Отдали без борьбы.

Сегодня в хоккейную студию «Матч ТВ» спускался Антон Белов – один из символов тех времен, когда СКА был монстром, в очень многих смыслах этого слова.

Например, монстром позиционной атаки. Ее начали выстраивать еще Быков и Захаркин в 2014-м, но до совершенства, до логического предела через два года довел, как ни странно, Олег Знарок. Тогда вершину центральной линии украшали Шипачев (в связке с Гусевым) и Дацюк (в связке с Ковальчуком), а в третьем звене был аж Коля Прохоркин (кажется, в звене с ним окончательно оформился в большого игрока Саша Барабанов.

А на синей линии были как раз Белов, Войнов, Чудинов, Херсли, Яковлев и нераскрученный тогда Артем Зуб. Эта команда начинала матчи не со вбрасывания в центральном круге, а сразу с позиционной атаки. Из этой позиционной атаки та команда заканчивала некоторые матчи за первые 5-7 минут, просто забивая три.

Я ненавидел эту команду всей душой (олды помнят) – в том, как ее собирали, и в позе главного тренера было очень много неприятного, но если чуть-чуть оторваться от контекста, тот СКА, конечно, был произведением искусства. Примером, какой кошмар может произойти, если отключить вообще все разумные ограничения при построении команды – потолок зарплат, волю других клубов (СКА легко вырывал тех, кто ему был нужен) и так далее. Примером довольно стыдным с точки зрения нормы, но с точки зрения хоккея – грандиозным.

И основой хоккея того СКА была позиционная атака; хорошо помню, что в том сезоне я называл ее не иначе как «пинбол»: шайба, попадая в чужую зону, была более-менее обречена на то, чтобы оказаться в воротах. Это был просто вопрос времени, потому что так работал этот механизм. Никита Гусев вставал на левый борт, у него была тьма вариантов, и перекрыть все было просто невозможно.

Знарок придал волевого ускорения идеям Быкова и Захаркина и приложил их к элитнейшему составу – вот что это было.

Последующие пять лет СКА как мог пытался сохранить эту грандиозную механику – она каждый год понемногу рассыпалась. То одна шестеренка вылетит, то другая. В 2019-м Дацюк стал окончательно не тот, Гусев уехал в НХЛ (Дадонов уехал еще раньше), Шипачева решили не продлевать, Херсли совсем развалился, ну и так далее.

Роман (теперь у меня нет сомнений, что все это время он разрабатывал стратегию чуть ли не в одиночку) пытался заменить Гусева Ткачевым, например, и как-то дотащить этот огонь в будущее, но идеи Быкова и Захаркина однажды иссякли, от напора Знарка отказались, а игроков теперь просто неоткуда взять.

Сейчас позиционная атака СКА устроена так, что за два последних матча финала Запада она генерит 0 шайб (если честно, я не уверен, были ли вообще такие шайбы в этой серии). Она не то что неопасна, ее практически нет.

Просматривая матчи этого западного финала, я понял, почему в КХЛ так прочно вернулись издевательские пассивные схемы. Они работают! В лиге мало кто умеет прямо элитно атаковать – особенно после отъезда первой тройки «Салавата». Это не получается даже у СКА. Даже СКА для этого не хватает ни идей, ни игроков.

Про идеи я говорил много – им просто неоткуда взяться. Валерий Брагин даже в молодежке позиционную атаку как метод не использовал. Роман Ротенберг уверен, что он может все, и как Моуриньо, и как Гвардиола, но мы же видим – ни одно звено в СКА так и не заиграло на более-менее элитном уровне. Ровно смотрелась только тройка Воробьева, но между «ровно» и «опасно» огромная разница. Перебрали кучу вариантов, но вообще ничего не получилось.

Можно сказать и про игроков – в СКА уже много лет утверждают, что воспитывают хоккеистов лучше всех в стране. Окей: где эти воспитанники? Где Морозов? Где Марченко? У вас центральную линию составляют Михаил Воробьев (воспитанник Уфы), Лео Комаров (воспитанник суровых финских гетто), Захар Бардаков и Марат Хуснутдинов (оба – из «Витязя») – это результат работы школы?

Да нет, это такой же собранный на рынке состав, с легионерами, вернувшимися из НХЛ и перехваченными у других клубов хоккеистами; в которых не то чтобы разобрались – и ничего такого крепкого не склеили. В нужный момент оно просто развалилось.

ЦСКА не был намного лучше, у ЦСКА в седьмой игре первый гол заскочил вообще каким-то чудом, недоразумением, а третий залетел в пустые – но этого хватило, чтобы вообще не оставить Санкт-Петербургу никаких шансов.

Я знаю, что сейчас скажет Роман: 3-4 – это неплохой результат, ЦСКА ничем не удивил, могли их обыграть, знаем, как это сделать, будем работать дальше.

Но по правде надо сказать вот так: мы взяли две первые серии у команд, у которых на 2-3 порядка меньше ресурсов и снова проиграли ЦСКА, который уже совсем не так хорош, как прежде. Это совсем другой ракурс, и выводы должны быть совсем другими.

Но ситуация в СКА – это отражение дел в России. У кого власть, тот и определяет правила игры – и эти правила могут быть какими угодно. Значит клуб просто ждет дальнейшая стагнация.

Финал Запада

Счет в серии – 3-4

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин