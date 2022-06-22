В финале Кубка Стэнли бьются два самых больших маньяка в НХЛ. Маккиннон и Кучеров заморочены на работе, у обоих аллергия на поражения

Оба идут на жертвы ради команды.

В 2016 году иссякал первый контракт Никиты Кучерова, и уже было очевидно, что он – новая звезда НХЛ.

Два 60-очковых сезона намекали на то, что дальше будет сильно лучше (в плей-офф Никита сжимался в кулак и набирал что-то около одного очка в среднем за матч). Примерно с такими же показателями через три с лишним года Вильям Нюландер выбил у «Торонто» зарплату в 6,7 млн.

Но «Тампу» поджимала куча раздутых контрактов и обязательства перед Стэмкосом и Хедманом – они переподписывались тем же летом; Кучеров пошел навстречу клубу и поставил свою подпись под 3-летним контрактом-мостиком в 4 с лишним миллиона. Крошки по сравнению с тем, что он должен был получить – но это помогло сохранить всех звезд в команде.

Одно из соглашений, на которые мог ориентироваться Кучеров, тем же летом подписал Нэтан Маккиннон – «Колорадо» предложил своей главной звезде договор на 7 лет с кэпхитом в 6,3 млн. Это меньше, чем должно было быть, но Нэтан тоже хотел сохранить свою команду сильной.

Через 6 лет контракт Мака выглядит абсолютной кражей. Кучеров зарабатывает 9,5 млн (подписался в 2019-м). Мэттьюс и Макдэвид – в районе 12. Даже Вильям Нюландер зарабатывает немного больше (те же 6,7 млн).

Этим или следующим летом Нэтан подпишет новый контракт, который должен будет отразить его статус, возможно, сильнейшего хоккеиста современности. Но еще в декабре-2019 он сказал, что будет готов на уступки клубу:

«У нас в составе есть ребята, которых могло бы здесь и не быть. Я снова соглашусь взять меньше, потому что хочу победить вместе с ними».

Я думаю, если бы Кучеров побольше общался с журналистами, он бы сказал примерно то же самое; как и Кучеров, Маккиннон будет готов зарабатывать на пару миллионов меньше – лишь бы не терпеть больше этих вылетов в 1-2 раундах.

Двух суперзвезд финала-2022 объединяет не только это. Они оба повернуты, например, на питании.

Никита Задоров как-то рассказывал, что Маккиннон не пьет алкоголь (и вообще только воду), а однажды он выкинул из раздевалки мороженое, десерты и еду, которую употребляют до матчей (Мак услышал об этом и ответил, что Задоров – «чуть-чуть осел»).

– В Америке есть доставка на дом еды на весь день сразу в соответствии с этими нормами, – рассказывал Кучеров в интервью Игорю Рабинеру. – Есть надо 5-6 раз в сутки маленькими порциями. Много протеина, мало углеводов. Два с половиной месяца так ел. Поначалу из-за резкого перехода было тяжело, голова кружилась. Но привык. Теперь сладкого, например, вообще не хочется.

– Спиртное, говорят, совсем не употребляете?

– По идее, вообще не пью. Но как раз диетолог сказала, что бокал вина в день для спортсмена, для его сердца – очень хорошо. Я от его вкуса удовольствия не получаю, делаю это изредка по совету врача. Могу этот бокал тянуть два часа.

Ну и вишенка на торте размером с Кубок Стэнли – рабочая этика. Трудолюбие. Желание становиться лучше и работать-работать-работать над собой.

«Он самый работоспособный на тренировке, – говорил Задоров про Маккиннона. – За 30 минут выходит, руками работает, бросает, что-то делает. На это молодые смотрят: о, это лучший игрок в НХЛ, он еще это делает, нужно тоже выйти».

«Я недавно купил дом в Тампе. И решил постелить лед, поставить ворота, – рассказывал Кучеров еще в 2017-м. – Летом есть время на то, чтобы отрабатывать бросок. Отношусь к занятиям серьезно. Тренируюсь как можно больше. Стараюсь улучшить технику».

И это все видно на льду. Кучеров – машина по склеиванию партнеров в одно целое радиоуправляемыми, интуитивными передачами; Кубок Стэнли еще не доигран, а мы уже видели целую пачку – в том числе очень, очень важных – голевых ассистов. Например, шедевр в серии с «Рейнджерс».

Маккиннон – самый опасный игрок позиционного нападения последних лет. Впервые я отметил это в серии с «Далласом» в 2020-м и вижу всякий раз, когда смотрю матч с его участием. Это просто человек-мотор, человек-взрыв, человек-опасность.

У этой их одержимости, естественно, есть и издержки.

«Если ты передачей промахнешься на тренировке, он приедет и на тебя орать будет, – рассказывал Никита Задоров про Мака. – Ты не можешь пас не в клюшку дать на тренировке. Молодые ребята в плей-офф, которые катались запасными, они ему в коньки дают, даже не в коньки, 15 сантиметров перед крюком, он специально крюк не двигает, потом поворачивается и в тебя бросает шайбой».

Однажды болельщики «Питтсбурга» могли услышать, как ругается Кучеров, когда у него не получается пас – это было достаточно громко и по-русски, просто из-за неудачного паса.

В том, что в Кубке Стэнли-2022 два абсолютно разных по стилю, но таких похожих внутренне игрока, канадец и русский, наконец-то встречаются друг с другом, есть очень интересная рифма.

Никита Кучеров всю жизнь играл от паса и на вершину мирового хоккея забрался не как единоличник, а как человек, который связывает партнеров между собой мыслью; я думаю, не будет преувеличением сказать, что Кучеров, вероятно, самый большой альтруист среди всех суперзвезд в истории. Когда в игре блистает Кучеров, видно не его, а его партнеров.

При всем стремлении победить и желании отдать себя команде, на льду Маккиннон долго был немного игроком-для-себя – когда блистала команда, блистал именно он. В этом плей-офф Нэтан, судя по всему, немного изменил подход – сейчас его видно меньше, чем раньше, но вся команда прет как танк. И вот в такой конфигурации «Колорадо» добрался до финала.

Урок «Тампы» и Кучерова был о том, что суперзвезда должна отказываться от многого, чтобы получить главное; как только Маккиннон это усвоил, «Эвеланш» взлетели.

Я уже писал, что этот финал – самая ожидаемая, закономерная и предсказуемая штука в НХЛ. Мы все давно знаем, что «Тампа» и «Колорадо» – сильнейшие команды лиги. Они на вершине. Не «Торонто» с Мэттьюсом. Не «Эдмонтон» с Макдэвидом.

А именно «Тампа» и «Колорадо». Кучеров и Маккиннон. Две суперзвезды, которые поняли, чего от них требует Победа – и которые кучу времени потратили на то, чтобы это понять; в том числе и отрабатывая передачи на специальном покрытии у себя в гараже. Символично, что на пути к историческому достижению (для «Тампы» – третий кубок, для «Колорадо» – первый за 21 год) каждый из них встретил такого же жесткого задрота, как и он сам.

Это как в какой-нибудь компьютерной игре или боевике: когда проходишь всех боссов, выходишь на самого последнего и выясняешь, что он – твое отражение.

Фото: eastnews.ru/AP/MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP/East News; globallookpress.com/Dirk Shadd, imago sportfotodienst; REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports