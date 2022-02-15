России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей

В Пекине стартовал плей-офф – это очень стремительная часть, в ней всего 12 матчей, и она будет разыграна всего за пять игровых дней (за бронзу и золото на Олимпиаде сыграют в разные дни). На первом этапе матчей было аж 18, по их итогам никто не вылетел, только у болельщиков сборной России упало настроение: мы думали, что сборная будет ого-го, а пока на льду какой-то сумбур. Парад ошибок. Зажатый хоккей. Обманутые ожидания.

Главный вывод по итогам группового этапа для нашей сборной – подготовку к большим турнирам жизненно необходимо пересмотреть. Не в следующем году, не в следующем олимпийском цикле. А прямо сейчас.

Ниже об этом подробнее, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там я нашел подходящее название для хоккейного турнира Олимпиады.

Текущий формат сборов перед большим турниром – привет из СССР

За три матча на Кубке Первого канала, против Канады, Швеции и Чехии Вадим Шипачев создал кучу красоты, набрал 1+2 и выглядел настоящим лидером команды; к нему в тройку ставили Кирилла Марченко, потом Никиту Гусева – и игра получалась при любом раскладе.

Против Швейцарии, Дании и Чехии на Олимпиаде Шипачев пока, как про это говорят, бледная тень самого себя – 0+1, очень мало реальной угрозы (хотя электричество с Гусевым все же чувствовалось) и такое себе настроение.

«Мы-то месяц не играли, – пожал плечами лучший игрок КХЛ пары последних лет. – Через игры набираем форму. Надеюсь, следующие игры будут лучше».

Паузу перед Олимпиадой не планировали такой длинной, но ее и могли не делать такой длинной: изначально КХЛ планировала замереть 22 января, но в десятых числах засомневалась, продолжать ли сезон на фоне вспышек положительных тестов – и все-таки замерла. Алексей Шевченко писал, что принять это решение лиге помогли тренеры и менеджеры сборной – не знаю, правда это или нет, но в интервью мне Сергей Гончар говорил, что у тренеров маловато времени на подготовку к Играм – хотя в момент разговора уже было известно, что пауза будет длиться почти месяц, с 13 января по 9 февраля.

Подготовка привела к тому, что лучший игрок лиги и сборной выглядит так себе – и вынужден набирать форму через игры; и это видно не только из его слов, это видно по игре. Зачем была нужна эта подготовка?

В России до сих пор силен советский стереотип: перед важным турниром нужны 2-4 недели подготовки, когда команда закрывается на сборе. За этот сбор она получает нагрузку, которая поначалу, да, даст тяжесть в ногах, но к концу турнира выведет игроков на пик.

Давайте посмотрим, кстати, когда в последний раз сборная добиралась до конца турнира. ЧМ-2014 – о да. ЧМ-2015 – точно: мы в финале вышли на такой пик, что получили 1:6 и 12 бросков за весь матч. Пхенчхан-2018 – было. Итого, два раза за 8 лет на турнирах взрослых. Неплохо.

Сейчас этот стереотип работает вот так: игроков вынимают из привычной им игровой практики в КХЛ и МХЛ (с молодежной сборной практика сборов еще жестче), держат 2-4 недели без игр, что-то химичат с физической подготовкой и потом выпускают как бы на главный старт года. В результате, первые несколько игр мы, зрители, просто не понимаем, что происходит с командой – то ли звенья собраны не так, то ли мы просто не умеем играть в хоккей, то ли сказывается давление, то ли сказывается нагрузка. Нет никакого хоккея, тренеры морщат лбы и говорят, что игроки почему-то не выполняют установку. Что-то мычат, хватаясь за воздух в попытках объяснить, что происходит.

Пример с Пекином-2022, Вадимом Шипачевым и КПК-2021 – это классика нашего хоккея, но были и другие примеры. Например: Игорь Ларионов с колес повез молодежку на взрослый Кубок «Карьялы» в 2020-м и произвел там фурор: стиль, идеи, легкость – сборная смотрелась как перышко против команд, которые были старше.

Уже через пару недель Ларионов получил игроков в полное распоряжение для развернутой подготовки к МЧМ-2021 – и на выходе из этого отрезка мы просто не узнали команду. Она не играла, а мучилась. И мучила нас – идеи были видны, но они не работали. Или работали не так, как в ноябре-2020. Все правильные слова, которые об игре говорил Ларионов, не находили подтверждения на льду – в отличие, опять же, от этапа Евротура, на котором его команда играла более-менее с колес.

Мы сели на сборы 29 ноября – и в полуфинале получили безнадежные 0:5 от канадцев. Еще раз – зачем был этот месяц?

Аргументы в пользу сборов – сплошная метафизика

В этой схеме со сборами очень много нашей любимой метафизики, то есть пустого трепа – про наигрываемые звенья, про «заложить основы», про химию между игроками, которую нужно тренировать годами и десятилетиями. Вся подготовка сборной к ЧМ, МЧМ и другим турнирам – вот про эту метафизику. Про штампы, которые ничего не обозначают.

Это все какой-то пустой миф из прошлого: к большому турниру надо готовиться четыре года. Ерунда: работают факторы 1-2-дневного действия.

По факту, все работает намного проще и прозрачнее. И турниры с листа у нас же получаются намного лучше. На КПК, который играется с листа, наша сборная всегда выглядит лучше всего в году – и даже лучше, чем на чемпионате мира. Вспомните наших игроков из НХЛ – они часто приезжают в сборную уже под начало турнира, иногда прямо по ходу и сразу входят в игру (ну, может, дня три им нужно для акклиматизации после длинного перелета).

Давайте вспомним про наигрываемые связки? Перед Олимпиадой-2018 Знарок наигрывал два креативных звена: Мозякин – Дацюк – Ковальчук и Гусев – Шипачев – Капризов. Первый же товарняк на турнире сборная проиграла – и наигрываемые неделями связки пошли лесом. Шипачева посадили в ложу прессы, Дацюка поставили на его место, к Капризову и Гусеву. Ковальчука спустили в третье звено. Эти четверо стали лучшими бомбардирами сборной и принесли ей золото – и заиграли в новых сочетаниях сразу же.

Чтобы сложить победный состав, тренерам понадобилось два дня – и наигрываемые две недели связки остались в прошлом.

Бонусы долгих сборов очевидные – проблемы с тонусом, проблемы с формой. За это время игроки накачиваются психологически – и на самом турнире мы просто получаем каких-то зомбаков.

Это все мешает им готовиться к играм. Это ломает им обычную игровую практику, их личную рутину по подготовке к матчам. Никакой игрок не выберет месяц и даже две недели тренировок для подготовки к важному матчу. Никакому игроку это не нужно. Нормальная практика игрока – это матчи через день, два, три.

Не существует информации, которую профессиональным игрокам нужно объяснять месяц и даже две недели. Если у тебя радикально новые для них идеи – добавь полчаса к занятию по теории. Проведи не одну тренировку, а две. Ну три.

Если вы профессионалы, если ваши игроки профессионалы, то вы пересоберетесь за пару дней – что игроки и делают, например, перед КПК. Если вы не способны пересобраться за пару дней – значит вы любители и занимаете не свое место. Если вы требуете две недели, месяц, сезон, серию из четырех турниров с паузами в чемпионате, если вы требуете четыре года подготовки – значит вы просто занимаете не свое место, вот и все. Мировой опыт – и опыт сборной России в том числе – говорит именно об этом.

Сборы разрушают рутину хоккеистов

Если убрать этап подготовки, который вшивается в наш хоккейный сезон, то получится, что в момент больших турниров игроки КХЛ и МХЛ (если мы говорим про молодежку) просто будут в хорошей текущей форме. Если бы не было паузы на Олимпиаду, игроки КХЛ бы сейчас просто шли по сезону, играя в хоккей через 1-2-3 дня и отрабатывая контракты.

То есть не будь олимпийской паузы Шипачев, Гусев, Войнов и вообще все наши хоккеисты сейчас просто играли бы хоккей и были бы в той форме, которая им для этого нужна. Да, какие-то матчи они бы играли сильнее, какие-то – слабее. и это было бы нормально.

Но невозможно было бы представить, чтобы после какого-то матча «Динамо» тренер вышел и сказал: «Мы играли плохо, потому что нам не хватает практики, все-таки месяц не играли». Это просто исключено – и практика, и тонус у игроков в начале февраля обычно в полном порядке.

К тому же, ни один тренер сборной России не выводил Мозякина на уровень, который тот показывал в финале Кубка Гагарина-2014 и 2016. Ни один тренер сборной России не выводил игроков КХЛ на уровень, на котором проходила серия «Ак Барса» и «Авангарда» весной-2021.

Брагин всегда брал нашу лучшую молодежь и делал из нее просто отряд роботов, которые с первого матча терпели и пахали, пахали и терпели – и смотреть на этот хоккей было так же невозможно, как на тот, что сейчас показывает сборная в Пекине. И эту серость всегда оправдывали какими-то обязательными предварительными нагрузками, из-под которых игроки с трудом выходят – и которые не дают результата (у Брагина в молодежке только одно золото – в 2011-м).

Хотя если бы игроки молодежки шли по своему клубному графику, они бы просто были в хорошей текущей игровой форме и дополнительная нагрузка была бы им просто не нужна.

***

Окей, «подготовку» к Олимпиаде-2022 мы уже провалили, сезон КХЛ разрушен до основания, и мы надеемся, что у хоккеистов, у того же Вадима, получится вернуть хоть какой-то тонус к играм плей-офф (что на самом деле достаточно сложно: даже в НХЛ перед сезоном игроки проводят по 6-7 матчей. В Пекине-2022 это весь турнир).

Но давайте посмотрим, что дальше. Дальше у сборной чемпионат мира. Плей-офф КХЛ закончится, самое позднее, 30 апреля – ЧМ стартует только 13 мая. Это значит, что сборы перед ним начнутся тоже где-то за месяц, в середине апреля. Но кого на них пригласят? 8 команд лиги, в том числе «Амур», где играет один из лучших вратарей сезона Евгений Аликин, все, уже не сыграют – к 13 мая игроки этих команд будут без хоккея пять месяцев.

Окей, можно про них забыть, но еще 8 команд КХЛ вылетят в первом раунде, сыграв всего 4-5 матчей; для игроков этих команд сезон получится вот таким: полтора месяца паузы, 4-5 матчей, два месяца паузы.

Остается 8 команд. Из них только две проведут за двадцать игр. И даже тем, кто дойдет до седьмого матча финала и попадет на ЧМ, все равно сидеть без игры две недели.

Как вы оцените шансы сборной России, если на ЧМ придется играть хоккеистами КХЛ?

Фото: Gettyimages.ru/Codie McLachlan / Stringer ; fhr.ru; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Константин Чалабов; hcamur.ru