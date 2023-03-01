Отвечаем на вопрос дня.

Вы наверняка слышали о большом хоккейном обмене: «Рейнджерс» получили из «Чикаго» еще одного большого, гигантского игрока – Патрика Кэйна. А до этого – вы в курсе – «Рейнджерс» выменяли у «Сент-Луиса» Володю Тарасенко, на которого места под потолком зарплат у Нью-Йорка было в обрез.

То есть сейчас, по идее, пространства в платежке у «Рейнджерс» не было абсолютно никакого – но они вытащили игрока с кэпхитом в 10 миллионов 500 тысяч долларов.

Как так получилось? На самом деле ничего сверхсложного, но это прекрасный повод получше разобраться в механизме обменов в НХЛ. Что сейчас и сделаем! И да, подписка на мой телеграм сделает чтение незабываемым.

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Вот как это произошло. После обмена Володи даже я решил, что все – лавочка закрыта, и Кэйну туда пути нет.

9 февраля «Рейнджерс» договорились с «Блюз» об обмене Владимира Тарасенко. Выходящий на рынок Кэйн был одним из факторов ускорения этого трейда – об этом мы уже писали. И тогда показалось, что дорога для еще одной звезды в Нью-Йорк на этом закрылась.

Но я недооценил один момент – то, как сильно сам Патрик хотел в «Рейнджерс».

А он действительно хотел. Он четыре года говорит, что хотел бы поиграть с Панариным, он расстроился после новости про Тарасенко и он вообще не рассматривал какие-то другие варианты. Это давно вытекло за пределы клуба и об этом знали многие.

И здесь очень важный фактор для реализации такого перехода, потому что в контракте у Кэйна, как у любой приличной суперзвезды, есть пункт о полном запрете на обмены. Обычно игроков меняют в любой момент без предупреждения, но с таким пунктом в контракте менять можно, только если сам игрок согласен и только куда он сам согласен.

Кэйн уперся в «Рейнджерс» и только в них.

Судя по всему, он не не наигрался с Панариным за те два года, что у них были в «Чикаго», и это осталось единственной привлекательной для него спортивной целью в карьере – побиться за кубок в одной команде с Артемием.

У них действительно была потрясающая связка, Панарин действительно больше ни с кем так не сыгрывался – и можно представить, что ради этого Кэйн оказался готов уйти из «Чикаго», с которым взял три Кубка Стэнли и в котором отыграл 16 лет (Господи, как летит время). Похоже, что оставлять все это и переходить в условный «Эдмонтон» Патрику было просто не интересно.

Этот настрой Кэйна давно выбрался за пределы командной раздевалки, стал более-менее общеизвестным фактом и развязал руки «Рейнджерс» в смысле компенсации – когда игрок другого клуба хочет только к вам, тот клуб остается перед выбором: или этот обмен, или просто потеря игрока.

«Чикаго» был обречен на чисто номинальную компенсацию, пространства для торгов не было никакого.

Оставалась ровно одна проблема: потолок зарплат.

Шаг первый: уменьшить кэпхит Кэйна. Для этого «Чикаго» оставит на себе половину от его кэпхита в 10,5 млн – остается 5,25 млн. Этого уменьшения недостаточно? Звоним в «Аризону» и в обмен на пик третьего раунда просим провести трейд через нее – «Койоты» изначально как бы выменивают Кэйна у «Чикаго», а потом меняются с «Рейджерс» – и оставляют себе половину от оставшейся половины.

В итоге Нью-Йорк получает вполне вместибельные 2,65 млн.

После обмена Тарасенко, Микколы и Мотта у «Рейнджерс» оставалось что-то около миллиона. Кравцова отдали «Ванкуверу» – это минус 875 тысяч. В фарм спустили Джейка Лешишина – минус без малого 770 тысяч (пришлось один матч сыграть с не полной заявкой).

В итоге Кэйн со своими 2,65 миллионами впритирку, но вписался – сейчас Capfriendly.com показывает, что у «Рейнджерс» до потолка 122 тысячи 100 долларов.

Никакого мошенничества, чистый регламент НХЛ, в котором кроме жестких правил установлены еще и пути обхождения этих правил. Да, «Рейнджерс» утяжелили состав – но теперь им нужно выкручиваться с заявкой на финишный отрезок регулярки; и активов они пораздавали прилично.

Зато мы все получим просто фантастический Кубок Стэнли – уже в первом раунде эти «Рейнджерс», похоже, нарвутся на интересный «Нью-Джерси».

Фото: REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Maddie Meyer; eastnews.ru/JEFF VINNICK/Getty AFP