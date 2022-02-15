России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей

В Пекине стартовал плей-офф – это очень стремительная часть, в ней всего 12 матчей, и она будет разыграна всего за пять игровых дней (за бронзу и золото на Олимпиаде сыграют в разные дни). На первом этапе матчей было аж 18, по их итогам никто не вылетел, только у болельщиков сборной России упало настроение: мы думали, что сборная будет ого-го, а пока на льду какой-то сумбур. Парад ошибок. Зажатый хоккей. Обманутые ожидания.
Главный вывод по итогам группового этапа для нашей сборной – подготовку к большим турнирам жизненно необходимо пересмотреть. Не в следующем году, не в следующем олимпийском цикле. А прямо сейчас.
Ниже об этом подробнее, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там я нашел подходящее название для хоккейного турнира Олимпиады.
Текущий формат сборов перед большим турниром – привет из СССР
За три матча на Кубке Первого канала, против Канады, Швеции и Чехии Вадим Шипачев создал кучу красоты, набрал 1+2 и выглядел настоящим лидером команды; к нему в тройку ставили Кирилла Марченко, потом Никиту Гусева – и игра получалась при любом раскладе.
Против Швейцарии, Дании и Чехии на Олимпиаде Шипачев пока, как про это говорят, бледная тень самого себя – 0+1, очень мало реальной угрозы (хотя электричество с Гусевым все же чувствовалось) и такое себе настроение.
«Мы-то месяц не играли, – пожал плечами лучший игрок КХЛ пары последних лет. – Через игры набираем форму. Надеюсь, следующие игры будут лучше».
Паузу перед Олимпиадой не планировали такой длинной, но ее и могли не делать такой длинной: изначально КХЛ планировала замереть 22 января, но в десятых числах засомневалась, продолжать ли сезон на фоне вспышек положительных тестов – и все-таки замерла. Алексей Шевченко писал, что принять это решение лиге помогли тренеры и менеджеры сборной – не знаю, правда это или нет, но в интервью мне Сергей Гончар говорил, что у тренеров маловато времени на подготовку к Играм – хотя в момент разговора уже было известно, что пауза будет длиться почти месяц, с 13 января по 9 февраля.
Подготовка привела к тому, что лучший игрок лиги и сборной выглядит так себе – и вынужден набирать форму через игры; и это видно не только из его слов, это видно по игре. Зачем была нужна эта подготовка?
В России до сих пор силен советский стереотип: перед важным турниром нужны 2-4 недели подготовки, когда команда закрывается на сборе. За этот сбор она получает нагрузку, которая поначалу, да, даст тяжесть в ногах, но к концу турнира выведет игроков на пик.
Давайте посмотрим, кстати, когда в последний раз сборная добиралась до конца турнира. ЧМ-2014 – о да. ЧМ-2015 – точно: мы в финале вышли на такой пик, что получили 1:6 и 12 бросков за весь матч. Пхенчхан-2018 – было. Итого, два раза за 8 лет на турнирах взрослых. Неплохо.
Игра: узнайте культовый хоккейный момент по размытому фото
Сейчас этот стереотип работает вот так: игроков вынимают из привычной им игровой практики в КХЛ и МХЛ (с молодежной сборной практика сборов еще жестче), держат 2-4 недели без игр, что-то химичат с физической подготовкой и потом выпускают как бы на главный старт года. В результате, первые несколько игр мы, зрители, просто не понимаем, что происходит с командой – то ли звенья собраны не так, то ли мы просто не умеем играть в хоккей, то ли сказывается давление, то ли сказывается нагрузка. Нет никакого хоккея, тренеры морщат лбы и говорят, что игроки почему-то не выполняют установку. Что-то мычат, хватаясь за воздух в попытках объяснить, что происходит.
Пример с Пекином-2022, Вадимом Шипачевым и КПК-2021 – это классика нашего хоккея, но были и другие примеры. Например: Игорь Ларионов с колес повез молодежку на взрослый Кубок «Карьялы» в 2020-м и произвел там фурор: стиль, идеи, легкость – сборная смотрелась как перышко против команд, которые были старше.
Уже через пару недель Ларионов получил игроков в полное распоряжение для развернутой подготовки к МЧМ-2021 – и на выходе из этого отрезка мы просто не узнали команду. Она не играла, а мучилась. И мучила нас – идеи были видны, но они не работали. Или работали не так, как в ноябре-2020. Все правильные слова, которые об игре говорил Ларионов, не находили подтверждения на льду – в отличие, опять же, от этапа Евротура, на котором его команда играла более-менее с колес.
Мы сели на сборы 29 ноября – и в полуфинале получили безнадежные 0:5 от канадцев. Еще раз – зачем был этот месяц?
Аргументы в пользу сборов – сплошная метафизика
В этой схеме со сборами очень много нашей любимой метафизики, то есть пустого трепа – про наигрываемые звенья, про «заложить основы», про химию между игроками, которую нужно тренировать годами и десятилетиями. Вся подготовка сборной к ЧМ, МЧМ и другим турнирам – вот про эту метафизику. Про штампы, которые ничего не обозначают.
Это все какой-то пустой миф из прошлого: к большому турниру надо готовиться четыре года. Ерунда: работают факторы 1-2-дневного действия.
По факту, все работает намного проще и прозрачнее. И турниры с листа у нас же получаются намного лучше. На КПК, который играется с листа, наша сборная всегда выглядит лучше всего в году – и даже лучше, чем на чемпионате мира. Вспомните наших игроков из НХЛ – они часто приезжают в сборную уже под начало турнира, иногда прямо по ходу и сразу входят в игру (ну, может, дня три им нужно для акклиматизации после длинного перелета).
Давайте вспомним про наигрываемые связки? Перед Олимпиадой-2018 Знарок наигрывал два креативных звена: Мозякин – Дацюк – Ковальчук и Гусев – Шипачев – Капризов. Первый же товарняк на турнире сборная проиграла – и наигрываемые неделями связки пошли лесом. Шипачева посадили в ложу прессы, Дацюка поставили на его место, к Капризову и Гусеву. Ковальчука спустили в третье звено. Эти четверо стали лучшими бомбардирами сборной и принесли ей золото – и заиграли в новых сочетаниях сразу же.
Чтобы сложить победный состав, тренерам понадобилось два дня – и наигрываемые две недели связки остались в прошлом.
Бонусы долгих сборов очевидные – проблемы с тонусом, проблемы с формой. За это время игроки накачиваются психологически – и на самом турнире мы просто получаем каких-то зомбаков.
Это все мешает им готовиться к играм. Это ломает им обычную игровую практику, их личную рутину по подготовке к матчам. Никакой игрок не выберет месяц и даже две недели тренировок для подготовки к важному матчу. Никакому игроку это не нужно. Нормальная практика игрока – это матчи через день, два, три.
Не существует информации, которую профессиональным игрокам нужно объяснять месяц и даже две недели. Если у тебя радикально новые для них идеи – добавь полчаса к занятию по теории. Проведи не одну тренировку, а две. Ну три.
Если вы профессионалы, если ваши игроки профессионалы, то вы пересоберетесь за пару дней – что игроки и делают, например, перед КПК. Если вы не способны пересобраться за пару дней – значит вы любители и занимаете не свое место. Если вы требуете две недели, месяц, сезон, серию из четырех турниров с паузами в чемпионате, если вы требуете четыре года подготовки – значит вы просто занимаете не свое место, вот и все. Мировой опыт – и опыт сборной России в том числе – говорит именно об этом.
Сборы разрушают рутину хоккеистов
Если убрать этап подготовки, который вшивается в наш хоккейный сезон, то получится, что в момент больших турниров игроки КХЛ и МХЛ (если мы говорим про молодежку) просто будут в хорошей текущей форме. Если бы не было паузы на Олимпиаду, игроки КХЛ бы сейчас просто шли по сезону, играя в хоккей через 1-2-3 дня и отрабатывая контракты.
То есть не будь олимпийской паузы Шипачев, Гусев, Войнов и вообще все наши хоккеисты сейчас просто играли бы хоккей и были бы в той форме, которая им для этого нужна. Да, какие-то матчи они бы играли сильнее, какие-то – слабее. и это было бы нормально.
Но невозможно было бы представить, чтобы после какого-то матча «Динамо» тренер вышел и сказал: «Мы играли плохо, потому что нам не хватает практики, все-таки месяц не играли». Это просто исключено – и практика, и тонус у игроков в начале февраля обычно в полном порядке.
К тому же, ни один тренер сборной России не выводил Мозякина на уровень, который тот показывал в финале Кубка Гагарина-2014 и 2016. Ни один тренер сборной России не выводил игроков КХЛ на уровень, на котором проходила серия «Ак Барса» и «Авангарда» весной-2021.
Брагин всегда брал нашу лучшую молодежь и делал из нее просто отряд роботов, которые с первого матча терпели и пахали, пахали и терпели – и смотреть на этот хоккей было так же невозможно, как на тот, что сейчас показывает сборная в Пекине. И эту серость всегда оправдывали какими-то обязательными предварительными нагрузками, из-под которых игроки с трудом выходят – и которые не дают результата (у Брагина в молодежке только одно золото – в 2011-м).
Хотя если бы игроки молодежки шли по своему клубному графику, они бы просто были в хорошей текущей игровой форме и дополнительная нагрузка была бы им просто не нужна.
***
Окей, «подготовку» к Олимпиаде-2022 мы уже провалили, сезон КХЛ разрушен до основания, и мы надеемся, что у хоккеистов, у того же Вадима, получится вернуть хоть какой-то тонус к играм плей-офф (что на самом деле достаточно сложно: даже в НХЛ перед сезоном игроки проводят по 6-7 матчей. В Пекине-2022 это весь турнир).
Но давайте посмотрим, что дальше. Дальше у сборной чемпионат мира. Плей-офф КХЛ закончится, самое позднее, 30 апреля – ЧМ стартует только 13 мая. Это значит, что сборы перед ним начнутся тоже где-то за месяц, в середине апреля. Но кого на них пригласят? 8 команд лиги, в том числе «Амур», где играет один из лучших вратарей сезона Евгений Аликин, все, уже не сыграют – к 13 мая игроки этих команд будут без хоккея пять месяцев.
Окей, можно про них забыть, но еще 8 команд КХЛ вылетят в первом раунде, сыграв всего 4-5 матчей; для игроков этих команд сезон получится вот таким: полтора месяца паузы, 4-5 матчей, два месяца паузы.
Остается 8 команд. Из них только две проведут за двадцать игр. И даже тем, кто дойдет до седьмого матча финала и попадет на ЧМ, все равно сидеть без игры две недели.
Как вы оцените шансы сборной России, если на ЧМ придется играть хоккеистами КХЛ?
Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?
Россия была обречена на Олимпиаде-1994: бардак в федерации, худший состав в истории и тренер, который не знал, с кем играем
На этой Олимпиаде главная роль – у Канады. Молодые звезды, талантливый раздолбай, правильный ветеран и два десятка отборных аутсайдеров
Фото: Gettyimages.ru/Codie McLachlan / Stringer ; fhr.ru; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Константин Чалабов; hcamur.ru
Комментарии