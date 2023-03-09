12 комментариев

Главные вопросы весны.

Овечкин постоянно бьет какие-то рекорды, но в феврале с его «Вашингтоном» стряслась невиданная прежде штука. Обменом Орлова в «Бостон» клуб дал понять, что перед дедлайном переходит дорогу и становится в ряд продавцов.

То есть команд, которые на финише отрезка дозаявок отдают интересных игроков контендерам, а не набирают их, чтобы самим стать сильнее.

Рано или поздно это происходит со всеми, такова естественная природа развития команд НХЛ. Но когда это происходит впервые за такой длинный период (Брайан Маклеллан стал генменеджером в 2014-м, и с тех пор клуб на дедлайне торговал впервые) – хм, очень необычные ощущения.

Среди прочего, такой переход часто означает, что команда запустила штуку под названием «перестройка» – и вот это совсем интересно.

Потому что перестройка предполагает отказ от прежних лидеров, поиск новых, и в том числе переосмысление ближайших турнирных задач. И да, во многих случаях – отказ от претензий на кубок; а у «Вашингтона» эпохи Овечкина он, напоминаю, один.

С этим ли процессом мы имеем дело в случае «Кэпиталс»? Не совсем.

Тогда с каким? Дайте мне немного времени и я все объясню.

Обмены, которые клуб провернул на дедлайне, обозначили примерный план на ближайшие годы – его сегодня и обсудим, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там куча другой хоккейной фактуры.

Как слабел «Вашингтон»

«Мы можем играть в атакующий хоккей летом в пивной лиге, верно? Прямо сейчас мы должны играть в обороне и оставаться сосредоточенными».

Очертания грядущих проблем «Вашингтона» были очевидны в прошлом плей-офф. «Столичные» вышли в плей-офф с запасом, но с последнего проходного места – и попали на скоростную, дерзкую, забивную «Флориду».

Шансы пройти были – и были не такими уж плохими. Но требовали от «Вашингтона» нетипичного хоккея. Нетипичного и для себя, и для болельщицкого взора.

Вот в чем дело: соревноваться в скорости с «Флоридой» Овечкин и компания, как быстро выяснилось на старте серии, уже не могли, нужно было внимательно и строго играть в обороне, не допускать разрывов между линиями, подбирать отскоки.

Свои голы при этом «Кэпиталс» забивали, но важнее было бетонировать свою зону; даже Кузнецов, комментируя серию, отметил именно это: в атаку поиграем в пивной лиге, а тут нужно защищаться.

И «Вашингтон» был близок (19:20 по голам, 20:18 по xG), но немного недотерпел.

Летом приняли Сонни Милано, Коннора Брауна из «Оттавы», Дилана Строума и обновили вратарскую бригаду: место связки Ванечек/Самсонов, от которой организация, кажется, просто устала, занял обладатель Кубка Стэнли-2022 в составе «Эвеланш» Дарси Кюмпер.

То есть – добавили немного молодости и крепкости.

Но начало сезона «Кэпс» завалили так, что быстро стало очень не смешно: 9 поражений в первых 15 играх, в том числе и 4 подряд. Проблемы со скоростью становились будто бы еще очевиднее.

Коннор Браун получил травму в четвертой игре сезона и выбыл на 6-8 месяцев, то есть до конца.

А, и еще кое-что: Уилсон и Бэкстрем вышли на лед только 9 января 2023-го. Способность Никласа занять место в топ-6 топовой команды НХЛ сейчас под большим вопросом, но его не было вообще; и вместе с ним – еще двух крепких бойцов как раз из планируемого состава двух первых троек.

При этом, к середине сезона «Вашингтон» вернул победы и очки. Ударным получился декабрь – 11 матчей, 10 побед, два отрезка по пять побед подряд (можно поспорить на счет уровня соперников на этом отрезке, но мы тогда увязнем окончательно).

В этой точке – конец декабря – сезон «Вашингтона» не выглядел обреченным, и вообще-то, реалистичными просматривались позитивные сценарии (даже может быть участие в розыгрыше первых мест дивизиона).

Но по оптимизму стукнула целая серия обстоятельств.

Рывок к перестройке

Загибайте, как говорят в таких случаях, пальцы.

На финише победной серии травму получает Джон Карлсон, ведущий защитник (Уилсона, Брауна и Бэкстрема по-прежнему нет).

После пары побед «Вашингтон» возвращается к турбулентному режиму: на отрезке в 17 матчей с конца декабря по начало февраля – только 8 побед. При этом в прямых конкурентах за 2 строки в таблице – «Баффало», «Флорида», «Айлендерс» и «Питтсбург». Позиция в плей-офф снова под вопросом.

И тут случается незапланированный спад.

12 февраля «Кэпс» проигрывают «Сан-Хосе» – 1:4.

14 февраля Овечкин покидает команду и летит в Москву – вы помните, по какой причине.

15 февраля – поражение от «Каролины».

15 февраля – новость о том, что папа Овечкина скончался.

17,19 и 22 февраля «Вашингтон» проигрывает. Где-то в момент после 4 и 5 поражения подряд, как рассказал сам Маклеллан, он все понял и начал переговоры по поводу обмена Орлова.

Менеджмент уже смирился с тем, что:

а) попасть в плей-офф будет трудно

б) даже если попасть в плей-офф, «Вашингтон» там не будет лидером.

23 февраля Овечкин возвращается.

24 февраля матч с «Анахаймом» и снова поражение – 3:6.

С «утками» «Кэпиталс» играют уже без Орлова. Его и Хэтэуэя обменяли в «Бостон». Процесс запущен.

В этой точке важны два уточнения. Первое касается причин обмена Дмитрия. Второе – что за процесс запустили этим обменом.

Почему случился обмен Орлова

Обмен Дмитрия был обескураживающим, потому что он в секунду сменил образ «Вашингтона» во вселенной НХЛ. Недавний и полноценный контендер вместо борьбы за плей-офф и укрепления состава отдает одного из ведущих защитников – такое случается нечасто (хоть и регулярно) и даже на фоне постепенного спада вашингтонского ядра производит впечатление.

Да и само то, что обменяли Орлова – если вы не помните, он же в «Вашингтоне» появился раньше Кузнецова – уже новость.

Но тут важный момент. Эффект от этого сюжетного поворота в развитии франшизы, как сейчас понятно, превысил градус самого поворота.

Теперь мы знаем, что Орлова обменяли не из-за желания расстаться со всеми взрослеющими лидерами, а для начала потому что с Димой не договорились по контракту (ему предлагали три года, он хотел больше); вот только что я увидел, как хороший приятель Орлова Сергей Федотов сказал, что летние переговоры Орлов/«Кэпс» – никакая не фантастика.

То есть сейчас «Вашингтон» получил за него кое-какую компенсацию, а продолжение контрактного разговора по-прежнему возможно. То есть, если бы «Вашингтон» шел на плей-офф, то Орлова, скорее, не меняли бы.

То есть (извините за третье подряд), этот обмен объясняется совокупностью факторов, а не началом распродажи и запуском перестройки.

Окей. В какой тогда стадии «Вашингтон» сейчас?

Сам генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан недавно выступил в медиа и послал сигнал фанатам: это не перестройка, это пересборка (не «rebuild», а «retool»).

Произошедшее с командой в феврале-марте довольно четко подтверждает его слова.

С Орловым ушел Хэтэуэй. Хороший игрок, ценность которого не стоит преувеличивать.

Кроме них команда рассталась с Маркусом Юханссоном, Ларсом Эллером и Эриком Густафссоном.

Густафссон ушел седьмым защитником в «Торонто» – это вообще, скорее, победа «Кэпс», которые получили недорогого защитника с перспективой в топ-4 (в «Торонто» позицию левого защитника забили на обменах и Сандину делать там было особо нечего. Плюс – он подороже, а ТМЛ всегда считают последние копейки).

Юханссон – ветеранчик, которого возвращали под плей-офф и который не делает игры.

Эллер внес бесценный (это не шутка) вклад в победу-2018, но в этом сезоне у него 16 очков и заканчивающийся контракт.

В целом пока больше похоже на, извиняюсь за резкость, сброс балласта, а не на перестройку, правда?

Если к этому приложить последние приобретения клуба, то мы точно получаем пересборку.

Сандина я уже упомянул. «Кэпиталс» продлили Милано и Строума – все еще относительно молодых игроков. У них в обойме есть наш защитник Саша Алексеев и не наш, но тоже защитник Мартин Фегервары, одновременно и проверенный, и с потенциалом.

Вроде бы наперекор тренду подписан возрастной защитник Ник Дженсен, но на самом деле это продление как раз подтверждает текущий статус «Вашингтона». Маклеллан объяснил, что Ник шикарно катается и без сомнений сохранит этот объем катания в ближайшие годы, а значит будет так же эффективен в роли домоседа и в первой бригаде меньшинства.

То есть смотрят не на возраст. Смотрят на дистанционную полезность.

Плюс, после всех этих обменов Маклеллан владеет 11 пиками 1-3 раундов следующих трех сезонов, а это открывает о-очень широкие возможности для выгодных обменов следующим летом.

У «Кэпиталс» будет место под потолком, то есть они смогут поработать и на рынке свободных агентов; так что лето в Вашингтоне, скорее всего, будет очень насыщенным.

Маклеллан будет собирать недорогих, актуальных и способных прогрессировать игроков, омолаживая команду, поддерживая ее общую скорость и сохраняя при этом ядро – Ови, Бэкса, Оши, Кузю и Карлсона, чьи жирненькие контракты истекают в ближайшие 2-3 года.

Да, это ядро уже не то чтобы идеально отвечает кубковым амбициям, но до конца оно себя не исчерпало и дожать последнюю мощь суперзвезд менеджмент постарается, окружив их игроками новых поколений.

Что про это думает Овечкин

Тут тупо перескажу текст сайта The Athletic с которым Овечкин поделился своими мыслями.

Маклеллан рассказал, что у него было несколько разговоров с Сашей, в которых он объяснял, в чем смысл шагов и что будет дальше – и Овечкина устроило то, что есть большой план и что команда не отказывается от борьбы за кубок.

При этом Овечкина конечно очень интересуют детали обменов и будущее состава команды, но глобально он держит себя на другой стороне процесса – в отличие от некоторых других суперзвезд, он не особо лезет в решения по персоналиям, и занимается своей работой.

То есть, пока менеджеры принимают решения, а тренеры тренируют, он играет в хоккей.

Соответственно, главная задача команды сейчас, по Овечкину, по-прежнему попадание в плей-офф, потому что теоретически это все еще возможно; по его же словам, то, что с командой будет дальше, зависит в том числе и от того, какой получится концовка сезона.

Что с «Вашингтоном» будет дальше?

На самом деле при всей уравновешенности позиции клуба, ситуация сложная и зависит от:

а) прогресса и качества игроков, чьи прогресс и качество сейчас неочевидны – причем речь и о ветеранах (состояние Бэкса на фоне его зарплаты вообще не внушает оптимизма), и о молодежи.

б) от действий на рынке в течение лета, в условиях конкуренции и некоторого ограничения. Все равно «Кэпс» не абсолютно свободны в смысле подписания свободных агентов и могут позволить себе только игроков с не очень высокими запросами.

Кстати, обмен Орлова и позиция Овечкина показали, что организация готова к решительным шагам. И я думаю, выкуп Бэкстрема (или обмен с доплатой), если он станет совсем тяжелым грузом, никакая не фантастика.

Тот же Овечкин в этом смысле спортсмен-спортсмен и, думаю, фактические результаты никогда не поставит ниже дружбы, отношений и атмосферы в раздевалке.

Другое дело, что амплитуда сценариев будущего «Вашингтона» просто гигантская. Уже в следующем году мы с равной степенью вероятности можем увидеть что-то типа «Чикаго» (в случае если резко постарели лидеры, а молодежь не вытянет – никакой генменеджер на лету такой объем не восполнит, будь там хоть 20 пиков), а можем – что-то среднее между «Нью-Джерси», «Баффало» и «Тампой», если набранная молодежь даст прирост в уровне, а лидеры останутся на своих позициях.

И то, и другое вполне возможно.

Но самое интересное для меня – судьба Овечкина.

Он же все последние годы говорит: что мне ваши голы эти, я их не считаю (ну примерно), я хочу еще кубков, и побольше. А по факту, другой большой цели, кроме его рекорда, у команды в ближайшие года три может и не быть – этот сценарий тоже существует и он вполне реален.

Говорить пока рано, но тут возможен, как мне кажется, интересный психологический поворот. Потому что если в следующем сезоне не случится баффалообразного рывка – вдруг Строум как зажжет! — то Ови окажется в команде, у которой цель одна.

Его голы.

Устроит ли это легенду? Так ли принципиально ему будет цепляться за рекорд именно в красно-черной майке? Что он ответит если будет вариант с кубком, но под другой эмблемой?

Как же в НХЛ интересно следить даже за теми командами, которые по идее, не проходят в плей-офф, правда?

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports, Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports, D. Ross Cameron-USA TODAY Sports, Winslow Townson-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Jeff Chiu, AP Photo/Nick Wass