13 комментариев

Историческая фигня.

Если бы законы хоккея работали для всех одинаково, то «Бостон» к декабрю-2022 заплесневел на дне дивизиона, а к началу марта-2023 вышел на распродажу, выменивая всяких клифтонов (пишу это со всем необходимым уважением) на драфт-пики.

Нет, я серьезно: вы видели план менеджмента «Брюинс»?

• Продлить 37-летнего ветерана еще на год – за 2,5 млн – и оставить в центре первого звена. На проблемную позицию второго центра вернуть 36-летнего европейца, который оставил «Бостон» в 2021-м и вернулся к себе в Чехию.

• И кто-то должен был перезапускать этот механизм после поражения от «Каролины» в первом раунде. А какие, скажите, могут быть еще варианты, когда есть тренер, который вот только вылечился от алкогольной зависимости?!

«Бостон» дал такого энхаэловского «Ак Барса» – и вот кто бы удивился, если б пошло так же или даже хуже?

Но НХЛ – это НХЛ. Бержерон оказался вечным, Крейчи – вполне себе. Монтгомери – просто кр-р-расавцем. И вместе с ними «Бостон» раньше всех в истории набрал 100 очков в регулярке.

А потом – 50 побед в регулярке (за 64 игры, «Тампа»-2019 делала то же самое за 66).

Вот прямо сейчас, когда я пишу этот текст, в сводной таблице «Брюинс» опережают «Каролину» (идет второй) на 11 очков. Через месяц плей-офф. Уже сейчас бессмысленно даже начинать разговор о прогнозах. Все очевидно.

«Бостон» с грохотом вылетит из первого раунда. Удивлены? Эм-м, а разве не это обычно происходит с командами, которые выложили максимум прыти в регулярке?

Окей, подождем формальностей. Конечно же, если сейчас и существует фаворит Кубка Стэнли (в НХЛ фаворитизм с каждым годом работает все хуже), то это, безусловно, «Бостон». Команда, которая могла пойти вниз, воспарила во всех возможных смыслах и выдала легендарный сезон. Скорее всего, эти «Брюинс» тренера Монтгомери станут ориентиром, по которому будут вести монстров регулярок будущего.

О том, как все это получилось – ниже, а пока заглядывайте в мой телеграм, чтобы быть в курсе самого ценного, что происходит в хоккее.

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Можно на минутку понизить смешливость тона с «Гарик Харламов» до «Тимур Батрутдинов» и сказать более-менее серьезно: «Бостон»-2023 – это какое-то чудо. Окей, мы все понимали, что «Брюинс» не «Чикаго» и что в этом сезоне не случится резкого обвала, но в современной НХЛ смертельная конкуренция, и команд, максимально настроенных убивать, полно:

• в «Торонто» есть своя большая четверка, внутри которой свой (предположительно) супербомбардир, – и каждый ее участник моложе даже не Крейчи, а Маршанда. И с мотивацией там давно нет никаких проблем;

• «Колорадо» вытоптал прошлый плей-офф и будто бы заявился на то, что пришел всерьез и надолго;

• в «Эдмонтоне» высадился пришелец из какой-то Мультивселенной – высадился и теперь пытается набрать все возможные очки в регулярке (скажите ему уже кто-нибудь, что очков бесконечное количество, их невозможно набрать все – может быть, он успокоится).

И это я вспомнил только три команды – а есть еще штук пять, которые легко можно представить в роли носителя желтой майки лидера турнира.

С другой стороны – мы видим, как стареют вчерашние кумиры, команды одного с этим «Бостоном» времени.

«Вашингтон» с Овечкиным (ровесник Бержерона), по сути, отказался от борьбы даже за плей-офф. «Питтсбург» с Малкиным и Кросби (оба – моложе Бержерона) лишь бьется за попадание в плей-офф.

С учетом всех вышеописанных трендов таблица НХЛ сейчас должна была бы выглядеть иначе: выше всех, с небольшим отрывом, «Каролина» и «Нью-Джерси» – команды, которые проводят потрясающие сезоны. Дальше – массовка, которую возглавляли бы «Торонто» и «Вегас». И вот где-то в этой массовке, в зоне плей-офф, и был бы «Бостон».

Но тут взлетела такая ракета. «Брюинс» берут все матчи подряд – и в тех, где заслуживают победы, и в тех, где вроде бы нет.

Первое желание, очевидно, задаться вопросом «почему?» и отыскать деталь, которая делает разницу. Но у нас с вами уже достаточно опыта, чтобы понимать – одной причины нет точно, и даже их совокупность может не быть ответом на вопрос.

Так что этот текст мне хочется провести в формате небольшого расследования – но не в поисках Того Самого элемента, а в попытке хотя бы восстановить хронологию событий. Допустим, истина где-то рядом.

Начнем с одного прошлогоднего летнего дня, в котором уместились сразу два больших события: возвращение Крейчи из Чехии и продление на год Бержерона. Оба контракта были подписаны 8 августа 2022-го.

Крейчи вернулся спустя год – и ничуть не хуже прежнего

Весь прошлый год про «Бостон» говорили более-менее одно: команде не хватает второго центра. Говорили на старте сезона, говорили в самом разгаре, говорили в плей-офф, говорили после того, как «Брюинс» проиграли серию «Каролине».

Крейчи в 2021-м будто бы закончил в НХЛ.

«На данном этапе моей карьеры и жизни мне нужно вернуться в Чехию и играть перед моей семьей, которая многим пожертвовала, чтобы помочь мне осуществить мои мечты об НХЛ. – написал он тогда в письме болельщикам «Бостона». – Я хочу играть перед своими родителями, братьями и друзьями. Хочу, чтобы мои дети жили там, где я вырос».

Это было что-то духе возвращения Дацюка в Россию в середине 2010-х (только Давид поехал сразу в родной клуб, а Павел сперва заглядывал в СКА): поиграть дома, порадовать своих болельщиков, побиться за золото Олимпиады.

Причем в Пекине проглядывались перспективы: после поражения от Дании чехи выдали боевик с Россией (6:5ОТ), в котором Крейчи сделал 1+2, но потом была 1/8 против Швейцарии, где все и закончилось.

«Бостону» разрыв тоже давался нелегко. В последнем матче сезона дыру во второй тройке между Холлом и Пастрняком закрывал Эрик Хаула. Чтобы было понятно качество этой замены: летом Эрика обменяли в «Девилс» и там он отлично справляется с ролью – правда, только третьего центра.

Генменеджер команды Дон Суини подумал, что лучшее решение – это не очень-то и забытое старое. Летом Крейчи мелькнул в сториз у Пастрняка, и это означало ровно то, о чем все подумали – в августе Давид подписался с «Бостоном» еще на год.

«Я должен отдать должное Бержерону и Пастрняку, – объяснил Крейчи после подписания, — Мы много общались в последние месяцы. Они стали причиной моего возвращения, я захотел вернуться и снова поиграть с ними».

В этот момент, конечно, заиграла музыка Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», но в чисто спортивном смысле выглядело так себе: 36-летний центр после годового пропуска (Давид играл за «Оломоуц»), еще и в рамках ультраконкурентного дивизиона? Музыка красивая, да как бы ей не пришлось подзвучивать торжественный уход на дно.

Но по текущему сезону у Давида и голиафы, и голиафовые передачи. В 51 матче за «Оломоуц», если говорить про самую базовую статистику, он набрал 46 очков и сейчас того же графика придерживается в НХЛ – 51 очко в 60 матчах.

Цифры, правда, не так важны на фоне того, что Крейч реально вернулся в самом буквальном смысле. С ним Монтгомери смог образовать чешское звено (плюс Пастерняк и Заха), которое показывает элитную сыгранность. Давид склеивает вторую бригаду большинства, он полезен в каждой смене.

За 1 миллион он выдает игру качеством на 5-6-7. Ну правда, вы где найдете второго центра такого уровня?

С этого возвращения начался «Бостон» версии-2023.

Бержерон даже в 37 остается топ-центром НХЛ

В один день с Крейчи подписался и Бержерон – на 1 год и 2,5 млн долларов.

Это тоже движение из серии «как бы все изменить, ничего не меняя», в этом тоже чувствовался подвох – пускай и не такой радикальный, как в случае с Крейчи.

Но в этом случае ощущение подвоха подвело еще сильнее.

Бержерон играет тупо как Бержерон. Его связка с Маршандом не стала слабее (ну, может быть, только чуть-чуть), он сам остается топовым центром НХЛ.

Величие Патриса в двух штрихах: если взять тупо вбрасывания и процент ожидаемых голов, то он просто второй среди всех игроков лиги.

То есть в 37 играет примерно как в 30 (ну почти) и делает это за два с половиной миллиона.

Итого: в «Бостоне» играют два элитных центра НХЛ, которые под потолком занимают в сумме 3,5 млн. Чтобы вы понимали, кэпхит одного Назема Кадри с «Калгари» – 7 млн. Да, речь о двух игроках 35+, но тем удивительнее качество и стабильность, которые они выдают.

Следующий шаг был предпринят даже раньше подписания двух ветеранов.

«Бостон» дал шанс Джиму Монтгомери и сорвал джек-пот

История тренера Монтгомери – редкое и не лишнее напоминание о том, что, пока мы смотрим хайлайты и обсуждаем статистику, у тренеров и игроков происходит жизнь.

Джима уволили из «Далласа» в декабре-2019. Уволили резко и неожиданно – с формулировкой «непрофессиональное поведение», которая за пару дней переросла в «проблемы с алкоголем».

«Я обратился за консультацией к специалистам в области злоупотребления алкоголем, – объяснил сам Монтгомери в начале января 2020-го. – Я понял, что не одинок. Сегодня при поддержке моей жены, семьи и близких друзей я сделал еще один шаг вперед, приняв участие в программе стационарного лечения, где намерен предпринять шаги, чтобы стать лучшим мужем, отцом, другом, тренером и ментором».

Осенью по сути его «Даллас» с его помощником Боунессом добрался до финала Кубка Стэнли, а сам Монтгомери – лишь до позиции помощника главного тренера в «Сент-Луисе». Меньше чем через два года «Бостону» понадобилась корректировка курса, и клуб обратился к Джиму.

Достоверный разбор перемен (настоящих, а не выдуманных), которые в команде произвел тренер – это всегда сложная штука, но в случае с Монтгомери пишут о довольно простом явлении. Он очень доверяет игрокам и раскрывает их сильные качества.

«По-моему, я в этом плане даже прибавил, – говорил он в подкасте «Spittin’ Chiclets» (перевод – Андрей Осадченко). – В смысле стал еще более позитивно смотреть на вещи. После всех проблем, с которыми мне пришлось столкнуться, я стал куда чаще ставить себя на место других. Стал думать, как мне сделать так, чтобы человек поверил в себя еще больше?

Вместо того, чтобы накидываться на игрока и отчитывать его за ошибку, которую он допустил на смене, я даю ему спокойно вернуться на лавку и отдышаться. И вот потом, когда подходит его очередь выходить на лед, и он пододвигается поближе ко мне, я ему говорю, мол, да забудь ты про прошлую смену. Давай лучше подумаем про предстоящую. Давай подумаем, что можно сделать, а не о том, что не было сделано».

Для «Бостона» это качество, судя по всему, было актуальным – в прошлом сезоне фрустрация Джейка Дебраска по поводу его хоккея и места в составе достигла такого уровня, что он буквально просил обмена. И просил несколько раз.

Сейчас он идет на лучший сезон в карьере.

И в таких случаях особое влияние тренера на игроков вычислить почти нереально (игроки же обычно говорят что-то позитивно-нейтральное), но, возможно, подсказка в том, сколько игроков дают «Бостону» Монтгомери больше, чем обычно.

Великолепный сезон проводит большая четверка («Бержерон и Крейчи счастливы. Маршанд счастлив. Пастрняк счастлив» – пишет об этом обозреватель «Атлетика» Стив Бакли).

Великолепные сезоны у Ника Фолиньо («После первой серьезной операции требуется немало времени, чтобы вернуться на прежний уровень», – сказал про него Монтгомери), у Чарли Макэвоя, у Хампуса Линдхольма, у вратарской бригады. Легко и непринужденно влился в состав Павел Заха – кажется, «Брюинс» стали той командой, в которой он раскроется по-настоящему.

Орлов перешел из «Вашингтона» – и сразу заиграл на топ-уровне.

«Уровень таланта и личные качества абсолютно всех игроков оказались значительно лучше, чем я ожидал, – говорил про это сам Монтгомери. – Тут два потрясающих вратаря. Гриззи тоже на все руки мастер. Я не представлял, насколько хорош Павел Заха. Я не представлял, насколько хорош Фолиньо. Я не представлял, насколько хорош Носек. Все эти ребята очень важны, чтобы шла одна волна атаки за другой».

При всей сложности темы факты налицо: состав «Бостона» окрылен, а сам Монтгомери – первый претендент на приз лучшему тренеру сезона.

Шикарно работает химия Большой четверки

Возвращение Крейчи позволило «Бостону» не только укрепить второе звено и качественно связать двух талантливых краев, «Брюинс» воссоздали свою большую четверку – сочетание четырех нападающих, которые обогащают состав несколькими вариантами.

Тут я позволю себе совсем наглую штуку и сравню «Бостон» с другой, не менее великой командой современности.

В «Торонто» тоже есть своя большая четверка, на нее тратят много денег и стратегия по ее сохранению стала фишкой генменеджера Кайла Дубаса. Он поменял и отказался от всех, кого только мог, чтобы сохранить это ядро нападения.

И «Торонто» все время преследует проблема несовместимости этих игроков между собой. Они играют уже много лет (Таварес пришел в 2018-м – то есть почти пять лет назад), но эффективность связок внутри по-прежнему относительна.

Когда у тебя есть четыре лидера атаки, двое из которых – центральные нападающие, то ты ожидаешь, что они станут конструктором. Ты ожидаешь, что у тебя есть:

а) минимум две связки для двух очень крепких троек нападения (ну типа добавляем к ним по одному бойцу типа Хаймана / Бантинга / Дебраска – и дело в шляпе);

б) убойный вариант с объединением трех игроков этой четверки в одно звено на последние минуты, на решающие периоды или просто на важные матчи (отрезки внутри этих матчей);

в) убойная первая бригада большинства, в которой вся четверка собирается и творит чудеса.

В этом сезоне у «Торонто» нормально с большинством, которое тащит вся Четверка.

И принципе, цифры показывают, что и с остальными компонентами порядок – я даже удивился, когда начал копать. На первый взгляд, «листья» прорабатывают все четыре варианта связок внутри биг-4 – и вполне успешно: все забивают.

Но есть нюанс. Вот то, что «Торонто» перебирает все четыре варианта – это про вариативность или про то, что не могут найти хотя бы два железных?

«Бостон» бьет свою Четверку на две части – и обе оказываются лучше всех вариантов «Торонто». Связка Пастрняк / Крейчи больше всех забивает.

А связка Бержерон / Маршанд надежнее всех контролирует игру, у нее с отрывом лучший процент ожидаемых голов – то есть при них соперник создает меньше моментов, чем против связок «Торонто».

А если мы возьмем тройки, то увидим, что у «Торонто» вообще нет какого-то рабочего варианта. А у «Бостона» их даже два.

То есть, да, «Торонто» нагружает свою четверку – и та, в принципе, справляется, но на этом фоне лидеры «Бостона» дают своему тренеру большее количество *весомых* вариантов. Пока выглядит так, что в трудные минуты Киф будет перебирать между одинаково средне работающими вариантами, а Монти (так тренера «Брюинс» называет президент клуба) точно знает, кого, зачем и когда выпускать.

Ну и куда без шутки про деньги в конце этого блока.

Пастрняк второй раз в карьере идет на 50+ шайб за сезон

Не уверен, что в принципе возможно разложить на составляющие совокупное взаимовлияние команды на Пастрняка (его любимый партнер не просто вернулся, а оказался в форме) и Пастрняка на команду, поэтому взглянем просто на факты.

Давид уже много лет один из самых опасных нападающих лиги: взрывной, с броском, с характером – и при этом какой-то очень бостонский по подаче, по языку тела, если хотите.

В его карьере уже был сезон, который должен был закончиться откупориванием бутылки сидра с этикеткой «50 шайб» – это было в пост-финальной регулярке-2019/20, но ее остановила пандемия (как сказал бы об этом Давиду Александр Овечкин, «не представляю, каково быть на твоем месте»).

В принципе, второй такой сезон был вопросом времени – и вот он наступил.

Про Пастрняка тоже хотелось нарыть какой-то статистики, но выдающихся показателей у него три: голы (46, 2-е место в лиге), очки (88, 4-е место в лиге) и броски (183, 2-е место в лиге).

Давид прям классический снайпер, немного зависимый, наглый и эффектный.

Такие игроки всегда зарабатывали и будут зарабатывать больше всех – на неделях Пастрняк подписал с «Бостоном» новый контракт на 11,25 млн в год. Он стартует со следующего сезона и будет шестым по размеру в НХЛ.

Генменеджер «Бостона» провел отличную работу

После разгрома «Баффало» (7:1) Монтгомери перевел прожектор на генменеджера команды Дона Суини: «Ты не будешь настолько стабильно побеждать, пока геменеджер не построит великолепную команду. И он сделал это».

И это правда. В последние годы «Бостон» был немного в тени «Тампы», и было меньше поводов говорить про Суини, но на неделях мне попалась картинка с итогами обменов, произведенных генменеджером за несколько лет. С одной стороны, игроки, которых он отдал, с другой – кого получил.

Эта картинка впечатляет.

Поделить ответственность за взлет этого состава между тренером и генменеджером – задача интересная, и если б половина игроков проваливалась по игре, были бы какие-то вопросы, но по именам же все действительно отлично.

Тэйлор Холл нашел, наконец, в «Бостоне» свою команду – его место, может быть, не в первом звене, но если ты на лету, то это уже не очень существенно.

«У нас есть драфтованные игроки, – объяснял Монтгомери. – У нас есть игроки с обменов. У нас есть игроки, которые тут очень давно и которым нравится играть за «Брюинс». Это все говорит о мощи выстроенного генменеджером состава».

И совсем шикарно Суини провел финишный рывок этого сезона.

«Бостон» идеально отработал в дедлайн

К дедлайну дозаявок «Бостон» уже был вполне легитимным претендентом на кубок и имел вполне боевой состав, но после 3 марта стал еще сильнее. Это была не массовая закупка, а элегантные сделки буквально в два касания.

Первым касанием из «Вашингтона» выменяли Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя. Хэтэуэй добавил вариантов в боттом-6, а Орлов зашел в ротацию среди сильнейших защитников.

Причем зашел – слишком мягкое слово. Дмитрий залетел на синюю линию «Бостона», как Павел Буре влетал на чужой пятак.

И ротация – это не фигура речи. Монтгомери посмотрел на первые шаги Дмитрия как защитника «Брюинс» и задумался: «Похоже, у нас будет ротация, чтобы ведущие защитники могли отдыхать».

И первым под ротацию попал Коннор Клифтон. Он остался в запасе на игру с «Эдмонтоном» 10 марта, хотя к тому моменту был одним из 8 хоккеистов «Бостона», не пропустивших ни одной игры.

«У нас одна цель», – прошипел (предположительно) сам Коннор. А все потому, что на его месте попробовали Орлова – и, по словам Монтгомери, Дмитрий сам в какой-то момент присядет.

Но пока его попробовали в первой спецбригаде – вместо Чарли Макэвоя (Чарли усилил вторую). И вы не поверите, но в энхаэловской карьере Орлова это произошло впервые – в «Вашингтоне» его так высоко не поднимали.

«Когда нужно двигать шайбу, он отдает пас, – объяснил Монтгомери, – Когда нужно бросать – он бросает».

И первая бригада обрастает дополнительным маневром: у Маршанда с Тори Крюгом была схема, при которой Тори спускался вниз, а Брэд поднимался на синюю – теперь это можно делать с леворуким Орловым.

Но после обмена Орлова и Хэтэуэя Суини увидел, как активизировались прямые соперники по плей-офф. «Торонто» переупаковал защиту, а «Рейнджерс» добавили в свой состав еще и Патрика Кэйна.

И генменеджер «Брюинс» ответил обменом Тайлера Бертуцци, боевого снайпера из «Детройта». Он проводит не лучший сезон, но харизмой очень этим «Брюинс» подходит – и займет место где-то в миддл-6. Сначала его пробовали в третьем звене, а теперь поменяли местами с Захой и двинули во второе.

Таким образом, даже травма Холла не делает команду слабее.

Бостон – чемпион?

«Бостон» сделал очень многое, чтобы быть монстром в плей-офф. Топовый сезон от двух ветеранов дал команде уникальные возможности – и команда их не упустила. Генменеджер подхватил этот заряд – и не дает составу вообще ни одного шанса хоть где-то просесть. Все возможные дыры (ну кроме совсем критических) замазаны. Ситуация «а что если травмы?» застрахована насколько это возможно.

Накануне плей-офф «Брюинс» выглядят настолько мощно, насколько это вообще возможно. И у них есть весь необходимый опыт.

Но меня сдерживают два фактора.

Первый, скорее, из области метафизики: я просто не думаю, что в 2023-м сезон НХЛ можно пройти на одном импульсе, который зародился на старте регулярки. Плей-офф – это очень серьезный тест даже для самых сильных команд, особенно восточной ветки. Этот тест требует эластичности – вот и посмотрим, как с ней у этого варианта «Бостона».

Второй: ну, все-таки, два центра 36 и 37 лет. На дистанции рандомных соперников в рандомном состоянии они вывезли. В плей-офф против них будут играть прицельно. И будут играть более молодые, топовые соперники.

Не то, что я не верю в Крейчи против Мэттьюса – я просто не думаю, что это противостояние гарантировано закончится в пользу первого. А ведь в первом раунде могут быть и «Айлендерс», чрезвычайно злая команда.

Какой бы машиной ты ни был, в плей-офф тебе придется все доказывать сначала.

Фото: REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports, Brian Fluharty-USA TODAY Sports, Bob DeChiara-USA TODAY Sports, Sergei Belski-USA TODAY Sports; eastnews.ru/AP Photo/Steven Senne; AP Photo/Mary Schwalm