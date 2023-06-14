Не забывай свои корни, помни.

На драфте-2023 было полно неожиданностей, но самая мощная, пожалуй, на самом верху – вторым выбрали шведа Лео Карлссона. Хотя всю дорогу фаворитом гонки за второе место считался канадец Адам Фантилли.

Но Адам вряд ли расстроился – для него это был важный вечер, и он насладился церемонией драфта сполна. И что важно, он сам поработал над тем, чтобы церемония прошла для него максимально душевно.

Для начала, он пригласил на драфт больше сотни своих друзей и близких. Адам сам говорил, что их будет примерно 100-125.

«Мы каким-то образом достали им [билеты], но я не знаю, куда в итоге делся счет», – шутил он перед драфтом.

А на саму церемонию он пришел в необычном костюме. На красной дорожке он показал, что на подкладке – фото людей, которые помогли ему добраться до этого момента в карьере.

А после того, как «Блю Джекетс» его выбрали, Адам снял пиджак и показал спину – на жилете были написаны имена всех, кого он хотел поблагодарить за помощь.

«Внутри подкладки моего пиджака – фотографии команд, за которые я играл, моих друзей, семьи и всех, кто здесь со мной. На обратной стороне моего жилета есть список всех, кто помог мне добраться туда, где я сейчас нахожусь», – объяснил Фантилли.

Журналист Аарон Портцлайн сообщил, что на костюм нанесли более 140 имен. Если Адам когда-нибудь доберется до индивидуальной награды в НХЛ, придется, видимо, надеть плащ.

Фото: Twitter/Aportzline; nhl.com