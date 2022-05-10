Путь «Вашингтона» во второй раунд лежит через оборонительные схемы. От них нельзя отказываться, несмотря на поражение в 4-м матче

Против «Флориды» так и надо.

В плей-офф-2022 я неистово болею за «Вашингтон». Во-первых, там Кузнецов.

А во-вторых, серия «Вашингтона» против «Флориды» – это еще одна битва в длительной войне цифр и реального понимания хоккея. Победа «Кэпиталс» станет еще одним доказательством, что экспертам нужно вытаскивать голову из статистического песка и внимательно смотреть на лед. Структуры и связки важнее очков и тем более корси.

С точки зрения всех возможных цифр «Вашингтон» четвертый матч проиграл просто вдрызг. Броски 16-32, попытки бросков – 37-73, на карту бросков страшно смотреть.

Если б «Флорида» была сборной России-2019, то Илья Воробьев сказал бы после матча: «Мы никогда не будет играть как «Кэпиталс». И был бы радикально не прав.

«Вашингтон» сегодня был прекрасен. Он вышел на матч, отчетливо осознавая, в чем его шанс, что нужно для победы и как это «что нужно» выполнять.

В целом все, как я уже не раз писал: четкие (в смысле не разваливающиеся) 1-3-1 в средней зоне, четкая работа всей пятеркой в своей зоне и надежные выходы с шайбой из обороны – неважно, будут ли они заканчиваться атакой или нет, шайба должна выходить в среднюю как по эскалатору.

Сегодня все это в очередной раз получилось: «Вашингтону» было очень тяжело, но свою зону он держал в какой-то почти кристальной чистоте. Единоборства не проигрывались, структура сохранялась, шайба выводилась.

Игра не была идеальной в том смысле, что у чужих ворот «Кэпиталс» создавали не так много и в целом меньше «Пантер». Но сейчас чистая работа в защите для них важнее одной-двух дополнительных цифр в показателе «ожидаемые голы». Потому что, как показала практика, оборона «Флориды» – это не самая неприступная крепость на просторах НХЛ, и какие-то моменты будут браться практически из воздуха.

Например те, которые «Кэпс» создают в большинстве – а большинство будет точно.

Например те, которые Овечкин создает для Кузнецова после потерь «Флориды» в средней зоне.

Мне даже кажется, что если б Кузе отдавал кто-то другой, он бы относился к реализации этих выходов не так тщательно и, может быть, где-то промахивался.

В этом случае даже цифры играют на стороне «столичных»: бросив официально в два раза меньше, они не так уж сильно отстали от мощного молодого нападения «Флориды» по моментам повышенной опасности. У «Пантер» их 14, у «Кэпиталс» – 10. Да, разница есть, но это достаточно близко, с этим можно жить и выигрывать.

То есть, когда тот же Кузнецов после матча сказал, что «в третьем периоде все было в наших руках. Что есть, то есть. Сейчас сыграем до двух побед. Паники нет. У нас все еще неплохие шансы» – он был на сто процентов прав.

«Вашингтон» держал игру в руках и был очень хорош в защите. Оснований для паники действительно нет. Шансы на выход во второй раунд все еще неплохие.

Одна деталь: в плей-офф не бывает мелочей. В плей-офф упущенные из-за отскоков игры, которые ты по содержанию выиграл, очень сложно возвращать. 2-2 – это не очень удобный счет, если ты планируешь победить обороной. Трудно представить, что в следующей игре у «Вашингтона» получится точно так же качественно отзащищаться, ведь в игре происходит куча отскоков, которые невозможно контролировать (собственно, один такой сегодня команду и подвел).

2-2 в серии – счет в пользу «Флориды», но это не значит, что «Кэпиталс» нужно срочно что-то менять. Путь к победе для них лежит через обуздание резвого нападения соперника, очень глубокого по составу.

Получится сдержать Юбердо и Баркова – и Овечкин с Бобровским как-нибудь разберется.

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports