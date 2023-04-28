57 комментариев

овечкин и седины
Блог

Проклятье рекордсмена настигло и «Бостон». Нового шанса, скорее всего, не будет

Флорида Флорида
Патрис Бержерон Патрис Бержерон
Давид Крейчи Давид Крейчи
НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Бостон Бостон
Хоккей Хоккей

«Тампа»-2019 и «Детройт»-1996 были на взлете. «Брюинс» – нет.

Когда «Детройт» и «Тампа» вылетали из плей-офф после своих рекордных регулярок, для них это было сигналом.

«Ред Уингс» сигнал хлопнул по плечу (проиграли только в финале конференции), «Тампу» – со всего размаха черенком граблей прямо по лбу (0-4 в первом раунде от «Коламбуса»), но содержание было похожим:

В принципе, все хорошо, но можно чуть-чуть сбавить яркость красок в атаке – не нужно до безумия улучшать то, что и так работает. Лучше задумайтесь об укреплении игры в целом. Побольше надежности, и все будет окей.

Повинуясь этому голосу извне, «Детройт» добавил к основе Брендана Шенахана и Ларри Мерфи – и взял два Кубка Стэнли подряд.

«Тампа» на дедлайне-2020 добавила в микс Барклая Гудроу и Блэйка Коулмэна – и взяла два Кубка Стэнли подряд.

«Бостон»-2023, который взял в регулярке на три победы больше, чем было и у тех, и у других (65 против 62), выглядел командой, которая так-то в курсе: плей-офф – совсем другая стадия.

Да мы знаем, что другая.

Нет-нет, послушайте, плей-офф – совсе-е-е-ем другая стадия. Это в марте «Айлендерс» кажутся готовыми пирожками без глубины в нападении. В плей-офф такие команды превращаются в доблестных львов.

Отец, не приставай, а? Мы в курсе.

И правда же, как казалось, были в курсе. В 2019-м примерно этот «Бостон» (совсем другой, но мы тут про ядро) был буквально в шаге от кубка.

До этого организация была в двух шагах от кубка в 2013-м.

До этого брала кубок в 2011-м.

Да, по сути это все разные команды – но кое-кто доиграл и до 2023-го; а генменеджер Дон Суини был в команде все это время.

И «Брюинс» вели себя так, будто понимают, что делают.

Переход Орлова и Хэтэуэя выглядел прорывом до того момента, пока не стало известно об обмене Тайлера Бертуцци из «Детройта». Ну точно же! Самый подходящий «Бостону» игрок на свете, не игравший в «Бостоне». Все у него есть: внешность и фамилия как у итальянского мафиози, характер, умение выживать в самых труднодоступных местах площадки.

«Самая сильная команда лиги стала еще сильнее», – писали в марте.

Самая сильная команда регулярки, установившая рекорд по очкам и победам, чуть ли не качественнее всех прочесавшая рынок на дедлайне, вылетела в первом раунде.

В одну секунду оказалось, что нет, этот «Бостон» ничего не знает и уязвим так же, как и предыдущие рекордсмены. Проклятье работает.

Гифки в телеграм – заряжаются.

«Бостон» упустил победу из-за одного отскока. Этот момент плодит несколько реальностей

На табло 1:04 до финальной сирены. Шайба на синей линии. Я – в полной уверенности, что наблюдаю последнюю минуту жизни «Флориды» в плей-офф-2023 – «пантеры» проигрывают 2:3.

«Пантеры» проигрывают, соответственно, «Брюинс» ведут. За минуту до конца.

Они не пропустят. Они просто не могут пропустить.

У них в этой серии уже была глупая важная ошибка – пятый матч, овертайм, вратарь Улльмарк выходит из ворот, чтобы отдать шайбу сопернику (если что, победа в том овертайме заканчивала бы серию).

У «Брюинс» на льду лучшие оборонительные силы – тройка Маршанд – Койл – Бержерон (два центра) и пара Макэвой – Орлов.

В той же регулярке они пропустили меньше всех – с огромным запасом меньше всех.

Они так прекрасно отзащищались в первой игре, в третьей и четвертой.

Барков бросает с синей, шайба теряется где-то в мареве игры, и тут же «Пантерс» вскидывают руки. Провал? Ошибка? Чье-то гениальное решение?

На повторе видно: все намного проще.

Защита и вратарь выстроились под бросок Баркова, а шайба от Бержерона отскочила прямо на крюк Монтуру – и на бросок того Сваймен уже не успевал.

Такие эпизоды ломают любой разбор несовпадением масштаба (микро – случайность, отскок) и последствий (макро – переход в овертайм и поражение «Брюинс»).

Последовавшее поражение подсвечивает слабости «Брюинс», которые при этом не влияли на конкретный отскок.

Допустить, что было бы, не случись тот отскок – значит подсветить слабости «Флориды», которые не помешали случиться отскоку.

Реальность 1. «Пантерс» пришли в себя, перевели хоккей в серии в нужное им русло

В четвертом матче все стало ясно где-то к середине, в нем 6:2 победил «Бостон», и вывод напрашивался сам собой – ну тут все.

Ткачак играл интересно, но защитная структура «Брюинс» к середине серии его вроде бы обезвредила. Атаки «пантер» были в основном безопасными, а голы – случайными. При этом Холл, Пастрняк, Койл и Маршанд в чужой зоне получали шикарные моменты – в том числе с передач Дмитрия Орлова – и реализовывали их.

Выглядело так, будто «Бостон» спокойно сыграет от обороны в следующем матче – и спокойно пройдет дальше.

Но с пятой игры команду будто затрясло. В пятом матче «Флорида» играет от защиты, и провоцирует «Бостон» на ошибки.

Шестой матч – «пантеры» втащили соперника в безумную перестрелку, из которой вышли победителями.

В седьмом матче, да, был отскок – но в овертайме «Флорида» играла опаснее и создала пару моментов; у «Бостона» не было почти ничего.

Реальность 2. «Бостон» был сильнее структурно, но ему не повезло

Рон Хекстолл заслужил новую порцию хейта – теперь от болельщиков «Бостона». Если бы тот разменял первые пики и достойно усилил «Питтсбург», то «пингвины» вышли бы в плей-офф, «Флорида» бы осталась за бортом, а «Бостон» спокойно разобрался бы с такой же ветеранской командой.

На самом деле, «Брюинс» в первом раунде были в порядке и контролировали матчи и до четвертой игры, и после. Они больше владели шайбой, создавали больше моментов, и играли опаснее – но добиться той самой победы мешали ошибки и случайности.

Пас Бертуцци на свой пятак. Кошмарный выход Улльмарка. Пас-фантом рукой Дебраска, после которого отменили очень важный гол.

Это все какая-то необязательная ситуативная дичь – и вот такая дичь притормозила команду, которая системно сделала для победы все возможное и в целом все нужное.

Собирая взаимоисключающие версии, самое главное – собирать факты о серии, которые, может быть, не складываются в один сюжет, зато расширяют представление о том, что происходило.

И про серию «Флорида» – «Бостон» есть один удивительный факт.

Проклятье рекордсмена: сила становится слабостью

Возвращаемся в прошлое. Провалы «Детройта» и «Тампы» были историями о том, как команда переоценивает какую-то одну составляющую и недооценивает другие. И даже так: один компонент в течение регулярки убедительно маскируется под суперсилу, а в решающий момент иссякает.

В 1996-м «Детройт» собрал Русскую пятерку, которая до сих пор является чуть ли не самым ярким явлением мирового хоккея. Оказалось, что для плей-офф этого инструмента недостаточно, и фокус на творчестве может помешать в плотных, чуть ли не кровавых битвах.

«Тампа»-2019 была посвящена Кучерову и, соответственно, атаке, им вдохновленной – в первом же раунде не хватило и атаки (первая игра, «Коламбус» отыгрывается с 0:3), и самого Кучерова (по ходу серии схватил дисквалификацию и пропустил один матч).

Что стало проклятьем «Бостона»?

Конец регулярного чемпионата. «Брюинс» вколачивают победу за победой – их рекорд должно быть невозможно превзойти.

Они добиваются своего: 65 побед в 82 матчах для экосистемы НХЛ – и правда мощно.

В последней игре регулярки Бержерон получает травму – и пропускает старт серии с «Флоридой».

«Стоило ли перенапрягать лидеров?» – спрашивают заголовки в бостонских медиа.

Во второй игре травму получает Крейчи, и на третий матч «Бостон» остается без первых двух центров. И – побеждает 4:2.

К четвертой игре ветераны не возвращаются – уверенная победа 6:2.

В пятой вернулся Бержерон. В шестой – Крейчи. Начиная с пятой игры «Брюинс» только проигрывали; у Бержерона за три этих матча «минус 6».

В «Бостоне» думали, что держатся на опыте лидеров. Лидеры пришли и многое испортили.

Они, конечно, привнесли неоценимый опыт и умение бороться – и на самом деле у них есть результативные действия.

Но плей-офф-2023 в целом среда необузданных скоростей. Самый быстрый хоккей в истории. «Флорида» не самая быстрая команда в лиге (самая быстрая – «Девилс»), но в ее составе есть звено Баркова, которое уже во втором раунде играет вот так.

И пока «Бостон» играл без ветеранов, он с этой скоростью справлялся. Как только они вернулись, то заняли места в первых звеньях, с лучшими молодыми игроками «Брюинс».

Например, шестой матч. У Бержерона 8 сыгранных минут при 5-на-5 с Маршандом и Дебраском/Бертуцци.

Из них шесть он провел как раз против первой тройки «Флориды»: Барков – Верхаге – Дюклер.

Счет по голам – 0:2.

В седьмом матче было очевидно, что два возрастных центра замедляют атакующую игру «Бостона» и своей задумчивостью лишают ее остроты. Вот три эпизода: на всех одно и то же.

Конечно, Крейчи и Бержерон – не причина поражения. Но мы находимся в ситуации, где нет глобальных причин, есть только факторы, которые понижали или повышали шансы команды на забитый гол в конкретных эпизодах.

Опыт Крейчи и Бержерона был бесценным в регулярке, но в плей-офф сказался их возраст. Причем и возраст – не проблема. Проблема – их роль. Ее стоило переосмыслить. Стоило поискать другие сочетания – и, возможно, оставить те, которые помогли уверенно пойти старт серии и могли довести ее до победы.

В седьмом матче тройка Бержерона сыграла 13 минут при 5-на-5 – это первое время в команде. Против нее сыграло звено Сэма Беннета – и победило 1:0.

«Бостон» кончился?

Уверен в одном: эта не история «Тампы», которая после рекорда сделала вывод и взлетела за счет двух обменов. «Брюинс» на совсем другой стадии развития: по сути, Дон Суини так суетился на дедлайне именно за тем, чтобы дать этой команде ее последний танец – и какой она будет через год, сейчас спрогнозировать очень сложно.

Есть ощущение, что «Бостон» упустил свой большой шанс, потому что все-таки не до конца понял, в чем он заключается.

Телеграм-канал ПетуховаYouTube-канал Петухова

«Торонто» уткнулся в Бобровского и уже летит 0-2, «Сиэтл» отдал второй матч «Далласу» почти без боя

Новый состав «Колорадо» оказался не готов к вызовам плей-офф. И дико не вовремя пропал Ничушкин

Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Charles Krupa, Graham Hughes/The Canadian Press via AP

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Не знаю как, но Петухов смог написать нормальный материал )
+114
-8
+106
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeicesterCity
Ответ Белый офицер
Не знаю как, но Петухов смог написать нормальный материал )
нейросеть)
+61
-3
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hockeydad
Нормально пишет, че все стонут вечно. На The Athletic зайдите.
+52
-10
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stephan
Я думаю, что надо напрочь забывать о результатах регулярки после старта плей-офф. Это 16 лучших команд НХЛ в которых собраны лучшие игроки. Стартует второй раунд, где у каждой команды 0 очков. Вылетел Бостон, потому что им повезло чуть меньше в этой мясорубке. Не будь Бобровский в такой форме в этот момент, то Лайон отправил бы Флориду в отпуск. Команды НХЛ настолько равны между собой, что, по сути, решающие роли играют конкретные игроки - то в какой форме они находятся, в каком психологическом состоянии, выспались ли они прошлой ночью, а не то сколько КОМАНДА выиграйла матчей в регулярке. В плей-офф всё обнуляется и в этом заключается невероятная энергия НХЛ.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeicesterCity
Статья не статья , где нет упоминание про Тампу))))
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
makarr24
Ключевой момент, имхо, привоз Ульмарка. В безобиднейшей ситуации железный в регулярке швед отдает победу кошкам..
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Silfox
Наверное для этого нужен какой-то талант... Написать статью по итогам серии Бостон-Флорида и ни разу не упомянуть фамилию Бобровский - это эпично :)
Бобровский получал по 4 гола за матч. Может, он не провалился, но точно не главный герой. Он не засушил атаку Бостона.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Predeus
Ответ LeicesterCity
Статья не статья , где нет упоминание про Тампу))))
действительно, нелепо упоминать команду, которая за последние 5 лет поставила рекорд НХЛ в регулярке и трижды была в финале КС )
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silfox
Наверное для этого нужен какой-то талант... Написать статью по итогам серии Бостон-Флорида и ни разу не упомянуть фамилию Бобровский - это эпично :)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stephan
Ответ Dmitriy Pugach
Да в какой форме был Бобровский? До 7ой игры он пропускал все, что летело мимо него, а шайба отскакивала как шарик для пинг-понга. Фактор Бобровского в этой серии минимален
А в пятом? 44 броска отбил, с 93.62 %. Ошибки есть, бесспорно. В шестом матче где-то не выручил, но 5 и 7 матч с Бостоном и две игры с Торонто он в полном порядке.
Отлетает как шарик, ну я бы не сказал так. Всё что в пузо летит он без отскока ловит и из ловушки тоже не вылетает, а остальные броски, как возможно без отскока ловить? В каком-то матче был отскок у него от щитка прямо на клюшку игроку Бостона при атаке 2 в 1, вроде и комментатор 36 еще начал что-то говорит про его ошибку. Но сейчас такая скорость бросков, что вратари по сути не могут перенаправлять шайбу куда-то клюшкой, как делали еще лет 10 назад. Сейчас только блокируют броски щитками в сплите, а отскок больше зависит от модели щитков. Ну и физика - угол отражения равен углу падения.
У него есть сейчас существенный минус в игре - сильно заваливает корпус вперед при перемещениях на щитках, поэтому верхние углы ему сложно перекрывать.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Predeus
последнее наблюдение очень точное, но тут есть еще один не проговоренный явно момент: и Бержерон, и Крейчи были недолечившиеся.

почти все ботаны, которые обсчитывают данные в НХЛ, последние 10 лет однозначно говорят: когда вы ставите недолечившихся лидеров в плов "как можно скорее", в 90% случаев вы наносите команде вред. это ловушка, которой очень сложно избежать, т.к. если не поставишь в состав (номинально) готового играть лидера, и проиграешь - люди *вообще* не поймут, можно и работой поплатиться. Но это факт: возвращение недолеченых игроков очень часто вредит. Такой безумно глубокой команде, как Бостон в этом сезоне, оно навредило тем более.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Никита говорил, что прохода Флориды не будет. Так как же такое произошло?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ottomann
Ответ makarr24
Ключевой момент, имхо, привоз Ульмарка. В безобиднейшей ситуации железный в регулярке швед отдает победу кошкам..
Спасение Бобра на последних минутах 6 матча было нечто сравнимым
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stephan
Ответ Dmitriy Pugach
Чувак, я смотрел все матчи от и до. Бобровский был уязвимостью Флориды до 7ой игры. В 7ой игре он более менее собрался, но и то, в последнем голе один из бросков отбил прямо перед собой на Пасту. То, что Бостон не смог воспользоваться этим — проблема исключительно Бостона и его нападающих, которые часто предпочитали либо не бросать, улучшая позицию до последнего, либо бросать с нулевого угла.
На бумаге он действительно был уязвимостью, но вы правда считаете, что 44 отраженных броска вратарем в пятой - решающей игре серии, это уязвимость Флориды? 47 бросков по воротам это проблема в нападении Бостона? Ладно, если эти цифры вас не убеждают, то добавлю показатель xG Бостона в пятой игре - 4.52. Это был полностью выйгрышный матч для Бостона и если бы не игра Боба, то не было бы сейчас ни этой статьи, ни этого обсуждения.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Pugach
Ответ makarr24
Ключевой момент, имхо, привоз Ульмарка. В безобиднейшей ситуации железный в регулярке швед отдает победу кошкам..
согласен, это был ключевой эпизод серии
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SergLuga
Детройт 96го реально жалко. Была сильнейшая команда лиги, что и доказала через год. Зато какие зарубы с Колорадо были. Хотя для меня это Квебек тогда))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XIISM
Ответ Dmitriy Pugach
Да в какой форме был Бобровский? До 7ой игры он пропускал все, что летело мимо него, а шайба отскакивала как шарик для пинг-понга. Фактор Бобровского в этой серии минимален
Вы не смотрели серию, 5 матч Боб просто затащил, топовый уровень показал, а 6 да сыграл не важно, но оппонент из Бостона сыграл еще хуже.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ Белый офицер
Не знаю как, но Петухов смог написать нормальный материал )
Старался, носил на вычитку текст 2 раза. Уж неделя прошла после вылета
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DVS1
Ответ makarr24
Ключевой момент, имхо, привоз Ульмарка. В безобиднейшей ситуации железный в регулярке швед отдает победу кошкам..
"железный" он был именно в регулярке, в зоне комфорта и "статобойничества". А тут обо...стрессанул. Впрочем как и вся команда и особенно тренер (второго мышелова на 7игру поставил от безысходности и он налажал, лучше б уж Ульмарка оставил). Все вместе они уже не знали, что делать с этой Флоридой...
Эпичнее Бостон отлетал только в 2010м от Филадельфии после 3-0 в серии, и потом и после 3-0 в 7м матче. Тогда было вообще прекрасно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Ответ Белый офицер
Не знаю как, но Петухов смог написать нормальный материал )
серьезно.??...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Привоз Улльмарка это, наверное, ключевой эпизод. Ну и еще спасение Бобса на последних секундах 5 матча. Бержерон и Крейчи играли не полностью здоровыми, что тоже навредило. Травму Патрис получил в матче, где играл на глазах отца, у которого онкология и это тоже какой-никакой, но фактор. Все понемногу, чуть здесь, чуть там в итоге сложилось в мозаику поражения.
Упоминание Тампы здесь точно к месту, поскольку симптомы похожие.
У Бостона в новом сезоне еще штраф в 4,5 миллиона из-за манипуляций с контрактами Крейчи и Бержерона (символично донельзя), так что кого-то придется терять, и что-то надо будет делать с Патрисом и Давидом, поскольку они подписались только на сезон
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silfox
Ответ Vinnipukh Vinni
Бобровский получал по 4 гола за матч. Может, он не провалился, но точно не главный герой. Он не засушил атаку Бостона.
Тема в том сколько Боб затащил с обороной пантер, а не сколько он пропустил. Ну и с Торонтой Боб тоже ни о чем, что ли? :)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pztpzhmx66
Ответ Белый офицер
Не знаю как, но Петухов смог написать нормальный материал )
Реально ,нормальный )))
Не верится )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Так и ЦСКА мог отлететь Северстали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Maxim Shumov
Никита говорил, что прохода Флориды не будет. Так как же такое произошло?
Он говорил, что они кубок не возьмут, про проход речи не было, наоборот он писал, что Флорида проверит скоростью этот Бостон
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий