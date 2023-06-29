14 комментариев

С детства за «Флайерс»!

Ну вот, а мы-то думали. За последний месяц сложилось впечатление, будто Матвей Мичков как-то не очень весело относится к НХЛ и переезду туда – о том, что с ним трудно контактировать по скаутским вопросам рассказывали Андрей Николишин и инсайдеры из НХЛ.

Волшебное преображение произошло на наших глазах – Матвей приехал в «Нэшвилл» и оказался простым хоккейным пареньком, который как и все мечтает об НХЛ, и вместе со всеми просто рад происходящему с ним.

Он ушел на драфте ниже, чем мог бы – «Флайерс» выбрали его седьмым, на один пик ниже другого нашего игрока, Дмитрия Симашева (это сенсация на самом деле).

Но Мичков не унывал.

«Я хотел оказаться в «Филадельфии», и я здесь оказался, – объяснил он в интервью после драфта. – Огромное спасибо руководству и всем, кто меня выбрал. Я знаю историю этой команды. С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма. Потом познакомился с руководством, команда понравилась».

Матвей так расчувствовался, что даже на камеру поцеловал эмблему клуба.

Это кстати нетипичный для хоккея шаг – эмблему чаще целуют в футболе, а в хоккее это как-то не принято.

Есть и другой занятный факт: у Матвея еще три года контракта с питерским СКА, и там за его шагом наверняка пристально следят; интересно, будут ли у тренера вопросы по поводу клубного патриотизма?

К тому же, если все пойдет по плану, за «Флайерс» он сыграет не очень скоро.

С другой стороны, в СКА без проблем решились на то, чтобы отправить Мичкова в аренду в «Сочи», так что и тут вопросов быть не должно.

Фото: AP Photo/George Walker IV