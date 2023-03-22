13 комментариев

Новая любимая команда Петухова.

В прошлом сезоне «Дэвилс» постоянно подводили жуткие провалы в защите, и они («Дэвилс», а не провалы) обреченно шли где-то внизу таблицы. И это не считалось неожиданностью: несмотря на довольно перспективный состав, у команды сложилась крепкая репутация аутсайдеров.

Так бывает, знаете, когда ты занимаешь 29-е место в регулярке НХЛ (2021 год), а перед этим 26-е (2020-й), а до того было тоже 29-е (2019-й).

Сезон-2022/23 «Нью-Джерси» в рифму с репутацией начал с двух поражений, и автор The Athletic Шон Макиндо, еженедельные обзоры которого я стараюсь не пропускать (он делает такой текущий рейтинг силы НХЛ), с ходу, по старой привычке, влепил «Дэвилс» в пять слабейших команд чемпионата, процитировав твит Грега Вышински:

«Безнадежная игра в большинстве, неэффективная игра вратарей и жуткие ошибки в обороне? Как же я ненавижу повторения».

Через две недели новый обзор вышел с заголовком, в котором была прямо обратная эмоция:

«Дэвилс» – сила?

Очень похоже на то. Стартовав с двух поражений, «Нью-Джерси» выдали 5 побед в 6 следующих играх, которые плавно переросли в серию из 13 (!) подряд.

К моменту, когда я высокохудожественно клацаю по клавишам, собирая этот текст, «Дэвилс» держатся третьими в общей таблице НХЛ и вторыми в таблице дивизиона (после «Каролины»). Их называют одной из сильнейших команд лиги (в первой половине сезона я видел такое сравнение: «играют как 20 макдэвидов»), и перспективы «Рейнджерс», которых судьба, судя по всему, выведет на «дьяволов» в первом раунде, не выглядят особенно радужными. Вообще неудивительно, что генменеджер Нью-Йорка Крис Друри так завелся на дедлайне.

Кстати, с большинством и вратарями у «Нью-Джерси» не стало прям намного лучше, а ошибки в защите по-прежнему бывают; но возникающие недочеты с запасом абсорбирует общий уровень команды. Который – добавлю я шепотом – какой-то фантастический.

И тут небольшая оговорка. Несмотря на репутацию, результаты и положение в таблице, мне «Дэвилс» нравились еще в прошлом сезоне. Да, были косяки, но в целом команда играла так, что заруба 6:7ОТ с «Флоридой» (в тот момент – сильнейшей командой регулярки) не выглядела шоком.

Ростки хоккея, который потрясает воображение сегодня, были видны год назад. Легкий как перышко и будто бы игрок без потолка Джек Хьюз, матереющий Нико Хишир и оформляющееся ядро с участием Татара, Братта, Хэмилтона, Сиверсона и молодого Мерсера периодически конвертировали свой совокупный талант в хорошие и даже выдающиеся матчи.

То, что год назад выглядывало эпизодами, стало системой.

Что подводит нас к следующему выводу: «Дэвилс»-2023 – это не случайный эпизодический взлет. Это закономерный прогресс, итог перестройки, начатой несколькими годами ранее. В НХЛ уже говорят о том, что «Нью-Джерси» – образец дорожной карты для команд, у которых сейчас все нездорово («Чикаго», «Анахайм»).

В общем, это просто отличный пример, на котором здорово объяснять, как работает перестройка и что должно произойти, чтобы она была удачной. Об этом и расскажу ниже, а пока загляните в мой телеграм - там я постоянно что-то пишу о разных командах НХЛ.

Что из себя представляет «Нью-Джерси»-2023

Если б меня попросили показать эталонную современную команду НХЛ, я бы ориентировался не на «Тампу» (Кучеров и Василевский делают ее слишком нетипичным примером), не, кхм, «Торонто», даже не на «Колорадо» и тем более не на «Бостон».

Я бы показал на «Дэвилс».

Эта версия «Нью-Джерси» сочетает несколько очень важных приемов, которые обычно считаются взаимоисключающими. Это очень быстрая (я бы сказал, мгновенная) и очень талантливая команда с развитым мышлением, готовая к силовой стороне игры.

Для меня «Дэвилс» – это ларионовское «Торпедо» на анаболиках. Игроки очень многое умеют с шайбой и готовы на все без нее. В нескольких матчах (а я бы смотрел «Нью-Джерси» весь сезон, жаль нет времени) они просто поражали сочетанием и скоростью работы и в форчеке, и в бэкчеке.

Они, конечно, не сочетают в себе абсолютно все (если что, две игры против силового «Бостона» закончились поражениями), но очень к этому близки.

Один эпизод из архивов: изобретательное начало атаки неточным пасом внезапно портит Хьюз, но Хаула включается в сохранение шайбы всем корпусом и продолжает атаку.

«Дэвилс» ходят в контендерах не просто из-за таланта. Против них реально трудно играть – на этот показатель в плей-офф смотрят раньше любых ожидаемых голов (по ним, кстати, НДД тоже в порядке).

Это натурально такая красно-черная машина. И такой машиной «Нью-Джерси» стал вообще не сразу.

Как проходила перестройка

Считать команду глухим аутсайдером в НХЛ – это всегда немного наивно. «Сан-Хосе» отстой? Побольше уважения к финалистам КС-2016. «Сент-Луис» раздает игроков? А ведь это чемпионы-2019.

«Нью-Джерси», конечно, выбивается из этого ряда – в финале Кубка Стэнли команда играла аж в 2012-м. Да-да, когда «Дэвилс» играли в финале последний раз, за них под 17-м номером пылил парень по имени Илья Ковальчук.

Я не очень плотно следил за той командой – помню, что ее тренировал Питер ДеБур, в воротах за нее играл Мартин Бродер и в целом выглядела она довольно сурово (это были годы, когда кубковый хоккей примерно весь таким и был); и в финале проиграла «Кингс».

За одно лето сложно наглухо развалиться, но тот финал до сих пор остается для «Нью-Джерси» памятной датой: за 11 лет с того момента, «дьяволы» только однажды выходили в плей-офф.

В локаутный сезон-2012/13 (скорее, просто 2013) они не выбрались туда (зато Илья Ковальчук промоутировал Андрея Локтионова в первое звено сборной на ЧМ, что позже все участники событий вспоминали скорее как недоразумение). Летом-2013 Ковальчук резко засобирался в Санкт-Петербург – реально, игрок с действующим контрактом НХЛ разорвал его и перебрался в КХЛ (среди прочего, чтобы меньше чем через три года, быть отлученным в СКА от игр в плей-офф).

Первые несколько лет менеджмент «Нью-Джерси» пытался сделать, чтобы команда разогналась, но уже без Ковальчука – примерно для этого даже на полтора сезона брали самого Яромира Ягра.

Затем была попытка пересобрать ядро вокруг Тэйлора Холла (его в 2016-м выменяли из «Эдмонтона», который тогда немного запутался в своих первых номерах драфта) – причем в какой-то момент затея не выглядела безумной: регулярку-17/18 Тэйлор порвал в такие клочья, что выхватил аж «Харт Трофи» (да-да, играя за «Дэвилс»).

«Нью-Джерси» в то время производил на меня какое-то смутное впечатление – было не очень понятно (точнее, очень непонятно), чего там хотят и как вообще это все должно работать (подозреваю, что у отсматривающей каждый матч «Дэвилс» публики, есть какое-то более четкое представление).

Оно и не работало.

Тэйлор Холл получил травму, выбыл до конца сезона-18/19 и команда просела. К следующему чемпионату «Дэвилс» усилились Никитой Гусевым и Пи Кеем Суббаном, но не пошло с самого начала; команда вышла на дедлайн в статусе продавца, а Холл, недавний обладатель «Харт Трофи» как трофей достался «Аризоне», которая с Тэйлором тогда обскакала «Нэшвилл» в раунде плей-ин, а в плей-офф получила два раза по 1:7 от монструозного «Колорадо».

Кстати, сейчас Холл нашел себя в «Бостоне», где занимает позицию в миддл-6.

Тогда менеджмент «Нью-Джерси» исчерпал все возможности по применению электрошока и смирился с необходимостью заходить на длинную перестройку с взращиванием нового ядра.

Расставлять новые, спускаемые краном генменеджера Тома Фицджералда, блоки, должен был опытный тренер.

«Нью-Джерси» – один из последних шансов Линди Раффа

Этот гэг достоин и начала текста. После второго стартового поражения «Нью-Джерси» в новом сезоне болельщики «Дэвилс» зарядили кричалку «Увольте Линди».

Потом произошло то, что произошло – и на девятой победе подряд те же болельщики извинились кричалкой со словом «sorry».

Раффу 63, и ему вообще не привыкать к теркам с болельщиками. Он работает главным тренером в НХЛ со второй половины 90-х и первую работу получил в «Баффало», который должен был тренировать другой человек – Линди встретили в штыки.

Но он справился с давлением и построил в Баффало две шикарные команды: с одной добирался до финала Кубка Стэнли, с другой – до «Президент Трофи». В 2013-м (через 15 лет) – увольнение и переход в «Даллас», фанаты которого считали Раффа слишком старым. Там собралась отличная банда: Сегин, Бенн, молодой Валера Ничушкин, вроде бы могло быть многое, но многое испортил один скверный сезон.

Потом были три года ассистентом у Дэвида Куинна и переход в «Нью-Джерси» на ответственную миссию – завершение перестройки и выход наконец на какие-то достойные результаты.

По тому, что я знаю об этих «Дэвилс», существенное достижение Раффа в том, что с ним команда прошла два этапа.

За два года его работы она научилась атаковать на уровне топов НХЛ. Сложились необходимые связи и взаимодействия, важные для нападения игроки раскрепостились и поняли, что им доверяют – и показали очевидный прогресс. В прошлом сезоне было видно уже даже не потенциал, а довольно конкретную угрозу – взять того же Хьюза.

В сезоне-2022/23 к этой отличной созидательной базе резко прикрутили защиту и системы активного давления – с которым молодой состав «Дэвилс» отлично справляется.

И получился монстр.

Причем этот рост обеспечен не столько действиями на рынке (по сути, команда получила только Марино из «Питтсбурга»), сколько работой внутри, то есть работой тренерского штаба.

«Линди Рафф остался требовательным в плане игры без шайбы, – рассказывал в интервью Sports.ru Сергей Брылин. – Постоянно разбираем проблемные места и стараемся держать руку на пульсе, чтобы проблемы не переросли в поражения.

Мы добавили в обороне, атаке, и акцент именно на игре без шайбы. Стали более ответственно относиться к деталям. Ребята поняли, что если играть в такой манере – появится шанс побеждать любую команду. Чувство уверенности приходит с годами».

Сам Рафф рассказывал, что ему очень помогает непосредственное общение с игроками.

«Сейчас нельзя просто позвонить игроку, – говорил Рафф в интервью The Athletic. – Если вы наберете его номер, то, вероятно, обнаружите, что у него даже голосовая почта не настроена. Приходится приспосабливаться. Лучший способ достучаться до них – написать сообщение. Я пишу игроку после матча о том, что он сделал хорошо. И ответ тоже буду ждать текстовый. Звонить по телефону сейчас почти не принято.

Очень важно узнавать игроков, с которыми вы работаете. Закройте компьютер, познакомьтесь со своими хоккеистами. Я горжусь тем, что ежедневно пытаюсь достучаться до парней. Просто катайтесь и говорите с ними об игре, говорите о том, почему мы меняем звенья, на что смотрим, что они могут сделать лучше».

Впрочем, и команда у Раффа сейчас собралась что надо – давайте посмотрим, что за игроки стали кирпичиками этой большой перестройки «Нью-Джерси».

Как собирались «Дэвилс»-2023

В процессе перестройки в какой-то момент лучше бы на несколько лет застрять где-то в самом низу, чтобы с хорошими шансами выйти на драфт-лотерею и получить третий, второй, а лучше первый пик. Двух текущих и, скорее всего, многолетних лидеров – Хишира и Хьюза – «Дэвилс» получили после крайне неудачных регулярок в 2017 и 2019 годах – без этого картина была бы совсем другой.

Большая удача 2020-го – Доусон Мерсер, которого нашли в глубине первого раунда, но который уже сейчас справляется с работой в топ-6 основы.

Большой надеждой клуба был Павел Заха, которого в 2015 году выбирали под 6-м номером, но у него не пошло – и права на чеха обменяли в «Бостон» на Эрика Хаулу, получилась такая вин-вин сделка.

На всей дистанции перестройки «Дэвилс» прокручивали варианты с обменами и свободными агентами – за эти годы в команде побывали Пи Кей Суббан, Никита Гусев, Сами Ватанен, Кайл Палмиери, Блэйк Коулмэн, Уэйн Симмондс, Маркус Юханссон, Пэт Марун и так далее. Картинка с их участием не складывалась.

Только в этом сезоне сработало подписание Хэмилтона из лета-2021, неплохо вписался Татар и прошлым летом состав подшлифовали Палатом, который не вписывался под потолок к «Тампе».

Ну и обменами добили защитную линию: Грейвс, Зигентхалер, Марино пришли совсем недавно и стали основной новой надежности «Дэвилс».

На дедлайне-2023 «Нью-Джерси» сделал очень важный рывок к успеху в плей-офф – заполучил одного из самых сочных игроков рынка, Тимо Майера. Тимо укрепит топ-6 команды – он очень подходит ей по габаритам: быстрый, цепкий и с шикарным броском, при этом здорово играет на своей половине; «Дэвилс» не особенно суетились перед дедлайном и это усиление выглядит как-то даже стильно – как продолжение линии последних лет.

Без чего не было бы рывка

Коротко о контендерообразующих предприятиях. Перестройка хоть и предполагает ворох бумажной, офисной работы, но происходит все равно на льду и по факту невероятно привязана к уровню, который показывают хоккеисты – те, на кого была сделана ставка.

Пример Павла Захи ровно о том, что это не точная наука и что чрезвычайно много зависит от самих игроков.

Если говорить компактно, то успешная перестройка «Нью-Джерси» стоит на нескольких важных событиях.

Нико Хишир растет год от года и уже влился в список топ-центров НХЛ. С первого матча в лиге его сравнивали с Дацюком – потому что без шайбы играет невероятно цепко, а с шайбой показывает кое-какую фантазию. С годами он проявил еще и лидерские качества и сейчас по-настоящему ведет команду.

Джек Хьюз играет, даже слегка превышая ожидания. У Джека с ожиданиями вообще многолетняя история отношений – в 2019-м я сам думал, что «Дэвилс» ошибаются, выбирая его, а не Каапо Какко. Но у меня были оправдания: по важным чек-пойнтам сезона-2018/19 Какко прошел с большим отрывом, а в исполнении субтильного Хьюза мы не видели почти ничего – ну кроме того, что он отлично катается.

Собственно, глядя на мальчишескую субтильность Хьюза многие и сомневались в его способности заиграть в НХЛ на обещанном уровне – и теперь об этом смешно вспоминать. Джек летает по площадке примерно против любого соперника (как здорово, думаю в эти моменты я, что НХЛ подкорректировала правила и так радикально поменяла вектор развития на скоростную созидательную игру), создает, обыгрывает и в принципе действует с каким-то обескураживающим оптимизмом (так и надо, когда тебе чуть больше двадцати).

Намного выше ожиданий играет Йеспер Братт. Его в 2016-м выбирали даже страшно произносить на каком удалении от первого раунда, а он в топе бомбардиров команды – и очень, при этом, в ее духе. Небольшой, крепкий, скоростной, все понимающий. Супер.

На второй сезон Нью-Джерси Дуги Хэмилтон стал тем игроком, которого подписывали в 2021-м – если что, у защитника самая большая зарплата в команде: и у Хишира, и у Хьюза меньше. Команда НХЛ не станет командой НХЛ без элитного атакующего защитника – и вот он.

Понятно, что велика роль нападающих глубины состава, но, как мне кажется, гораздо важнее, что команде дают защитники глубины. Зигентхалер образовал связку с Хэмилтоном и подстраховывает того с позиции классического домоседа, пара Грейвс – Марино внезапно отхватывает куски игры против топовых троек нападения соперника – и делает это качественно.

Марино набрал такой ход, что Сиверсона, одного из старожилов НДД, пришлось опустить пониже, в третью пару – и летом «Дэвилс» подумают, есть ли смысл сохранять под потолком 4 с лишним миллиона кэпхита Дэймона.

Что будет в плей-офф?

Ну, мы вообще говорим об НХЛ, в которой у всех команд есть шансы на все. Но и в широком плей-офф-миксе «Нью-Джерси» в основном выделяют – потому что команда хороша, и потому что она готова не только творить, порхая надо льдом, но и вроде бы к серьезным таким плотным битвам.

И тут два момента. У меня нет уверенности в том, что Ванечек / Шмид – это то, что поможет команде пройти далеко. На дистанции регулярки они справились, но это дистанция регулярки. В плей-офф их протестируют в максимально напряженном режиме – и в первом же раунде. На таком уровне эту пару никто не видел.

Второе – опыт. В принципе, мы видели примеры, когда команда пролетала три раунда на заряде оптимизма, который подхватывала в регулярке (по-моему, это случай «Вегаса»-2018), но «Дэвилс» пойдут через джунгли Восточной конференции. Они пойдут через «Рейнджерс» которые многое повидали еще в прошлом плей-офф, а с тех пор усилились Тарасенко и Кэйном.

Будет здорово увидеть, что «Нью-Джерси» настолько сильны, что им все эти обстоятельства по боку. Но плей-офф ставил на место и менее симпатичные коллективы.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Bill Kostroun, AP Photo/Julio Cortez; REUTERS/Morgan Tencza-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Ed Mulholland-USA TODAY Sports, Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports