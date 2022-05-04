овечкин и седины
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Шок второго дня Кубка Стэнли – Овечкин и Малкин в похожем стиле обыграли фаворитов. Как это получилось?

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Петухов все видел.

Первые дни Кубка Стэнли (за которым сейчас дико удобно следить) подарили вагон разных сюжетов – как опровергающих, так и подтверждающих предстартовые расклады. 

Полка с оправданными смотрится здорово – «Торонто» разнес 5:0 «Тампу» и вроде бы подтвердил новый уровень амбиций, «Колорадо» в знак собственного доминирования в лиге закончил матч с «Нэшвиллом» за первые две минуты, дальше его можно было не продолжать.

Но самый сок, конечно, на полке с обломами, и сегодня их было два. «Вашингтон» в гостях обыграл «Флориду», «Питтсбург» утащил «Рейнджерс» в овертайм и там все-таки домучил. 

Значит ли это, что они уже во втором раунде? Ну, разумеется, нет.

Интересно ли понять, как так получилось? Само собой.

Ниже разберем, что это были за победы и почему они получились такими похожими (вы удивитесь, насколько похожими), а пока подписывайтесь на мой телеграм, Кубок Стэнли-2022 проходит в основном там.

Прогнозы говорили: «Флорида» и «Рейнджерс» – фавориты

Во-первых, до сих пор остаются – дистанция в один матч действительно слишком мала, чтобы сильно доверять увиденному.

Во-вторых, хватит прогнозировать и читать прогнозы, давайте смотреть хоккей, он намного круче любых прогнозов.

В-третьих, формальные основания, чтобы считать «Питтсбург» и «Вашингтон» аутсайдерами в своих сериях, все-таки есть.

«Вашингтон» взял у «Флориды» один матч из трех в регулярке, но это не главное. В итоговой таблице между ними пропасть в 22 очка: «Кэпиталс» попали в плей-офф со второй позиции уайлд-кард, а «Флорида» на общем первом месте.

Плюс – «Кэпс» старше и не жгли в последних плей-офф. Плюс – у «Вашингтона» проблемы с вратарями. Плюс – он ничего особенного не сделал на дедлайне. 

«Флорида» выменяла Жиру, а кроме того у нее Бобровский и лучшая атака в лиге (340 шайб, у второй команды, «Торонто» – 315).

«Питтсбург» к «Рейнджерс» вроде бы во всех смыслах поближе (в Нью-Йорке вообще не такая уж и идеальная команда), но Кросби и Малкин постарели еще на год, Картер даже старше Малкина, вратари как-то не впечатляют (а основной вообще травмирован) – тем более на фоне грандиозного Игоря Шестеркина. 

К тому же, «пингвины» проиграли «рейнджерам» три последних матча с общим счетом 3-11.

Не самые сильные стартовые позиции, правда же? Вот большинство в принципе так и думает – иногда даже не глядя на площадку.

Первые матчи перевернули представление о раскладах

Опять же, перевернули ли, мы увидим дальше. Пока поговорим о фактах: сегодня матчи развивались совсем не так, как выглядели в прогнозах (так обычно и бывает). В том числе потому, что прогнозы не учитывают реально происходящее на площадке, а учитывают какие-то не очень важные цифры, второстепенные факты и приметы.

На льду происходило вот что.

«Питтсбург» сейчас не лучшая команда на свете, но он довольно здорово сложен – Майк Салливан все-таки очень хороший тренер – и в его игре есть несколько выраженных атакующих акцентов, которые позволяют рассчитывать на какой-то минимум по созданию и реализации моментов. Для этого, например, Малкин и Кросби играют в разных звеньях и по умолчанию создают два неплохих, умеющих забивать звена.

«Рейнджерс» собраны Галланом по подобию «Вегаса»-2018: силовое, энергичное нападение, которое берет количеством моментов, общим временем напряжения у чужих ворот и позволяет побеждать даже при небольшом проценте реализации. Не случайно больше всех в этом сезоне забил Крайдер – да, командный стиль игнорирует тот факт, что в нападении за Нью-Йорк играет 11,6-миллионный творческий форвард по фамилии Панарин, который может создавать особое пространство вокруг себя. Но Панарин на то и Панарин, чтобы как-нибудь выкрутиться и без помощи тренера, что он весь сезон и делает.

Ну то есть: давление «Рейджерс» не очень учитывает таланты игроков, поэтому не выглядит такой угрозой, как, например, давление «Колорадо». На фоне простой атаки «Нью-Йорка» нападение «Питтсбурга» резко вырастает в цене. 

Это, конечно, теория, и очень важно, как она будет работать по факту – а по факту Кросби и Малкин сегодня создали три максимально удобных броска для своих партнеров, а потом Малкин подставился под бросок от синей линии в овертайме. 

Я нарезал эти шайбы в одну гифку и получилось видео про изящество.

У Овечкина и компании задачка посложнее, все-таки против них лучшая атака в лиге. Но тут важно вот что: «Флорида» – лучшая команда этого сезона по камбэкам, она взяла 29 матчей, в которых уступала в счете, и среди них пять – это возвращения с разницы 3+ шайб (одну такую игру я как раз видел, против «Торонто»). Это, конечно, круто, но как по мне, говорит о нестабильной структуре команды: она не очень контролирует количество шансов соперника, а свои выдает в момент, когда он уже мог бы и расслабиться (ну, если говорить совсем условно).

В общем, «Вашингтону» было важно не развалиться и не отпустить «пантер» наверх, к их любимому счету 6:5. Нужно было, чтобы вратарь Ванечек не допустил какую-нибудь глупость.

И это все получилось – а потом «Капиталс» создали два хороших момента на ошибках защиты «пантер» и победили. Прям рецепт на все времена.

В победах удивительно много общего

Я бы сказал, что обе эти победы – на кубковом опыте. На понимании, как устроена дистанция матча в плей-офф. На понимании того, что необязательно весь матч долбить соперника форчеком и все 60 минут рвать его зону. У нынешних составов «Питтсбурга» и «Вашингтона» этого опыта просто вагон, а у их соперников практически нет. В «Пенс» и «Кэпс» знают, что не нужно прибивать соперника весь матч – нужно тушить возникающие пожары и справляться с давлением, когда оно возникает. А еще нужно очень внимательно относиться к своим моментам – и создавать их в нужное время, из нужных мест.

«Питтсбург» и «Вашингтон» чуть-чуть лучше управляли игрой, и это блистательно видно по тепловым картам бросков, которые получились практически идентичными.

Вот как «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс».

А вот как «Вашингтон» – «Флориду».

Просто суперконцентрация на самом горячем месте в игре – чужом пятаке. Куча бросков оттуда, в том числе и результативные. 

«Кэпиталс» и «Пингвинс» не сильнее соперников, если брать все компоненты игры и тем более энергетику, но они лучше знают, как ей управлять и куда направлять для победы – и сегодня у них это получилось. 

И фавориты перестали быть фаворитами.

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Фото: REUTERS/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Sam Navarro-USA TODAY Sports

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