«Они творог кладут в макароны и сверху кетчупом поливают». Вратарь «Салавата» вернулся в Россию после двух лет в Финляндии

Андрей Кареев в гостях у Sports.ru.

В конце 2020-х Кареев был одним из вратарей в уфимской бригаде, а потом уехал в чемпионат Финляндии, где и провел два года, играя за «ТПС». В 2022-м он стал серебряным призером финской лиги и снова подписался c «Салаватом» – уже в новом статусе.

Мы позвали Андрея в гости в подкаст «Телега, братан!», чтобы узнать как у него дела. Разговор состоялся еще в мае, поэтому там проскальзывают текущие дела: шел чемпионат мира, второй раунд Кубка Стэнли и так далее. Не обращайте внимания, наслаждайтесь разговором.

Кареев рассказал:

• Чем финская лига отличается от КХЛ и почему там не могут заиграть даже звезды сборной Финляндии

• В чем Кареев вырос как вратарь, и кто ему в этом больше всего помог

• Почему на европейских формах так много логотипов

• Что должен делать вратарь, когда шайба меняет направление после подставления от нападающего.

Целиком разговор – в окошке и по ссылкам ниже.

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