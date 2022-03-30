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В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели

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Мощь!

Сейчас уже не верится, но в 2019-м главным тренером сборной был Илья Воробьев, и после эпохального поражения в полуфинале ЧМ от финнов в беседе с журналистами он бросил не менее эпохальную реплику:

«Россия так [как финны] никогда не играла и, надеюсь, не будет так играть вообще».

Прошло три года. На Олимпиаде-2022 мы играли еще страшнее, чем финны, и даже на их фоне смотрелись заскорузло (1,6 по xG в матче, к которому «готовились» четыре года – это выдающийся показатель), впрочем, это все строится без участия Воробьева.

Сам Илья строит новую чемпионскую «Магнитку» и вообще не сдерживает себя в выборе средств.

Вы знаете, какие у нас на сайте отношения со штампами и шаблонами, но для серии «Авангарда» и «Металлурга» слово «качели» подходит та-а-а-ак сильно, что я даже не знаю как его избежать. Там же прям буквально: 15-8 в пользу Омска в первых двух матчах, 10-3 в пользу Магнитогорска за два последующих и дальше в том же духе – 5:1, 2:5. В каждой из игр (ну может быть кроме второй, хотя «Авангард» там тоже вел много) у кого-то настолько очевидное преимущество, что с ним не поспоришь.

Смотришь и думаешь – ну, тут все ясно. 

На следующий день – ровно наоборот.

Хотелось, чтобы седьмой матч стал исключением – и казалось, что так и будет. Что на финише серии маятник замрет где-то посередине и решать будут мелочи. Но нет.

«Магнитка» вышла с железным планом на игру, он заработал с первых минут и не сломался до последних.

И знаете, в чем прикол? Этот план будто бы подсмотрели у сборной Финляндии. Неприятной, цепкой, вязкой, но все-таки достаточно активной в своем стремлении сломать сопернику игру. 

«Металлург» сегодня с увлечением занимался именно этим – и вот такой хоккей не выглядит скучным, даже когда у соперника не получается его преодолеть. Давление (ну или поддавливание) первым нападающим на раскатывающегося защитника – чтобы у того не было прям огромной свободны. Болото, ловушка, выжженная земля в средней зоне – чтобы вязли крайние нападающие, чтобы с крюков их клюшек выпадала шайба, чтобы «Авангард» переходил на вбросы. Быстрый откат целой группой игроков в свою зону на подбор тех самых вбросов.

Вот так был выигран этот матч. Контратаки «Металлурга» 1-2-3 игроками весь матч были опаснее, они были непредсказуемее и в результате нервировали защиту «Авангарда» гораздо больше, чем омская атака – защиту «Металлурга». Прибегают Лайпсик и Карри на чужой пятак, а там отскоки, тычки и все так весело, так весело. И пятерка Омска теряет шайбу из виду – и находит ее уже в своих воротах.

Ну и еще – в позиционной защите «Магнитка» сегодня побила какой-то рекорд. Очевидно, у игроков была установка постоянно занимать линию броска – и они справились просто выдающимся образом, потому что опасного прицельного броска сегодня у «Авангарда» не прошло ни одного. Емелин делал ложные замахи, менял позицию – все бестолку. Грицюк что-то высматривал, но у него, видимо, не хватило технического арсенала, чтобы хотя бы что-то спрятать в ногах защитника. Все прилетало как раз в эти ноги.

Причем прилетало от начала до конца. 

Достижения «Металлурга» в атаке не так велики, как кажется – гораздо важнее, как уральцы сегодня играли без шайбы, как оборонялись и с каким процентом эффективности у них это получалось. Полуфинал Россия – Финляндия с ЧМ-2019 мне запомнился как матч, в котором у лучшего нападения на свете был только один момент – седьмая игра серии «Авангарда» и «Металлурга»  запомнится тем, что у омичей не было ни одного. 

Ни одного явного момента. Ни одного яркого эпизода с хватанием головы (упс, еще один штампец). Сегодня в зоне «Металлурга» не случилось ничего такого, чего хозяева не смогли бы прочитать и предотвратить. Все было прочитано и съедено. Схавано. Сожрано.

Возможно проблема в атаке «Авангарда», она была слишком однообразной и ей не хватало того, чего не хватает почти всем участникам плей-офф-2022 – сыгранных связок, суперзвезд, супергероев – но это тема для более развернутого исследования. 

Сразу после сирены эта игра ощущается как великолепная работа игроков «Магнитки» по выполнению довольно понятного и в целом красивого плана. «Металлург» играл как сборная Финляндии, и это смотрелось великолепно.

Воробьева – в сборную? Шутка.

Металлург Мг – Авангард 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
30 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Чибисов (Яковлев)
2:0 – 16 Майе (Коробкин, Дронов)
3:0 – 23 Керри (Лайпсик)
4:0 – 59 Дронов ()
Вратари: Кошечкин 41/41 – Грубец 20/23.

Счет в серии – 4-3

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Фото: metallurg.ru

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