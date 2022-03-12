Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке

Ушла эпоха? Проигранные «Ак Барсом» матчи в первом раунде похожи друг на друга как один пасмурный день на другой: равный и осторожный хоккей, «Авангард» находит какие-то шансы забивать, а Казань – нет. Третий матч тоже играли в Балашихе и он тоже закончился 2:0 – и ведь не отличишь.

Про «Авангард» мы поговорим на неделе, а сейчас давайте про «Ак Барс».

Это же какой-то День сурка, правда? Начиная где-то с 2015-го в карьере Дмитрия Квартальнова меняются только стадии плей-офф – содержание примерно одно и то же.

Силовые позиционные атаки – на месте. Давление по периметру – сколько хочешь. Энергия – прет. Ходы и перестановки игроков в большинстве – сколько угодно.

Идеи, такое ощущение, ни одной. В последний раз какие-то внятные идеи в атаке квартальновской команды были как раз где-то в 2015-2016-м, когда их олицетворял своей бородатой харизмой Александр Радулов. Ну и еще да, в прошлом году вполне феерической была казанская связка Воронкова с Галимовым. Но в этом сезоне у них не пошло – и все, в плей-офф в атаке у «Ак Барса» не было ничего.

Не было настолько, что Казань оставалась без голов целыми жирными отрезками. Ноль в решающем шестом матче – это жестко; причем и в концовке шайба была больше у «Авангарда», и было понятно, что выход шестого полевого игрока ничем Казани не поможет – она просто пропустит (в итоге игроки «Ак Барса» засыпались на фолах, но это почти то же самое).

Где связки, где хоть какой-то контроль шайбы? Нет контроля: всю дистанцию матча, всю дистанцию серии «Ак Барс» шел на своих полутора приемах. В отдельные минуты это смотрелось просто странно. Помните второй матч, когда казанцы получили 2:4 к началу третьего периода и за целый этот период ни создали ни одного момента?

Не то чтобы против этого совсем несложно играть, но задача «Авангарда» формулировалась как-то подозрительно просто: отзащищаться на ноль. Два раза получилось. Еще раз пропустили один. Еще раз – два. Вот и победа в серии.

Невозможно побеждать в плей-офф одним с половиной приемом. Невозможно побеждать без 1-2 ярких связок, которые могли бы играть в пас и создавали бы в чужой зоне, на чужой половине какое-то интеллектуальное напряжение.

«Авангард» сыграл не очень ярко, но расчетливо и где-то цинично: очень здорово организованный блок из пяти игроков в своей зоне и... более-менее все. Ну да, скорость в средней зоне, вертикально ориентированные нападающие, все это было – но это сейчас есть у всех в мире, даже у такой средней по уровню тактических амбиций команды, как сборная России без игроков НХЛ.

Не могу представить, чтобы такая простая схема сработала в НХЛ, но против «Ак Барса» она зашла просто великолепно. В Казани хорошая команда, которая волевыми усилиями вытащила себе две победы, но для большего нужно больше фантазии. Нужно больше идей.

Есть ли они у Дмитрия Квартальнова? Я смотрю за его топовыми командами в плей-офф с 2015-го – и я вообще в этом не уверен.

Счет в серии – 4-2

Фото: РИА Новости/Александр Вильф