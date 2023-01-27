Кузьменко неожиданно раскрылся в НХЛ: попал в команду возможностей и переосмыслил игру

Продлил с «Ванкувером» на 2 года по 5,5 млн.

В январе-2022 Кузьменко шел в самом топе бомбардиров КХЛ, выглядел одним из лучших нападающих лиги и, по идее, ну вот хоть как должен был проходить в сборную на Олимпиаду без игроков НХЛ. Его взяли в расширенный состав, но отцепили еще до начала Игр; был небольшой скандал.

По телеграму поползли слухи: Кузьменко не состыкуется с тренерами и другими лидерами.

Чуть меньше чем через год Илья Ковальчук, генменеджер пекинской команды, примерно это и подтвердил в шоу «Скользкий лед»: «Что касается Андрея, я считаю что в целом для команды это было правильное решение. Он не совсем вписывался туда».

В моменте это решение не выглядело для меня удивительным – Кузьменко казался переоцененным игроком, взлетающим на фоне общего дефицита по-настоящему крутых нападающих в КХЛ. Пока все вокруг собирали Андрея в лучшую лигу мира, я набрасывал черновик поста «Почему у него не получилось».

Для меня было очевидно, что его суетливая манера игры за чужими воротами, с большим количеством виражей и резких тормозов, не позволит ему быть успешным против быстрых защитников НХЛ в условиях повышенной плотности. Я думал, что его эти полтора финта в лучшей лиге мира будут читать даже защитники из третьих пар.

Прошло 11 месяцев. Андрей – третий (с оговорками) бомбардир команды. Я кушаю свою шляпу без соли. Как прекрасно бывает ошибиться.

Хороший показатель по набранным очкам подкрепляется и прочей статистикой. Кузьменко – четвертый в «Ванкувере» по ожидаемым голам и первый по xG% - это процент от общего числа ожидаемых голов, созданных обеими командами в момент, когда игрок находится на льду.

Он с запасом оправдал свой крошечный стартовый контракт в НХЛ и подписал новый – на 2 года по 5,5 млн.

Кузьменко – красавец, со всех возможных сторон. Он уехал за океан в момент, когда уже точно перерос КХЛ. Он выбрал симпатичную, но все еще растущую команду, в которой можно было побиться за место в ядре. Он прекрасно показал себя в лагере, получил это место, закрепился там и честно заработал первый полноценный контракт.

Но – возможно, я не так уж и ошибался. Кузьменко сейчас совсем не тот, которого не брали на Олимпиаду. Он перестроился и выглядит очень актуальным игроком.

Перемены в том же интервью отметил даже Илья Ковальчук: «Мне кажется, он и сам это понял. Я читал его первые интервью в НХЛ – говорит, приехал в Ванкувер и понял, что здесь надо и в обороне играть».

Самый яркий индикатор перемен – голы Кузьменко. Даже не их количество, а преобладающий способ. Обратите внимание хотя бы на хет-трик Андрея в ворота «Дакс».

Вообще все голы в сезоне пришли из слота – Кузьменко стал его хозяином. Он перестроился на очень лаконичный хоккей – этого НХЛ требует примерно от всех игроков – и часто решает моменты в одно касание; если касаний нужно больше, то он делает их быстро (третий гол «Анахайму»).

Эта манера делает его идеальным партнером Элиаса Петтерсона, который человек-компьютер и который своей мыслью создает примерно всю игру; партнерам нужно уловить вай-фай шведа и оказываться в нужных местах – Кузьменко делает на льду не только это, но и это делает отлично; поэтому и набирает так много очков.

Больше очков – больше уверенности в себе – больше раскрепощения – больше возможностей на льду. Уже сейчас интересно, каким будет второй сезон Андрея; есть ощущение, что он способен не только на то, чтобы забивать в касание после паса Петтерсона на пустые ворота.

Неплохой ориентир для Кузьменко – его партнер Михеев. Который на старте в «Торонто» был скорее ролевым игроком для нижних звеньев, но спрогрессировал и вернулся к игре, которую показывал в России.

5,5 на два года выглядят идеальной сделкой для обеих сторон. Кузьменко получает неплохие деньги на основе всего одной хорошей половины сезона. «Ванкувер» не отдает полцарства игроку, который все еще остается в лиге новичком.

Масштаб таланта Кузьменко все еще не очевиден и клубу, и ему самому – теперь есть два года на то, чтобы раскрыть его на всю катушку.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев; eastnews.ru/Derek Cain/Getty AFP; REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports