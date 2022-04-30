Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть

Теперь важно, что будет дальше.

Вы, наверное, заметили: финал-2022 отзеркалил решающую встречу между ЦСКА и «Магниткой» в сезоне-2015/16. Тогда ЦСКА повел в серии 3-1, «Металлург» взял три матча подряд, в том числе последний, седьмой, в гостях, со счетом 3:1 (тут сходство разбивает сегодняшний гол в пустые, но им мы можем и пренебречь) – и увез второй за три года Кубок Гагарина в Магнитогорск.

Жизнь – лучший драматург.

В тот момент истории нашего хоккея «Металлург» был такой альтернативой агрессивно поглощающему пространство вокруг себя дуэту СКА и ЦСКА. Еще один центр силы, наиболее симпатичный – без какого-то административного ресурса, с частной компанией в роли спонсора, с Зариповым, с Мозякиным, тем же Кошечкиным, с болельщиками в касках, в конце концов.

«Магнитка» середины 2010-х была суперклубом здорового человека. И ее тренировал Илья Воробьев – в тот момент достаточно новый и молодой тренер, который находился на настолько очевидном взлете, что переход в сборную казался вообще вопросом времени.

В сезоне-2016/17 «Магнитка» Воробьева была более-менее единственным реальным конкурентом монструозного СКА в борьбе за кубок, и хоть борьбы в финале между этими командами не получилось, «Металлург» фактом своего хоккея вызывал только уважение. Те 1-4 в финале-2017 – это привет потолку зарплат, а не тренерскому таланту Воробьева.

Я смотрел тот финал и был уверен, что в Магнитогорске вырастает наш новый большой тренер, который однажды повезет сборную, например, на Кубок мира. Новый тренер с большой карьерой.

Большая карьера затрещала по швам осенью-2017 – «Магнитка» забуксовала в чемпионате, клубные боссы сорвались (сейчас уже не сильно важно, кто именно) и Воробьева уволили. Это увольнение на корню срубило образ Воробьева как кандидата в великие – с великими такого, конечно, не происходит.

Он удивительным образом срезал путь и все равно оказался в сборной, но в результате загадочной перестановки в СКА-2018: Знарка экстренно уволили со всех постов после поражения от ЦСКА, а Воробьев был его помощником в сборной – и, естественно, первым кандидатом на замену (я где-то слышал, что с тех пор они не здороваются – что ж, вполне может быть).

Несмотря на то, что поста главного тренера в сборной Воробьев был абсолютно достоин, этот отрезок получился будто бы туманным. В КХЛ и на чемпионатах мира его команды играли, скорее, неплохо, но эту игру сопровождали какие-то слухи – например про ЧМ-2019 до сих пор говорят, что он там ничего не решал и не был по факту главным тренером; таких слухов не было, например, про Знарка.

После этих туманных сезонов Воробьев вернулся в Магнитогорск – так все поняли, какую же огромную ошибку совершили в «Магнитке» в 2017-м – чтобы выстраивать команду заново. Без Мозякина, без Зарипова, но с Кошечкиным и с болельщиками в касках. Сначала получалось так себе, но когда в плей-офф-2021 «Металлург» зарубился с «Авангардом», показалось, что в этом что-то есть.

Через год «Авангард» был побежден – Воробьев стал тренером, который по факту закончил в России карьеру Боба Хартли – и «Магнитка» выбралась в финал. При счете 3-1 в финале я подумал, что все, перед нам еще один Тот Самый Тренер. Еще один избранный в ряду с Быковым, Билялетдиновым, Знарком.

Что было дальше, вы только что видели сами.

Что это было? Кончилась компетенция? Тренерский гений Федорова оказался ярче?

Смущает то, с какой легкостью после довольно очевидной перестановки ЦСКА забрал три оставшихся матча. Смущает шестой матч в серии, который «Металлург» провел просто инертно. Смущает абсолютно никакое большинство на финише серии. Что-то из этого можно было бы списать на сторону игроков – на реализацию, например, на общий класс, который конечно не выше, чем у ЦСКА. Но все вместе выглядит подозрительно; есть ощущение, что это поражение какая-то недоработка, правда? Мы будто бы не увидели чемпионскую команду на дистанции в 4-5 матчей, чего было бы достаточно.

Чемпионом «Магнитка» была три матча из семи. Это немало, но этого недостаточно для образа тренера-легенды.

А может, мы просто увидели хорошую команду на пути к большому триумфу? Это третий сезон Воробьева в новой «Магнитке» – может быть допилит и в следующем году вообще рванет?

Если так, то это: конечно, ответит на множество вопросов; у этой схемы, правда, есть один минус – нужно ждать еще год.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко