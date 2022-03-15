В НХЛ есть команда зрелищнее «Тампы». «Колорадо» – идеальная атакующая машина, которая понравится всем

У Петухова – новая любимая команда.

В 2010-х, когда жизнь стала спокойнее, интернет – быстрее, телевизоры шире, а ноутбуки мощнее, Россия заинтересовалась мировым профессиональным спортом. Наша спортивная аудитория (сравнительно небольшая, но растущая) выяснила, что за пределами бермудского треугольника русского несчастья – футбольная сборная России, чемпионат России по футболу, футбольная Лига Чемпионов – есть еще какая-то жизнь. Что спорт можно потреблять, не испытывая при этом щемящего чувства обреченности.

Что существуют НБА, НХЛ, АПЛ и чисто американские спортивные вселенные (дико, впрочем, увлекательные), которые не сделают тебе больно – в отличие от Владимира Бесчастных.

Один из важных запросов того десятилетия к спортивному медиа формулировался так: «Я только начинаю интересоваться АПЛ / НХЛ / НБА, помогите выбрать за кого болеть». Sports.ru много раз реагировал на этот запрос. Один из таких гидов, как раз по НХЛ, составил Виталя Суворов - и заголовок там буквально вот такой: «Как выбрать любимую команду в НХЛ, если всю жизнь смотрел только футбол».

В 2022-м стабильности ощутимо меньше, и запрос на помощь в выборе любимой команды в НХЛ уже не актуален (особенно после того, как лига отозвала права у российского вещателя), но если в России остались люди, которые хотят следить за хоккеем и не знают, с чего начать, то мне есть что сказать им. Всего два слова:

Подпишитесь на мой телеграм-канал.

Шутка.

Эти два слова – «Колорадо Эвеланш».

Может быть, вы слышали, что в этом сезоне я отсматриваю все игры «Торонто» и «Тампы». И мне есть чем похвастаться: я до сих пор не пропустил ни одного, легко могу поддержать дискуссию о том, почему второе звено «Лифс» – такой отстой, и без проблем накидаю подробный пост, как развивалась тема первого звена «Лайтнинг» в этом сезоне (есть классный моушн-дизайнер? Можем запилить эффектный таймлайн с деталями – в первой тройке «Тампы» в какой-то момент играл Алекс Барре-Буле).

В какие-то моменты я был счастлив – ну просто невозможно не быть счастливым, глядя на то, как Бантинг косплеит Марнера передачей себе за спину на чужом пятаке (долгая история, почитайте в канале) или как Кучеров с Пойнтом в стеночку раздевают защиту тех же «Эвеланш».

И тем не менее с самого старта сезона я грызу локти. Уже не столько грызу, сколько полирую костяшки: все это время я бы с огромным удовольствием смотрел все матчи «Колорадо». Если б в сутках было 26 часов, я бы точно их потратил на игры «Эвеланш».

Вы наверняка спросите: «Почему?». И тут же найдете ответ: «А, ну да, стабильно первое место в лиге весь сезон. Понятно, Никитомбо, да ты глор!» (возвращаться в начало 2010-х так с музыкой!).

Я слышал, что «Колорадо» на первом месте, но это совсем неважно.

Понимаете, современная НХЛ – это вообще подарочный мешок Деда Мороза, коробка шоколадных конфет, автобус с моделями шоу Victoria’s Secret (года где-нибудь 2001-го), ну то есть россыпь отличных команд и больших талантов (буквально в каждой команде есть о-о-о-о-очень хороший хоккеист). Великолепную команду здесь от средней отличают какие-то незначительные мелочи, и нет никакой проблемы с тем, чтобы зафанатеть, например, от «Нью-Джерси» (Джек Хьюз, ты чертов гений) или «Детройта» (Мориц Зайдер, так нечестно).

К слову, да, «Эвс» идут первыми, но это не помешало им недавно сгореть тем же «Девилс» 3:5.

Дело не в результатах, а в игре. И то, что показывает современный «Колорадо» – это какой-то абсолютный хоккей. Чистейшее хоккейное зрелище. Просто выжимка всего, что зрителю может предложить современная топовая команда. Скорость, агрессия, мощь, талант, отдача – ну вот просто все.

«Колорадо»-2022 – это такой честно и правильно сделанный голливудский блокбастер в мире НХЛ. «Мстители. Финал» – только на ледовой площадке. Хоккей, который не оставит равнодушным даже самого случайного зрителя.

Если вы не первый раз видите подпись «Никита Петухов» под текстом на Sports.ru, то вы можете знать: точкой измерения современного хоккея для меня была «Тампа» с Никитой Кучеровым и замысловатыми линиями передач. Переобулся!? Ха-ха.

В этом смысле ничего не поменялось. Я по-прежнему готов продать родину за каждый удачный пас Кучерова (и даже некоторые неудачные). Но «Лайтнинг» – такой, ненавижу это слово, арт-хаус. Это скорее про эстетику, чем про мощь. Это про возможности, которые открываются в хоккее, когда ты начинаешь работать с его тонкими настройками. Это про скрытые возможности, которые несет в себе наша школа хоккея, школа хоккея от передачи и от взаимодействия, а не от броска. Кучеров эти возможности с помощью Купера и своих партнеров раскрыл, в то время как мы тут у себя в России эту школу просто уничтожаем подчистую (посмотрите любой матч сборной в Пекине-2022 или почти любую игру первого раунда Кубка Гагарина).

«Тампа» – это сложное удовольствие. Ну вот типа как Вуди Аллен или Уэс Андерсон (если мы продолжаем линию кинометафор). Его надо объяснять. Я обожаю сложные вещи, которые надо объяснять.

А «Колорадо» – это чистейший блокбастер. Тут ничего объяснять не надо, это просто сосредоточение мощи. Это просто включил и смотришь с любого момента – и с большой вероятностью натыкаешься вот на такое. Хоккей на пределе физических возможностей человека – это ведь и есть самый настоящий спорт, правда?

Возможности у пацанов невероятные и хоккей получается под стать.

«Тампа» играет в хоккей интеллекта – и получается великолепно.

У «Колорадо» – хоккей инстинкта. Это совсем другое впечатление, но оно не менее сильное. Я не вижу в игре «Эвс» какой-то особенной системы – и, по-моему, ценность этой игры вовсе не в системности. Главное достижение Джареда Беднара в том, что все игроки на льду показывают максимум, ну или около того, своего соревновательного потенциала. Они живут соревнованием, они живут в нем, и в соревновании вспыхивают как кометы.

Ладно Макар и Маккиннон, посмотрите на Кадри и Ничушкина – обоих уже по сто раз списали из всех возможных списков надежд. Назем сейчас в топ-10 бомбардиров НХЛ, Валера – один из лучших двусторонних краев лиги.

В ЦСКА обоим бы сказали: «Ну, терпим, обороняемся, осторожнее мужички».

В «Колорадо» они херачат будто бы от плеча и раскрывают вмонтированный в свои организмы талант. Когда ты на полную раскрываешь Кадри и Ничушкина – ты получаешь очень плотные накаты на чужую зону.

Когда ты на полную раскрываешь людей вроде Макара и Маккиннона, ты получаешь одну из эффектнейших команд в истории.

Я очень хочу сказать отдельно про Макара, потому что сейчас в НХЛ для меня нет более зрелищного с точки зрения реализации физических возможностей игрока (Кучеров все же про возможности интеллекта). Глядя на него, я более-менее представляю, почему в фигурке так сходят с ума от Валиевой (хотя и не уверен, что сравнение на сто процентов ходовое). Это просто удивительные физические возможности, уложенные на невиданную, отточенную хрен знает каким количеством часов занятий, технику.

У Макара в этом году есть вот такой гол: он ехал с шайбой в одну сторону, одним движением остановился и с лютым ускорением рванул в обратную. Соперник отвалился как засохший комок грязи.

Возможно, Макдэвид все же прокачаннее, но на Макара интереснее смотреть просто в силу позиции на льду. Он защитник и игра ставит перед ним более разнообразные задачи. У него больше катания спиной вперед (отдельное зрелище), больше катания с переменой направления, он просто по позиции вынужден созидать на ограниченном синей линией пространстве и его гэнгста, в итоге, совсем не такой, как у Макди. От того, если честно, их только интереснее сравнивать – и еще интереснее представлять, что будет, когда они сыграют в одной сборной Канады.

Этот инстинктивный подход, конечно же, накладывает на хоккей «Колорадо» ограничения, потому что инстинкты хороши, когда шайба у тебя. «Эвеланш» – идеальный силовой и атакующий организм, а в защите команде, такое ощущение, играть просто скучно. Поэтому она пропускает много и легко, практически от любого соперника – и в важные минуты тоже. «Эвс» защищаются так, будто бы им просто хочется, чтобы этот эпизод (игра в обороне) побыстрее закончился и шайба снова бы оказалась у них, чтоб они снова смогли поатаковать.

Выручил бы элитный вратарь, но Василевский один и он стоит 10 миллионов, а своего Шестеркина пойди найди. Поэтому «Колорадо» так уязвим в плей-офф.

«Эвс» были фаворитами КС-2020, но финиш серии с «Далласом» провели как молодежная сборная России.

Они были фаворитами КС-2021, но уперлись в защиту «Вегаса».

Они будут фаворитами и в этом году, но даже в их Западной конференции (ну, такой себе) есть команда, которая обороняется намного лучше, а атакует почти так же («Калгари»). Очень хочу их победы, но у меня есть ощущение, что одной красоты им не хватит. Красота в НХЛ – наказуема, для победы ее одной недостаточно, к ней надо прикрутить несколько страховочных тросов (Василевский и звено Гудроу – Гурде – Коулмэн у чемпионской «Тампы»; никто не отменял самый банальный опыт).

В конце концов, это НХЛ: если б всем крутым командам доставалось по Кубку, то у «Бостона» их было бы уже четыре. Я думаю, что «Колорадо» от победы в КС отделяет какая-то одна большая и важная трансформация; но смотреть великолепный хоккей в исполнении этой команды можно уже сейчас – и можно будет еще долго.

Короче, я знаю, что буду смотреть в следующем сезоне.

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett; REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports