45 комментариев

Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков
Главный русский герой Кубка Стэнли.
«Бобровский. Это весь ответ», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис после того, как «пантеры» повели 3-0 в серии с «Торонто».
«Ответ в том, что в меня не верят», – должен был сказать Сергей Бобровский после первых двух матчей серии с «Бостоном». В этих играх он невозмутимо смотрел со скамейки на то, как вызванный из фарма Алекс Лайон пропускает по три шайбы.
После девятой – соответственно, в третьей игре первого раунда – Лайона поменяли на Сергея. «Флорида» матч не спасла, но наш вратарь свой отрезок выиграл 2:1.
С тех пор в воротах «Пантерс» играет только Бобровский, и на этой дистанции они отдали только два матча из девяти.
«Флорида» – в финале Востока. Бобровский – единственный из вратарей финалов конференций, о котором имеет смысл говорить как о лучшем в плей-офф. Никого другого нет и близко.
Этот взлет «Флориды» и ее первого вратаря – и особенно общепринятая реакция на этот взлет – ставят меня в странное положение.
Меньше двух месяцев назад, когда «Пантерс» не проходили в плей-офф, я писал, что если у команды и есть проблемы, то они не в Бобровском – ну или не только в нем.
А сейчас, когда Бобровский не делает в воротах ничего удивительного (да, он играет на топ-уровне, но в чем тут новость?) и «Флорида» прет наверх, мне будто бы нужно подыграть витающему в воздухе запросу найти причины «преображения» (чуть не написал капслоком, чтобы интонация была понятнее) одного из лучших вратарей современной НХЛ.
Уф, как интересно.
Каков вклад Сергея в кубковый поход «Флориды»? Попробуем вместе разобраться в реально непростом деле, заметки по другим звездам плей-офф – в шаговой доступности.
Факт: «Флорида» вышла в плей-офф без помощи Бобровского
Важный штрих к пониманию контекста: гораздо больше нашего вратаря «пантерам» помог «Чикаго».
Было так: «Флорида» конечно накатила на финиш регулярки серией из побед, но все равно зависела от результатов «Питтсбурга», даже когда ею был сыгран 81 матч.
У «пингвинов» оставались «Чикаго» и «Коламбус», у «Флориды» – «Каролина». «Пантеры» свой матч проиграли, но им повезло: «Питтсбург» набрал только одно очко из четырех возможных.
Причем к моменту выхода команды в плей-офф Сергей не играл в ее воротах уже пару недель: после четырех подряд поражений в марте его убрали в запас (правда, потом писали, что он болел – но на игры раздевался), и серию из 6 подряд побед «пантеры» провели с третьим вратарем Алексом Лайоном, потому что второй – Спенсер Найт – тоже выбыл: отправился проходить программу помощи игрокам из-за психологических проблем.
Соответственно, Лайон поэтому и начинал плей-офф – и к тому моменту, когда Бобровского выпустили на замену, он не играл уже три недели.
С тех пор Бобровский – реально хорош. Похоже, он правда лучший вратарь плей-офф
Goal Saved Above Expected (разница между ожидаемыми голами и пропущенными) – наверное, самый точный показатель влияния вратаря на результат, и по нему Бобровский в регулярке был 23-м (Лайон – 20-й). В плей-офф Сергей первый – с очень большим отрывом от Фредерика Андерсена, против которого ему и играть в финале Востока.
Почему этот показатель интереснее процента отраженных бросков (который у Бобровского тоже хороший, но далеко не лучший)? Потому что по сути это тот же процент сэйвов, только с подключенным интеллектом. Все броски разные. Все матчи разные. Все соперники разные. Поддержка у всех вратарей от их защиты – разная.
GSAE не то чтобы максимально объективно все это отражает, но хотя бы направлен в нужную сторону: модель оценивает опасность каждого броска, складывает сумму – вычитая из этой суммы реально пропущенные голы, мы становимся чуть ближе к объективной оценке вратаря, если допустить, что такая вообще возможна.
Для понимания, что свой команде в плей-офф дает вратарь, больше можно ни на какие показатели не смотреть.
За 7 периодов первого матча финала Востока «Каролина» наиграла на 6,5 ожидаемого гола, а забила только 2. Отрыв Бобровского от конкурентов вырос еще больше (но это работает и в обратную сторону – провальные матчи снижают показатель, и у многих вратарей он отрицательный).
Бобровский выигрывает дуэли у вратарей соперников
Велик соблазн объяснить путь «Флориды» в плей-офф фразой «ее тащит Бобровский», но я думаю, это было бы излишним упрощением – собственно, концовку регулярки я вам пересказал именно для того, чтобы держаться от этого упрощения подальше.
Если вы забыли, то «Флорида» почти вылетела в первом раунде – и очень многое решил гол, который создали полевые за минуту до конца седьмого матча.
Ну то есть взлет «пантер» – коллективный опыт. Но на стадии плей-офф у вратаря исключительная роль, и Сергей с ней справляется ровно так, как и должен.
По моему наблюдению, плей-офф ставит перед вратарем две большие задачи:
1. Не допускать нелепых ошибок и слишком простых шайб, которые помогут сопернику выйти вперед/сравнять счет и сломают для команды ход игры. Мне кажется, это недооцененная и очень важная часть вратарского противостояния в сериях и, например, сам Бобровский в этом выиграл у дуэта Улльмарк-Свэймен. У Улльмарка нелепая результативная ошибка была, а у Бобровского – нет.
2. Не суетиться в моменты, когда у соперника идет игра и он проводит несколько подряд атак с большим количеством бросков. Серия с «Торонто» практически целиком была именно об этом.
На самом деле у Бобровского довольно много пропущенных шайб и нельзя сказать, что он отбивает прям все; другое дело, что плей-офф этого от вратарей и не требует.
Смысл игры вратаря в плей-офф в том, чтобы держать команду в игре, и быть включенным в тех эпизодах, когда именно от его дисциплины, концентрации и чистоты в действиях зависит ход матча.
Я бы не стал переоценивать его достижения – например, атака «Торонто», при всем ее таланте, во втором раунде оказалась максимально прямолинейной и скорее даже примитивной – потому что ее плохо проработали; да, Мэттьюс атаковал, но что это были за броски.
С другой стороны, на ворота «Флориды» регулярно накатывало приличное давление, было несколько отрезков, когда нападение «Лифс» работало интенсивно – и важно было этому нападению не подыгрывать.
Это было сделано.
И тут я бы отметил не какой-то эпический сэйв, а работу Бобровского в сложном эпизоде с проходом Райлли из пятой игры. Защитник неожиданно смело пошел на пятак, чтобы засунуть шайбу в ворота под щитками вратаря, и был очень близок к успеху.
Я даже видел скриншоты, которые зафиксировали, что шайба пересекла линию.
И Бобровский даже ошибся, выбрасывая клюшку, но дальше отработал спокойно и грамотно – шайба встретила сопротивление, остановилась где-то в щитках и в итоге была накрыта; и рассмотреть то, что она пересекла линию, было невозможно, потому что доступ к ней всем камерам был перекрыт амуницией Сергея.
Такого опытного вратаря нет ни у кого
И я думаю, что важнейшее качество Бобровского, которое делает его таким полезным для «Флориды»-2023 – не внезапный всплеск технического мастерства (не думаю, что оно на время регулярки как-то специально снижалось), а серьезный вратарский опыт.
Который дает возможность не делать лишнего, осознавать смысл происходящего на льду прямо сейчас.
В первой игре финала Востока Бобровскому выпало новое испытание – бесконечные овертаймы против «Каролины».
Я думаю, многие запомнили: за 50 секунд до победного гола Бобровский сделал сэйв – получается, победный.
«Пошла игра на истощение, – пересказал те овертаймы Сергей после игры. – Я просто пытался терпеть и ждать момента, ждать броска. В такой ситуации ты мало чувствуешь свое тело. Это больше касается головы, мыслей нет, ты полностью сосредоточен на игре».
У «Каролины» есть проблемы с разнообразием и качеством атаки, ей было тяжело и в первом раунде против Сорокина, и Бобровский выглядит прекрасным кандидатом на то, чтобы все-таки остановить эту красно-белую машину.
Телеграм-канал Петухова, YouTube-канал Петухова
🔥Четыре полных овертайма бодались «Каролина» и «Флорида»! У Бобровского – 63 сэйва и победа
«Вегас» хочет повторить чемпионский финт «Тампы»: специально держал лидера в списке травмированных до плей-офф
Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/Joel Auerbach, AP Photo/Charles Krupa, GRANT HALVERSON / GETTY
Что совершенно не отменяет того, что Бобровский замахивается на Коня.
Ну да никакой новости, ведь Сергей всегда в плей-офф тащил, выиграл уйму серий и всегда имел славу кубкого бойца! Или все-таки нет?
Так вот, до этого 9 заходов в ПО было у Сергея и лишь раз он там был хорош.
Речь не об отсутствии мотивации или профессионализма, еще бы не хватало играя за лямы зелени не выкладываться. Старание в большом спорте это не то за, что хвалят - это общее место.
Речь о плохих результатах и не надо везде пенять на плохую оборону, было за это время по разному и Сергей не единственный вратарь, которому доводилось играть в несильных командах и не с лучшей обороной, 1 ПО из 9, да как и 2 из 10 не очень итог для топ вратаря, ну если возьмет Кубок будет другое дело, можно будет чуть иначе на это взглянуть.
Взять того же Прайса (если что не самый любимый вратарь), но он тоже вот 10 раз играл в ПО и не в самой топ команде далеко (а чаще Канадиенс вовсе ближе к аутсайдерам КС были) из 10 заходов в карьере у него 6 крутых ПО, причем 5 последних подряд. Или Лундквист из 13 розыгрышей в 8 тащил. Да тот же Варламов в ПО играл всего 5 раз и не разу не провалился и матчей у него чуть меньше чем у Сергея, а побед больше, видимо он выкладывался не на 146%, а на все 150%.