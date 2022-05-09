«У кого-то на игре в бутылке вода, изотоник, а у меня – кола. Не полезно, но вкусно же». Сергей Толчинский пришел к нам с классными историями

Премьера на Sports.ru.
Привет! Это Никита Петухов. Когда меня спросят, что интересного я сделал в 2022-м году, я отвечу: «Собрал Артема Батрака и Серегу Щенкова в одном подкасте».
Артем – звезда КХЛ ТВ и Матч ТВ, эксперт наших сердец, комментатор души человеческой, обладатель Кубка Харламова-2014, свидетель гола Игоря Шестеркина (для подкаста это важно).
Серега – это герой одного из моих прошлогодний интервью, игрок удивительной судьбы. Его держал на руках сам Овечкин! Кроме этого Сергей прохавал спортивную жизнь и вообще хоккей чуть ли не до самого низа – и для подкаста это вообще очень важно.
Вот в таком составе мы ведем подкаст «Телега, братан!». Первый наш гость – Серега Толчинский, ну вы наверное о нем слышали: игрок сборной России, обладатель Кубка Гагарина-2021, автор победной шайбы и обладатель приза самому ценному игроку того турнира.
Обсудили с Серегой, разумеется, Кубок Гагарина, ну и дальше нас нормально так понесло. Короче, вот выпуск, поддержите лайками и комментариями, это очень поможет в продвижении подкаста.
Таймкоды:
0:00 – Что там в чемпионате Беларуси?
1:49 – Как комментаторы влияют на ощущение от хоккея
3:00 – Артем три раза видел, как вратари забивают в пустые ворота
5:50 – Что такое поражение в плей-офф?
7:50 – В чем «Авангард» проиграл «Магнитке»
11:38 – «Авангард» и пробросы
13:59 – Внимание Боба Хартли к деталям
15:20 – Деревянное судейство в России
19:58 – Сергей Федоров делает ЦСКА ближе
22:36 – Почему Корбан Найт так хорош на точке?
24:25 – Архип Неколенко о поражении «Магнитки»
31:38 – Как отвечать на вопрос «Почему проиграли?»
33:30 – Что сделать чтобы в КХЛ было поменьше откатов
34:32 – Александр Попов – легенда
38:07 – Артем оказался в пресс-центр в «Магнитке»
40:15 – Жвачка в клубных раздевалках
43:39 – Что Толчинский пьет во время матчей?
47:10 – Серега знаком с генменеджером «Торонто» Кайлом Дубасом
48:22 – Американский спорт
52:32 – В Канаде узнают юниоров
55:25 – Толчинский показывает переписку с тренером «Торонто»
57:00 – Украл клюшку? Подари!
1:00:55 – С кем еще Серега играл?
1:04:19 – Игрока не знали, а он раскрылся
1:09:00 – В Америке к спорту относятся проще
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