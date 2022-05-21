У «Рейнджерс» огромные проблемы в нападении. «Каролина» выталкивает соперника из зоны и не допускает даже полумоментов

Один гол в двух матчах – это билет на выход.

Кроме безумия второй раунд Кубка Стэнли дарит и два чисто тактических противостояния – «Сент-Луис» и «Рейнджерс» максимально концентрируются на том, чтобы перекрыть сильные стороны соперника, «Колорадо» и «Каролина» стараются скрыть свои недостатки.

До сегодняшнего утра в худшем положении находились «Эвеланш» – у них большие проблемы в обороне, и даже откатные системы не помогают остановить нападение, состоящее из Перрона, Тарасенко и, разумеется, Торопченко. Но счет 1-1 в серии – это только начало борьбы.

А у «Рейнджерс» все сильно хуже: команда упустила очень хорошо проведенный первый матч и достойно провела второй, но снова критически мало забила, пропустила одну шайбу в большинстве – и опять проиграла. Разница «-2» в серии – это привычная штука для нью-йоркцев, но полгола в среднем за матч – слишком мало, чтобы рассчитывать на камбэк, правда?

Даже 0,7 шайбы за матч не спасут. И даже 0,99. Нужно 1, 2, или 3 гола. И пока команде их просто неоткуда взять.

Дистанция плей-офф требует от команд пластичности, и «Рейнджерс» в каком-то смысле ее показывают. Команда достойно обороняется и готова это делать с очень небольшим количеством погрешностей (сегодня ночью, например, их практически и не было – пропущенный пришел в большинстве). Об этом высказался даже Артемий Панарин еще после первой игры:

«Хотел бы сделать какую-нибудь глупую херню на синей линии. Но не могу».

В этом смысле все работает, даже прилетевший сегодня единственный гол «Каролины» не в пустые ворота – это такое ЧП, шайба, пропущенная при розыгрыше лишнего, бывает.

Но для побед на этой стадии сезона обязательно нужна надстройка в виде работающих схем по прохождению средней зоны и выходу на бросок в чужой. Я весь первый раунд сомневался, что у «Рейнджерс» они существуют хотя бы на бумаге – все-таки в том, что создавали Зибанежад, Какко и Панарин против «Питтсбурга», была доля чисто индивидуальных талантов, а так же случайности, везения и спонтанности.

А теперь я просто вижу, как это все заглохло. Просто напрочь. Как «Жигули» без каких-нибудь нужных деталей. Вот, посмотрите на карту бросков второго матча:

Видите этот призрак слева? Это броски атаки, состоящей из таких игроков как Мика Зибанежад, Артемий Панарин, Алексис Лафреньер и Крис Крайдер.

Это настолько мало, что даже позорный результат сборной России в финале Пекина-2022 не выглядит невозможным. Напоминаю, наша сборная сгенерила xG = 1,6. У Нью-Йорка во второй игре второго раунда – 1,84.

В целом, ничего нового нет: в звеньях очень не хватает связок, которые бы за счет движения и каких-то идей находили свободное пространство в условиях жесткого давления защиты «Каролины» (а оно реально жесткое).

В первом матче очень свежо смотрелась третья тройка с Какко, Хитилом и Лафреньером, но сегодня у нее не пошло, и к концу матча ее растащили (Алексиса перевели к Панарину) – и больше «Рейнджерс» так ничего и не нашли. Ну совсем. Даже в большинстве.

Не думаю, что реально за оставшиеся дни поменять что-то системно – команде надо рассчитывать на яркие индивидуальные перфомансы; ровно как было и в серии с «Питтсбургом». Что Зибанежад забьет две. Что Панарин положит решающую. Что Игорь Шестеркин отправит голевую бомбу в направлении чужих ворот. Вот что-то такое.

«Каролина» реально хороша в защите и сделает все, чтобы таких озарений не происходило. Хорошая новость для «рейнджеров» в том, что если они продолжат так элитно обороняться, то голов не нужно будет слишком много. Один-два – и победа будет гораздо ближе.

Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports