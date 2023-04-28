57 комментариев

«Тампа»-2019 и «Детройт»-1996 были на взлете. «Брюинс» – нет.

Когда «Детройт» и «Тампа» вылетали из плей-офф после своих рекордных регулярок, для них это было сигналом.

«Ред Уингс» сигнал хлопнул по плечу (проиграли только в финале конференции), «Тампу» – со всего размаха черенком граблей прямо по лбу (0-4 в первом раунде от «Коламбуса»), но содержание было похожим:

В принципе, все хорошо, но можно чуть-чуть сбавить яркость красок в атаке – не нужно до безумия улучшать то, что и так работает. Лучше задумайтесь об укреплении игры в целом. Побольше надежности, и все будет окей.

Повинуясь этому голосу извне, «Детройт» добавил к основе Брендана Шенахана и Ларри Мерфи – и взял два Кубка Стэнли подряд.

«Тампа» на дедлайне-2020 добавила в микс Барклая Гудроу и Блэйка Коулмэна – и взяла два Кубка Стэнли подряд.

«Бостон»-2023, который взял в регулярке на три победы больше, чем было и у тех, и у других (65 против 62), выглядел командой, которая так-то в курсе: плей-офф – совсем другая стадия.

Да мы знаем, что другая.

Нет-нет, послушайте, плей-офф – совсе-е-е-ем другая стадия. Это в марте «Айлендерс» кажутся готовыми пирожками без глубины в нападении. В плей-офф такие команды превращаются в доблестных львов.

Отец, не приставай, а? Мы в курсе.

И правда же, как казалось, были в курсе. В 2019-м примерно этот «Бостон» (совсем другой, но мы тут про ядро) был буквально в шаге от кубка.

До этого организация была в двух шагах от кубка в 2013-м.

До этого брала кубок в 2011-м.

Да, по сути это все разные команды – но кое-кто доиграл и до 2023-го; а генменеджер Дон Суини был в команде все это время.

И «Брюинс» вели себя так, будто понимают, что делают.

Переход Орлова и Хэтэуэя выглядел прорывом до того момента, пока не стало известно об обмене Тайлера Бертуцци из «Детройта». Ну точно же! Самый подходящий «Бостону» игрок на свете, не игравший в «Бостоне». Все у него есть: внешность и фамилия как у итальянского мафиози, характер, умение выживать в самых труднодоступных местах площадки.

«Самая сильная команда лиги стала еще сильнее», – писали в марте.

Самая сильная команда регулярки, установившая рекорд по очкам и победам, чуть ли не качественнее всех прочесавшая рынок на дедлайне, вылетела в первом раунде.

В одну секунду оказалось, что нет, этот «Бостон» ничего не знает и уязвим так же, как и предыдущие рекордсмены. Проклятье работает.

Гифки в телеграм – заряжаются.

«Бостон» упустил победу из-за одного отскока. Этот момент плодит несколько реальностей

На табло 1:04 до финальной сирены. Шайба на синей линии. Я – в полной уверенности, что наблюдаю последнюю минуту жизни «Флориды» в плей-офф-2023 – «пантеры» проигрывают 2:3.

«Пантеры» проигрывают, соответственно, «Брюинс» ведут. За минуту до конца.

Они не пропустят. Они просто не могут пропустить.

У них в этой серии уже была глупая важная ошибка – пятый матч, овертайм, вратарь Улльмарк выходит из ворот, чтобы отдать шайбу сопернику (если что, победа в том овертайме заканчивала бы серию).

У «Брюинс» на льду лучшие оборонительные силы – тройка Маршанд – Койл – Бержерон (два центра) и пара Макэвой – Орлов.

В той же регулярке они пропустили меньше всех – с огромным запасом меньше всех.

Они так прекрасно отзащищались в первой игре, в третьей и четвертой.

Барков бросает с синей, шайба теряется где-то в мареве игры, и тут же «Пантерс» вскидывают руки. Провал? Ошибка? Чье-то гениальное решение?

На повторе видно: все намного проще.

Защита и вратарь выстроились под бросок Баркова, а шайба от Бержерона отскочила прямо на крюк Монтуру – и на бросок того Сваймен уже не успевал.

Такие эпизоды ломают любой разбор несовпадением масштаба (микро – случайность, отскок) и последствий (макро – переход в овертайм и поражение «Брюинс»).

Последовавшее поражение подсвечивает слабости «Брюинс», которые при этом не влияли на конкретный отскок.

Допустить, что было бы, не случись тот отскок – значит подсветить слабости «Флориды», которые не помешали случиться отскоку.

Реальность 1. «Пантерс» пришли в себя, перевели хоккей в серии в нужное им русло

В четвертом матче все стало ясно где-то к середине, в нем 6:2 победил «Бостон», и вывод напрашивался сам собой – ну тут все.

Ткачак играл интересно, но защитная структура «Брюинс» к середине серии его вроде бы обезвредила. Атаки «пантер» были в основном безопасными, а голы – случайными. При этом Холл, Пастрняк, Койл и Маршанд в чужой зоне получали шикарные моменты – в том числе с передач Дмитрия Орлова – и реализовывали их.

Выглядело так, будто «Бостон» спокойно сыграет от обороны в следующем матче – и спокойно пройдет дальше.

Но с пятой игры команду будто затрясло. В пятом матче «Флорида» играет от защиты, и провоцирует «Бостон» на ошибки.

Шестой матч – «пантеры» втащили соперника в безумную перестрелку, из которой вышли победителями.

В седьмом матче, да, был отскок – но в овертайме «Флорида» играла опаснее и создала пару моментов; у «Бостона» не было почти ничего.

Реальность 2. «Бостон» был сильнее структурно, но ему не повезло

Рон Хекстолл заслужил новую порцию хейта – теперь от болельщиков «Бостона». Если бы тот разменял первые пики и достойно усилил «Питтсбург», то «пингвины» вышли бы в плей-офф, «Флорида» бы осталась за бортом, а «Бостон» спокойно разобрался бы с такой же ветеранской командой.

На самом деле, «Брюинс» в первом раунде были в порядке и контролировали матчи и до четвертой игры, и после. Они больше владели шайбой, создавали больше моментов, и играли опаснее – но добиться той самой победы мешали ошибки и случайности.

Пас Бертуцци на свой пятак. Кошмарный выход Улльмарка. Пас-фантом рукой Дебраска, после которого отменили очень важный гол.

Это все какая-то необязательная ситуативная дичь – и вот такая дичь притормозила команду, которая системно сделала для победы все возможное и в целом все нужное.

Собирая взаимоисключающие версии, самое главное – собирать факты о серии, которые, может быть, не складываются в один сюжет, зато расширяют представление о том, что происходило.

И про серию «Флорида» – «Бостон» есть один удивительный факт.

Проклятье рекордсмена: сила становится слабостью

Возвращаемся в прошлое. Провалы «Детройта» и «Тампы» были историями о том, как команда переоценивает какую-то одну составляющую и недооценивает другие. И даже так: один компонент в течение регулярки убедительно маскируется под суперсилу, а в решающий момент иссякает.

В 1996-м «Детройт» собрал Русскую пятерку, которая до сих пор является чуть ли не самым ярким явлением мирового хоккея. Оказалось, что для плей-офф этого инструмента недостаточно, и фокус на творчестве может помешать в плотных, чуть ли не кровавых битвах.

«Тампа»-2019 была посвящена Кучерову и, соответственно, атаке, им вдохновленной – в первом же раунде не хватило и атаки (первая игра, «Коламбус» отыгрывается с 0:3), и самого Кучерова (по ходу серии схватил дисквалификацию и пропустил один матч).

Что стало проклятьем «Бостона»?

Конец регулярного чемпионата. «Брюинс» вколачивают победу за победой – их рекорд должно быть невозможно превзойти.

Они добиваются своего: 65 побед в 82 матчах для экосистемы НХЛ – и правда мощно.

В последней игре регулярки Бержерон получает травму – и пропускает старт серии с «Флоридой».

«Стоило ли перенапрягать лидеров?» – спрашивают заголовки в бостонских медиа.

Во второй игре травму получает Крейчи, и на третий матч «Бостон» остается без первых двух центров. И – побеждает 4:2.

К четвертой игре ветераны не возвращаются – уверенная победа 6:2.

В пятой вернулся Бержерон. В шестой – Крейчи. Начиная с пятой игры «Брюинс» только проигрывали; у Бержерона за три этих матча «минус 6».

В «Бостоне» думали, что держатся на опыте лидеров. Лидеры пришли и многое испортили.

Они, конечно, привнесли неоценимый опыт и умение бороться – и на самом деле у них есть результативные действия.

Но плей-офф-2023 в целом среда необузданных скоростей. Самый быстрый хоккей в истории. «Флорида» не самая быстрая команда в лиге (самая быстрая – «Девилс»), но в ее составе есть звено Баркова, которое уже во втором раунде играет вот так.

И пока «Бостон» играл без ветеранов, он с этой скоростью справлялся. Как только они вернулись, то заняли места в первых звеньях, с лучшими молодыми игроками «Брюинс».

Например, шестой матч. У Бержерона 8 сыгранных минут при 5-на-5 с Маршандом и Дебраском/Бертуцци.

Из них шесть он провел как раз против первой тройки «Флориды»: Барков – Верхаге – Дюклер.

Счет по голам – 0:2.

В седьмом матче было очевидно, что два возрастных центра замедляют атакующую игру «Бостона» и своей задумчивостью лишают ее остроты. Вот три эпизода: на всех одно и то же.

Конечно, Крейчи и Бержерон – не причина поражения. Но мы находимся в ситуации, где нет глобальных причин, есть только факторы, которые понижали или повышали шансы команды на забитый гол в конкретных эпизодах.

Опыт Крейчи и Бержерона был бесценным в регулярке, но в плей-офф сказался их возраст. Причем и возраст – не проблема. Проблема – их роль. Ее стоило переосмыслить. Стоило поискать другие сочетания – и, возможно, оставить те, которые помогли уверенно пойти старт серии и могли довести ее до победы.

В седьмом матче тройка Бержерона сыграла 13 минут при 5-на-5 – это первое время в команде. Против нее сыграло звено Сэма Беннета – и победило 1:0.

«Бостон» кончился?

Уверен в одном: эта не история «Тампы», которая после рекорда сделала вывод и взлетела за счет двух обменов. «Брюинс» на совсем другой стадии развития: по сути, Дон Суини так суетился на дедлайне именно за тем, чтобы дать этой команде ее последний танец – и какой она будет через год, сейчас спрогнозировать очень сложно.

Есть ощущение, что «Бостон» упустил свой большой шанс, потому что все-таки не до конца понял, в чем он заключается.

Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Charles Krupa, Graham Hughes/The Canadian Press via AP