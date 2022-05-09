овечкин и седины
Блог
Подкасты

«У кого-то на игре в бутылке вода, изотоник, а у меня – кола. Не полезно, но вкусно же». Сергей Толчинский пришел к нам с классными историями

Кайл Дубас
юниорская лига Онтарио юниорская лига Онтарио
Су Грейхаундс
Шарлотт Шарлотт
АХЛ АХЛ
Металлург Мг Металлург Мг
Корбан Найт Корбан Найт
Сергей Федоров Сергей Федоров
Архип Неколенко Архип Неколенко
ЦСКА ЦСКА
Авангард Авангард
Артем Батрак
КХЛ КХЛ
Сергей Толчинский Сергей Толчинский
Подкасты Подкасты
Телега, братан!
Париматч-Экстралига Париматч-Экстралига
Сергей Щенков Сергей Щенков
Боб Хартли Боб Хартли
Хоккей Хоккей

Премьера на Sports.ru.

Привет! Это Никита Петухов. Когда меня спросят, что интересного я сделал в 2022-м году, я отвечу: «Собрал Артема Батрака и Серегу Щенкова в одном подкасте».

Артем – звезда КХЛ ТВ и Матч ТВ, эксперт наших сердец, комментатор души человеческой, обладатель Кубка Харламова-2014, свидетель гола Игоря Шестеркина (для подкаста это важно).

Серега – это герой одного из моих прошлогодний интервью, игрок удивительной судьбы. Его держал на руках сам Овечкин! Кроме этого Сергей прохавал спортивную жизнь и вообще хоккей чуть ли не до самого низа – и для подкаста это вообще очень важно.

Вот в таком составе мы ведем подкаст «Телега, братан!». Первый наш гость – Серега Толчинский, ну вы наверное о нем слышали: игрок сборной России, обладатель Кубка Гагарина-2021, автор победной шайбы и обладатель приза самому ценному игроку того турнира. 

Обсудили с Серегой, разумеется, Кубок Гагарина, ну и дальше нас нормально так понесло. Короче, вот выпуск, поддержите лайками и комментариями, это очень поможет в продвижении подкаста.

Таймкоды:

0:00 – Что там в чемпионате Беларуси?

1:49 – Как комментаторы влияют на ощущение от хоккея

3:00 – Артем три раза видел, как вратари забивают в пустые ворота

5:50 – Что такое поражение в плей-офф?

7:50 – В чем «Авангард» проиграл «Магнитке»

11:38 – «Авангард» и пробросы

13:59 – Внимание Боба Хартли к деталям

15:20 – Деревянное судейство в России

19:58 – Сергей Федоров делает ЦСКА ближе

22:36 – Почему Корбан Найт так хорош на точке?

24:25 – Архип Неколенко о поражении «Магнитки»

31:38 – Как отвечать на вопрос «Почему проиграли?»

33:30 – Что сделать чтобы в КХЛ было поменьше откатов

34:32 – Александр Попов – легенда

38:07 – Артем оказался в пресс-центр в «Магнитке»

40:15 – Жвачка в клубных раздевалках

43:39 – Что Толчинский пьет во время матчей?

47:10 – Серега знаком с генменеджером «Торонто» Кайлом Дубасом

48:22 – Американский спорт

52:32 – В Канаде узнают юниоров

55:25 – Толчинский показывает переписку с тренером «Торонто»

57:00 – Украл клюшку? Подари!

1:00:55 – С кем еще Серега играл?

1:04:19 – Игрока не знали, а он раскрылся

1:09:00 – В Америке к спорту относятся проще

Кроме YouTube слушайте нас и на других площадках:

Apple Podcasts

Yandex Music

Google Podcasts

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные