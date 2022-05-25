Первый признак хорошей команды.

В стереотипном представлении будущий победитель большого и длинного турнира – для примера возьмем Кубок Стэнли, зря что ли он идет фоном к космическому ЧМ – выглядит так: в регулярке легко занимает первое место, в первом раунде со счетом 4-1 или 4-0 проходит команду из уайлд-кард, во втором играючи (4-1 или 4-2) справляется с главным конкурентом по дивизиону, в финале конференции встречает самое серьезное сопротивление и там побеждает 4-3, а финал берет уже как-то по инерции.

В стереотипном представлении соперники укладываются штабелями от одного вида будущего победителя, а во время его игр непрерывно звучит песня Бонни Тайлер «Holding Out For A Hero».

В реальной жизни все происходит не то что не так, а вообще непонятно как. «Кингс» однажды взяли Кубок Стэнли, еле успев выскочить на последнее проходное место. В следующий чемпионский заход им пришлось отыгрываться с 0-3 в серии против «Сан-Хосе». «Вашингтон» начал свой путь к победе-2018 с двух поражений от «Коламбуса». Два поражения от «Коламбуса» – как это, достаточно по-чемпионски? Так должен начинать будущий победитель – с 0-2 против крепкого середняка?

Чаще всего – и последние розыгрыши плей-офф, которые авторитетно забирала «Тампа», в этом смысле скорее исключение – чемпионский путь состоит из парадоксов, которые при этом ловко объединяются в цельный сюжет. И этот сюжет предполагает развитие. Не задалось в начале, прошел на грани вылета, но нашел в себе новые силы и прибавил по дистанции.

Я объясняю это явление двумя факторами.

Первый: если ты все выложил на самом старте турнира, то чем будешь удивлять на финише?

Второй: спорный старт, скольжение на грани с самого начала плей-офф – это будто бы гораздо более полезный опыт для победы во втором, третьем и всех последующих раундах. Кое-как спасся в первом раунде – гораздо лучше готов к такой ситуации в следующих.

Поэтому во время любого большого турнира я обращаю внимание не на тех, на кого показывают эксперты, а у кого получается спорный старт. Кто вроде бы не оправдывает авансов, буксует, а потом сам преодолевает эту яму – и показывает рост на следующем этапе.

В Кубке Стэнли-2022 (за ним я максимально плотно слежу не только в этом блоге, но и в телеграме) таких команд несколько, и у всех есть шансы на победу, но ярче других, по-моему, прогрессируют «Рейнджерс».

Вспомним первый раунд: мало того, что они были на грани фактически и проигрывали «Питтсбургу» серию со счетом 1-3. Они вообще не показывали никакой стабильности. Стабильным был Игорь Шестеркин, но и он пропускал какие-то кучи шайб. Весь первый раунд я писал: что происходит у них в защите? Посмотрите, сколько моментов создают «Пингвины»!

Вы вообще помните, с каким счетом по ожидаемым голам «Питтсбург», который многие привыкли называть старым, выиграл серию у «Рейнджерс»? 33 на 22 – да, разница в одну треть. Если на тепловую карту бросков той серии смотреть как на прогноз погоды, то в Нью-Йорке дожди и грозы.

Я это не к тому, что «Рейнджерс» прошли незаслуженно. Я к тому, что в первом раунде они выглядели сыро, нестабильно, как-то даже неряшливо. Выглядело так, будто вперед их тащат чисто таланты игроков – Панарина и Шестеркина в том числе.

Но сейчас, во втором раунде, мы видим совсем другую команду. Мы видим команду, которая чисто защищается против «Каролины». В последних двух матчах серии они пропустили всего две шайбы, из них одна – это такая бабочка Шестеркина, которых не было и больше, скорее всего, не будет. «Рейнджерс» собрали крепкую структуру в своей зоне с самого начала серии и после пары неудач все заработало просто отлично – и получились две победы.

В последних двух матчах сработали связки в большинстве – и за ними тянется все остальное нападение. И «Рейнджерс» выглядят командой, которая готова выходить в финал – не через чудесные спасения Шестеркина, и тем более не через его чудесные передачи, а через работу, систему и общее качество хоккея. После четырех матчей «Рейнджеры» конечно по xG проигрывают 11,5 – 14, но с одним из лучших вратарей лиги это не то чтобы существенная разница.

«С 1-3 в первом раунде в финал конференции» – это история, которая кажется не слишком реальной, но Кубок Стэнли такое просто обожает.

Фото: REUTERS/Danny Wild-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports