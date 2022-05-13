А ведь «Блюз» многие недооценивали.

В плей-офф НХЛ настало время суровых матчей. Шутки кончились. Стартовый порыв иссяк. Серьезные люди делают серьезные деньги.

С одной стороны, шестой матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» – это одна из самых скучных игр первого раунда. «Блюз» вышли на матч с очевидной задачей – вообще ничего не пропустить – и были в этом довольно успешны. У «Уайлд» мало что получалось, они были вынуждены упрощать игру, ну и вот.

Не весь матч был таким, но таким он был достаточно часто.

С другой стороны, то, что матч длинными отрезками выглядел именно вот так – постно и предсказуемо, и есть несомненное достижение «Сент-Луиса». За первые несколько матчей серии команда привела в тонус свои оборонительные мышцы и готова сушить любого соперника в тот момент, когда ей это выгодно.

Да-да, именно сушить – вы помните, недавно мы стали свидетелями краха, который пережили кумиры миллионов? Ну те, которые в матче жизни вдруг повели 3:0 к середине, поддались настроению и отказались от победного плана – и были разбиты резвой атакующей командой во встречной игре?

«Сент-Луис» в первом раунде тоже переживал нечто подобное и хорошо запомнил, как Капризов и компания могут бегать в контратаки и с каким процентом их реализовывать. Игроки «Сент-Луиса», среди которых есть и обладатели Кубка Стэнли, хорошо знают, что 3-2 в серии – это момент, когда к победе тебя вытащит отличная работа в обороне.

И «Блюз» эту работу проделали: в матче, в котором «Миннесоте» нужно было спасаться, она сгенерила всего 2,14 ожидаемых голов – и это во всех ситуациях. При 5-на-5 «Уайлд» создали вообще всего 1,27 xG.

Посмотрите на карту бросков во всех ситуациях – атак от Капризова, Фиалы и Зукарелло сегодня практически не было.

Это была не просто победа – это был довольно очевидный стейтмент, заявление от «Сент-Луиса».

Эту команду по традиции недооценивают и даже как-то не замечают, но от этого «Блюз» не становятся слабее. У них есть очень четкая структура игры на своей половине, у них адекватный вратарь (который готовит себя к игре с шайбой), у них глубокое, разнообразное и очень опытное нападение. Кайру и Томас – скорость. Бучневич – передачи и вообще игра в подыгрыше. О’Райлли – супербоец для пятака. Два шикарных снайпера на каждом из флангов – Перрон бросает слева, Володя Тарасенко – справа.

Если брать в абсолютном измерении, это не самое талантливое нападение в лиге, но в качестве надстройки к основному плану «Сент-Луиса» этот состав смотрится просто идеально: «Блюз» могут и сбегать в контратаку, и подавить из позиционной, и надавить на чужой пятак, и разыграть большинство.

Безоговорочной победой в шестом матче над «Миннесотой» «Сент-Луис», конечно, передает привет «Колорадо», с которым сыграет во втором раунде. Серия против «Эвс» потребует почти идеальной игры в защите – и «Блюз» будет готов.

Будет ли «Колорадо» готов к атакам Тарасенко? Ну вот и посмотрим.

Фото: REUTERS/Jeff Le-USA TODAY Sports