В седьмой игре без интриги.

«Магнитка» так впечатлила скоростными атаками на отрезке в три победных матча, что казалось – еще немного, и скорость вернется. Еще немного, и Лайпсик возьмет на борт кого-нибудь из партнеров, убежит, растянет Федотова поперечной передачей, и «Металлург» вернется в игру.

Так казалось весь шестой матч и почти весь седьмой. В конце второго периода финальной игры был момент, когда эти атаки вернулись – Майе выиграл вбрасывание на Чибисова, сам рванул к чужим воротам и грандиозно бросил в дальний угол. Вот она, та самая атака с ходу. Взрывная, уральская.

Но – кроме этого не было ничего. Вообще ничего. Ни позиционных атак, ни какого-то силового давления: атака «Металлурга» в 6-7 матчах – это холодильник среднестатистического гражданина СССР: открываешь, а там только всякие простые лекарства на самой верхней полке.

Особенно больно было смотреть на розыгрыши большинства – совершенно беззубые, безыдейные, предсказуемые как брифинг Пескова. Пас налево – пауза – бросок. Пас направо – возврат – пауза – бросок. Ни одного неожиданного хода. Ни одного откровения.

Это инертное большинство убивало впечатление от финиша решающей серии. Обычно, если команда уступает в счете и не очень может генерить нападение 5-на-5, то большинство – это какой-то оазис надежды. Можно не забить, но припереть соперника к его пятаку, порастягивать защиту, поменяться позициями, покуражиться в конце концов.

Большинство «Магнитки» выглядело натужно – и после него команда теряла импульс, темп, теряла ту самую надежду. То, что «Металлург» упустит кубок, было очевиднее всего как раз на отрезках большинства.

И да – эти паузы перед бросками. Понятно, что каждый игрок команды хозяев хотел как лучше, хотел сильнее замахнуться, посмотреть куда бросает. Но из этого выросло целое поколение совершенно неопасных магнитогорских бросков, к каждому из которых защита ЦСКА и Федотов могли приготовиться. Вроде вывели Дронова на опасную позицию, он ждет что-то около в секунды – за эту секунду блок армейцев занимает позицию – и бросать некуда.

В общем, «Металлург» казался атакующей командой, но простой, не очень активный и не то чтобы прямо плотный блок ЦСКА в средней зоне всю эту атаку уничтожил. «Магнитка» оказалась контратакующей командой – а контратаковать, когда ты проигрываешь, получается не очень часто (собственно, сегодня у «Металлурга» получилось один раз).

Мы, конечно, подошли к моменту, когда играть в КХЛ стало очень просто, когда атаковать и взламывать по сути никто не умеет, даже по финалу видно – во всех матчах победил тот, кто вел в счете. Забил, выстроился в средней – и никто не пройдет. У «Металлурга» лучшим игроком матча стал Линус Виделль – легионер 1985 года рождения, который покатался примерно по всем командам КХЛ – и больше в атаке не было никого.

Что это? У нас кончились игроки? У нас кончились идеи?

Ну, ЦСКА победил, так что давайте скажем вот так – это просто ЦСКА настолько здорово защищается, что даже «Магнитка» не смогла.

Давайте верить в лучшее.

Финал

Счет в серии – 3-4

Статистика Кубка Гагарина

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев