9 комментариев

Великий недоволен Особенным.

«Если бы я сделал нечто подобное, 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Если бы кто-то сделал это против нас – 20 хоккеистов из нашей команды перепрыгнули бы через борт».

Эту фразу выдал не Дон Черри и не какой-нибудь тафгай из 90-х типа Андрея Назарова. И повод – не грязный силовой прием и не удар в пах клюшкой.

Так Уэйн Гретцки прокомментировал вот этот буллит Евгения Кузнецова.

Легенда №99 напирает на мораль. «Он вращает клюшкой в руках – нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство».

Так же Гретцки переживает за эмоции вратарей и предлагает ограничить творчество Кузнецова на законодательном уровне: «Терпеть не могу это. Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд. Это мое мнение. Нужно защищать вратарей, верно? Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить».

Звучит довольно занимательно. Если слова Уэйна запустят бюрократическую воронку, то в НХЛ появится правило в честь Кузнецова (что само по себе достаточно круто).

Давайте вместе оценим, есть ли в этом смысл и получится ли временным ограничением закрыть этот прием Кузнецова.

Небольшая предыстория: впервые эту штуку Женя опробовал в прошлом году против «Миннесоты» – и не забил. Причем видно, что саму эту фишку он придумал недавно, и исполнил не до конца чисто.

За лето он, похоже, пришел к тому, что при должном отношении это – замедление на подходе к воротам и частое перебирание шайбы – может сработать. И отрабатывал его на тренировках.

Так и произошло. В этом сезоне Кузнецов 6 раз бил буллиты, все именно в этом стиле – и забил из них 5: в игре против «Нью-Джерси» он попал в штангу. Неплохой результат: 5 буллитов за один сезон он забивал только в сезоне-2014/15, но там было 9 попыток.

Процент реализации у Кузнецова 83,3% - среди лидеров столько же у Робертсона из «Далласа». Больше ни у кого.

Итак, Гретцки предлагает ограничить время на подъезд к воротам 7-8 секундами. Помешает ли это Кузнецову – или тем игрокам, которые подхватят его манеру – исполнять броски с замедлением?

Вот сколько времени Кузнецов тратил на буллиты в этом сезоне:

• «Каролина» – 8,87 секунды • «Сент-Луис» – 7,59 секунды • «Питтсбург» – 8,7 секунды • «Нью-Джерси» – 9,27 секунды • «Баффало» – 9,48 секунды • «Айлендерс» – 9,5 секунды

В принципе, Кузнецов все же выходит за пределы 9 секунд, но не намного. И видно, что для него не будет проблемой быстро преодолевать синюю линию, а замедляться после нее – это будет тот же бросок, но за нужные 7 секунд.

Наверное, выход в том, чтобы ввести ограничение в 6 секунд с момента касания до броска – чтобы все буллиты выглядели как вот этот, в исполнении Павла Дорофеева, который потратил 5,62 секунды.

В принципе, это не так мало – помните броски Оши в Сочи, в игре против сборной России? Они тоже исполнялись замедленно, но все укладывались в 6 секунд.

Остаются два вопроса. Первый: если вводить ограничение, то кто будет отсчитывать эти секунды? Игрок должен будет отсчитывать сам в голове? Счетчик выведут на табло? Судьи будут подсказывать во время исполнения? Выглядит какой-то лишней заморочкой, если честно – с учетом того, что таких буллитов за весь сезон было 6, один из них улетел в штангу, и делал их один игрок.

Второй вопрос. Весь этот наезд ощущается скорее как ностальгия по временам, когда лучший игрок планеты заканчивал карьеру в 30 лет из-за серии сотрясений мозга после жутких силовых приемов. Так ли важны эстетические нормы того времени, чтобы прямо ограничивать время исполнения послематчевых буллитов, чтобы Кузнецов не мог исполнять то, что ему хочется?

Я думаю, что нет. Это всего лишь послематчевые буллиты, которые и сами по себе не то чтобы прям идеальный способ выбрать сильнейшего в матче. И это один игрок, который придумал, как сделать их повеселее.

То, что Кузнецов спровоцировал Великого – по-моему, говорит только о том, что он все делает правильно.

Фото: ASSOCIATED PRESS/Nick Wass; Gettyimages.ru/Gregory Shamus