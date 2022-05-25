Кроме Макдэвида у «Калгари» еще одна большая проблема: «Флэймс» не успевают и за остальными игроками

Петухов объясняет, почему фаворит Запада горит 1-3.

У меня было другое начало для этого текста, но я сейчас срезал гифки в свой телеграм и увидел лучшее объяснение того, с какими проблемами «Флэймс» столкнулись во втором раунде и как пытаются их решить.

На 20-й секунде матча вратарь Маркстрем вышел из ворот, отдал пас Нюджент-Хопкинсу прямо на пустые ворота и камера поймала Дэррила Саттера, который кому-то из своих игроков показал вот так:

Этот жест наверняка означает не то, что думаю я, но он все равно отлично подходит для описания стратегии «Калгари». «Флэймс» не успевают за «Ойлерс» в средней зоне, и им нужно успокаивать игру, тормозить соперника, делать темп матча чуть более человеческим – а не таким, каким его хочет видеть один пришелец из космоса.

Когда мы все только заходили в этот плей-офф, «Эдмонтон» выглядел прекрасной мишенью примерно для любого участника. Дыры в нижних звеньях. Дыры в защите. Дыры в воротах. Казалось, что величие первой пятерки не перекроет все это и что они будут всасывать в себя шайбы как пылесос какой-нибудь современной модели.

Даже в первом матче с «Калгари» примерно так и было – он закончился со счетом 9:6, а «Флэймс» за 60 минут забросили почти половину того количества шайб, которое в сумме накидали за семь игр с «Далласом». В серии против «Старс» голы вообще были большой проблемой для Годро и компании, и во втором раунде эта проблема будто бы решилась сама собой.

Но потом начался весь этот Макдэвид, разница как-то немного размылась, и потом стало понятно, что «Калгари» слегка не успевает за скоростью, которую соперник набирает в средней зоне.

Идеальная иллюстрация – третий матч, в котором у «Ойлерс» сразу три голевые атаки пролетели из своей зоны до чужих ворот за 7-9 секунд. Вот как это выглядело.

Это полнейший развал. Чтобы хоть как-то его остановить, Саттеру пришлось возвращать в состав полутравмированного Кристофера Танева. Тот вышел с больной рукой – и не смог отбороться против Зака Хаймана в эпизоде со вторым пропущенным голом.

Танев – боец и красавчик, и он помог сегодня «Калгари» уплотнить игру на своей половине – таких сумасшедших отрывов, как в третьем матче, этой ночью не было. Но скорость «Ойлерс» никуда не делась, за Макди подтягиваются его партнеры – и даже те, что играют прям поменьше, выходят и врубают максимальное ускорение. Ямамото, Пулюярви, Маклауд – и даже Арчибальд с Кэссианом.

Но если у тебя есть скорость, это помогает не только в средней зоне, но и в чужой. Быстрые нападающие «Эдмонтона» нацелены на пятак и не настроены на какую-то силовую борьбу по периметру. Они уходят от соперника и летят сразу на пятак – или отдают туда передачу. Это хорошо видно по тепловой карте бросков четвертой игры.

Минимум задумчивости, ноль угроз с периметра, с подключениями и бросками защитников – сразу в самое пекло, на чужой пятак.

Кажется, Джон Вудкрофт понял, что выведет его команду в финал конференции – и отряжает нападение чисто соревноваться в скорости с Никитой Задоровым, тем же Таневым и Шилингтоном.

И счет 3-1 в пользу «Эдмонтона» недвусмысленно намекает на то, что замысел работает.