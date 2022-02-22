В Пекине тренеры не верили в игроков, которых сами выбрали. Шипачева сделали чекером, Гусева усадили на лавку

К – комплексы.

Всем привет. Вы находитесь в зоне повышенного постолимпийского внимания. Турнир, на который Россия делает особенную ставку сердцем, часто получается неоднозначным и многослойным. Олимпиада-2022 – классический случай. Вроде бы ура, серебро, но начинаешь копаться, а там целый ворох историй, ошибок и ситуаций, которые надо разбирать, разбирать, разбирать. Разбирать, чтобы стать лучше.

Очевидно, что этим прямо сейчас должна заниматься ФХР. Очевидно, что ФХР этим заниматься даже не планирует – и штаб Жамнова тоже: у половины работников этого штаба вот-вот плей-офф. К тому же компетенция ФХР в области подведения итогов очень сомнительна – помните как там вывалили итоги ЧМ-2021? Это было скорее страшно, чем смешно.

Итоги будут выходить в этом блоге. Вчера мы обсуждали, как у нас – зрителей, авторов, тренеров и игроков – получается друг друга понимать (получается все хуже и хуже). Сегодня поговорим о другой серьезной проблеме.

А именно о том, почему наши тренеры привозят на турниры тех игроков, которых выбрали сами – и, такое ощущение, вообще в них не верят. Урезают время игровикам, дают им парадоксальные задания – в Пекине наша атака выглядела как Франкенштейн во многом из-за простого недоверия.

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***

Поздним вечером прошлого четверга, после полуфинала со шведами и после выхода вот этого текста, у меня был интересный разговор. Звонил приятель, который следит за хоккеем подольше моего и, чего уж там, все это время в хоккей заметно глубже погружен – у меня нет возможности не уважать его мнение.

Его мысль была такова: да, хоккей кошмарный, но на лед выходят не тренеры, а игроки. И игроки – не справляются. Игроки не вывозят. Наши игроки просто слабее – слабее финнов и шведов. Шипачев, говорил мой приятель, хуже Антона Ландера. Гусев – вообще никакой, не забил два подряд буллита.

Мне этот ракурс кажется вредным и разлагающим, но похоже, что тренеры сборной России были довольно близки к этой позиции.

Давайте вообще обсудим тренерскую работу по подготовке и игре на Олимпиаде. В Пекин не взяли серию успешных по меркам КХЛ нападающих – Бурдасова, Кузьменко, Толчинского. Не вижу никаких проблем: на КПК-2021 штаб показал, что разбирается в хоккеистах и понимает, какие лучше подходят для его модели. А разница в уровне между Галиевым и Кузьменко, если она вообще есть, не настолько существенна, чтобы обрушить шансы сборной при замене первым второго.

Тренеры сильно заранее обозначили, что везут на турнир одну мощную креативную связку Гусев – Шипачев, еще одно звено попроще (там, где центрил Ткачев) и два рабочих (центры Карнаухов и Андронов).

На первый матч Шипачев и Гусев вышли с Григоренко – ну то есть была идея собрать такое суперзвено (по меркам этой Олимпиады): Вадим и Никита режутся в пас, у Миши – божественный кистевой плюс тоже не самые деревянные руки в этой части планеты. В общем, интересно.

На восьмой минуте первой игры Шипачев и Григоренко играют вот так:

Этот момент для меня так и остался самой яркой иллюстрацией того, как мы могли играть в Пекине. Вадим двигается между линиями, получает пас от Григоренко, Миша едет ему за спину, выходит один-в-один, и убирает швейцарского вратаря, но не хватает тонуса – уверен, если б Григоренко не сидел до этого месяц без хоккея, он бы легко забил. Уверен, этот гол вытащил бы сборную немного на другой уровень ожиданий от себя в смысле стиля.

Как бы то ни было, это одна из первых смен нашей первой тройки на турнире. И сразу – вот такой эпизод.

В этот момент я был уверен: ну все, начинается. Ну все, еще пара матчей – и мы заиграем. Гусев – Шипачев – Григоренко будут играть все больше, раскрываться, находить нужную «химию», творить по-настоящему, в итоге будут играть по 20 минут и тащить команду вверх.

У тройки Шипачева забить так и не получилось, супермоментов тоже, в общем, не было. Были искорки – интересная мысль тут, хорошие два паса здесь – и очень хотелось за них зацепиться.

Но после матча Сергей Федоров сказал: «Начали креативить больше, чем надо. Моменты были, но многие из них мы не использовали». Упс.

По подсчетам InStat, тройка провела на льду 11:28. Во втором – на полторы минуты меньше. Опять же: никаких очевидных достижений, но довольно очевидные искорки и наметки.

Нет – на третий матч, ничего не значащую выставку против чехов, суперзвено разбирают. Шипачев выходит с Галиевым и Чибисовым, играет 9 минут, это больше всех остальных троек.

Матч доходит до овертайма – и там происходит эпическая штука. На первую смену у нас выходит связка Карнаухов – Слепышев.

В разговорах мне потом объясняли тренерскую логику: у чехов сильный Крейчи на точке – мы почти наверняка проиграем. Карнаухов и Слепышев могут обороняться, а Антон еще и неплохо атакует.

Есть логика? Еще какая. Все понятно и даже как-то разумно. С одной стороны.

С другой – признавая разумность этой логической цепочки, мы сами себе говорим: не, это Крейчи, мы не способны выиграть у него в хоккей. Мы не способны его обыграть. Поэтому мы просто отдадим чехам шайбу и сядем в своей зоне.

И это мы говорим в ничего не значащем матче, где можно делать в целом все что угодно, безо всяких последствий. Шипачев вышел на 30-40 секунд овертайма вместе с Григоренко, а Гусев на овертайм так и не вышел. В конце концов, сидя в своей зоне, мы допустили фол и пропустили в меньшинстве.

В 1/8 Крейчи получил 2:4 от Швейцарии и поехал домой.

В четвертьфинале у нас первым звеном стала тройка-Фракенштейн со сдвоенным центром Шипачев – Семенов и Чибисовым на краю. Тренеры официально отказываются от идеи мощного творческого первого звена. У них заканчиваются идеи – и игроки, которых можно куда-то переставить. Гусева и Шипачева разводят окончательно, от Никиты окончательно отказываются как от лидера атаки.

При этом Гусев и Шипачев делают наш первый гол в четвертьфинале: у Никиты не получается бросок, у Вадима не получается подставление, а выглядит так, будто они специально все и спланировали.

С полуфинала Россия играла фактически без первого, лидерского звена. Больше всех времени получала рабочая тройка Карнаухова (которая провела очень сильный турнир). Остальные выходили на эпизоды. В том числе и Грицюк, который провел удивительно хороший турнир, и Гусев.

Про Никиту – отдельный разговор.

Его не выпустили на овертайм против чехов (хотя с моторным Грицюком почему нет? В ничего не решающем матче-то). Его связали с Ткачевым и Грицюком – получилось интересно, парни создавали моменты (и даже забивали голы), но получали все меньше и меньше времени.

Гусева не выпустили в овертайме против шведов. После того, как его буллит и буллит Грицюка вывели Россию в финал, Никита и Арсений получили там по 10 минут. Грицюк цеплялся за каждую смену и создавал опасности (и полу-опасности) из воздуха, но в матче с финнами он сыграл меньше, чем в любом другом на турнире.

Больше всех как обычно сыграло звено-Франкенштейн, в котором Шипачев исполнял что-то типа силового форварда – потому что играть в пас ему было не с кем, и нет ощущения, что задача играть в пас вообще была.

Весь третий период мы горели 1:2, и ни в один момент времени тренеры даже не подумали рискнуть и довериться кому-то из игровиков, которые традиционно нас спасают. Мы не увидели даже попытки вернуть То Самое первое звено – может быть, с Грицюком вместо Григоренко. Атаковать у нас должен был Павел Карнаухов. А Никита Гусев должен был на это смотреть.

***

Безусловно, это размышление становится намного актуальнее после того, как мы увидели беззубую атаку в решающем матче – правда, даже если б мы дотерпели с 1:0, я написал бы то же самое. Безусловно, тренеры пользовались довольно крепкими логическими конструкциями.

Я вижу и понимаю эти конструкции. Я вообще большой фанат тактики и логики. Но я играл в хоккей – пускай на ничтожно низком уровне – и хорошо знаю, что в любой игре, на любом турнире настает момент, когда вне зависимости от силы соперника, даже если он намного мощнее, ты просто говоришь себе: «Какого хрена? Сейчас мы их разнесем» – и выпускаешь лучших игроков, чтобы они разнесли. Я думаю, это знает любой, кто выходил на площадку – во дворе, в детстве, после работы, как угодно. Как бы ни был силен соперник, ты выпускаешь своих лучших и играешь на победу, с верой в себя.

В этом случае тактика должна не ограничивать игрока, а вооружать его. Тактика и учет технических характеристик хоккеистов актуальны до того момента, пока они не начинают сигнализировать игрокам «Мы в вас не верим!». Если ваша тактика направлена на то, чтобы зажимать игроков – пора задуматься (в чем, кстати, ключевой вопрос к молодежному отрезку карьеры Валерия Брагина).

Тактика сборной России – не только этой, а многих-многих предыдущих – направлена на то, чтобы сказать креативным игрокам: «Мы в вас не верим». Брагин на МЧМ-2018 выпускал Андрея Свечникова на 10 минут – через 8 месяцев Андрей в НХЛ получал больше. На ЧМ-2017, где Россия собрала гениальный летучий состав, Олег Знарок демонстративно выпускал первым звено Плотников – Андронов – Телегин. Это был сильнейший турнир Панарина, Кучеров и Кузнецов просто летали, а первым выходило силовое звено.

Я уверен, что в смысле общения поддержка игрокам от тренеров прилетает мощнейшая. Но тактическими действиями они показывают: мы боимся. Мы в вас не верим.

В этом смысле мне очень близка позиция одного силового нападающего КХЛ, с которым удалось поговорить (вы не увидите его в списке лучших бомбардиров) о том, каково это – выходить против Дацюка, Ковальчука.

«Да какая мне разница, кто там против меня? Я вышел, вдарил его в борт и поехал дальше. Нет, я, конечно, после матча подойду, пожму руку, скажу, что безмерно уважаю, но на льду-то мне какая разница?».

И он прав – разницы нет. В 2019-м Юкка Ялонен отказался от нескольких освободившихся игроков НХЛ и оставил тот европейский состав, с которым готовился играть против топовых Швеции, России и Канады – и он победил. Он не начал прятать медленного, тягучего Анттилу от наших скоростных Кучерова, Капризова, Дадонова и Малкина. Он вооружил Марко тактикой – и выпустил биться на равных со звездами НХЛ.

И Марко победил – и мы с вами прекрасно это помним и до сих пор считаем это большим оскорблением.

Наши тренеры посадили бы Анттилу на скамейку и не выпускали – как, кстати, они и делали в «Кузне». Вы его видели? Медленный, нескладный. Да Кучеров, Малкин и Капризов от него убегут.

И мы видим это на каждом турнире: наши тренеры не верят в состав, который везут на ЧМ. Они всегда ждут игроков НХЛ – до последнего. Даже если нам приходится играть в пять защитников, хотя вне заявки есть еще один, мы будем держать это место под Овечкина, желая ему проиграть в финале конференции Кубка Стэнли.

Мы так делаем всегда. Наши тренеры наверняка держат хороший контакт с игроками и совершенно искренне их поддерживают. Но на уровне тактических действий наши тренеры сигнализируют им: «Мы в вас вообще не верим. Ни секунды. Вы не можете играть и творить на этом уровне, совершенно точно. Вместо вас мы выпустим работягу, который будет терпеть в своей зоне, потому что вы – слабее».

Наши тренеры говорят это тем, как распределяют игровое время, как собирают звенья, кого выпускают на овертайм. Никита – ты слабее. Вадим – ты не круче Ландера.

Да, у Шипачева и Гусева есть минусы – я видел Никиту в лагере «Торонто». Но это наши лучшие игроки. Вы их выбрали сами. Вы сами предпочли Стэна Галиева Сереге Толчинскому – так может быть, поверить в него? Может быть как-то помочь тактикой Вадиму Шипачеву, а не разоружать его, заставляя бегать в стиле, который лучше подходит Кириллу Семенову?

Гораздо полезнее – особенно в ничего не значащей игре – сказать им: «Пацаны, развалите этого Крейчи». Сказать – и посмотреть, что будет.

Я не понимаю откуда эта не-вера в себя. Я не понимаю, зачем так сильно перебарщивать с аналитикой. Зачем своей же аналитикой заводить себя в тупик «Играем в бей-беги, максимально просто и держим 1:0».

Последнюю победу над канадцами нам подарил Алекс Кайгородов, который убрал двух канадцев как деревях (одним из них был Джейсон Спецца) и убежал на вратаря из меньшинства – и исполнил как король. Подарил, потому что верил в себя.

«Куда ты полетел?, – сказал бы ему разумный и тактически подкованный тренер России-2022, – ты в меньшинстве. Ты – Кайгородов. Выбросил за чужие ворота и поехал на смену».

После Пекина-2022 тренерам сборной – текущим и будущим – хочется сказать много всего. Но главное, наверное, вот это.

Ну, давайте как-то посмелее, что ли.

Фото: REUTERS/Brian Snyder, David W Cerny, Jonathan Ernst