25 комментариев

Молодые и дерзкие уходят в отпуск.

«СКА всегда был очень представительной командой в смысле звезд, – спросили у Романа Ротенберга осенью 2022-го. – Сейчас это не совсем так – в составе нет условных ковальчуков. От кого же вы ждете лидерского поведения, игры на последних минутах, решающих голов?»

Последовал развернутый ответ:

«У нас все четыре линии могут забить. Все равные. Опасность идет от каждого звена. Это наш козырь. Можно закрыть одно звено. Это ведь тоже опыт, я же видел – у нас было звено Панарин – Шипачев – Дадонов. В свое время оно было лучшим в лиге, да, но при правильном подходе даже его можно было закрыть. И причем так и получалось, это звено закрывали – можно вспомнить серию с «Динамо», в финале с «Ак Барсом», серию с ЦСКА, когда были матчи, где нужны были другие герои. И там другие ребята забивали.

А когда четыре сильных звена – это баланс. Любое наложение на наше условно первое звено – у нас есть второе, третье, четвертое, которые тоже могут переиграть любое звено соперника. К этому стремимся, но нужно еще улучшать, конечно. У нас много резервов, много травм. Я считаю, что мы вообще еще не показали свой уровень».

По мысли тренера СКА, финишный рывок его команды в плей-офф-2023, который закончился сегодня в Москве поражением 0:3 от ЦСКА (2-4 в серии) должен был подтвердить эту идею.

По ходу третьего матча в запас перешел Никита Гусев – с четвертой игры его не было в заявке.

На шестую игру СКА (проигрывая в серии 2-3) вышел без Ожиганова (изобретательного атакующего защитника), Воробьева (созидающего центра) и Жафярова (остроумного края).

Возможно, у этих решений были какие-то внутренние и объективные причины (повреждения, травмы), но выглядело манифестом, попыткой перезагрузиться, убрать лишние смыслы из игры команды и по прямой устремиться вперед. Меняя вратаря Николаева на Подъяпольского, который почти не играл, главный тренер СКА не упомянул какие-то обстоятельства, а сказал прямо:

«Это осознанный риск».

И в принципе, модель игры СКА скорее оправдывает эту декларацию. Играть не мастерством, а энергией. Все четыре звена, большое количество работы, простые, качественные и быстрые взаимодействия. Играя вот так, СКА провел мощную регулярку, и более-менее выкосил первые два раунда плей-офф.

У тренера и его штаба были основания удостовериться в правильности формулы.

А потом СКА встретился с сопоставимым по возможностям соперником – не менее активным, не менее упакованным, не менее энергичным.

И там был пятый матч. Гусев у СКА уже плотно так сидит на скамейке. А его знакомый Миша Григоренко (помните звено Гусев – Григоренко – Кучеров с МЧМ-2012?) исполняет вот такой гол.

А потом еще два.

Два очка набирает Антон «Эль Овертаймо» Слепышев. Два гола – у Окулова.

Лидеры ЦСКА – те, кто должны быть лидерами – не просто играют. Они набирают очки и выигрывают матчи.

Лидеры СКА – те, кто должны быть лидерами – по одному уходят со льда смотреть матч с трибуны.

«По статистике это наша лучшая встреча, – объяснил ту игру Ротенберг. – Но играем с очень хорошим соперником. У них было два момента – два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше».

В принципе, понятно, о чем эти слова. В хоккее такое случается постоянно: проигрываешь по счету, но содержание в порядке – и вроде бы все по плану.

И этот подход вполне работает в регулярке. Для регулярки важны и статистика, и стабильность – и для регулярки отрезок, на котором из шести матчей ты выигрываешь только два, никакая не катастрофа. Бывает с каждым.

Но вот только в плей-офф это означает поражение. Стопроцентное.

У СКА вполне рабочая, хоть и простая модель игры. Возможно, без условного Гусева, с его паузами, замахами, мягкостью, легкостью, эта система смотрится бодрее. И, судя по всему, на это были направлены замены в составе. Вертикализация. Радикализация. Постоянная и мощная работа в три хода (в серии с «Торпедо» СКА показал очень высокую эффективность контратак именно в 2-3 хода).

Но модель не дает победу. Победу дают реализованные моменты. Даже не созданные. Даже не ожидаемые. Моменты можно вообще не создавать – если забиваешь на пустом месте, из воздуха.

И для этого ну хоть как нужны звезды. Нужны люди, которые готовы реализовывать моменты с процентом, недоступным игрокам стандартного уровня. Нужны люди, которые играют не по системе, а с верой в себя, с вдохновением.

У ЦСКА такие игроки были и остаются – тот же Григоренко. Такие игроки есть у «Ак Барса».

Такие игроки есть и у СКА, но в конце серии в ложе их стало больше, чем на льду.

На льду оставался Яшкин, суперснайпер лиги, глядя на статистику которого по финалу Запада, сразу и не скажешь, на какой стороне он играл – 0+0 и «минус 5» в шести играх.

При этом система работала. Все делали свое дело. Яйца в кулак – и на пятак. Голов не было.

Повторюсь: я понимаю, что ничего не знаю о внутренних процессах в команде. Я понимаю, что у вывода из состава звезд КХЛ в диапазоне от Гусева до Ожиганова могли быть какие-то объективные причины. Я понимаю, что Яшкин может быть травмирован.

Но к штабу СКА сейчас у меня простой вопрос – а что если хорошая тренерская работа – это не когда ты имеешь смелость снять с игры Гусева / Ожиганова / Жафярова / Ковальчука / Дацюка, которые не справляются, а когда в результате твоей работы они раскрываются ровно так, как должны, и дают тебе +1 гол к забитым соперником?

Что если иногда для успеха нужно немного отойти от своей системы, сделать в ней небольшой допуск, но тем самым раскрыть талантливого и опасного плеймейкера?

Разница между ЦСКА и СКА сейчас именно в этом: две крепкие команды выдали свой уровень – но у одной звезды забили все что надо.

А у другой они загнали себя во фрустрацию, из ложи (или по телевизору) глядя на то, как их команда проигрывает без них.

Плей-офф проверяет команду не только на системность, но и на умение найти героя в своем составе – есть полное ощущение, что над этим умением новорожденному СКА еще предстоит поработать.

Финал Запада

Счет в серии – 4-2

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/ska