений с ИИХФ:

«Представляется абсурдной ситуация, когда Международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат. Принятые ИИХФ решения по своей сути направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ».

А еще в строке «право обратиться в международные инстанции» слово «международные» поменяли на «уполномоченные».

ЦСКА идет по пути наибольшего сопротивления, при этом масштабируя свою частную проблему на масштаб всего хоккея и даже страны.

Для меня это удивительно, потому что вся КХЛ демонстрирует удивительно стойкую и взвешенную позицию в отношении к НХЛ. Игроки уезжают не только у ЦСКА. СКА раз за разом давал шанс Гусеву – и принимал того назад. «Авангард» ждет пока Ткачев ищет варианты в Северной Америке.

Отношения «Трактора» и Кравцова чуть сложнее – но они тоже не зашли в тупик, а как-то разрешились.

ЦСКА сам создал проблему, подписав игрока с действующим контрактом НХЛ, и не решает ее в рамках переговорного процесса, а раздувает масштабы, выводит на новый уровень и на новую сферу.

Второй фактор, который дико тормозит развитие сюжета – позиция самого Ивана. Его ситуацию сложно сравнивать с историями Малкина и Радулова, которые бежали, соответственно, в НХЛ и из НХЛ с действующими контрактами, но в чем-то она сопоставима.

Только главной линией тех историй было желание самих игроков – как на самом деле и должно быть. Понятно, что все процедурные вопросы современного спорта очень подробно прописаны, но они же следуют за желанием игрока, а не формируют его. Иван уже не раз подчеркнул, что просто хочет, чтобы все это закончилось – но как оно может закончиться без его участия, если это вопрос его контракта, его карьеры и его траектории развития? Не представляю, как такое возможно.

Федотов в дико сложной ситуации, в которой до него не был ни один топовый спортсмен страны (и тем более, серебряный призер Олимпиады). Он только что отслужил в армии, хотя не планировал этого делать – его желание дистанцироваться от активной позиции в целом объяснимо. Тем не менее, оно ситуацию только усложняет.

Необходимую работу за хоккеиста мог бы проделать клуб, который считает Ивана своим игроком – но клуб не видит полутонов, принимает вызывающе жесткие решения и продавливает свою позицию как оглушительно верную, несмотря на ее очевидные слабые места.

Была история о неудачном хоккейном трансфере, получилась притча о том, как же это плохо – не уметь договариваться и не иметь своего мнения.

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История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко, Григорий Сысоев; hctraktor.org

13 комментариев

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shickana
Каждый кузнец своего счастья, Федотов же выбрал линию поведения - куда кривая вывезет. То ли ЦСКА держит его за яйца, то ли он попросту бесхребетный. Остальное декорации.
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ivan555navi
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"КХЛ, прежде крепко привязанная к международным обязательствам (мы не участвуем в ЧМ, но не продолжаем сезон в мае именно из-за него)"
Такая привязь, это не просто поводок, а какая-то удавка на шее. Так что выбор стоит не фатальный, а решающий.
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v2xvhymqmr
форс-мажор кончился.., пусть отрабатывает свои обязательства….Это по честному!!!
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"Игроки уезжают не только у ЦСКА. СКА раз за разом давал шанс Гусеву – и принимал того назад. «Авангард» ждет пока Ткачев ищет варианты в Северной Америке."
К чему тут это?
ЦСКА постоянно заявлял, что хотел получить контракт Федотова для юридического ознакомления. ФФ и НХЛ не проявляли ответного желания.
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shickana
Ответ ivan555navi
"Международная федерация постановила, что силу имеет только контракт с «Флайерс»" А почему же тогда И.Федотов, по решению самой ИИХФ может с 1 января спокойно играть за ЦСКА? Значит не только контракт у ФФ, но и у ЦСКА. Абсурд от ИИХФ.
Потому что, после 1 января он закочится и потеряет свою юридическую силу.
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amadeus_amadeus
Ответ ivan555navi
"ЦСКА обвиняет лигу в ангажированности и вспоминает о сборной, которая не играет на ЧМ (причем тут вообще сборная?)" Не причём????? Очень даже причём. Эта ситуация говорит о том что ИИХФ не просто ангажирована, а о том, что она сделала хоккей политическим оружием в угоду США.
Настроения Запада по отношению к России сбрасывать со счетов, безусловно, не стоит
Чего уж говорить, когда мы из-за того что мы русские можем в фифу 23 только по турецким аккаунтам поиграть
Но блин, в данной то ситуации - какие вопросы? Тут просто факты и документы
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