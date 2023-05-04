45 комментариев

Главный русский герой Кубка Стэнли.

«Бобровский. Это весь ответ», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис после того, как «пантеры» повели 3-0 в серии с «Торонто».

«Ответ в том, что в меня не верят», – должен был сказать Сергей Бобровский после первых двух матчей серии с «Бостоном». В этих играх он невозмутимо смотрел со скамейки на то, как вызванный из фарма Алекс Лайон пропускает по три шайбы.

После девятой – соответственно, в третьей игре первого раунда – Лайона поменяли на Сергея. «Флорида» матч не спасла, но наш вратарь свой отрезок выиграл 2:1.

С тех пор в воротах «Пантерс» играет только Бобровский, и на этой дистанции они отдали только два матча из девяти.

«Флорида» – в финале Востока. Бобровский – единственный из вратарей финалов конференций, о котором имеет смысл говорить как о лучшем в плей-офф. Никого другого нет и близко.

Этот взлет «Флориды» и ее первого вратаря – и особенно общепринятая реакция на этот взлет – ставят меня в странное положение.

Меньше двух месяцев назад, когда «Пантерс» не проходили в плей-офф, я писал, что если у команды и есть проблемы, то они не в Бобровском – ну или не только в нем.

А сейчас, когда Бобровский не делает в воротах ничего удивительного (да, он играет на топ-уровне, но в чем тут новость?) и «Флорида» прет наверх, мне будто бы нужно подыграть витающему в воздухе запросу найти причины «преображения» (чуть не написал капслоком, чтобы интонация была понятнее) одного из лучших вратарей современной НХЛ.

Уф, как интересно.

Каков вклад Сергея в кубковый поход «Флориды»? Попробуем вместе разобраться в реально непростом деле, заметки по другим звездам плей-офф – в шаговой доступности.

Факт: «Флорида» вышла в плей-офф без помощи Бобровского

Важный штрих к пониманию контекста: гораздо больше нашего вратаря «пантерам» помог «Чикаго».

Было так: «Флорида» конечно накатила на финиш регулярки серией из побед, но все равно зависела от результатов «Питтсбурга», даже когда ею был сыгран 81 матч.

У «пингвинов» оставались «Чикаго» и «Коламбус», у «Флориды» – «Каролина». «Пантеры» свой матч проиграли, но им повезло: «Питтсбург» набрал только одно очко из четырех возможных.

Причем к моменту выхода команды в плей-офф Сергей не играл в ее воротах уже пару недель: после четырех подряд поражений в марте его убрали в запас (правда, потом писали, что он болел – но на игры раздевался), и серию из 6 подряд побед «пантеры» провели с третьим вратарем Алексом Лайоном, потому что второй – Спенсер Найт – тоже выбыл: отправился проходить программу помощи игрокам из-за психологических проблем.

Соответственно, Лайон поэтому и начинал плей-офф – и к тому моменту, когда Бобровского выпустили на замену, он не играл уже три недели.

С тех пор Бобровский – реально хорош. Похоже, он правда лучший вратарь плей-офф

Goal Saved Above Expected (разница между ожидаемыми голами и пропущенными) – наверное, самый точный показатель влияния вратаря на результат, и по нему Бобровский в регулярке был 23-м (Лайон – 20-й). В плей-офф Сергей первый – с очень большим отрывом от Фредерика Андерсена, против которого ему и играть в финале Востока.

Почему этот показатель интереснее процента отраженных бросков (который у Бобровского тоже хороший, но далеко не лучший)? Потому что по сути это тот же процент сэйвов, только с подключенным интеллектом. Все броски разные. Все матчи разные. Все соперники разные. Поддержка у всех вратарей от их защиты – разная.

GSAE не то чтобы максимально объективно все это отражает, но хотя бы направлен в нужную сторону: модель оценивает опасность каждого броска, складывает сумму – вычитая из этой суммы реально пропущенные голы, мы становимся чуть ближе к объективной оценке вратаря, если допустить, что такая вообще возможна.

Для понимания, что свой команде в плей-офф дает вратарь, больше можно ни на какие показатели не смотреть.

За 7 периодов первого матча финала Востока «Каролина» наиграла на 6,5 ожидаемого гола, а забила только 2. Отрыв Бобровского от конкурентов вырос еще больше (но это работает и в обратную сторону – провальные матчи снижают показатель, и у многих вратарей он отрицательный).

Бобровский выигрывает дуэли у вратарей соперников

Велик соблазн объяснить путь «Флориды» в плей-офф фразой «ее тащит Бобровский», но я думаю, это было бы излишним упрощением – собственно, концовку регулярки я вам пересказал именно для того, чтобы держаться от этого упрощения подальше.

Если вы забыли, то «Флорида» почти вылетела в первом раунде – и очень многое решил гол, который создали полевые за минуту до конца седьмого матча.

Ну то есть взлет «пантер» – коллективный опыт. Но на стадии плей-офф у вратаря исключительная роль, и Сергей с ней справляется ровно так, как и должен.

По моему наблюдению, плей-офф ставит перед вратарем две большие задачи:

1. Не допускать нелепых ошибок и слишком простых шайб, которые помогут сопернику выйти вперед/сравнять счет и сломают для команды ход игры. Мне кажется, это недооцененная и очень важная часть вратарского противостояния в сериях и, например, сам Бобровский в этом выиграл у дуэта Улльмарк-Свэймен. У Улльмарка нелепая результативная ошибка была, а у Бобровского – нет.

2. Не суетиться в моменты, когда у соперника идет игра и он проводит несколько подряд атак с большим количеством бросков. Серия с «Торонто» практически целиком была именно об этом.

На самом деле у Бобровского довольно много пропущенных шайб и нельзя сказать, что он отбивает прям все; другое дело, что плей-офф этого от вратарей и не требует.

Смысл игры вратаря в плей-офф в том, чтобы держать команду в игре, и быть включенным в тех эпизодах, когда именно от его дисциплины, концентрации и чистоты в действиях зависит ход матча.

Я бы не стал переоценивать его достижения – например, атака «Торонто», при всем ее таланте, во втором раунде оказалась максимально прямолинейной и скорее даже примитивной – потому что ее плохо проработали; да, Мэттьюс атаковал, но что это были за броски.

С другой стороны, на ворота «Флориды» регулярно накатывало приличное давление, было несколько отрезков, когда нападение «Лифс» работало интенсивно – и важно было этому нападению не подыгрывать.

Это было сделано.

И тут я бы отметил не какой-то эпический сэйв, а работу Бобровского в сложном эпизоде с проходом Райлли из пятой игры. Защитник неожиданно смело пошел на пятак, чтобы засунуть шайбу в ворота под щитками вратаря, и был очень близок к успеху.

Я даже видел скриншоты, которые зафиксировали, что шайба пересекла линию.

И Бобровский даже ошибся, выбрасывая клюшку, но дальше отработал спокойно и грамотно – шайба встретила сопротивление, остановилась где-то в щитках и в итоге была накрыта; и рассмотреть то, что она пересекла линию, было невозможно, потому что доступ к ней всем камерам был перекрыт амуницией Сергея.

Такого опытного вратаря нет ни у кого

И я думаю, что важнейшее качество Бобровского, которое делает его таким полезным для «Флориды»-2023 – не внезапный всплеск технического мастерства (не думаю, что оно на время регулярки как-то специально снижалось), а серьезный вратарский опыт.

Который дает возможность не делать лишнего, осознавать смысл происходящего на льду прямо сейчас.

В первой игре финала Востока Бобровскому выпало новое испытание – бесконечные овертаймы против «Каролины».

Я думаю, многие запомнили: за 50 секунд до победного гола Бобровский сделал сэйв – получается, победный.

«Пошла игра на истощение, – пересказал те овертаймы Сергей после игры. – Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска. В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело. Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре».

У «Каролины» есть проблемы с разнообразием и качеством атаки, ей было тяжело и в первом раунде против Сорокина, и Бобровский выглядит прекрасным кандидатом на то, чтобы все-таки остановить эту красно-белую машину.

Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/Joel Auerbach, AP Photo/Charles Krupa, GRANT HALVERSON / GETTY