С Пекина-2022 лучше не стало.

Встречи СКА и ЦСКА в финале Запада – это градусник, по которому неплохо определять уровень дел в КХЛ вообще. «Газпром» и «Роснефть» утюжат остальную лигу на предмет хороших игроков слишком плотно, чтобы у кого-то еще оставались шансы на выход в финал конференции. СКА уже дошел до того, что вытягивает из других городов юниоров и просто детей – Захар Бардаков в сине-красной форме – лучшая иллюстрация этого процесса; а ведь есть еще и Мэттью Мичков.

Собственно, шансов ни у кого и нет: с 2015-го СКА и ЦСКА встречаются на этой стадии уже в шестой раз (в 2017-м ЦСКА Квартальнова захрипел под давлением «Локомотива», в 2020-м плей-офф остановил коронавирус).

Подпольно собираемые и регулярно публикуемые сведения о зарплатных ведомостях раз за разом подтверждают, что по возможностям армейцы по-прежнему в супертоп-2 КХЛ, их административные возможности (раньше сборной заведовал Ротенберг, теперь – будто бы Есмантович) – просто уникальны.

По идее, это витрина наших хоккейных достижений. Матч всех звезд, только с соревновательным смыслом (на самом деле СКА выиграл только одну серию из сыгранных пяти; сейчас идет шестая). Суперигроки, супертренеры (хмык), суперкоманды.

«У меня только положительные ожидания, так как мы увидим одних из лучших игроков КХЛ и сборной России», – вторит мне Вячеслав Быков.

Но что мы имеем по факту? Самой яркой была как раз серия с участием Быкова, в 2015-м, когда случился Тот Самый Камбэк. С тех пор уровень хоккея в этом противостоянии колеблется в сторону дна. Я не буду сейчас пересказывать содержание всех серий этого ситкома (я это уже делал), но есть твердое ощущение, что происходящее сейчас – это уже какая-то агония.

На две команды полтора игрока, пытающихся как-то созидать (1 – это Гусев и 0,5 – Кузьменко). Ни одной творческой связки – буквально ни одной. Гусев играет в одно решение – оно либо в средней зоне, когда он отдает Моисееву на ход, или в завершении, когда Никита обыгрывает защитника и бросает сам. Бурдасов и Кузьменко работают вообще будто бы вслепую, без всякой связи – Комарову очевидно интереснее общаться с Поповым в паузах (видимо, у них коннешкн еще с финала-2012 «Авангард» – «Динамо»).

ЦСКА производит более цельное впечатление, конечно, но там тоже ведь ни одной созидательной единицы. Все вперед, напрямую, сломя голову. И ладно бы это была какая-то реально острая борьба, какие-то скорости, напряжение, заточенность на ворота. Нет, сегодня СКА и ЦСКА играли без ворот целыми отрезками. Жирными как куриные крылышки из Мака (извините, если надавил на больное).

Понятно, что у СКА на скамейке самый слабый штаб в истории, и этому штабу просто нечего предложить своим игрокам в смысле какой-то теоретической помощи. Понятно, что у ЦСКА один из самых слабых штабов в истории, которому недвусмысленно подсказали: есть только результат, а качество хоккея никого не интересует. Мне это все понятно.

Но это не отменяет факта: типичная игра финиша регулярки НХЛ, где 80% команд уже вообще ничего не надо, выглядит бодрее, чем вот этот финал Запада. Там больше событий, больше энергии, больше яркости. У меня нет времени смотреть плей-офф АХЛ, но я почти уверен, что там будет более яркий хоккей; уверен по целой совокупности причин.

Впрочем, любые сравнения можно оставить в стороне. Полтора опасных момента на матч – это слишком мало для по-настоящему крутых команд, тренеры которых постоянно твердят, что готовы к ультра-атакующему, суперскоростному, современному хоккею.

А могло ли вообще быть по-другому? Мы видели сборную в Пекине: по содержанию это был кошмар, даже когда наши играли с датчанами. Нет, не могло, все логично.

Стадия имитации закончилась. Началась агония.

Счет в серии – 0-1

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев