Финны любят хоккей и относятся к нему максимально честно. Поэтому у них все получается

Петухов радуется за соседей.

Вчера Хельсинки затопило. Через полчаса после окончания финала чемпионата мира (на 7-й минуте овертайма Маннинен замкнул прострел Гранлунда и оставил канадцев на втором месте) в центр столицы приехала, по ощущениям очевидцев, вся Финляндия.

Приехала и полезла на все столбы, фонари, автобусные остановки и на прочую доступную городскую архитектуру.

Страна отмечала очередное хоккейное золото – второе за три месяца (в феврале финны стали первыми на Олимпиаде), третье за три года (в 2019-м Финляндия так же побеждала в финале ЧМ Канаду); но отмечала так, будто бы оно первое.

Впрочем, понятно, откуда такой градус: для финнов это был домашний чемпионат мира, а выиграть дома – это всегда особенная радость.

Этой домашней победой команда Юкки Ялонена как-то окончательно подчеркнула свое место в современном мировом хоккее. Еще несколько лет назад – да даже в 2019-м – Финляндия считалась более-менее середняком, пускай и способным на неожиданный рывок. Сейчас это однозначный мировой топ, и мы с вами этот новый статус отметили еще перед финалом Пекина-2022 – тогда впервые за много лет Россия не была фаворитом в матче против сборной Финляндии. И поражение в целом было ожидаемым, и по содержанию матча все было достаточно очевидно.

Я бы не стал переоценивать этот статус и вообще значение финской мощи: все-таки мировой хоккей в текущей конфигурации, которую настраивает ИИХФ (структура со слабыми организаторскими способностями) – это специфическая среда. Тут странно устроена конкуренция, и на турнирах редко бывают не то что все, а хоть какие-то звезды НХЛ.

И сами турниры устроены так, будто проводятся для чего угодно кроме определения сильнейшей команды в мире – ну вот, например, знаете, сколько матчей в плей-офф Финляндия выиграла на ЧМ / ОИ за три года своего доминирования? Одиннадцать.

Для сравнения: за два с половиной последних захода в плей-офф «Тампа» взяла 40 матчей. Трофей за три победы в плей-офф? В НХЛ и КХЛ за три победы не пускают дальше первого раунда.

Но мне кажется, что было бы преступлением игнорировать эти успехи (суммирую: 3 золота на 4 последних турнирах сборных) и как-то их не замечать; и, извините за лирику, не радоваться за соседей. Соседи вообще-то удивляют: пока ФХР постоянно сообщает, что Россия – самая хоккейная страна, тут под боком, оказывается, есть не менее хоккейная.

В 2019-м они выстояли против трех подряд дико сильных, упакованных игроками НХЛ составов – в том числе против нашей дрим-тим с Кучеровым, Овечкиным, Василевским и еще десятком звезд. И на основе этого успеха выстроили систему, которая позволяет обыгрывать более-менее любого соперника в более-менее любом матче. С 2019-го Ялонен сыграл 12 матчей плей-офф и проиграл только один – в финале ЧМ-2021 тем же канадцам.

Недавно мы записали выпуск подкаста «Телега, братан!» с вратарем Андреем Кареевым, который три сезона отыграл в финской ТПС, – и он рассказал, что перед каждым сезоном Юкка Ялонен и другие тренеры сборной дают тур по всем командам чемпионата и на встречах объясняют, во что играет сборная и чего будут ждать от кандидатов в нее.

А еще он рассказал, что в чемпионате нет больших зарплат, играют молодые и голодные – и играют на таких скоростях, что не все игроки, возвращающиеся из КХЛ, способны эти эти скорости поддержать. Молодые игроки привыкают к скорости и без особых проблем переезжают сразу в НХЛ – как, например, это сделал Антон Лунделль, который из «Эспоо» переехал сразу в основу «Флориды».

И клубы не забивают гвозди микроскопами, а экономят каждый евро и всеми силами пытаются выйти в ноль или даже заработать – и поэтому на игровой форме такая куча логотипов.

Я вспоминаю эти слова Андрея (выпуск еще на монтаже, опубликуем позже), вижу фото, на которых финские мужики от радости за сборную лезут на фонарные столбы, вижу Санну Марин, финского премьер-министра, которая с бокалом вина в руке болела за команду в финале, и мне становится понятно, откуда все эти победы сборной Финляндии.

Я вижу людей, которые сначала искренне полюбили хоккей, а потом эту любовь конвертировали в то, чтобы как следует в нем разобраться, понять, как он работает, и приложить честные усилия по тому, чтобы его развивать. И использовать все доступные инструменты – даже нашу КХЛ финны для своего развития используют лучше, чем мы.

И в результате стали любить игру еще сильнее – и еще лучше разобрались, и приложили еще больше усилий и так далее. Финские победы очень симпатичны тем, что энергия от них будто бы не выплескивается наружу. Финны побеждают, чтобы самим порадоваться, а не доказать кому-то что-то метафизическое.

Они радуются и возвращаются к ежедневной работе – строят свой чемпионат, воспитывают игроков, разрабатывают стиль игры сборной. Поэтому победы у них и не кончаются.

Как там говорят: «европейские канадцы»? Ну вот похоже на то.

Фото: globallookpress.com/Takimoto Marina