«У кого-то на игре в бутылке вода, изотоник, а у меня – кола. Не полезно, но вкусно же». Сергей Толчинский пришел к нам с классными историями

Премьера на Sports.ru.

Привет! Это Никита Петухов. Когда меня спросят, что интересного я сделал в 2022-м году, я отвечу: «Собрал Артема Батрака и Серегу Щенкова в одном подкасте».

Артем – звезда КХЛ ТВ и Матч ТВ, эксперт наших сердец, комментатор души человеческой, обладатель Кубка Харламова-2014, свидетель гола Игоря Шестеркина (для подкаста это важно).

Серега – это герой одного из моих прошлогодний интервью, игрок удивительной судьбы. Его держал на руках сам Овечкин! Кроме этого Сергей прохавал спортивную жизнь и вообще хоккей чуть ли не до самого низа – и для подкаста это вообще очень важно.

Вот в таком составе мы ведем подкаст «Телега, братан!». Первый наш гость – Серега Толчинский, ну вы наверное о нем слышали: игрок сборной России, обладатель Кубка Гагарина-2021, автор победной шайбы и обладатель приза самому ценному игроку того турнира.

Обсудили с Серегой, разумеется, Кубок Гагарина, ну и дальше нас нормально так понесло. Короче, вот выпуск, поддержите лайками и комментариями, это очень поможет в продвижении подкаста.

Таймкоды:

0:00 – Что там в чемпионате Беларуси?

1:49 – Как комментаторы влияют на ощущение от хоккея

3:00 – Артем три раза видел, как вратари забивают в пустые ворота

5:50 – Что такое поражение в плей-офф?

7:50 – В чем «Авангард» проиграл «Магнитке»

11:38 – «Авангард» и пробросы

13:59 – Внимание Боба Хартли к деталям

15:20 – Деревянное судейство в России

19:58 – Сергей Федоров делает ЦСКА ближе

22:36 – Почему Корбан Найт так хорош на точке?

24:25 – Архип Неколенко о поражении «Магнитки»

31:38 – Как отвечать на вопрос «Почему проиграли?»

33:30 – Что сделать чтобы в КХЛ было поменьше откатов

34:32 – Александр Попов – легенда

38:07 – Артем оказался в пресс-центр в «Магнитке»

40:15 – Жвачка в клубных раздевалках

43:39 – Что Толчинский пьет во время матчей?

47:10 – Серега знаком с генменеджером «Торонто» Кайлом Дубасом

48:22 – Американский спорт

52:32 – В Канаде узнают юниоров

55:25 – Толчинский показывает переписку с тренером «Торонто»

57:00 – Украл клюшку? Подари!

1:00:55 – С кем еще Серега играл?

1:04:19 – Игрока не знали, а он раскрылся

1:09:00 – В Америке к спорту относятся проще

Кроме YouTube слушайте нас и на других площадках: