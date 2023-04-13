25 комментариев

овечкин и седины
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В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф

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Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Никита Гусев Никита Гусев
Хоккей Хоккей

Молодые и дерзкие уходят в отпуск.

«СКА всегда был очень представительной командой в смысле звезд, – спросили у Романа Ротенберга осенью 2022-го. – Сейчас это не совсем так – в составе нет условных ковальчуков. От кого же вы ждете лидерского поведения, игры на последних минутах, решающих голов?»

Последовал развернутый ответ:

«У нас все четыре линии могут забить. Все равные. Опасность идет от каждого звена. Это наш козырь. Можно закрыть одно звено. Это ведь тоже опыт, я же видел – у нас было звено Панарин – Шипачев – Дадонов. В свое время оно было лучшим в лиге, да, но при правильном подходе даже его можно было закрыть. И причем так и получалось, это звено закрывали – можно вспомнить серию с «Динамо», в финале с «Ак Барсом», серию с ЦСКА, когда были матчи, где нужны были другие герои. И там другие ребята забивали.

А когда четыре сильных звена – это баланс. Любое наложение на наше условно первое звено – у нас есть второе, третье, четвертое, которые тоже могут переиграть любое звено соперника. К этому стремимся, но нужно еще улучшать, конечно. У нас много резервов, много травм. Я считаю, что мы вообще еще не показали свой уровень».

По мысли тренера СКА, финишный рывок его команды в плей-офф-2023, который закончился сегодня в Москве поражением 0:3 от ЦСКА (2-4 в серии) должен был подтвердить эту идею.

По ходу третьего матча в запас перешел Никита Гусев – с четвертой игры его не было в заявке.

На шестую игру СКА (проигрывая в серии 2-3) вышел без Ожиганова (изобретательного атакующего защитника), Воробьева (созидающего центра) и Жафярова (остроумного края).

Возможно, у этих решений были какие-то внутренние и объективные причины (повреждения, травмы), но выглядело манифестом, попыткой перезагрузиться, убрать лишние смыслы из игры команды и по прямой устремиться вперед. Меняя вратаря Николаева на Подъяпольского, который почти не играл, главный тренер СКА не упомянул какие-то обстоятельства, а сказал прямо:

«Это осознанный риск».

И в принципе, модель игры СКА скорее оправдывает эту декларацию. Играть не мастерством, а энергией. Все четыре звена, большое количество работы, простые, качественные и быстрые взаимодействия. Играя вот так, СКА провел мощную регулярку, и более-менее выкосил первые два раунда плей-офф.

У тренера и его штаба были основания удостовериться в правильности формулы.

А потом СКА встретился с сопоставимым по возможностям соперником – не менее активным, не менее упакованным, не менее энергичным.

И там был пятый матч. Гусев у СКА уже плотно так сидит на скамейке. А его знакомый Миша Григоренко (помните звено Гусев – Григоренко – Кучеров с МЧМ-2012?) исполняет вот такой гол.

А потом еще два.

Два очка набирает Антон «Эль Овертаймо» Слепышев. Два гола – у Окулова.

Лидеры ЦСКА – те, кто должны быть лидерами – не просто играют. Они набирают очки и выигрывают матчи.

Лидеры СКА – те, кто должны быть лидерами – по одному уходят со льда смотреть матч с трибуны.

«По статистике это наша лучшая встреча, – объяснил ту игру Ротенберг. – Но играем с очень хорошим соперником. У них было два момента – два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше».

В принципе, понятно, о чем эти слова. В хоккее такое случается постоянно: проигрываешь по счету, но содержание в порядке – и вроде бы все по плану.

И этот подход вполне работает в регулярке. Для регулярки важны и статистика, и стабильность – и для регулярки отрезок, на котором из шести матчей ты выигрываешь только два, никакая не катастрофа. Бывает с каждым.

Но вот только в плей-офф это означает поражение. Стопроцентное.

У СКА вполне рабочая, хоть и простая модель игры. Возможно, без условного Гусева, с его паузами, замахами, мягкостью, легкостью, эта система смотрится бодрее. И, судя по всему, на это были направлены замены в составе. Вертикализация. Радикализация. Постоянная и мощная работа в три хода (в серии с «Торпедо» СКА показал очень высокую эффективность контратак именно в 2-3 хода).

Но модель не дает победу. Победу дают реализованные моменты. Даже не созданные. Даже не ожидаемые. Моменты можно вообще не создавать – если забиваешь на пустом месте, из воздуха.

И для этого ну хоть как нужны звезды. Нужны люди, которые готовы реализовывать моменты с процентом, недоступным игрокам стандартного уровня. Нужны люди, которые играют не по системе, а с верой в себя, с вдохновением.

У ЦСКА такие игроки были и остаются – тот же Григоренко. Такие игроки есть у «Ак Барса».

Такие игроки есть и у СКА, но в конце серии в ложе их стало больше, чем на льду.

На льду оставался Яшкин, суперснайпер лиги, глядя на статистику которого по финалу Запада, сразу и не скажешь, на какой стороне он играл – 0+0 и «минус 5» в шести играх.

При этом система работала. Все делали свое дело. Яйца в кулак – и на пятак. Голов не было.

Повторюсь: я понимаю, что ничего не знаю о внутренних процессах в команде. Я понимаю, что у вывода из состава звезд КХЛ в диапазоне от Гусева до Ожиганова могли быть какие-то объективные причины. Я понимаю, что Яшкин может быть травмирован.

Но к штабу СКА сейчас у меня простой вопрос – а что если хорошая тренерская работа – это не когда ты имеешь смелость снять с игры Гусева / Ожиганова / Жафярова / Ковальчука / Дацюка, которые не справляются, а когда в результате твоей работы они раскрываются ровно так, как должны, и дают тебе +1 гол к забитым соперником?

Что если иногда для успеха нужно немного отойти от своей системы, сделать в ней небольшой допуск, но тем самым раскрыть талантливого и опасного плеймейкера?

Разница между ЦСКА и СКА сейчас именно в этом: две крепкие команды выдали свой уровень – но у одной звезды забили все что надо.

А у другой они загнали себя во фрустрацию, из ложи (или по телевизору) глядя на то, как их команда проигрывает без них.

Плей-офф проверяет команду не только на системность, но и на умение найти героя в своем составе – есть полное ощущение, что над этим умением новорожденному СКА еще предстоит поработать.

Кубок Гагарина

Финал Запада

ЦСКА – СКА 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Соркин (Нестеров, Мамин)
2:0 – 30 Окулов (Плотников, Каменев)
3:0 – 45 Дитц (Каменев)
Вратари: Рейдеборн 22/22 – Подъяпольский 13/16.

Счет в серии – 4-2

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/ska

25 комментариев

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Aloha-hawaii
Ответ Al561
Рома считает себя очень умным, и видимо рядом нет никого, кто сказал бы ему, что он дoлб..б))) Что-то мне это напоминает)))
Видимо, Гусев, Ожиганов и Жафяров как раз сказали...
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amadeus_amadeus
Все лежит на поверхности
ЦСКА - это система, и хоккеисты туда приходят под СИСТЕМУ
это и есть настоящий профессионализм, то, как надо строить команду
В СКА клоун пытается создать систему из хоккеистов, меняя при этом по 70% состава каждое межсезонье
Таких как Йозе не должно быть в хоккее, это неуважение к прекрасному виду спорта. Максимум, что он может сделать для СКА - это сидеть в вип-ложе и пить шампанское
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Гекдениз Кардениз
Ответ Al561
Рома считает себя очень умным, и видимо рядом нет никого, кто сказал бы ему, что он дoлб..б))) Что-то мне это напоминает)))
ты про погребного типа?)
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Гекдениз Кардениз
Вот что примерно было Гусева все задрало весь этот цирк с советчиком насмотревшимся 800матчей он выслал ротнаоборот на три веселых буквы в 4 матче за что был отчислен , естественно команда уже сама слила его в 3-4 матче ведь итак все на норм контрактах ну просто уже скорее всего за.... он их своим присутсвием на тренерском мостике и советами а ля в атаке пошире в защите поуже
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Al561
Это не звезды не вписались в Ромину систему, а Рома не умеет работать с классными игроками.
Все просто. Рома неопытный блатной тренер, даже не тренер, а мажор, который сам себя назначил ГТ.
Человек увлекающийся, много знаний нахватался, но школы и глубины нет, как и таланта тренерского.
С обычными и молодыми игроками прокатывает, да и в регулярке (ведь есть еще по-настоящему опытные помощники), а с опытными и классными, особенно в ПО, нет, так как они сами немного уже тренеры, и втюхать им свежую гениальную тренерскую мысль (очередную байду))) сложно.
Вот и приходится "омолаживать" состав, в том числе в решающий момент, чтобы сохранить какую-то управляемость)))
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alklimov2018
Автор на полном серьёзе пытается анализировать человека, который похватал верхушки азбуки и решил что тренер?
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Иван Колгашкин
Сегодня вся страна более за ЦСКА! С победой болельщиков и удачи в дальнейшем)
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kutavlik
Простите, по мысли кого?
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kutavlik
Ответ Al561
Рома считает себя очень умным, и видимо рядом нет никого, кто сказал бы ему, что он дoлб..б))) Что-то мне это напоминает)))
У них вся семейка такая - талант на таланте и талантом погоняют!!!!
+2
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Александр
мальчишка в сереньких штанишках обкакался и это прекрасно!
+2
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Maxim Shumov
Это просто примитивный финал запада не вписался в систему Йозе.
+2
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Румато Асторский
Ответ Дмитрий Раткович
При чем любого другого бы тренера сразу после сирены бы уволили ,но это другое
так ведь физруков не увольняют
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Sobachkin
Слишком сладко написано про физрука мажора. Просто команда без тренера не смогла собраться в схему, просто ранее брала классом исполнителей, а тут отлаженная стена. А Йозе Марино ж смотрел 800 матчей и систему какую-то строил, смотря пустым взглядом...Мажорик как Роналду хотел медальку очередную
+8
0
+8
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эль Пуканьеро Бомбардини
давайте признаем, мы все слишком тупые чтобы понять тренерский гений юзеппе марины
+6
0
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Rudenzik
Согласен, посмотрел состав Ска в последних матчах и думал, а кто забивать-то будет?
+1
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Влад Кокорин
И этого клоуна бородатого отправьте в отпуск…
+2
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Человек_Легенда
Ром, при тебе СКА ни разу уверенно не победил ЦСКА. Сегодня уже после 13 секунды ясно стало, а ты с 2:0 на 3:7 решающий матч перевел.
+1
0
+1
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Ruscello
Великий тренер не тот, кто смог бы звено Панарин–Шипачев–Дадонов закрыть, а тот, кто сумел его открыть.
+4
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Дмитрий Раткович
При чем любого другого бы тренера сразу после сирены бы уволили ,но это другое
+8
-1
+7
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RembaXXX
А у другой они загнали себя во фрустрацию
Петухов хоть понимает какую чушь написал ради красивого слова?)
+1
-2
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Al561
Рома считает себя очень умным, и видимо рядом нет никого, кто сказал бы ему, что он дoлб..б)))
Что-то мне это напоминает)))
+22
-1
+21
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Антон Чугунов
Зато регулярный сезон выиграли..
+1
0
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rospierdolator
Да просто кто-то не свое место занимает, вот и все...
+6
-1
+5
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Куприн
Признать всех соперников СКА иноагентами- это пожалуй единственная стратегия, с которой Ротенберг сможет победить.
+21
-2
+19
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Любитель побеждать
ЦСКА столько накидал ротенберговским за 6 матчей, что заезды тут далеко не при чем
+6
0
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