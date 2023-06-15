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«Вегас» показал: победа в Кубке Стэнли – результат работы на рынке, хитрости с потолком и немного волшебства

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Иван Барбашев Иван Барбашев
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Джонатан Маршессо Джонатан Маршессо
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Можно объяснить, невозможно воспроизвести.

Победа «Вегаса»-2023 так похожа на победу «Колорадо»-2022, что, дамы, ущипните меня.

И в смысле пути: очевидный фаворит и победитель Запада без радикальных затруднений проходит три серии внутри конференции и потом не особо парится в финале против команды из штата Флорида, которую восточная ветка плей-офф основательно поистрепала.

И в смысле состава: крепко сбитая, усиленная на дедлайне вертикаль из четырех троек, плюс внушительная группа обороны, призванная поддерживать неочевидную вратарскую бригаду.

И в том, как скроен этот «Вегас», действительно можно разглядеть признаки универсального рецепта и даже трендовость. Например: раньше считалось, что кубок невозможен без идеального вратаря. «Колорадо» и «Вегас» показали, что сгодится примерно любой с устойчивой нервной системой (то есть, который обойдется без невынужденных косяков) – если ваша система игры без шайбы будет достаточно крепка.

Но от всего пути этой команды и особенно финала в ее исполнении у меня ощущение, будто я наблюдал что-то волшебное. Не в развязках, не в преодолении – тут «Флорида»-2023 вне конкуренции (и конкретно продвижение «Вегаса» по сетке получилось довольно предсказуемым) – а в том, как это работало. Как это было сделано. Какие ставки были сделаны по ходу строительства состава и как они сыграли в плей-офф.

Вот с точки зрения последнего, «Вегас», по-моему, один из самых магических обладателей кубка последних лет.

Ну, вот, например.

Чендлер Стивенсон – железобетонный центр второго звена? В лиге, где про Пи-Эл-Ди (Дюбуа) и Тэйлора Холла пишут, что это игроки для третьего звена чемпионской команды, Стивенсон берет кубок из второго и играет там снайпера, забивая каждым третьим броском.

Если бы это не сработало, то менеджмент «Вегаса» засмеяли бы за тупую попытку оживить бойца из «Кэпиталс» – и эту позицию невозможно было защитить; но Стивенсон в финале был чертовой угрозой.

Барбашев не в центре четвертого звена, куда его вписывает секта прогнозистов лучшей сборной России, а на краю первого. Это вообще невозможно представить – если не видел 20 матчей, где это работало идеально.

Маршессо как главный снайпер плей-офф, Каррье-Руа-Колесар как лучшее 4-е звено – я не представляю, как можно на это поставить.

Я не имею в виду, что это все ужасные хоккеисты – чемпионат мира нам показал, что в НХЛ реально нет слабых игроков – я о том, что глядя на отдельные элементы этого состава трудно предположить, что результат будет вот таким: чистая победа.

Ну неужели вот эта форма «рыцарей» на финише серии означает, что Стивенсон (кэп-хит 2,75 млн) – универсальное решение для второго звена чемпионской команды? Не Драйзайтль, не Таварес, не Сирелли, а именно Стивенсон.

Тем более, что два года назад я своими глазами видел, как примерно этот «Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли проигрывал «Монреалю».

Барбашев, Маршессо и тот же Стивенсон отличные игроки, но то, что с ними произошло в этой химии «Вегаса», по-моему, волшебно.

Конечно слово «волшебство» тут загораживает работу менеджмента. Который придумал обмен Барбашева, который рискнул разменять прекрасного Така на нездорового Айкела, который выменял Стоуна и вообще проделал выдающуюся работу в сборке состава.

Но когда я говорю про магию, я имею в виду магию коллективного разума, которая у «Вегаса» возникла по ходу этого плей-офф и которая оказалась настолько крепка, что к концу финала вообще непонятно, как можно было сомневаться в победе этой машины.

И фишка этой магии для меня в том, что ее невозможно воспроизвести механически. Это какой-то сплав формы, опыта, психологии, удачного сочетания качеств игроков (ну Барбашев на краю первого звена был просто великолепен), который невозможно перезапустить в другом месте, в другое время — пускай даже почти с теми же участниками.

Это электричество возникло здесь и сейчас и привело к тому, что в основной массе обычные игроки уровня НХЛ (среднего и выше среднего) – это я еще не говорю про четвертое звено – собрались в железобетонно заряженную команду, остановить которую не смогли ни бог (Макдэвид), ни черт (Мэттью Ткачук).

«Вегас»-2023: искра, буря, безумие.

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Фото: eastnews.ru/David Becker, JOEL AUERBACH, CHRISTIAN PETERSEN, BRUCE BENNETT

5 комментариев

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Іван Богун
Ну Барбашев как бы большую часть карьеры в "Сент-Луисе" провел на фланге. Странно, что Никиту это удивляет)
+3
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Red.Wings
Боже, что за чушь про идеального вратаря? Этот миф давно разрушен. Осгуд, Ниеми, Кроуфорд... Куик в 2014-ом провалил кучу матчей.
Детройт в 2009-ом напомню по голам выиграл финал - Флери пропустил очень много.
+3
0
+3
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Ryan T.
"Вегас" красавцы, Петухову - минус.
+2
-1
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Юрий Безуглый
Никита, вам ещё вчера Вегас не нравился - теперь уже нравится?)
Спасибо, пост хороший
+1
0
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Real_v_dushe
Петухов, это победитель конференции, команда, которая отличная играла весь сезон, у неё "магия возникла" намного раньше.
0
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