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Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА

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С детства за «Флайерс»!

Ну вот, а мы-то думали. За последний месяц сложилось впечатление, будто Матвей Мичков как-то не очень весело относится к НХЛ и переезду туда – о том, что с ним трудно контактировать по скаутским вопросам рассказывали Андрей Николишин и инсайдеры из НХЛ.

Волшебное преображение произошло на наших глазах – Матвей приехал в «Нэшвилл» и оказался простым хоккейным пареньком, который как и все мечтает об НХЛ, и вместе со всеми просто рад происходящему с ним.

Он ушел на драфте ниже, чем мог бы – «Флайерс» выбрали его седьмым, на один пик ниже другого нашего игрока, Дмитрия Симашева (это сенсация на самом деле).

Но Мичков не унывал.

«Я хотел оказаться в «Филадельфии», и я здесь оказался, – объяснил он в интервью после драфта. – Огромное спасибо руководству и всем, кто меня выбрал. Я знаю историю этой команды. С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма. Потом познакомился с руководством, команда понравилась».

Матвей так расчувствовался, что даже на камеру поцеловал эмблему клуба.

Это кстати нетипичный для хоккея шаг – эмблему чаще целуют в футболе, а в хоккее это как-то не принято.

Есть и другой занятный факт: у Матвея еще три года контракта с питерским СКА, и там за его шагом наверняка пристально следят; интересно, будут ли у тренера вопросы по поводу клубного патриотизма?

К тому же, если все пойдет по плану, за «Флайерс» он сыграет не очень скоро.

С другой стороны, в СКА без проблем решились на то, чтобы отправить Мичкова в аренду в «Сочи», так что и тут вопросов быть не должно.

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Фото: AP Photo/George Walker IV

14 комментариев

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Maxim Shumov
В системе Йозе есть неплохие шансы похерить талант. Ведь вся работа идет не на развитие игроков, а на скупание всех и вся с хорошей статой.
Я бы сказал так - Филе Мичков реально нужен. Необходимо слепить игрока для своей франшизы, который в перспективе поможет всему этому бизнесу.
В СКА же есть большие шансы сесть на скамейку или начать каждый месяц кататься в Сочи-Ладу-ВХЛ. Ведь им не нужно никакое развитие, они могут его забрать у других клубов. Ты там являешься лишь элементом коллекции «системы», в которой все работает только на показ, а руководит всем этим тренер, который каждую неделю «громит» канадцев в интервью и устраивает эпохальные суперсерии с Белорусией. Я бы очень побоялся играть там, посмотрев на все это.
Ну, Мичкову наверняка виднее, ведь это его карьера.
+18
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Maxim Shumov
Уже был человек, который хотел уехать в Филадельфию. Там все не очень хорошо закончилось
+10
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АРХАТ
Ответ Maxim Shumov
Уже был человек, который хотел уехать в Филадельфию. Там все не очень хорошо закончилось
Бежать как Могильный)
+6
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Йозе Марино сделает все, чтобы до Филадельфии доехала лишь фамилия Мичкова
+5
-1
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Иван_Флягин
Да он чё хош поцелует))
+2
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ТимТалер
А почему не 39 номер ? Желаю Матвею стать настоящим асом ) Жаль батя не увидел этот момент (
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Nickolay Lyskov
Сначала нужно понять, флаги каких стран целует тренер СКА.
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Непристойное предложение
сразу видно откуда человек приехал, первым делом поцеловал эмблему) вкалывать надо и доказывать, а не подлизывать. какой кринж...
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e1ther - e1ther
Ответ Maxim Shumov
В системе Йозе есть неплохие шансы похерить талант. Ведь вся работа идет не на развитие игроков, а на скупание всех и вся с хорошей статой. Я бы сказал так - Филе Мичков реально нужен. Необходимо слепить игрока для своей франшизы, который в перспективе поможет всему этому бизнесу. В СКА же есть большие шансы сесть на скамейку или начать каждый месяц кататься в Сочи-Ладу-ВХЛ. Ведь им не нужно никакое развитие, они могут его забрать у других клубов. Ты там являешься лишь элементом коллекции «системы», в которой все работает только на показ, а руководит всем этим тренер, который каждую неделю «громит» канадцев в интервью и устраивает эпохальные суперсерии с Белорусией. Я бы очень побоялся играть там, посмотрев на все это. Ну, Мичкову наверняка виднее, ведь это его карьера.
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