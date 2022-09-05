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«Колорадо» взял Кубок Стэнли-2022 благодаря Сакику. Генменеджер стал архитектором

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Как в 2022-м получился такой монстр?

Привет. Продолжаем разговор по итогам Кубка Стэнли-2022.

Вы скажете: «Ой, турнир закончился больше 2 месяцев назад». Я отвечу: «Большие турниры остаются с нами навсегда».

Плей-офф этого сезона не испортили внешние обстоятельства (как два предыдущих) – и казалось, грядет бойня. Так и было, но на выходе мы получили чемпиона, который за четыре раунда проиграл всего четыре матча и в двух сериях не проигрывал вообще. 

НХЛ в последние годы выглядела так, будто бы такое не очень-то и возможно; но «Эвеланш» прошлись по нашим ожиданиям катком. Это была без шуток очень мощная команда – с глубоким составом, с очень хорошо прокачанным составом. С составом, понимающим, чего от него хотят. 

О том, как сложилась эта команда, я рассказываю в видеоролике. Подписывайтесь на мой канал - там будут и разборы по КС, и кое-что еще интересное.

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