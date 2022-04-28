ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла

Справедливые 2:1.

Огромное отличие длинного хоккейного плей-офф от примерно любого другого – расширенная дистанция серий до четырех побед создает кучу параллельных реальностей. Время летит быстрее скорости света, и ощущения трехдневной давности кажутся каким-то приветом из доисторической эпохи.

В пятой игре «Магнитка» вела 2:1, и это выглядело концом для ЦСКА, это выглядело концом сезона, это выглядело триумфом Ильи Воробьева.

Щелк – и мы в сегодняшнем вечере. Отсюда даже неловко вспоминать эти ощущения, настолько все стало другим.

Для ЦСКА – самый сильный матч в серии. Для «Металлурга» – самый слабый. Возможно, на итоговое впечатление влияют довольно быстрые две шайбы армейцев, не спорю, но и по большинству было видно: с «Магниткой» что-то не так. Она не нашла в себе энергии, необходимой, чтобы противостоять заряду ЦСКА. Вот улика из концовки: Лайпсик чисто и нагло обыгрывает Юртайкина на выходе из своей зоны, и уже думает о следующем этапе атаки – а сзади его цепляет и разворачивает на месте клюшка Данила. Стоп игра.

Весь матч был примерно таким.

Удивила инертность «Металлурга» в большинстве. Одни и те же два хода на всю дистанцию розыгрыша лишнего. Защитник с вершины кидает на левый или на правый край, потом оттуда идет бросок или возврат – и тогда бросает сам защитник. Ни одного неожиданного хода в глубине зоны. Простота? Возможно, но она не сработала; от самый техничной, как говорят, команды сезона хочется большего. Но большего не было.

Чем-то большим сегодня был ЦСКА. Ничего нового с точки зрения структуры – зато какая энергия и какие горящие глаза. Отсюда – вагон выигранных единоборств, отсюда – огромные трудности для «Магнитки» на каждом сантиметре площадки, отсюда – ощущение безопасности вокруг Федотова. Неголевых возгораний у ворот Кошечкина сегодня было много. У ворот Федотова – эм-м-м-м, кажется ни одного.

Чибисов собрал свой гол на основе какого-то ковбойского ухарства – на этом все. Больше у «Металлурга» в атаке не было ничего сногсшибательного.

Это совсем не та команда, которая матеро оставила ЦСКА с нулем заброшенных шайб за два московских матча; я же говорю: в плей-офф время летит незаметно – мы уже в новой точке развития этого финала, в совсем другой точке.

Где мы будем послезавтра? В седьмом матче – и это только начало ответа.

Финал

Счет в серии: 3-3

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев