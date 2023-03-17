13 комментариев

овечкин и седины
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«Бостон»-2023 – настоящее чудо: вернул ветерана из Чехии, доверился тренеру после рехаба и выдал легендарный сезон

Давид Крейчи Давид Крейчи
Патрис Бержерон Патрис Бержерон
Джим Монтгомери Джим Монтгомери
НХЛ НХЛ
Бостон Бостон
Торонто Торонто
Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Тайлер Бертуцци Тайлер Бертуцци
переходы переходы
Гарнет Хэтэуэй Гарнет Хэтэуэй
Давид Пастрняк Давид Пастрняк
Хоккей Хоккей

Историческая фигня.

Если бы законы хоккея работали для всех одинаково, то «Бостон» к декабрю-2022 заплесневел на дне дивизиона, а к началу марта-2023 вышел на распродажу, выменивая всяких клифтонов (пишу это со всем необходимым уважением) на драфт-пики.

Нет, я серьезно: вы видели план менеджмента «Брюинс»?

• Продлить 37-летнего ветерана еще на год – за 2,5 млн – и оставить в центре первого звена. На проблемную позицию второго центра вернуть 36-летнего европейца, который оставил «Бостон» в 2021-м и вернулся к себе в Чехию.

• И кто-то должен был перезапускать этот механизм после поражения от «Каролины» в первом раунде. А какие, скажите, могут быть еще варианты, когда есть тренер, который вот только вылечился от алкогольной зависимости?!

«Бостон» дал такого энхаэловского «Ак Барса» – и вот кто бы удивился, если б пошло так же или даже хуже?

Но НХЛ – это НХЛ. Бержерон оказался вечным, Крейчи – вполне себе. Монтгомери – просто кр-р-расавцем. И вместе с ними «Бостон» раньше всех в истории набрал 100 очков в регулярке.

А потом – 50 побед в регулярке (за 64 игры, «Тампа»-2019 делала то же самое за 66).

Вот прямо сейчас, когда я пишу этот текст, в сводной таблице «Брюинс» опережают «Каролину» (идет второй) на 11 очков. Через месяц плей-офф. Уже сейчас бессмысленно даже начинать разговор о прогнозах. Все очевидно.

«Бостон» с грохотом вылетит из первого раунда. Удивлены? Эм-м, а разве не это обычно происходит с командами, которые выложили максимум прыти в регулярке?

Окей, подождем формальностей. Конечно же, если сейчас и существует фаворит Кубка Стэнли (в НХЛ фаворитизм с каждым годом работает все хуже), то это, безусловно, «Бостон». Команда, которая могла пойти вниз, воспарила во всех возможных смыслах и выдала легендарный сезон. Скорее всего, эти «Брюинс» тренера Монтгомери станут ориентиром, по которому будут вести монстров регулярок будущего.

О том, как все это получилось – ниже, а пока заглядывайте в мой телеграм, чтобы быть в курсе самого ценного, что происходит в хоккее.

***

Можно на минутку понизить смешливость тона с «Гарик Харламов» до «Тимур Батрутдинов» и сказать более-менее серьезно: «Бостон»-2023 – это какое-то чудо. Окей, мы все понимали, что «Брюинс» не «Чикаго» и что в этом сезоне не случится резкого обвала, но в современной НХЛ смертельная конкуренция, и команд, максимально настроенных убивать, полно:

• в «Торонто» есть своя большая четверка, внутри которой свой (предположительно) супербомбардир, – и каждый ее участник моложе даже не Крейчи, а Маршанда. И с мотивацией там давно нет никаких проблем;

• «Колорадо» вытоптал прошлый плей-офф и будто бы заявился на то, что пришел всерьез и надолго;

• в «Эдмонтоне» высадился пришелец из какой-то Мультивселенной – высадился и теперь пытается набрать все возможные очки в регулярке (скажите ему уже кто-нибудь, что очков бесконечное количество, их невозможно набрать все – может быть, он успокоится).

И это я вспомнил только три команды – а есть еще штук пять, которые легко можно представить в роли носителя желтой майки лидера турнира.

С другой стороны – мы видим, как стареют вчерашние кумиры, команды одного с этим «Бостоном» времени.

«Вашингтон» с Овечкиным (ровесник Бержерона), по сути, отказался от борьбы даже за плей-офф. «Питтсбург» с Малкиным и Кросби (оба – моложе Бержерона) лишь бьется за попадание в плей-офф.

С учетом всех вышеописанных трендов таблица НХЛ сейчас должна была бы выглядеть иначе: выше всех, с небольшим отрывом, «Каролина» и «Нью-Джерси» – команды, которые проводят потрясающие сезоны. Дальше – массовка, которую возглавляли бы «Торонто» и «Вегас». И вот где-то в этой массовке, в зоне плей-офф, и был бы «Бостон».

Но тут взлетела такая ракета. «Брюинс» берут все матчи подряд – и в тех, где заслуживают победы, и в тех, где вроде бы нет.

Первое желание, очевидно, задаться вопросом «почему?» и отыскать деталь, которая делает разницу. Но у нас с вами уже достаточно опыта, чтобы понимать – одной причины нет точно, и даже их совокупность может не быть ответом на вопрос.

Так что этот текст мне хочется провести в формате небольшого расследования – но не в поисках Того Самого элемента, а в попытке хотя бы восстановить хронологию событий. Допустим, истина где-то рядом.

Начнем с одного прошлогоднего летнего дня, в котором уместились сразу два больших события: возвращение Крейчи из Чехии и продление на год Бержерона. Оба контракта были подписаны 8 августа 2022-го.

Крейчи вернулся спустя год – и ничуть не хуже прежнего

Весь прошлый год про «Бостон» говорили более-менее одно: команде не хватает второго центра. Говорили на старте сезона, говорили в самом разгаре, говорили в плей-офф, говорили после того, как «Брюинс» проиграли серию «Каролине».

Крейчи в 2021-м будто бы закончил в НХЛ.

«На данном этапе моей карьеры и жизни мне нужно вернуться в Чехию и играть перед моей семьей, которая многим пожертвовала, чтобы помочь мне осуществить мои мечты об НХЛ. – написал он тогда в письме болельщикам «Бостона». – Я хочу играть перед своими родителями, братьями и друзьями. Хочу, чтобы мои дети жили там, где я вырос».

Это было что-то духе возвращения Дацюка в Россию в середине 2010-х (только Давид поехал сразу в родной клуб, а Павел сперва заглядывал в СКА): поиграть дома, порадовать своих болельщиков, побиться за золото Олимпиады.

Причем в Пекине проглядывались перспективы: после поражения от Дании чехи выдали боевик с Россией (6:5ОТ), в котором Крейчи сделал 1+2, но потом была 1/8 против Швейцарии, где все и закончилось.

«Бостону» разрыв тоже давался нелегко. В последнем матче сезона дыру во второй тройке между Холлом и Пастрняком закрывал Эрик Хаула. Чтобы было понятно качество этой замены: летом Эрика обменяли в «Девилс» и там он отлично справляется с ролью – правда, только третьего центра.

Генменеджер команды Дон Суини подумал, что лучшее решение – это не очень-то и забытое старое. Летом Крейчи мелькнул в сториз у Пастрняка, и это означало ровно то, о чем все подумали – в августе Давид подписался с «Бостоном» еще на год.

«Я должен отдать должное Бержерону и Пастрняку, – объяснил Крейчи после подписания, — Мы много общались в последние месяцы. Они стали причиной моего возвращения, я захотел вернуться и снова поиграть с ними».

В этот момент, конечно, заиграла музыка Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», но в чисто спортивном смысле выглядело так себе: 36-летний центр после годового пропуска (Давид играл за «Оломоуц»), еще и в рамках ультраконкурентного дивизиона? Музыка красивая, да как бы ей не пришлось подзвучивать торжественный уход на дно.

Но по текущему сезону у Давида и голиафы, и голиафовые передачи. В 51 матче за «Оломоуц», если говорить про самую базовую статистику, он набрал 46 очков и сейчас того же графика придерживается в НХЛ – 51 очко в 60 матчах.

Цифры, правда, не так важны на фоне того, что Крейч реально вернулся в самом буквальном смысле. С ним Монтгомери смог образовать чешское звено (плюс Пастерняк и Заха), которое показывает элитную сыгранность. Давид склеивает вторую бригаду большинства, он полезен в каждой смене.

За 1 миллион он выдает игру качеством на 5-6-7. Ну правда, вы где найдете второго центра такого уровня?

С этого возвращения начался «Бостон» версии-2023.

Бержерон даже в 37 остается топ-центром НХЛ

В один день с Крейчи подписался и Бержерон – на 1 год и 2,5 млн долларов.

Это тоже движение из серии «как бы все изменить, ничего не меняя», в этом тоже чувствовался подвох – пускай и не такой радикальный, как в случае с Крейчи.

Но в этом случае ощущение подвоха подвело еще сильнее.

Бержерон играет тупо как Бержерон. Его связка с Маршандом не стала слабее (ну, может быть, только чуть-чуть), он сам остается топовым центром НХЛ.

Величие Патриса в двух штрихах: если взять тупо вбрасывания и процент ожидаемых голов, то он просто второй среди всех игроков лиги.

То есть в 37 играет примерно как в 30 (ну почти) и делает это за два с половиной миллиона.

Итого: в «Бостоне» играют два элитных центра НХЛ, которые под потолком занимают в сумме 3,5 млн. Чтобы вы понимали, кэпхит одного Назема Кадри с «Калгари» – 7 млн. Да, речь о двух игроках 35+, но тем удивительнее качество и стабильность, которые они выдают.

Следующий шаг был предпринят даже раньше подписания двух ветеранов.

«Бостон» дал шанс Джиму Монтгомери и сорвал джек-пот

История тренера Монтгомери – редкое и не лишнее напоминание о том, что, пока мы смотрим хайлайты и обсуждаем статистику, у тренеров и игроков происходит жизнь.

Джима уволили из «Далласа» в декабре-2019. Уволили резко и неожиданно – с формулировкой «непрофессиональное поведение», которая за пару дней переросла в «проблемы с алкоголем».

«Я обратился за консультацией к специалистам в области злоупотребления алкоголем, – объяснил сам Монтгомери в начале января 2020-го. – Я понял, что не одинок. Сегодня при поддержке моей жены, семьи и близких друзей я сделал еще один шаг вперед, приняв участие в программе стационарного лечения, где намерен предпринять шаги, чтобы стать лучшим мужем, отцом, другом, тренером и ментором».

Осенью по сути его «Даллас» с его помощником Боунессом добрался до финала Кубка Стэнли, а сам Монтгомери – лишь до позиции помощника главного тренера в «Сент-Луисе». Меньше чем через два года «Бостону» понадобилась корректировка курса, и клуб обратился к Джиму.

Достоверный разбор перемен (настоящих, а не выдуманных), которые в команде произвел тренер – это всегда сложная штука, но в случае с Монтгомери пишут о довольно простом явлении. Он очень доверяет игрокам и раскрывает их сильные качества.

«По-моему, я в этом плане даже прибавил, – говорил он в подкасте «Spittin’ Chiclets» (перевод – Андрей Осадченко). – В смысле стал еще более позитивно смотреть на вещи. После всех проблем, с которыми мне пришлось столкнуться, я стал куда чаще ставить себя на место других. Стал думать, как мне сделать так, чтобы человек поверил в себя еще больше?

Вместо того, чтобы накидываться на игрока и отчитывать его за ошибку, которую он допустил на смене, я даю ему спокойно вернуться на лавку и отдышаться. И вот потом, когда подходит его очередь выходить на лед, и он пододвигается поближе ко мне, я ему говорю, мол, да забудь ты про прошлую смену. Давай лучше подумаем про предстоящую. Давай подумаем, что можно сделать, а не о том, что не было сделано».

Для «Бостона» это качество, судя по всему, было актуальным – в прошлом сезоне фрустрация Джейка Дебраска по поводу его хоккея и места в составе достигла такого уровня, что он буквально просил обмена. И просил несколько раз.

Сейчас он идет на лучший сезон в карьере.

И в таких случаях особое влияние тренера на игроков вычислить почти нереально (игроки же обычно говорят что-то позитивно-нейтральное), но, возможно, подсказка в том, сколько игроков дают «Бостону» Монтгомери больше, чем обычно.

Великолепный сезон проводит большая четверка («Бержерон и Крейчи счастливы. Маршанд счастлив. Пастрняк счастлив» – пишет об этом обозреватель «Атлетика» Стив Бакли).

Великолепные сезоны у Ника Фолиньо («После первой серьезной операции требуется немало времени, чтобы вернуться на прежний уровень», – сказал про него Монтгомери), у Чарли Макэвоя, у Хампуса Линдхольма, у вратарской бригады. Легко и непринужденно влился в состав Павел Заха – кажется, «Брюинс» стали той командой, в которой он раскроется по-настоящему.

Орлов перешел из «Вашингтона» – и сразу заиграл на топ-уровне.

«Уровень таланта и личные качества абсолютно всех игроков оказались значительно лучше, чем я ожидал, – говорил про это сам Монтгомери. – Тут два потрясающих вратаря. Гриззи тоже на все руки мастер. Я не представлял, насколько хорош Павел Заха. Я не представлял, насколько хорош Фолиньо. Я не представлял, насколько хорош Носек. Все эти ребята очень важны, чтобы шла одна волна атаки за другой».

При всей сложности темы факты налицо: состав «Бостона» окрылен, а сам Монтгомери – первый претендент на приз лучшему тренеру сезона.

Шикарно работает химия Большой четверки

Возвращение Крейчи позволило «Бостону» не только укрепить второе звено и качественно связать двух талантливых краев, «Брюинс» воссоздали свою большую четверку – сочетание четырех нападающих, которые обогащают состав несколькими вариантами.

Тут я позволю себе совсем наглую штуку и сравню «Бостон» с другой, не менее великой командой современности.

В «Торонто» тоже есть своя большая четверка, на нее тратят много денег и стратегия по ее сохранению стала фишкой генменеджера Кайла Дубаса. Он поменял и отказался от всех, кого только мог, чтобы сохранить это ядро нападения.

И «Торонто» все время преследует проблема несовместимости этих игроков между собой. Они играют уже много лет (Таварес пришел в 2018-м – то есть почти пять лет назад), но эффективность связок внутри по-прежнему относительна.

Когда у тебя есть четыре лидера атаки, двое из которых – центральные нападающие, то ты ожидаешь, что они станут конструктором. Ты ожидаешь, что у тебя есть:

а) минимум две связки для двух очень крепких троек нападения (ну типа добавляем к ним по одному бойцу типа Хаймана / Бантинга / Дебраска – и дело в шляпе);

б) убойный вариант с объединением трех игроков этой четверки в одно звено на последние минуты, на решающие периоды или просто на важные матчи (отрезки внутри этих матчей);

в) убойная первая бригада большинства, в которой вся четверка собирается и творит чудеса.

В этом сезоне у «Торонто» нормально с большинством, которое тащит вся Четверка.

И принципе, цифры показывают, что и с остальными компонентами порядок – я даже удивился, когда начал копать. На первый взгляд, «листья» прорабатывают все четыре варианта связок внутри биг-4 – и вполне успешно: все забивают.

Но есть нюанс. Вот то, что «Торонто» перебирает все четыре варианта – это про вариативность или про то, что не могут найти хотя бы два железных?

«Бостон» бьет свою Четверку на две части – и обе оказываются лучше всех вариантов «Торонто». Связка Пастрняк / Крейчи больше всех забивает.

А связка Бержерон / Маршанд надежнее всех контролирует игру, у нее с отрывом лучший процент ожидаемых голов – то есть при них соперник создает меньше моментов, чем против связок «Торонто».

А если мы возьмем тройки, то увидим, что у «Торонто» вообще нет какого-то рабочего варианта. А у «Бостона» их даже два.

То есть, да, «Торонто» нагружает свою четверку – и та, в принципе, справляется, но на этом фоне лидеры «Бостона» дают своему тренеру большее количество *весомых* вариантов. Пока выглядит так, что в трудные минуты Киф будет перебирать между одинаково средне работающими вариантами, а Монти (так тренера «Брюинс» называет президент клуба) точно знает, кого, зачем и когда выпускать.

Ну и куда без шутки про деньги в конце этого блока.

Пастрняк второй раз в карьере идет на 50+ шайб за сезон

Не уверен, что в принципе возможно разложить на составляющие совокупное взаимовлияние команды на Пастрняка (его любимый партнер не просто вернулся, а оказался в форме) и Пастрняка на команду, поэтому взглянем просто на факты.

Давид уже много лет один из самых опасных нападающих лиги: взрывной, с броском, с характером – и при этом какой-то очень бостонский по подаче, по языку тела, если хотите.

В его карьере уже был сезон, который должен был закончиться откупориванием бутылки сидра с этикеткой «50 шайб» – это было в пост-финальной регулярке-2019/20, но ее остановила пандемия (как сказал бы об этом Давиду Александр Овечкин, «не представляю, каково быть на твоем месте»).

В принципе, второй такой сезон был вопросом времени – и вот он наступил.

Про Пастрняка тоже хотелось нарыть какой-то статистики, но выдающихся показателей у него три: голы (46, 2-е место в лиге), очки (88, 4-е место в лиге) и броски (183, 2-е место в лиге).

Давид прям классический снайпер, немного зависимый, наглый и эффектный.

Такие игроки всегда зарабатывали и будут зарабатывать больше всех – на неделях Пастрняк подписал с «Бостоном» новый контракт на 11,25 млн в год. Он стартует со следующего сезона и будет шестым по размеру в НХЛ.

Генменеджер «Бостона» провел отличную работу

После разгрома «Баффало» (7:1) Монтгомери перевел прожектор на генменеджера команды Дона Суини: «Ты не будешь настолько стабильно побеждать, пока геменеджер не построит великолепную команду. И он сделал это».

И это правда. В последние годы «Бостон» был немного в тени «Тампы», и было меньше поводов говорить про Суини, но на неделях мне попалась картинка с итогами обменов, произведенных генменеджером за несколько лет. С одной стороны, игроки, которых он отдал, с другой – кого получил.

Эта картинка впечатляет.

Поделить ответственность за взлет этого состава между тренером и генменеджером – задача интересная, и если б половина игроков проваливалась по игре, были бы какие-то вопросы, но по именам же все действительно отлично.

Тэйлор Холл нашел, наконец, в «Бостоне» свою команду – его место, может быть, не в первом звене, но если ты на лету, то это уже не очень существенно.

«У нас есть драфтованные игроки, – объяснял Монтгомери. – У нас есть игроки с обменов. У нас есть игроки, которые тут очень давно и которым нравится играть за «Брюинс». Это все говорит о мощи выстроенного генменеджером состава».

И совсем шикарно Суини провел финишный рывок этого сезона.

«Бостон» идеально отработал в дедлайн

К дедлайну дозаявок «Бостон» уже был вполне легитимным претендентом на кубок и имел вполне боевой состав, но после 3 марта стал еще сильнее. Это была не массовая закупка, а элегантные сделки буквально в два касания.

Первым касанием из «Вашингтона» выменяли Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя. Хэтэуэй добавил вариантов в боттом-6, а Орлов зашел в ротацию среди сильнейших защитников.

Причем зашел – слишком мягкое слово. Дмитрий залетел на синюю линию «Бостона», как Павел Буре влетал на чужой пятак.

И ротация – это не фигура речи. Монтгомери посмотрел на первые шаги Дмитрия как защитника «Брюинс» и задумался: «Похоже, у нас будет ротация, чтобы ведущие защитники могли отдыхать».

И первым под ротацию попал Коннор Клифтон. Он остался в запасе на игру с «Эдмонтоном» 10 марта, хотя к тому моменту был одним из 8 хоккеистов «Бостона», не пропустивших ни одной игры.

«У нас одна цель», – прошипел (предположительно) сам Коннор. А все потому, что на его месте попробовали Орлова – и, по словам Монтгомери, Дмитрий сам в какой-то момент присядет.

Но пока его попробовали в первой спецбригаде – вместо Чарли Макэвоя (Чарли усилил вторую). И вы не поверите, но в энхаэловской карьере Орлова это произошло впервые – в «Вашингтоне» его так высоко не поднимали.

«Когда нужно двигать шайбу, он отдает пас, – объяснил Монтгомери, – Когда нужно бросать – он бросает».

И первая бригада обрастает дополнительным маневром: у Маршанда с Тори Крюгом была схема, при которой Тори спускался вниз, а Брэд поднимался на синюю – теперь это можно делать с леворуким Орловым.

Но после обмена Орлова и Хэтэуэя Суини увидел, как активизировались прямые соперники по плей-офф. «Торонто» переупаковал защиту, а «Рейнджерс» добавили в свой состав еще и Патрика Кэйна.

И генменеджер «Брюинс» ответил обменом Тайлера Бертуцци, боевого снайпера из «Детройта». Он проводит не лучший сезон, но харизмой очень этим «Брюинс» подходит – и займет место где-то в миддл-6. Сначала его пробовали в третьем звене, а теперь поменяли местами с Захой и двинули во второе.

Таким образом, даже травма Холла не делает команду слабее.

Бостон – чемпион?

«Бостон» сделал очень многое, чтобы быть монстром в плей-офф. Топовый сезон от двух ветеранов дал команде уникальные возможности – и команда их не упустила. Генменеджер подхватил этот заряд – и не дает составу вообще ни одного шанса хоть где-то просесть. Все возможные дыры (ну кроме совсем критических) замазаны. Ситуация «а что если травмы?» застрахована насколько это возможно.

Накануне плей-офф «Брюинс» выглядят настолько мощно, насколько это вообще возможно. И у них есть весь необходимый опыт.

Но меня сдерживают два фактора.

Первый, скорее, из области метафизики: я просто не думаю, что в 2023-м сезон НХЛ можно пройти на одном импульсе, который зародился на старте регулярки. Плей-офф – это очень серьезный тест даже для самых сильных команд, особенно восточной ветки. Этот тест требует эластичности – вот и посмотрим, как с ней у этого варианта «Бостона».

Второй: ну, все-таки, два центра 36 и 37 лет. На дистанции рандомных соперников в рандомном состоянии они вывезли. В плей-офф против них будут играть прицельно. И будут играть более молодые, топовые соперники.

Не то, что я не верю в Крейчи против Мэттьюса – я просто не думаю, что это противостояние гарантировано закончится в пользу первого. А ведь в первом раунде могут быть и «Айлендерс», чрезвычайно злая команда.

Какой бы машиной ты ни был, в плей-офф тебе придется все доказывать сначала.

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Фото: REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports, Brian Fluharty-USA TODAY Sports, Bob DeChiara-USA TODAY Sports, Sergei Belski-USA TODAY Sports; eastnews.ru/AP Photo/Steven Senne; AP Photo/Mary Schwalm

13 комментариев

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Давай Так
Ответ Сергей Кот
это просто лично твой словарный запас бедный, потому тебе так и кажется
Кажется тут только тебе, чудо блохастое.
Почитай, что Розенталь на этот счёт говорил, авось полегчает.
0
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Сергей Кот
Ответ Давай Так
Не такой уж он и богатый русский язык.
это просто лично твой словарный запас бедный, потому тебе так и кажется
+1
0
+1
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Давай Так
Ответ Б81
А можно нормально написать реабилитация, реабилитационный центр и тд, а не рехаб.Автор думает, что это модно, но как мне -колхоз ,который выучил пару « модных» слов и везде их употребляет.Русский язык такой богатый , а тут рехаб,кринж…
Не такой уж он и богатый русский язык.
0
-5
-5
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Direct free kick
Что за длинный кураж от смены тренера? Все эти Койлы и Де Браски ранее порой днарили как АХЛовцы
0
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Pavel Po'89
Это невозможно читать же.
+1
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Fandorin Erast
Поменьше бы всяких океев по тексту,пора уже переходить на нормальный язык при написании текстов!и при прочтении удивился,что свой телеграмм Никита почему-то воткнул не в первый абзац сразу же)))
+3
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Sergeev55
Не, в первом раунде плэй-офф они не вылетят
0
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Б81
А можно нормально написать реабилитация, реабилитационный центр и тд, а не рехаб.Автор думает, что это модно, но как мне -колхоз ,который выучил пару « модных» слов и везде их употребляет.Русский язык такой богатый , а тут рехаб,кринж…
+4
-1
+3
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Сергей Кот
и всем будет пофиг если вылетят в первом раунде. регулярка, особенно в НХЛ-не значит вообще ничего.
0
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vertigo74
Где-то попадалась цифры, что за последние лет 50 Бостон 44 раза попадал в плей-офф, если не так, поправьте, знатоки :) А это говорит о том, что в клубе выстроена офигенная система от поколения в поколение: традиции побед, дух и прочее. Разве нет? ) А всего 98 сезонов, 75 выходов в постсизон. Да, это не Кубки Стэнли, но цифры показательные, кмк
+3
0
+3
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Mario Lemuex
Плей-офф НХЛ это ничего не значит, обладатели кубка президента очень часто не выигрывают трофей (всего 7 случаев за 36 лет). Любая команда из 16 может стать чемпионом. Не то что в КХЛ, где полуфиналистов знаешь почти наверняка, тем более на западе.
+5
-3
+2
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Michael_Monza
Петухов остановись, после такого заголовка "Историческая фигня"
Никто твой текст читать не будет, это ты в подворотне со своими гопниками на таком языке разговаривать будешь!
+10
-6
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Антон Якимцев
Ну тут всё понятно сразу было. 🐔
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