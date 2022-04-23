Грандиозная победа «Металлурга»: на скорости разнесли защиту ЦСКА и вообще ничего не пропустили

Матч для учебников.

При всем нашем желании его разбирать и анализировать, хоккей все-таки на много процентов остается игрой чувств. Иногда в хоккее правильно не то, что выглядит логичным статистически, а то, что ощущается правильным – в игре тому миллион примеров.

Я вот о чем: «Магнитка» воздвигла выдающийся матч. Просто памятник хоккейной архитектуры, какой-то такой переосмысленный, но узнаваемый модернизм. Авангард, если хотите (стиль, а не команда из Омска). Тренерам всех уровней брать и разбирать на какие-то составляющие.

Но на отметке 13:30 третьего периода (в смысле за 13 минут 30 секунд до конца), ЦСКА пробился на чужой пятак, Карнаухов с диким сопротивлением, но все-таки бросал – и бросал практически по пустым, слабо защищенным воротам, в пространство, на которое уже не хватало габаритов Кошечкина. Шайба попала в штангу и ушла в поле. Три сантиметра – 1:4 и 13 минут играть. Вообще не факт, что ЦСКА бы спас эту игру, но впечатление от нее почти наверняка было бы другим.

Хочется отметить два с половиной момента.

Первый – это то, как качественно «Металлург» сегодня контролировал пространство и темп игры. Где бы шайба ни находилась, команда знает, что будет делать – причем как-то не то чтобы назубок, типа выучили, а просто понимает, чувствует, вот именно то слово – ощущает.

«Магнитка» управляла этой игрой как опытный байкер мотоциклом или условный Джек Уайт гитарой: переводила ее из одного положения в другое, где-то корректировала, где-то отпускала, где-то зажимала. Она знала, чего от этого матча ждать, и была готова к тому, что хоккей предложит ей в следующую минуту. Навал ЦСКА приходил в то место, где его и ждали – суперское было зрелище.

«Магнитка» получила очень ровный прокат, почти идеальное исполнение, дико уверенную победу 4:0 в Москве против ЦСКА на глазах Бориса Петровича Михайлова.

Вау.

Полуторная прибавка тут – это работа Ильи Петровича, который с ручкой и мимикой немного напоминает такого безумного ученого или дирижера, который проживает матч вместе с командой, погружается в него с головой, и поэтому так здорово чувствует свою команду. Мы в этом сезоне обречены много говорить про тренеров: может быть, в этом отличие тренера от не-тренера – у тренера получается управляемая команда, а у не-тренера – не очень управляемая.

Может быть, все-таки разница в этом?

И второй момент – это неудержимые атаки Магнитогорска сходу. Просто педаль газа в пол: перехват или отбор, или удачный пас со своей половины, два нападающих за секунду разгоняются до ста, Голдобин или кто угодно другой на дальнюю штангу – и оттуда шайбу вшивают в пустые ворота. Сегодня «Металлург» был хорош комплексно, много в чем и почти во всем, но сейчас перед глазами стоят именно эти атаки.

В них видно умение этой команды пользоваться буквально всеми ошибками соперника и превращать каждую не просто в опасный момент, а буквально в гол. Последний матч серии с «Авангардом» и два последних на данный момент матча с ЦСКА. Ну нет же ощущения, что ЦСКА сегодня был унижен или разбит. Армейцы вообще-то провели неплохой матч, но им прилетело почти за все, что они потеряли сами – даже где-нибудь в средней зоне.

В конце «Металлург» с этой же пугающей эффективностью выстроил в своей зоне человеческую катапульту для выброса шайбы из зоны и выбрасывал, выводил в среднюю зону, уводил игру в чужую.

У нас завязался отличный финал, но по-настоящему отличным он получится, только если ЦСКА придумает, что делать послезавтра.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 1-2

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов