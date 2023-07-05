8 комментариев

Уроки чемпионам будущего.

Каждая команда, которая забирает кубок, будто бы передает привет «Торонто».

Когда «Эвеланш» взяли трофей, Нэтан Маккиннон получал 6,3 млн в год – это меньше, чем у Вильяма Нюландера, пятого игрока «Лифс» по размеру кэпхита.

Когда кубок взял «Вегас», на его борту было всего три хоккеиста с зарплатой выше 6 млн и сразу 9 игроков в диапазоне 2,5-6 млн.

«Мы способны лучше сохранить костяк нашего чемпионского состава, чем прошлые чемпионы», – выныривая из кубка с шампанским отметил генменеджер Келли МакКриммон – и это чистая правда. В момент, когда он это говорил, не вписывался только Барбашев, но менеджмент сделал так, что Иван остался, а ушел Райлли Смит – и это не выглядит прям гигантской проблемой (и, кажется, «Вегас» обошелся без серьезных травм).

Дальше начинаются уроки не только для «Торонто».

Джонатан Маршессо стал вторым бомбардиром плей-офф, получая 5 млн в год. Чендлер (Виталя, Чендлер!) Стивенсон набрал 20 очков в плей-офф с контрактом меньше чем 3 млн в год.

Голами в плей-офф-2023 у «рыцарей» отметились 18 игроков. Для сравнени: во «Флориде» было 15 таких игроков.

«Окей, мы поняли, путь «Вегаса» – это праздник глубины состава», – скажете вы.

Ну-у, не только.

Когда «рыцари» подбирали на рынке свободных агентов Пьетранжело, это выглядело так, будто левое заднее колесо машины перекачали и оно вот-вот лопнет – ну не чувствовалось, что у «Вегаса» проблемы на синей линии. Лишняя трата, непонимание потребностей состава – вот как это смотрелось со стороны.

Когда они спасали травмированного Айкела из горящего «Баффало», это казалось авантюрой: Джек не подходит им по стилю! Еще вопрос, как он восстановится!

Джек стал лучшим бомбардиром плей-офф, ярким свободным художником в схема Кэссиди и первым обладателем 10-миллионного кэпхита, чье имя нацарапали на чаше.

«Ну, и с ядром повезло».

Да, но не только это. Открываю статистику по пятому матчу финала: разница между первым и четвертым звеном – меньше 4 минут. Второе и третье сыграли, считайте, поровну.

Ваня Барбашев играл в первой тройке – идеально.

Майкл Амадио, подобранный на драфте отказов, играл в третьей тройке – идеально.

Каррье и Колесар, играя в четвертой, набрали за плей-офф по 6 и 5 очков.

Плюс специальная роль Айкела. Плюс защита, на фоне которой Эдин Хилл сыграл по-чемпионски. Плюс успехи системы, которую в СКА строит Роман Ротенберг – по конспектам Брюса Кэссиди; то есть «Вегас»-2023 – это еще и прекрасная тренерская работа.

Любая победа провоцирует наблюдателя на то, чтобы объяснить ее простым сюжетным поворотом. В хоккее, в игре 18 на 18, так не бывает. Победа в Кубке Стэнли – это сумма гораздо большего числа обстоятельств, чем примерно во всех других командных видах спорта. И оценка вклада каждого игрока тут требует чуткости и сомнений, а не ярких жирных мазков.

Кубка «Вегаса» не было бы без Айкела, но не факт, что он был бы возможен, если б тройка Каррье – Руа – Колесар сыграла чуть менее химично.

Я вообще не верил в этот «Вегас» и только в финале понял, что за монстры перед нами. И это были натуральные монстры – с глубиной, со звездами, с тренерскими идеями и пиковыми сезонами от вчерашних ноунеймов.

Поэтому разбираться с «Вегасом» мне очень интересно.

Это разбор чемпионского «Вегаса», а это – мой телеграм.

Менеджмент «Вегаса» шел на реальный риск

«Вегас» был в финале-2018, и со стороны может показаться, что это тот случай, когда команда взяла кубок измором. Вовсе нет. Из оригинального состава до Кубка Стэнли-2023 добрались шесть человек и не добралась суть той команды.

«Рыцари» своего первого сезона – команда двух вторых звеньев и двух третьих. Классическая команда, набранная на драфте расширения (в этом плей-офф мы видели ее буквальную копию – «Сиэтл» второго сезона). Она удивила прытью и плотностью, и в этом режиме добралась до главной серии, где ей не хватило качества работы с шайбой.

И дальше эта проблема только усугублялась. Да, «рыцари» стали самой энергичной, силовой командой лиги и были способны перерабатывать сильнейших – прекрасно помню, как в 2021-м они вышибли из плей-офф «Колорадо», буквально заточив Маккиннона в клетку своей позиционной защиты. Но встреча с командами, готовыми перестраиваться на игру условно вторым номером, вызывала у «Вегаса» сильнейший стресс.

«Даллас» в плей-офф-2020 оказался готов выживать под количественным давлением – и прошел в финал.

«Монреаль» в плей-офф-2021 был не способен вообще ни на что, кроме как позиционно защищаться и прицельно контратаковать – и прошел «Вегас» со счетом 5-2. Формально 4-2, но еще один балл «Канадиенс» – за эффектный шрам на носу Кори Перри.

У «Вегаса» для победы было почти все. Но ему нужны были люди, которые сделают разницу в решающий момент. Ему нужны были звезды.

К 2021-му за них уже играл Алекс Пьетранжело – его подобрали на рынке свободных агентов, и это был риск, потому что синяя линия команды выглядела прилично упакованной и вроде бы не требовала радикального усиления. При этом Алекс обошелся в 8,8 млн в год – а нападающий-то нужен был больше.

Но проблема со звездными форвардами в том, что их сложно найти на рынке. Их разбирают на драфтах и держат мертвой хваткой, пока не вытекут последние соки результативности.

Или – находят на рынке свободных агентов, с вынужденной переплатой.

В самом крайнем случае – подбирают тех, кто плохо лежит в ведомости другого клуба.

В этом смысле «Вегасу» повезло: летом-2021 достигли пика отношения «Баффало» с Джеком Айкелом – Джек травмировался и хотел заменить диск позвоночного отдела на имплант. Игрокам НХЛ такую операцию еще не делали – и «Сэйбрс« протестовали.

В итоге травмированного игрока выставили на обмен – «рыцари» отдали за Джека уроженца Баффало Алекса Така и разрешили звезде сложную операцию.

При этом в 2019-м Айкел подписался с «Баффало» на 10 млн в год – и занял в платежке «Вегаса» кучу места.

Эта схема могла полететь на любом шаге, но в итоге все прошло по плану – и Джек (как и Пьетранжело) стал важным элементом победы-2023.

Брюс Кэссиди – самый натуральный красавец

Основное достижение Кэссиди можно описать примерно так – он разобрался в том составе, который ему предоставили, и нашел игрокам подходящие им роли.

Состав получился монолитом, будто бы вообще без слабых мест. Чтобы вы понимали: в пятой игре финала разброс по времени между 1-м и 4-м звеном – в районе двух с половиной минут. Третье звено сыграло больше второго. Все звенья пользовались доверием тренера и играли примерно одинаково много.

Первый пример, конечно же, первая тройка: Барбашев – Айкел – Маршессо. Барбашев в первом звене – это необычно, но это работало.

В принципе, расчет тут мог быт достаточно простым: Айкел как плеймейкер создает моменты для Маршессо, который ориентирован на игру в завершении, а Барбашев создает нужный фон силовой активностью.

На самом базовом уровне так оно и было – но Барбашев по ходу плей-офф вскрыл прекрасное чтение игры и умение играть в пас; это сделало тройку еще сложнее для противодействия.

И я понимаю, почему «Вегас» оставил Ваню, хотя вроде бы и не собирался – есть ощущение, что его потенциал как игрока созидания еще не использован до конца.

А в силовой борьбе Барбашеву вообще не так уж много равных в НХЛ среди игроков его поколения. И Кэссиди все это использовал в первом звене.

Огромным бонусом стало то, что на Айкела будто бы не вешали никаких особенных инструкций – он был собой, играл как считал нужным и взламывал защиту соперника собственным умом. В круге смен «Вегаса» появилась минута, когда работать нужно было не столько корпусом и ногами, сколько головой – и это выбивало соперников одного за другим.

И мне кажется очень символичным то, что в момент, когда преимущество настигло пика, грандиозную позиционную атаку «Вегаса» начал Айкел – своими перемещениями, пасами и просто намерениями.

И когда «Флорида» после урагана понеслась на смену, Пьетранжело отдал пас из своей зоны, а скидку на бросок сделал Айкел.

Дальше по составу работа тренера менее очевидна, но может быть в этом и фишка – всем нашли место и все работало как надо. Основой второй тройки стала химия связки Стоун – Стивенсон, в которой первый укрывал шайбу корпусом, выходил из борьбы с контролем и отдавал передачи, а второй совершал броски – один матч финала «Вегас» взял во многом на этой механике.

Каррье – Руа – Колесар стали просто лучшим четвертым звеном плей-офф.

Игроки, объединенные тактической идей и какой-то одной эмоцией, реально сплотились и катком прокатились по турниру.

Группа игроков выдала сезон жизни – в очень нужный момент

Мне трудно провести грань между тренерским замыслом и личным скачком хоккеиста, но очевидно, что плей-офф-2023 для многих игроков «Вегаса» запомнится как лучший турнир в жизни.

Смысл не в том, что на самом деле эти хоккеисты играют хуже – просто многие выдали невиданную эффективность. Джонатан Маршессо был одним из самых опасных финишеров плей-офф – хотя он находится в очень-очень приличной компании.

Что в «Вегасе»-2023 случилось с Чендлером Стивенсоном – это эпизод для отдельного изучения. Человек из 4-го, ну максимум 3-го звена в паре со Стоуном (и Бреттом Хауденом) становится просто машиной, несущей смерть.

Иван Барбашев с пасами, корпусом и в целом максимально зрелой игрой на максимально сложном уровне. Тот же Стоун – если учесть, что он играл после травмы. Вся четвертая тройка.

Защитники – Николас Хаг и Зак Уайтклауд. Совершенно обычные игроки уровня НХЛ, но в этом плей-офф их было много, их было видно – и у них были очень нужные результативные действия.

И конечно, вратарь. Эдин Хилл начал этот плей-офф только со второго раунда и вообще не должен был становиться основным, но схватил свой шанс, не допустил сбоев, которые бы потопили команду (и его лично), а в финале отыграл просто бодро – с одним историческим сэйвом.

По сути, с этого эпизода началась победа «Вегаса» в финале: шел первый матч, счет был 1:1, «Флорида» провела феерическую атаку с ходу – и Казенс должен был выводить команду вперед. Но сэйв Хилла перечеркнул этот сценарий и запустил ровно противоположный.

***

Свежий чемпион всегда становится объектом для какого-то моделирования – хочется высмотреть универсальный рецепт и воспроизвести с другими игроками; но я не думаю, что это возможно – и тем более не думаю, что рецепт «Вегаса» кому-то может помочь. Последние два года побеждают силовые команды – но до этого «Тампа» не была мягкой, как мягким не был и «Вашингтон».

Разными были акценты – но в целом очевидно, что чемпионы должны уметь все и уметь хорошо.

История «Вегаса» подтверждает, что кубок недостижим без резкого прогресса сразу нескольких игроков – возможно тех, от кого не ожидают даже их преданные фанаты; а основой для этого прогресса в любом случае должна быть тщательная работа по поиску подходящих игрокам идей, по поиску работающих внутри состава связок (их нужно не меньше трех), по разработке и внедрению идей, близких вашим игрокам.

Смысл успеха в НХЛ не в том, чтобы найти лучших игроков, а в том, чтобы как можно лучше разобраться в тех, кто вам доступен. И тогда – все будет возможно.

Фото: AP Photo/John Locher, John Crouch/Cal Sport Media, David Becker, Wilfredo Lee, Tony Avelar, Lynne Sladky