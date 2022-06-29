Как создавалась чемпионская машина «Колорадо»: идеальный драфт, выгодные обмены и учтенные ошибки

Разбор чемпиона.

Два года – даже немного больше – мы всем миром восхищались «Тампой» и изучали ее: как она играет в хоккей, как она укомплектована, как она справляется с давлением потолка зарплат.

Мы следили, как по-разному команда раскрывается от сезона к сезону, но при этом и видели, что в ней остается неизменным. Величие Василевского. Гений Кучерова. Характер Стэмкоса и Хедмана. Интеллект на скамейке. Мудрость менеджеров и скаутов. В какой-то момент казалось, что побеждать в современной НХЛ можно только так, как это делают «молнии».

Но летом-2022 чемпион сменился. И вместе с «Колорадо» пришла новая порция ответов на вопрос: «Как это сделать?». Ответы совсем не такие, как у «Лайтнинг». У «Эвс» – совсем другая команда. Понятно, что там не меньше мастерства, но сшит этот коллектив иначе и играет в другой хоккей.

В моменте этот хоккей оказался сильнее, чем хоккей «Тампы» – и он достоин такого же глубокого изучения.

Давайте начнем с самого общего портрета «Колорадо»-2022: как эта команда строилась, чего хотели ее создатели и что в итоге получилось. Подписывайтесь на мой телеграм - по сути, это подробная стенограмма Кубка Стэнли-2022.

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Я вообще не очень люблю ковыряться в драфтах, обменах и подписаниях прошлого – для этого есть специально обученные люди, но в разговоре про нового чемпиона НХЛ – да и вообще любого чемпиона НХЛ – без этого невозможно. Мне даже не кажется случайностью то, что Конн Смайт Трофи Макара выглядит таким авансом: да, Кэйл – молодец, но его вклад в победу не выглядит намного круче вклада, например, Даррена Хелма.

Кубок «Колорадо»-2022 – это очень командная победа, а значит, в первую очередь, победа менеджеров и скаутов, которые собрали настолько боевой и плотный состав. И начинается все, разумеется, с работы на драфте.

Мощный драфт: с 2011-го «Эвеланш» планомерно собирали суперзвездное ядро

Мне кажется, историю этого чемпионства уместно отсчитывать с лета-2011, когда «Колорадо» вышел на драфт со вторым выбором и взял шведа Габриэля Ландескуга. Да, в 2009-м «Эвс» удачно подбирали Мэтта Дюшена, но он, как мне кажется, не очень здорово вписывался в силовую манеру игры команды – и в 2017 году его обменяли в «Оттаву».

И вот если смотреть с 2011-го, то качество работы «Эвеланш» на драфте просто потрясает.

За 8 лет собрана удивительная по таланту первая пятерка. Прям настоящая основа чемпиона. Дальше 2019-го смотреть пока не имеет смысла: даже Бо Байрэм, драфтованный в 2019-м, остается очень молодым игроком – и небольшое чудо, что он с ходу заиграл на уровне финала Кубка Стэнли. И заиграл не просто как новичок, а как один из лидеров команды.

Не все эти драфты проходили под управлением Джо Сакика, но большая часть все-таки да – он пришел в клуб в 2013-м, на позицию вице-президента по хоккейным операциям, а генменеджером стал с сезона-2014/15. Так что Рантанен, Макар и Байрэм – это уже его работа.

Работа на рынке: 1,5 волны качественных подписаний

Дособрать ядро, которое в итоге стало чемпионским, получилось немного позже и в несколько попыток. Ключевые истории тут две: еще в начале 2010-х и еще не Сакик выменял Эрика Джонсона из «Сент-Луиса» (сейчас это, по сути, главный ветеран и стержень команды).

Вторая история – конец 2010-х. Целая пачка удачных переходов, причем некоторые дались «Колорадо» будто бы на халяву.

Бураковски и Тэйвс пришли просто в обмен на драфт-пики, Валеру взяли свободным агентом – он затух без голов в «Далласе», ему кинули минимальную зарплату и просто дали шанс.

Сложнее объяснять обмен Назема Кадри: «Эвс» в 2019-м отдали Тайсона Бэрри и Александра Керфута (и еще там было что-то по мелочам) – и вот тут как раз видно расчет. Кадри как второй центр круче Керфута, а вспоминать Бэрри при живом Макаре как-то вообще странно.

Конечно, фактический объем работы был гораздо больше, «Колорадо» искал нужные сочетания, давал шанс (среди прочего нашим игрокам – Задорову и Григоренко), но перечислять все эти переходы нет никакого смысла. Поговорим о более важных вещах.

Тренерский вклад: Джаред Беднар постепенно прокачивал идеальную хоккейную машину

В 2016-м «Колорадо» пережил еще одно важное изменение – возможно, важнейшее в истории этого чемпионства. Тренер Патрик Руа ушел в отставку – считается, что он очень влиял на работу Сакика и участвовал в принятии ключевых решений – и генменеджер «Колорадо» дал шанс Джареду Беднару, действующему обладателю Кубка Колдера (главный приз АХЛ).

С этого момента начал складываться будущий чемпион: идеи менеджера стали рифмоваться с тем, что команда показывала на льду. Я не очень внимательно следил за «Колорадо» Руа, но по эпизодам и по прессе помню его как страстную, яростную, но очень нестабильную команду.

Беднар работал над тем, чтобы придать этой страсти форму. С ним команда постепенно превратилась в тот биток, отбойный молоток, которым я восхищаюсь последние три года.

В 2019-м, на третий год работы Беднара, «Эвс» непонятным для меня образом проиграли в плей-офф «Сан-Хосе» (пересмотрю эту серию летом), и с тех пор являются однозначными фаворитами Кубка Стэнли – и в каждый плей-офф входят абсолютными фаворитами.

Но для Победы пришлось сделать еще несколько шагов.

Важные выводы: перестройка после провала-2020

«Колорадо» танком шел на Кубок Стэнли-2020, но тот путь закончился вот такой сменой в седьмом матче серии с «Далласом»:

Я не в первый раз делюсь этой гифкой – мне кажется, решающий рывок «Колорадо» к величию начался именно в этот момент, как вот путь великой «Тампы» начался с рукопожатия Панарин / Кучеров в 2019-м. Тогда стало очевидно, что со скиллом и агрессией у этой команды все в порядке, но ей не хватает опыта и умения сыграть с холодной головой на движении назад.

Опытом занялся Сакик. Тактикой – Беднар.

Тактика причем была даже важнее, и работу тренера лучше всего было видно по ходу плей-офф-2022. В 2021-м «Эвс» уверенно, будто бы в один темп, забивая не меньше четырех шайб в каждом матче, прошли «Блюз» в первом раунде, а во втором встретились с железобетонной защитой «Вегаса».

И вот в 2022-м Беднар с первого раунда включил тест игры на своей половине – даже в серии с «Нэшвиллом», который «Эвс» будто и не заметили, в гостях они играли более-менее от обороны. От надежности на своей половине. От полной безопасности на пятаке. Это не всегда получалось идеально в первых раундах, но очень помогло на финишном рывке – последний матч «Колорадо» взял исключительно за счет надежности на своей половине.

Вместо жидкой, саморазваливающейся защиты на последних секундах мы увидели рыцарей, которые не проиграли ни одного единоборства. Но справедливости ради – и команда была уже не совсем та, что в 2020-м.

Решающий рывок Сакика: пачка ветеранов на дедлайне

Плюс, конечно же, Даррен Хелм.

У меня открыты два состава «Колорадо» – 2020 и 2022 годов. Они похожи в пиковых областях, то есть там одни и те же лидеры, но во втором – гораздо больше опыта. Ну, например, вместо Никиты Задорова в нем есть Джош Мэнсон. И так – сразу на нескольких позициях.

В сезоне-2021/22 Джо Сакик, похоже, понял, что его команде не хватает уже только опыта – все остальное более-менее есть – и начал набивать боттом-6 команды простыми, но активными, опытными и голодными до побед игроками. Летом-2021 он подписал Хелма, у которого закончился контракт в «Детройте».

Но самые важные шаги, кажется, были предприняты на дедлайне.

Самые ценные приобретения – Лехконен и Мэнсон. Финн вписался в первую спецбригаду и в какой-то момент начал выходить в первом звене; он забил победный гол в финале Запада и в финале всего Кубка Стэнли. У Мэнсона куча полезной работы на своей половине – и тоже есть голы.

Кольяно вложил поменьше, но, кажется, максимум из того, что мог. Штурм был очень полезным игроком ротации в нижних звеньях. И сейчас, сразу после финала, есть ощущение, что кубок был добыт не талантом Макара, не напором Маккиннона, а именно что работой этих не очень звездных парней – Лехконена, Ничушкина, Кольяно, Хелма, О’Коннора и так далее.

Точнее даже не так: кубок «Эвс» взяли, потому что звезды команды отработали на том же уровне, что и опытные парни из нижних звеньев. В решающий момент все тройки «Колорадо» сложились будто бы в стену на красной линии и просто не пустили «Тампу» к своим воротам.

В этой стене есть вклад и генменеджера, который нашел опытных игроков, и тренера, который добился от команды большего разнообразия и, конечно, самих игроков, которые все эти идеи реализовали.

Фото: globallookpress.com/Jason Franson, Justin Tang, m42/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Walter Tychnowicz-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports