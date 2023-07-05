8 комментариев

овечкин и седины
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Чемпионская классика от «Вегаса»: прокачали глубину и защиту, нашли суперзвезду, дождались сезона жизни от нескольких игроков

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Джек Айкел Джек Айкел
Брюс Кэссиди Брюс Кэссиди
Иван Барбашев Иван Барбашев
Алекс Пьетранжело Алекс Пьетранжело
Хоккей Хоккей

Уроки чемпионам будущего. 

Каждая команда, которая забирает кубок, будто бы передает привет «Торонто».

Когда «Эвеланш» взяли трофей, Нэтан Маккиннон получал 6,3 млн в год – это меньше, чем у Вильяма Нюландера, пятого игрока «Лифс» по размеру кэпхита.

Когда кубок взял «Вегас», на его борту было всего три хоккеиста с зарплатой выше 6 млн и сразу 9 игроков в диапазоне 2,5-6 млн.

 

«Мы способны лучше сохранить костяк нашего чемпионского состава, чем прошлые чемпионы», – выныривая из кубка с шампанским отметил генменеджер Келли МакКриммон – и это чистая правда. В момент, когда он это говорил, не вписывался только Барбашев, но менеджмент сделал так, что Иван остался, а ушел Райлли Смит – и это не выглядит прям гигантской проблемой (и, кажется, «Вегас» обошелся без серьезных травм).

Дальше начинаются уроки не только для «Торонто».

Джонатан Маршессо стал вторым бомбардиром плей-офф, получая 5 млн в год. Чендлер (Виталя, Чендлер!) Стивенсон набрал 20 очков в плей-офф с контрактом меньше чем 3 млн в год.

Голами в плей-офф-2023 у «рыцарей» отметились 18 игроков. Для сравнени: во «Флориде» было 15 таких игроков.

«Окей, мы поняли, путь «Вегаса» – это праздник глубины состава», – скажете вы.

Ну-у, не только.

Когда «рыцари» подбирали на рынке свободных агентов Пьетранжело, это выглядело так, будто левое заднее колесо машины перекачали и оно вот-вот лопнет – ну не чувствовалось, что у «Вегаса» проблемы на синей линии. Лишняя трата, непонимание потребностей состава – вот как это смотрелось со стороны.

Когда они спасали травмированного Айкела из горящего «Баффало», это казалось авантюрой: Джек не подходит им по стилю! Еще вопрос, как он восстановится!

Джек стал лучшим бомбардиром плей-офф, ярким свободным художником в схема Кэссиди и первым обладателем 10-миллионного кэпхита, чье имя нацарапали на чаше.

 

«Ну, и с ядром повезло».

Да, но не только это. Открываю статистику по пятому матчу финала: разница между первым и четвертым звеном – меньше 4 минут. Второе и третье сыграли, считайте, поровну.

Ваня Барбашев играл в первой тройке – идеально.

Майкл Амадио, подобранный на драфте отказов, играл в третьей тройке – идеально.

Каррье и Колесар, играя в четвертой, набрали за плей-офф по 6 и 5 очков.

Плюс специальная роль Айкела. Плюс защита, на фоне которой Эдин Хилл сыграл по-чемпионски. Плюс успехи системы, которую в СКА строит Роман Ротенберг – по конспектам Брюса Кэссиди; то есть «Вегас»-2023 – это еще и прекрасная тренерская работа.

Любая победа провоцирует наблюдателя на то, чтобы объяснить ее простым сюжетным поворотом. В хоккее, в игре 18 на 18, так не бывает. Победа в Кубке Стэнли – это сумма гораздо большего числа обстоятельств, чем примерно во всех других командных видах спорта. И оценка вклада каждого игрока тут требует чуткости и сомнений, а не ярких жирных мазков.

Кубка «Вегаса» не было бы без Айкела, но не факт, что он был бы возможен, если б тройка Каррье – Руа – Колесар сыграла чуть менее химично.

 

Я вообще не верил в этот «Вегас» и только в финале понял, что за монстры перед нами. И это были натуральные монстры – с глубиной, со звездами, с тренерскими идеями и пиковыми сезонами от вчерашних ноунеймов.

Поэтому разбираться с «Вегасом» мне очень интересно.

Это разбор чемпионского «Вегаса», а это – мой телеграм.

Менеджмент «Вегаса» шел на реальный риск

«Вегас» был в финале-2018, и со стороны может показаться, что это тот случай, когда команда взяла кубок измором. Вовсе нет. Из оригинального состава до Кубка Стэнли-2023 добрались шесть человек и не добралась суть той команды.

 

«Рыцари» своего первого сезона – команда двух вторых звеньев и двух третьих. Классическая команда, набранная на драфте расширения (в этом плей-офф мы видели ее буквальную копию – «Сиэтл» второго сезона). Она удивила прытью и плотностью, и в этом режиме добралась до главной серии, где ей не хватило качества работы с шайбой.

И дальше эта проблема только усугублялась. Да, «рыцари» стали самой энергичной, силовой командой лиги и были способны перерабатывать сильнейших – прекрасно помню, как в 2021-м они вышибли из плей-офф «Колорадо», буквально заточив Маккиннона в клетку своей позиционной защиты. Но встреча с командами, готовыми перестраиваться на игру условно вторым номером, вызывала у «Вегаса» сильнейший стресс.

«Даллас» в плей-офф-2020 оказался готов выживать под количественным давлением – и прошел в финал.

«Монреаль» в плей-офф-2021 был не способен вообще ни на что, кроме как позиционно защищаться и прицельно контратаковать – и прошел «Вегас» со счетом 5-2. Формально 4-2, но еще один балл «Канадиенс» – за эффектный шрам на носу Кори Перри.

У «Вегаса» для победы было почти все. Но ему нужны были люди, которые сделают разницу в решающий момент. Ему нужны были звезды.

К 2021-му за них уже играл Алекс Пьетранжело – его подобрали на рынке свободных агентов, и это был риск, потому что синяя линия команды выглядела прилично упакованной и вроде бы не требовала радикального усиления. При этом Алекс обошелся в 8,8 млн в год – а нападающий-то нужен был больше.

Но проблема со звездными форвардами в том, что их сложно найти на рынке. Их разбирают на драфтах и держат мертвой хваткой, пока не вытекут последние соки результативности.

Или – находят на рынке свободных агентов, с вынужденной переплатой.

В самом крайнем случае – подбирают тех, кто плохо лежит в ведомости другого клуба.

В этом смысле «Вегасу» повезло: летом-2021 достигли пика отношения «Баффало» с Джеком Айкелом – Джек травмировался и хотел заменить диск позвоночного отдела на имплант. Игрокам НХЛ такую операцию еще не делали – и «Сэйбрс« протестовали.

В итоге травмированного игрока выставили на обмен – «рыцари» отдали за Джека уроженца Баффало Алекса Така и разрешили звезде сложную операцию.

 

При этом в 2019-м Айкел подписался с «Баффало» на 10 млн в год – и занял в платежке «Вегаса» кучу места.

Эта схема могла полететь на любом шаге, но в итоге все прошло по плану – и Джек (как и Пьетранжело) стал важным элементом победы-2023.

Брюс Кэссиди – самый натуральный красавец

Основное достижение Кэссиди можно описать примерно так – он разобрался в том составе, который ему предоставили, и нашел игрокам подходящие им роли.

 

Состав получился монолитом, будто бы вообще без слабых мест. Чтобы вы понимали: в пятой игре финала разброс по времени между 1-м и 4-м звеном – в районе двух с половиной минут. Третье звено сыграло больше второго. Все звенья пользовались доверием тренера и играли примерно одинаково много.

Первый пример, конечно же, первая тройка: Барбашев – Айкел – Маршессо. Барбашев в первом звене – это необычно, но это работало.

В принципе, расчет тут мог быт достаточно простым: Айкел как плеймейкер создает моменты для Маршессо, который ориентирован на игру в завершении, а Барбашев создает нужный фон силовой активностью.

На самом базовом уровне так оно и было – но Барбашев по ходу плей-офф вскрыл прекрасное чтение игры и умение играть в пас; это сделало тройку еще сложнее для противодействия.

И я понимаю, почему «Вегас» оставил Ваню, хотя вроде бы и не собирался – есть ощущение, что его потенциал как игрока созидания еще не использован до конца.

А в силовой борьбе Барбашеву вообще не так уж много равных в НХЛ среди игроков его поколения. И Кэссиди все это использовал в первом звене.

Огромным бонусом стало то, что на Айкела будто бы не вешали никаких особенных инструкций – он был собой, играл как считал нужным и взламывал защиту соперника собственным умом. В круге смен «Вегаса» появилась минута, когда работать нужно было не столько корпусом и ногами, сколько головой – и это выбивало соперников одного за другим.

И мне кажется очень символичным то, что в момент, когда преимущество настигло пика, грандиозную позиционную атаку «Вегаса» начал Айкел – своими перемещениями, пасами и просто намерениями.

И когда «Флорида» после урагана понеслась на смену, Пьетранжело отдал пас из своей зоны, а скидку на бросок сделал Айкел.

Дальше по составу работа тренера менее очевидна, но может быть в этом и фишка – всем нашли место и все работало как надо. Основой второй тройки стала химия связки Стоун – Стивенсон, в которой первый укрывал шайбу корпусом, выходил из борьбы с контролем и отдавал передачи, а второй совершал броски – один матч финала «Вегас» взял во многом на этой механике.

Каррье – Руа – Колесар стали просто лучшим четвертым звеном плей-офф.

Игроки, объединенные тактической идей и какой-то одной эмоцией, реально сплотились и катком прокатились по турниру.

Группа игроков выдала сезон жизни – в очень нужный момент

Мне трудно провести грань между тренерским замыслом и личным скачком хоккеиста, но очевидно, что плей-офф-2023 для многих игроков «Вегаса» запомнится как лучший турнир в жизни.

Смысл не в том, что на самом деле эти хоккеисты играют хуже – просто многие выдали невиданную эффективность. Джонатан Маршессо был одним из самых опасных финишеров плей-офф – хотя он находится в очень-очень приличной компании.

Что в «Вегасе»-2023 случилось с Чендлером Стивенсоном – это эпизод для отдельного изучения. Человек из 4-го, ну максимум 3-го звена в паре со Стоуном (и Бреттом Хауденом) становится просто машиной, несущей смерть.

Иван Барбашев с пасами, корпусом и в целом максимально зрелой игрой на максимально сложном уровне. Тот же Стоун – если учесть, что он играл после травмы. Вся четвертая тройка.

Защитники – Николас Хаг и Зак Уайтклауд. Совершенно обычные игроки уровня НХЛ, но в этом плей-офф их было много, их было видно – и у них были очень нужные результативные действия.

И конечно, вратарь. Эдин Хилл начал этот плей-офф только со второго раунда и вообще не должен был становиться основным, но схватил свой шанс, не допустил сбоев, которые бы потопили команду (и его лично), а в финале отыграл просто бодро – с одним историческим сэйвом.

По сути, с этого эпизода началась победа «Вегаса» в финале: шел первый матч, счет был 1:1, «Флорида» провела феерическую атаку с ходу – и Казенс должен был выводить команду вперед. Но сэйв Хилла перечеркнул этот сценарий и запустил ровно противоположный.

***

Свежий чемпион всегда становится объектом для какого-то моделирования – хочется высмотреть универсальный рецепт и воспроизвести с другими игроками; но я не думаю, что это возможно – и тем более не думаю, что рецепт «Вегаса» кому-то может помочь. Последние два года побеждают силовые команды – но до этого «Тампа» не была мягкой, как мягким не был и «Вашингтон».

Разными были акценты – но в целом очевидно, что чемпионы должны уметь все и уметь хорошо.

История «Вегаса» подтверждает, что кубок недостижим без резкого прогресса сразу нескольких игроков – возможно тех, от кого не ожидают даже их преданные фанаты; а основой для этого прогресса в любом случае должна быть тщательная работа по поиску подходящих игрокам идей, по поиску работающих внутри состава связок (их нужно не меньше трех), по разработке и внедрению идей, близких вашим игрокам.

Смысл успеха в НХЛ не в том, чтобы найти лучших игроков, а в том, чтобы как можно лучше разобраться в тех, кто вам доступен. И тогда – все будет возможно.

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Айкел выиграл Кубок Стэнли раньше Макдэвида! В 26 он впервые сыграл в плей-офф – и сразу стал чемпионом

Фото: AP Photo/John Locher, John Crouch/Cal Sport Media, David Becker, Wilfredo Lee, Tony Avelar, Lynne Sladky

8 комментариев

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Как дела на заводе
Нужны ведра, чтоб воду в них сливать, когда читаешь тексты данного автора))
+4
0
+4
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Как дела на заводе
Я так понял, автора удивляет, что оказывается, в хоккее побеждает именно команда, а не 4 игрока с контрактами 10+ миллионов)) Вот те на )))
+3
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+3
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АРХАТ
Ещё стоит отметить что, Вегас драфтовал в 2017, 2018, 2019, 2020. Т.е прошло 6, 5, 4 и 3 года, где эти люди? Я имею ввиду обычные драфты, а не драфт расширения. Им должно быть 24, 23 22 года.
Только Николас Хаг (34 пик в 2017) внёс свою лёпту в чемпионство. Т.е чисто построили команду через драфт расширения, обмены и подписания, фактически минуя такой важнейший резерв для построения команды как обычный драфт.
+3
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+3
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Gord Lane
Комментарий удален пользователем
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Антон
Реально "первым обладателем 10-миллионного кэпхита, чье имя нацарапали на чаше"? Овечкин, вроде, 9.5 тогда получал, а Тэйвс с Кейном?
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Max9999
Золотые ночи!
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Осаму Тэдзука
Ответ Gord Lane
Комментарий удален пользователем
В LTIR игроков не помещают по одному запросу команды, как и не позволяют сидеть в лазарете дольше срока уже здоровым игрокам.
Эту "лазейку" может использовать любая команда лиги. Да, есть налоговые льготы в каждом штате, но это от команд не зависит.
Вы на маленькую выборку смотрите, а делаете глобальные выводы.
Тем более цепляетесь к командам, которые не стартовали со дна, а до этого бились за самые высокие места и имели УЖЕ боеспособный состав. И, конечно, игроки сами, и Кучеров, и Стоун будто просились в лазарет на весь сезон.

Если это будет напрягать владельцев команд и менеджеров, то при подписании следующего коллективного соглашения всё это устранят/изменят.
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curdboy
Ответ Антон
Реально "первым обладателем 10-миллионного кэпхита, чье имя нацарапали на чаше"? Овечкин, вроде, 9.5 тогда получал, а Тэйвс с Кейном?
Тэйвс с Кейном свои контракты получили после всех трёх кубков
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АРХАТ
Ответ Антон
Реально "первым обладателем 10-миллионного кэпхита, чье имя нацарапали на чаше"? Овечкин, вроде, 9.5 тогда получал, а Тэйвс с Кейном?
Кейн с Тэйвзом последний КС взяли катаясь за 6,3 млн
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