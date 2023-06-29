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Последние несколько месяцев акции Матвея Мичкова на драфте НХЛ активно падали в цене – но среди русских игроков он оставался с запасом самым дорогим активом.

В принципе Матвей не то чтобы уступал Бедарду в таланте, менее привлекательным его делали неигровые обстоятельства – например, контракт со СКА. Так что остальных наших игроков он вроде бы обходил.

Но на драфте случилось небольшое чудо. Мичков не ушел ни под 3-м, ни под 4-м, ни под 5-м номером.

Вероятность его выбора росла с каждой минутой – и тут пришла очередь «Аризоны».

И она выбрала… защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева.

Он этого явно не ожидал – это видно по реакции.

Очень похоже, что для самого Симашева это было настоящей сказкой.

«Ты видел мое лицо? – спросил он у Даниила Бута, еще одного игрока «Локо», которого под 12-м номером выбрала «Аризона». – Вообще я в шоке».

«Мы понимали, что Дима – один из лучших защитников этого драфта, – объяснил агент игрока Дэн Мильштейн. – Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счет этого он был сегодня вознагражден.

До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция».

Так получилось, что Мичкова выбрали следом, под седьмым номером; у Симашева получилась первое мини-достижение в карьере.