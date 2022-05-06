«Вашингтон» подвели небольшие сбои на своей половине. Чтобы победить «Флориду», нужно давать максимум надежности

Петухов болеет за наших.

Слишком похоже на разгром, правда?

Второй матч серии «Вашингтон» – «Флорида» закончился со счетом, которого эксперты ждали и от первого – «пантеры» победили 5:1. И я уверен, что многие сделали примерно такой вывод: ну вот, «Кэпс» развалились, энергичные, молодые и дерзкие «Пантерс» взяли свое.

Фанат Овечкина Алекс Белов писал быструю реакцию на этот матч – и у нас с ним случился спор. Он говорит, что у «Вашингтона» развалилось абсолютно все. Я настаиваю: «Кэпиталс» подвели совсем небольшие, локальные сбои в защитной структуре – и их хватило для того, чтобы безумное нападение «Флориды» (Барков, Юбердо, Жиру и так далее) закатило пять шайб.

«Вашингтон» был совсем не так плох, как кажется – просто особенности соперника требуют какой-то совсем идеальной игры, по второму матчу серии это отлично видно.

О важных деталях этого матча я по пунктам расскажу ниже, а вы подписывайтесь на мой телеграм: там куча всякой красоты примерно по всем сериям плей-офф.

Начало матча: «Вашингтон» был лучше и держал все под контролем

В моей коробочке с доказательствами того, что «Вашингтон» был лучше, чем кажется, очень много всякой всячины. Например – счет по броскам:

• за четыре минуты до конца первого периода было 9:3 в пользу «Кэпиталс»;

• за 14 минут до конца второго – 17:7 в пользу «Кэпиталс»;

• к середине матча на табличке показали счет по броскам конкретно во втором периоде – и он был 10:3 в пользу «Вашингтона».

У гостей получалось все то же самое, что очень помогло им в первой игре: регулярно создавать свои моменты, давить на защиту «Флориды» и поддерживать свою оборону в чистоте.

Точнее, это идеально получалось в первые 15 минут – и казалось, что «Вашингтон» все контролирует. На самом деле, это не сильно далеко от истины: «Кэпиталс» активно создавали моменты всю активную фазу матча и сдались только в концовке. Примерное равенство по ожидаемым голам в игре доказывает, что два периода проходили скорее с преимуществом «Кэпс»: третий закончился со счетом 17:3 по броскам в пользу «Флориды» – и можно представить, сколько ожидаемых голов хозяева сгенерили на этом отрезке.

«Пантеры» доминировали только тогда, когда игра, по сути, закончилась.

Момент, когда что-то пошло не так: гениальное исполнение Юбердо

Вслед за хорошей стартовой 15-минуткой случилась первая неприятность – небольшая: серия довольно невероятных рикошетов завела шайбу в ворота Витека Ванечека после броска Аарона Экблада. На самом деле – ерунда, бывает с каждым.

После этого случилась большая неприятность: в позиционной атаке Юбердо ногами ушел от Бэкстрема, потом убрал еще кого-то и покатил Баркову вообще на пустые ворота.

Был бы этот гол один – ничего страшного. Но вместе со случайностью получилось 0:2 – а это было уже серьезно.

«Флорида» шикарно пользуется вообще любым пространством на чужой половине, и логика «Вашингтона» в этом противостоянии в том, чтобы этого пространства не оставлять и потихоньку самим создавать моменты – все равно какие-то будут залетать. Собственно, такой была победа в первой игре.

Счет 0:2 ставит под вопрос этот расклад – особенно если на пропущенные голы не ответить быстрыми своими.

4 минуты большинства, которые ничего не дали

10:3 по броскам к середине второго периода выросли из большого 4-минутного большинства. К тому моменту счет был уже 1:3 – Бэкстрем пробил Бобровского, «Флорида» провела шикарную атаку с ходу, которые будет проводить всю серию.

Камбэчить нужно было в розыгрыше лишнего. По сути, это был именно тот момент, когда Овечкин и компания должны были вернуться в игру. У них ничего не получилось – и примерно в это время стало заметно, какая еще сложность стоит на пути «Вашингтона» во второй раунд.

Это, конечно, разница в игре вратарей. Нападающим «Кэпиталс» не так сложно найти путь к воротам Бобровского, но в них-то играет Бобровский. Где-то еще в первом периоде Оши из меньшинства убежал почти 1-в-0, но не придумал, как обыграть Сергея.

Бобровский переживает странные времена, но на фоне вратарей «Кэпиталс» и в личной встрече с ними он становится о-о-о-очень весомым бонусом для своей команды. Получается, что «Вашингтону» нужно создавать намного больше «Флориды», чтобы забивать столько же. Это возможно, но это вызов.

Концовка, в которой ошиблись и защита, и вратарь

1:3 к середине второго периода – это вообще не страшный счет, если ты не планируешь больше пропускать. У защиты «Вашингтона» были свои планы.

Еще после первого матча я отмечал: в этой серии будет очень важно не ошибаться на выходе из зоны, и тот, кто все-таки будет это делать, будет проигрывать матчи. «Флорида» такие шансы вообще обожает, а «Вашингтону» это открывает путь к спокойному взлому Бобровского (гол Кузнецова в первой игре).

За пять минут до конца второго периода Эллер косячит на выходе из зоны – и Лунделль с Райнхартом за секунды превращают ошибку в гол. 1:4.

Еще через две минуты несложный бросок с синей линии пустил Ванечек – и счет стал 1:5 на фоне, повторюсь, в целом равной игры.

Звучит довольно парадоксально, но такое бывает в хоккее: проблемы «Вашингтона» не в плане на игру и не в структуре игры, которую они показали в двух первых матчах. Там не то чтобы все нормально, но там видно совершенно реальный путь к победе.

Сегодня ночью в этой структуре случились локальные сбои. Нужно просто над ними работать.

О чем все это говорит?

Очень похоже на то, что «Вашингтону» нужно работать над защитой и контролировать пространство в своей зоне. Во второй игре «Флорида» показала, что готова забивать три гола семью бросками. Готова реализовывать буквально каждую ошибку соперника – и даже не ошибку, а просто почти каждое выигранное единоборство в чужой зоне.

«Кэпиталс» нужно работать над тем, чтобы этих проигранных единоборств было очень мало, ну или чтобы они компенсировались блокированными бросками, например. Свои голы из транзишна «Флорида» все равно забьет, точно так же, как и «Вашингтон» забьет свои из большинства. Но стоит расшатать структуру – и все, Барков с Юбердо улетят в счете, а Бобровский потом не позволит догнать.

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports