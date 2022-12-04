Суперскилл «Тампы» – она делает игроков намного лучше. Середняки становятся в ней богами и решают в плей-офф

Снова пересобрались!

Осторожно: этот текст о культовой команде, но речь в нем в основном о неизвестных игроках.

Например, о Нике Поле. Играя за «Оттаву», Ник набирал в регулярках НХЛ максимум 20 очков. Это происходило дважды – и оба раза он тратил аж 56 матчей.

Весной-2022 он перешел в «Тампу». Осенью-2022 Николас повторил личный рекорд по набранным в регулярке очкам за одну команду – на это ему понадобилось 27 игр. В 30-й – он его превзошел, набрав 21 очко. Если Пол продолжит сезон в этом же ритме, то угрожает набрать 55 очков – это в 2 с лишним раза больше его предыдущего рекорда.

Предпосылки для этого, впрочем, были очевидны: в 59 матчах регулярки-2021/22 за «Сенаторс» он набрал 18 очков. После перехода в «Тампу» была еще 21 игра – и 14 очков в них.

А еще в первом раунде плей-офф-2022 он забил победный гол в серии с «Торонто». А еще в этом сезоне он довольно долго играл во втором звене «Лайтнинг» – вместе с Киллорном и Стэмкосом. А еще летом он подписал с «молниями» контракт на 7 лет с кэпхитом в 3,15 млн долларов в год.

Он выходит во второй бригаде большинства (которую, правда, выпускают на лед не очень часто), отрабатывает в меньшинстве и в целом играет довольно много. Например, в недавнем матче с «Торонто» он провел 16:22 – больше Киллорна (15:36), Стэмкоса (15:04) и вообще у него пятое игровое время среди нападающих (при этом по размеру зарплаты он шестой).

Практически каждый матч он впечатляет тем, как уверенно действует в самых сложных ситуациях – им невозможно не восторгаться.

Важнейший игрок команды закреплен за командой на 7 сезонов – с зарплатой в 3 с лишним миллиона. Для многих клубов это недостижимая мечта, но для «Тампы» – будни.

Например, в первом звене у «молний» в последнее время и в первой половине матча с «Лифс» играл Брэндон Хэйгл – еще одно не слишком известное имя: 24-летний метеор с контрактом в 1,5 млн долларов. В прошлом сезоне он набрал 44 очка – от него не ждали такого результата, во многом поэтому он и стал мишенью «Лайтнинг» (на дедлайне его выменяли из «Чикаго»). В этой регулярке он идет на 67 очков.

«Тампа» определенно делает игроков лучше, и эта ее стратегия идеально вписывается в условия современной НХЛ. В то время, пока в других видах спорта от команд требуют собирать как можно больше звезд (в том числе молодых и – в силу молодости – недорогих, но которые потом разбегутся по топовым клубам), экосистема НХЛ с потолком твердит: у вас не получится собрать только звезд, вы должны научиться выжимать максимум из всех хоккеистов. Звезды, ветераны, молодежь, аутсайдеры и обычные работяги должны играть у вас на пределе своих возможностей. И даже за пределом возможностей, которые демонстрировали в предыдущих командах.

Классический пример на эту тему – не Пол или Хэйгл и даже не Кори Перри (которые хороши, но все-таки не смогли дотащить «Тампу» до Кубка Стэнли). А – вот вам еще парочка не самых раскрученных имен – Барклай Гудроу и Блэйк Коулмэн.

Первого Жюльен Брисбуа выменял из «Сан-Хосе» – там Барклай зарабатывал 925 тысяч. Второго вытащили из «Нью-Джерси» – Коулмэн съел аж 1,8 млн долларов из платежки «Тампы». На момент обмена контракты обоих действовали еще полтора сезона, они помогли «молниям» сделать решающий рывок в ковидном плей-офф-2020 и забетонировали боттом-6 на весь сезон-2021. Сейчас эксперты любого уровня компетенции подтверждают – без третьего звена (кроме Коулмана и Гудроу там играл еще Янни Гурде) не было бы этих двух кубков.

Да, возможно и не было бы, а возможно… Брисбуа бы нашел кого-нибудь еще, и Купер с его штабом прокачал этих кого-нибудь так, что они без проблем закрывали бы места в составе.

Летом-2021 Гудроу и Коулмэн пошли за новыми контрактами в новые места – в «Рейнджерс» и «Калгари» – и получили там существенную прибавку в пару миллионов. «Тампа» на их место взяла ветеранов Бельмара и Перри, а потом на дедлайне тех же Пола и Хэйгла – и в плей-офф снова оказалась выше и «Рейнджерс» (которых сделала в личной встрече), и «Флэймс».

Вот еще пример: летом, когда «Тампа» отказывалась от Макдоны, казалось, что перестройка защиты будет самой большой проблемой сезона-2022/23. Еще же и Богосян (850 тысяч в год на этот и следующий чемпионат) был травмирован и пропустил начало регулярки!

На место Макдоны (6,75 млн в год) подписали Йэна Коула (3 млн). Больше времени получил Кэл Фут. Из фарма вынули Ника Пербикса (таким образом, переходим к совсем неизвестным именам). В рамках ротации задействовали Хэйдна Флери. Все трое – на контрактах новичка.

«Как закрывали дыру, оставшуюся после ухода Макдоны» – это, конечно, тема для отдельного исследования, но нет ощущения, что действительно возникла какая-то дыра. «Тампа» стабильно в тройке лидеров Атлантического дивизиона, а «Нэшвилл», куда обменяли Райана, пока что только борется за позицию в уайлд кард. Никакой катастрофы не произошло, команда будто бы не поменялась. Больше ответственности теперь на Сергачеве. Да, нужно вводить новичков – но ничего, я уже успел выпить пару бокалов за голы и передачи Ника Пербикса.

Все это время «Тампу», напомню, адски поджимает потолок зарплат. Она вынуждена отказываться от лучших игроков, брать ноунеймов и ветеранов – но все равно остается на своем уровне.

Сейчас команда не выглядит идеальной (а кто сейчас выглядит идеально – ну, кроме «Бостона»?), но до плей-офф еще куча времени – и дедлайн только в марте. До этого времени Брисбуа найдет в составе какого-нибудь середняка незаметного работягу из третьего звена. А Купер сделает так, что этот работяга забьет решающий гол в ворота «Брюинс». А летом уйдет в «Монреаль» на зарплату в 5 млн долларов.

«Тампа» уже взламывала хоккей на нескольких уровнях – и теперь кажется, что основой ее успеха была не столько тактика, сколько умение разобраться в доступных хоккеистах, понять, кто из них подходит, а кто нет, и помочь тем, кого все-таки взяли в состав, вытащить из себя лучшее.

Самым ярким примером для меня до сих пор остается случай с Джонатаном Друэном, который на старте карьеры выглядел невероятно ценным активом для «Лайтнинг», а теперь смотришь на него, и потом на Пойнта, на Сирелли – и улыбаешься.

И кстати да – помните, как мы переживали потерю Палата?

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Phelan Ebenhack, Joel Auerbach/Getty Images/AFP, Christian Petersen/Getty AFP; REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports